Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|17.500,00
|4,17
|471,86
|İş Bankası (C)
|4,91
|-1,01
|8,39
|İş Bankası (Kur.)
|154.999,90
|
|218,92
|İş Fin.Kir.
|4,80
|-4,57
|3,67
|İş Girişim
|2,27
|-1,73
|11,27
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,76
|-0,36
|49,44
|İş Yat. Ort.
|0,89
|1,14
|20,58
|İşbir Holding
|205,00
|2,50
|48,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-7,69
|-57,14
|İttifak Holding
|6,20
|-0,80
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,54
|-5,42
|-31,11
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-1,88
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,55
|-1,90
|-25,12
|İzocam
|21,38
|0,75
|-0,19
|Jantsa Jant Sanayi
|26,12
|-0,08
|1,19
|Kafein Yazılım
|6,55
|1,39
|-4,91
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,26
|-1,51
|-9,44
|Kardemir (A)
|2,04
|0,49
|12,09
|Kardemir (B)
|2,05
|-0,97
|12,02
|Kardemir (D)
|2,12
|-0,47
|-2,75
|Karel Elektronik
|5,28
|-2,94
|26,62
|Karsan Otomotiv
|1,08
|-0,92
|-15,62
|Karsu Tekstil
|1,22
|-3,17
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,47
|0,00
|47,84
|Kartonsan
|306,90
|-0,68
|-3,79
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|-1,96
|-48,89
|Kent Gıda
|126,00
|-1,33
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|-0,64
|-13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,62
|-2,41
|-7,43
|Klimasan Klima
|9,36
|5,05
|136,36
|Koç Holding
|15,44
|1,18
|11,49
|Konfrut Gıda
|27,90
|-1,48
|16,83
|Konya Çimento
|163,40
|0,18
|-8,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,93
|-0,91
|26,10
|Koza Altın
|45,94
|-0,22
|-10,45
|Koza Madencilik
|6,74
|-1,89
|-6,65
|Körfez GMYO
|1,27
|-0,78
|4,10
|Kristal Kola
|0,78
|-1,27
|-25,71
|Kron Telekomünikasyon
|7,70
|0,26
|-11,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|16,91
|118,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,05
|-0,94
|-7,08
|Kütahya Porselen
|4,48
|-0,67
|-1,54
|Lider Faktoring
|1,93
|-1,53
|-14,22
|Link Bilgisayar
|11,42
|-0,61
|37,26
|Logo Yazılım
|34,50
|4,23
|27,12
|Lokman Hekim Sağlık
|3,44
|0,00
|-23,56
|Lüks Kadife
|3,90
|-0,76
|-19,59
|Makina Takım
|1,24
|-0,80
|-19,48
|Mardin Çimento
|2,59
|-0,38
|-6,73
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|16,89
|-1,00
|-3,82
|Marshall
|26,92
|1,13
|6,74
|Martı GMYO
|0,59
|-1,67
|-9,23
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|3,45
|Mavi Giyim
|32,90
|-2,78
|2,11
|Mazhar Zorlu Holding
|3,95
|-1,74
|3,67
|Mega Polietilen
|1,69
|2,42
|-17,16
|Menderes Tekstil
|0,62
|-4,62
|-13,89
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|7,70
|2,39
|28,55
|Merko Gıda
|0,60
|0,00
|-40,59
|Metal Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|-1,01
|-6,67
|Metro Holding
|1,00
|5,26
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|-0,89
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|2,50
|4,24
|Migros Ticaret
|11,99
|-1,15
|-19,53
|Milpa
|1,40
|-1,41
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,09
|-2,68
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,17
|2,35
|13,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|-1,09
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|1,42
|-1,39
|-23,66
|Net Holding
|1,49
|-0,67
|-23,98
|Netaş Telekom.
|5,71
|-1,89
|-11,61
|Niğbaş Niğde Beton
|8,05
|-4,17
|101,25
|Nuh Çimento
|5,83
|-0,17
|-15,87
|Nurol GMYO
|2,04
|-0,49
|-2,86
|Odaş Elektrik
|1,17
|-1,68
|-16,91
|Olmuksan-IP
|3,12
|-1,58
|-7,42
|Orge Enerji Elektrik
|3,12
|-1,89
|0,00
|Orma Orman Mahsulleri
|0,89
|-19,82
|-25,83
|Osmanlı Menkul
|1,40
|0,00
|-18,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|0,00
|-15,74
|Otokar
|100,50
|1,62
|17,01
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|-41,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-2,83
|0,98
|Özak GMYO
|2,12
|-2,30
|0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,08
|-0,92
|-21,74
|Özderici GMYO
|0,66
|-1,49
|-71,91
|Özerden Plastik
|3,05
|-0,33
|25,12
|Panora GMYO
|4,06
|0,64
|9,87
|Park Elek.Madencilik
|1,89
|-1,05
|-21,58
|Parsan
|11,47
|0,17
|30,94
|Pegasus
|31,56
|-0,06
|37,70
|Peker GMYO
|3,98
|-2,69
|-51,61
|Penguen Gıda
|1,34
|-2,19
|24,07
|Pera GMYO
|0,47
|-4,08
|-38,96
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|-0,33
|-0,12
|Petkim
|4,63
|1,09
|-8,13
|Petrokent Turizm
|67,00
|3,40
|-2,47
|Pınar Et ve Un
|5,37
|-0,92
|21,03
|Pınar Su
|1,19
|-0,83
|-4,80
|Pınar Süt
|6,09
|-0,81
|-2,04
|Plastikkart
|2,75
|-1,43
|1,85
|Polisan Holding
|2,11
|0,00
|-30,01
|Politeknik Metal
|51,00
|-0,68
|45,44
|Prizma Press Matbaacılık
|1,82
|4,00
|17,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,97
|-1,00
|-41,62
|QNB Finansbank
|5,92
|-2,47
|-34,30
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|-3,86
|143,48
|Ray Sigorta
|2,10
|-3,23
|51,08
|Reysaş GMYO
|0,66
|-1,49
|-4,35
|Reysaş Lojistik
|0,65
|-1,52
|-12,16
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|3,50
|8,95
|Royal Halı
|0,80
|-3,61
|-19,19
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|-0,80
|-28,74
|Sabancı Holding
|7,29
|2,10
|0,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,45
|-2,03
|-6,46
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|2,21
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,00
|83,49
|Sanifoam Sünger
|1,61
|-1,83
|28,80
|Sanko Pazarlama
|2,06
|-0,48
|-6,56
|Saray Matbaacılık
|0,98
|3,16
|-2,00
|Sarkuysan
|3,15
|-0,32
|0,23
|Sasa Polyester
|6,06
|1,17
|1,51
|Say Reklamcılık
|0,82
|1,23
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,34
|-0,43
|-20,95
|Selçuk Ecza Deposu
|4,59
|-2,55
|68,85
|Selçuk Gıda
|1,48
|0,00
|11,28
|Senkron Güvenlik
|4,94
|-5,36
|394,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,94
|6,91
|50,77
|Servet GMYO
|4,20
|20,00
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,75
|4,17
|23,38
|Silverline Endüstri
|1,03
|0,00
|-23,13
|Sinpaş GMYO
|0,42
|0,00
|13,51
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,45
|-0,81
|
|Soda Sanayii
|7,21
|-0,28
|1,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,72
|-0,59
|21,11
|Söktaş
|1,21
|-2,42
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,05
|-0,65
|-2,24
|Sönmez Pamuklu
|2,92
|-2,01
|-6,41
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|0,00
|1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,28
|4,46
|16,31
|Şekerbank
|0,89
|-1,11
|-19,09
|Şişe Cam
|5,13
|-0,77
|-9,52
|Şok Marketler
|8,68
|2,24
|-19,26
|T. Halk Bankası
|5,20
|-2,07
|-25,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,29
|-2,67
|-33,59
|T.S.K.B.
|0,67
|0,00
|-17,28
|T.Tuborg
|7,61
|2,15
|-4,09
|Taç Tarım Ürünleri
|3,77
|-4,31
|-25,49
|Tat Gıda
|4,23
|0,95
|10,73
|TAV Havalimanları
|24,44
|3,47
|11,14
|Taze Kuru Gıda
|5,41
|-1,46
|-20,44
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-1,47
|-21,18
|Tekfen Holding
|24,80
|1,06
|26,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,86
|0,54
|-37,37
|Temapol Polimer Plastik
|2,80
|0,00
|-8,50
|TGS Dış Ticaret
|3,17
|2,26
|34,89
|Tofaş Oto. Fab.
|16,14
|-0,25
|4,05
|Torunlar GMYO
|1,91
|-0,52
|26,49
|Trabzon Liman
|8,09
|-0,49
|-3,58
|Trabzonspor Sportif
|0,88
|3,53
|-36,05
|Trakya Cam
|2,82
|-0,70
|-6,93
|Trend GMYO
|1,18
|-0,84
|-7,09
|TSKB GMYO
|0,68
|-1,45
|-17,07
|Tuğçelik
|1,89
|-0,53
|-11,27
|Tukaş
|3,49
|-0,85
|110,24
|Turcas Petrol
|1,24
|0,00
|-12,06
|Turkcell
|11,55
|2,48
|-5,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,68
|-0,54
|-18,22
|Tüpraş
|119,00
|0,85
|14,05
|Türk Hava Yolları
|12,13
|0,41
|-24,71
|Türk Prysmian Kablo
|1,65
|-2,37
|-4,33
|Türk Telekom
|4,26
|-0,93
|9,23
|Türk Traktör
|26,90
|2,05
|-22,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,56
|-3,44
|-26,70
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,00
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|4,80
|14,91
|Ulusoy Elektrik
|20,88
|0,38
|30,83
|Ulusoy Un Sanayi
|2,12
|-1,40
|1,92
|Umpaş Holding
|0,36
|-10,00
|-34,55
|Uşak Seramik
|0,95
|-1,04
|-14,41
|Utopya Turizm
|3,04
|1,33
|-25,85
|Uzertaş Boya
|0,90
|1,12
|50,00
|Ülker Bisküvi
|18,34
|0,55
|25,02
|Ünye Çimento
|2,39
|-1,24
|-31,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|4,80
|-26,40
|Vakıf GMYO
|1,51
|-1,31
|-24,12
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|1,72
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-1,13
|-10,00
|Vakko Tekstil
|2,70
|-1,46
|3,51
|Vanet Gıda
|1,47
|-4,55
|13,08
|Verusa Holding
|18,80
|1,08
|13,25
|Verusaturk Girisim
|2,99
|-0,66
|-9,67
|Vestel
|9,83
|3,26
|77,12
|Vestel Beyaz Eşya
|14,10
|1,66
|44,36
|Viking Kağıt
|1,02
|0,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,36
|-3,55
|-20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|-1,57
|17,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,47
|-1,20
|-11,47
|Yataş
|3,82
|0,00
|-14,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|-2,35
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|1,00
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,11
|-0,84
|-26,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.351,10
|-4,03
|6,92
|Yonga Mobilya
|8,67
|19,92
|31,36
|Yünsa
|4,07
|-1,45
|-2,51
|Zorlu Enerji
|1,12
|-0,88
|-8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA