Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|19.500,00
|11,43
|537,21
|İş Bankası (C)
|5,17
|5,30
|14,13
|İş Bankası (Kur.)
|154.999,90
|
|218,92
|İş Fin.Kir.
|5,05
|5,21
|9,07
|İş Girişim
|2,34
|3,08
|14,71
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,78
|0,72
|50,53
|İş Yat. Ort.
|0,92
|3,37
|24,64
|İşbir Holding
|219,90
|7,27
|59,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|2,78
|-55,95
|İttifak Holding
|6,08
|-1,94
|96,13
|İz Hayvancılık Tarım
|4,71
|3,74
|-28,53
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|1,91
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,57
|1,29
|-24,15
|İzocam
|21,30
|-0,37
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|26,44
|1,23
|2,43
|Kafein Yazılım
|6,66
|1,68
|-3,31
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,28
|0,61
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,11
|3,43
|15,93
|Kardemir (B)
|2,11
|2,93
|15,30
|Kardemir (D)
|2,21
|4,25
|1,38
|Karel Elektronik
|5,40
|2,27
|29,50
|Karsan Otomotiv
|1,10
|1,85
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,47
|0,00
|47,84
|Kartonsan
|310,00
|1,01
|-2,82
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|2,67
|-47,53
|Kent Gıda
|127,00
|0,79
|6,72
|Kerevitaş Gıda
|1,60
|3,23
|-11,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,66
|2,47
|-5,14
|Klimasan Klima
|9,42
|0,64
|137,88
|Koç Holding
|16,00
|3,63
|15,53
|Konfrut Gıda
|28,16
|0,93
|17,92
|Konya Çimento
|166,00
|1,59
|-6,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-0,17
|25,89
|Koza Altın
|47,22
|2,79
|-7,95
|Koza Madencilik
|7,01
|4,01
|-2,91
|Körfez GMYO
|1,26
|-0,79
|3,28
|Kristal Kola
|0,79
|1,28
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|7,96
|3,38
|-8,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,00
|20,00
|162,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-5,31
|Kütahya Porselen
|4,52
|0,89
|-0,66
|Lider Faktoring
|1,96
|1,55
|-12,89
|Link Bilgisayar
|11,55
|1,14
|38,82
|Logo Yazılım
|34,76
|0,75
|28,08
|Lokman Hekim Sağlık
|3,48
|1,16
|-22,67
|Lüks Kadife
|3,92
|0,51
|-19,18
|Makina Takım
|1,26
|1,61
|-18,18
|Mardin Çimento
|2,77
|6,95
|-0,25
|Marka Yatırım Holding
|0,71
|4,41
|14,52
|Marmaris Altınyunus
|16,94
|0,30
|-3,53
|Marshall
|26,96
|0,15
|6,90
|Martı GMYO
|0,60
|1,69
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|33,92
|3,10
|5,28
|Mazhar Zorlu Holding
|4,18
|5,82
|9,71
|Mega Polietilen
|1,69
|0,00
|-17,16
|Menderes Tekstil
|0,63
|1,61
|-12,50
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|8,15
|5,84
|36,06
|Merko Gıda
|0,61
|1,67
|-39,60
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|8,86
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|3,06
|-3,81
|Metro Holding
|1,00
|0,00
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|0,90
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|2,44
|6,78
|Migros Ticaret
|12,43
|3,67
|-16,58
|Milpa
|1,39
|-0,71
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,10
|0,92
|-28,10
|MLP Sağlık
|12,38
|1,73
|15,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|10,99
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,44
|1,41
|-22,58
|Net Holding
|1,54
|3,36
|-21,43
|Netaş Telekom.
|5,87
|2,80
|-9,13
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|-0,62
|100,00
|Nuh Çimento
|5,88
|0,86
|-15,15
|Nurol GMYO
|2,05
|0,49
|-2,38
|Odaş Elektrik
|1,25
|6,84
|-11,23
|Olmuksan-IP
|3,14
|0,64
|-6,82
|Orge Enerji Elektrik
|3,14
|0,64
|0,64
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|19,10
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,35
|-3,57
|-21,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|0,00
|-15,74
|Otokar
|104,80
|4,28
|22,02
|Oyak Yat. Ort.
|0,98
|2,08
|-39,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|0,97
|1,96
|Özak GMYO
|2,15
|1,42
|1,90
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|0,93
|-21,01
|Özderici GMYO
|0,67
|1,52
|-71,49
|Özerden Plastik
|2,99
|-1,97
|22,66
|Panora GMYO
|4,07
|0,25
|10,14
|Park Elek.Madencilik
|1,95
|3,17
|-19,09
|Parsan
|11,53
|0,52
|31,62
|Pegasus
|33,90
|7,41
|47,91
|Peker GMYO
|4,04
|1,51
|-50,88
|Penguen Gıda
|1,36
|1,49
|25,93
|Pera GMYO
|0,48
|2,13
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,16
|0,98
|0,86
|Petkim
|4,77
|3,02
|-5,36
|Petrokent Turizm
|65,10
|-2,84
|-5,24
|Pınar Et ve Un
|5,51
|2,61
|24,19
|Pınar Su
|1,22
|2,52
|-2,40
|Pınar Süt
|6,24
|2,46
|0,37
|Plastikkart
|2,81
|2,18
|4,07
|Polisan Holding
|2,20
|4,27
|-27,03
|Politeknik Metal
|52,95
|3,82
|51,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,87
|2,75
|20,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,50
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,05
|2,20
|-32,85
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|-2,01
|138,59
|Ray Sigorta
|2,13
|1,43
|53,24
|Reysaş GMYO
|0,69
|4,55
|0,00
|Reysaş Lojistik
|0,67
|3,08
|-9,46
|Rhea Girişim
|0,66
|1,54
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,21
|6,76
|16,32
|Royal Halı
|0,84
|5,00
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,25
|0,81
|-28,16
|Sabancı Holding
|7,56
|3,70
|4,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,48
|2,07
|-4,53
|Salix Yatırım Holding
|3,78
|2,16
|-1,82
|Sanel Mühendislik
|4,13
|3,25
|89,45
|Sanifoam Sünger
|1,63
|1,24
|30,40
|Sanko Pazarlama
|2,07
|0,49
|-6,10
|Saray Matbaacılık
|1,00
|2,04
|0,00
|Sarkuysan
|3,16
|0,32
|0,55
|Sasa Polyester
|6,18
|1,98
|3,52
|Say Reklamcılık
|0,82
|0,00
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,38
|1,71
|-19,59
|Selçuk Ecza Deposu
|4,69
|2,18
|72,52
|Selçuk Gıda
|1,54
|4,05
|15,79
|Senkron Güvenlik
|5,03
|1,82
|403,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,93
|-0,34
|50,26
|Servet GMYO
|4,20
|0,00
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,90
|3,16
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,06
|2,91
|-20,90
|Sinpaş GMYO
|0,46
|9,52
|24,32
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,44
|-0,41
|
|Soda Sanayii
|7,32
|1,53
|3,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|2,68
|24,36
|Söktaş
|1,24
|2,48
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,06
|0,33
|-1,92
|Sönmez Pamuklu
|2,95
|1,03
|-5,45
|Sumaş Suni Tahta
|7,08
|-0,28
|1,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,30
|0,61
|17,02
|Şekerbank
|0,91
|2,25
|-17,27
|Şişe Cam
|5,37
|4,68
|-5,29
|Şok Marketler
|9,27
|6,80
|-13,77
|T. Halk Bankası
|5,36
|3,08
|-23,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,61
|2,83
|-31,70
|T.S.K.B.
|0,69
|2,99
|-14,81
|T.Tuborg
|7,71
|1,31
|-2,82
|Taç Tarım Ürünleri
|3,87
|2,65
|-23,52
|Tat Gıda
|4,31
|1,89
|12,83
|TAV Havalimanları
|24,78
|1,39
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|5,44
|0,55
|-20,00
|Tek-Art Turizm
|0,68
|1,49
|-20,00
|Tekfen Holding
|24,66
|-0,56
|25,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,88
|1,08
|-36,70
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|0,36
|-8,17
|TGS Dış Ticaret
|3,40
|7,26
|44,68
|Tofaş Oto. Fab.
|16,51
|2,29
|6,44
|Torunlar GMYO
|1,93
|1,05
|27,81
|Trabzon Liman
|8,18
|1,11
|-2,50
|Trabzonspor Sportif
|0,88
|0,00
|-36,05
|Trakya Cam
|2,92
|3,55
|-3,63
|Trend GMYO
|1,19
|0,85
|-6,30
|TSKB GMYO
|0,69
|1,47
|-15,85
|Tuğçelik
|1,92
|1,59
|-9,86
|Tukaş
|3,49
|0,00
|110,24
|Turcas Petrol
|1,27
|2,42
|-9,93
|Turkcell
|11,69
|1,21
|-3,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,79
|2,99
|-15,78
|Tüpraş
|123,80
|4,03
|18,65
|Türk Hava Yolları
|12,45
|2,64
|-22,72
|Türk Prysmian Kablo
|1,68
|1,82
|-2,59
|Türk Telekom
|4,51
|5,87
|15,64
|Türk Traktör
|27,30
|1,49
|-21,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,84
|1,19
|-25,82
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,90
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,34
|2,29
|17,54
|Ulusoy Elektrik
|20,76
|-0,57
|30,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,17
|2,36
|4,33
|Umpaş Holding
|0,37
|2,78
|-32,73
|Uşak Seramik
|0,97
|2,11
|-12,61
|Utopya Turizm
|3,11
|2,30
|-24,15
|Uzertaş Boya
|0,85
|-5,56
|41,67
|Ülker Bisküvi
|18,74
|2,18
|27,74
|Ünye Çimento
|2,42
|1,26
|-30,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,57
|19,85
|-11,80
|Vakıf GMYO
|1,70
|12,58
|-14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,24
|5,08
|-18,42
|Vakıflar Bankası
|3,67
|4,56
|-5,90
|Vakko Tekstil
|2,76
|2,22
|5,81
|Vanet Gıda
|1,48
|0,68
|13,85
|Verusa Holding
|19,10
|1,60
|15,06
|Verusaturk Girisim
|3,03
|1,34
|-8,46
|Vestel
|9,80
|-0,31
|76,58
|Vestel Beyaz Eşya
|14,11
|0,07
|44,46
|Viking Kağıt
|1,02
|0,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|1,47
|-19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|4,26
|22,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|5,26
|-6,81
|Yataş
|3,92
|2,62
|-12,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,84
|1,20
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,12
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,24
|-4,00
|-11,11
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,15
|0,56
|-25,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.370,10
|0,81
|7,78
|Yonga Mobilya
|10,18
|17,42
|54,24
|Yünsa
|4,18
|2,70
|0,12
|Zorlu Enerji
|1,13
|0,89
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi