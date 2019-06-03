Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış fiyatı
|Günlük getiri (%)
| Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|18.999,00
|-0,06
|520,84
|İş Bankası (C)
|4,93
|-3,71
|8,83
|İş Bankası (Kur.)
|148.000,00
|18,40
|204,51
|İş Fin.Kir.
|5,06
|1,81
|9,29
|İş Girişim
|2,31
|-0,43
|13,24
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,79
|-1,06
|51,07
|İş Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|27,35
|İşbir Holding
|215,10
|1,94
|55,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-54,76
|İttifak Holding
|6,20
|0,00
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,60
|-1,92
|-30,20
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,00
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,55
|-1,27
|-25,12
|İzocam
|21,30
|0,09
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|26,74
|0,38
|3,60
|Kafein Yazılım
|6,66
|0,30
|-3,31
|Kapital Yat. Holding
|1,74
|2,35
|-39,37
|Kaplamin
|3,26
|-0,61
|-9,44
|Kardemir (A)
|2,07
|-0,96
|13,74
|Kardemir (B)
|2,08
|-0,95
|13,66
|Kardemir (D)
|2,17
|-0,46
|-0,46
|Karel Elektronik
|5,63
|-2,09
|35,01
|Karsan Otomotiv
|1,11
|0,00
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,25
|0,00
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|-0,37
|45,41
|Kartonsan
|311,00
|0,03
|-2,50
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|-0,93
|-45,83
|Kent Gıda
|125,00
|-0,87
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|1,58
|-1,25
|-12,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,68
|-0,59
|-4,00
|Klimasan Klima
|9,55
|0,21
|141,16
|Koç Holding
|15,95
|-1,73
|15,17
|Konfrut Gıda
|28,20
|0,64
|18,09
|Konya Çimento
|175,30
|4,04
|-1,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|0,92
|27,37
|Koza Altın
|48,62
|2,19
|-5,22
|Koza Madencilik
|7,14
|2,73
|-1,11
|Körfez GMYO
|1,28
|1,59
|4,92
|Kristal Kola
|0,79
|0,00
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|8,00
|-0,50
|-8,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,80
|-20,00
|110,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|-3,54
|Kütahya Porselen
|4,63
|0,65
|1,76
|Lider Faktoring
|2,03
|2,01
|-9,78
|Link Bilgisayar
|11,37
|-0,61
|36,66
|Logo Yazılım
|34,94
|0,40
|28,74
|Lokman Hekim Sağlık
|3,52
|-0,56
|-21,78
|Lüks Kadife
|4,09
|3,02
|-15,67
|Makina Takım
|1,25
|0,00
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,73
|-0,73
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-4,35
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,06
|-0,23
|-2,85
|Marshall
|27,00
|0,75
|7,06
|Martı GMYO
|0,59
|1,72
|-9,23
|Martı Otel
|0,62
|0,00
|6,90
|Mavi Giyim
|34,54
|0,94
|7,20
|Mazhar Zorlu Holding
|3,90
|-6,92
|2,36
|Mega Polietilen
|1,62
|-2,41
|-20,59
|Menderes Tekstil
|0,63
|-1,56
|-12,50
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|7,90
|0,00
|31,89
|Merko Gıda
|0,62
|1,64
|-38,61
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-5,75
|Metemtur Otelcilik
|0,99
|-1,00
|-5,71
|Metro Holding
|1,00
|1,01
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|0,00
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,00
|5,08
|Migros Ticaret
|12,99
|0,78
|-12,82
|Milpa
|1,40
|0,00
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,12
|2,75
|-26,80
|MLP Sağlık
|12,47
|1,63
|16,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,44
|0,70
|-22,58
|Net Holding
|1,54
|0,00
|-21,43
|Netaş Telekom.
|6,20
|-5,05
|-4,02
|Niğbaş Niğde Beton
|8,29
|-2,36
|107,25
|Nuh Çimento
|5,85
|-0,34
|-15,59
|Nurol GMYO
|2,06
|-0,48
|-1,90
|Odaş Elektrik
|1,33
|-1,48
|-5,54
|Olmuksan-IP
|3,14
|0,32
|-6,82
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-0,93
|2,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,39
|1,46
|-19,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,92
|0,00
|-14,81
|Otokar
|101,80
|-1,45
|18,53
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|-38,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|1,92
|3,92
|Özak GMYO
|2,21
|0,91
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,10
|0,92
|-20,29
|Özderici GMYO
|0,67
|0,00
|-71,49
|Özerden Plastik
|2,99
|-2,29
|22,66
|Panora GMYO
|4,15
|0,97
|12,30
|Park Elek.Madencilik
|1,94
|-0,51
|-19,50
|Parsan
|11,71
|0,17
|33,68
|Pegasus
|35,58
|1,08
|55,24
|Peker GMYO
|3,99
|0,25
|-51,49
|Penguen Gıda
|1,36
|-0,73
|25,93
|Pera GMYO
|0,48
|0,00
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,15
|0,65
|0,70
|Petkim
|4,80
|-0,83
|-4,76
|Petrokent Turizm
|67,00
|0,90
|-2,47
|Pınar Et ve Un
|5,57
|1,64
|25,54
|Pınar Su
|1,22
|-0,81
|-2,40
|Pınar Süt
|6,48
|0,78
|4,23
|Plastikkart
|2,94
|3,16
|8,89
|Polisan Holding
|2,43
|6,11
|-19,40
|Politeknik Metal
|53,20
|3,91
|51,71
|Prizma Press Matbaacılık
|1,93
|1,05
|24,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,25
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,00
|0,00
|-33,41
|Ral Yatırım Holding
|4,58
|3,62
|148,91
|Ray Sigorta
|2,11
|-0,47
|51,80
|Reysaş GMYO
|0,70
|0,00
|1,45
|Reysaş Lojistik
|0,69
|1,47
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,65
|1,56
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,17
|0,00
|14,21
|Royal Halı
|0,83
|-1,19
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,25
|0,81
|-28,16
|Sabancı Holding
|7,72
|-0,39
|6,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,47
|1,38
|-5,17
|Salix Yatırım Holding
|3,54
|-4,32
|-8,05
|Sanel Mühendislik
|3,83
|4,08
|75,69
|Sanifoam Sünger
|1,62
|-0,61
|29,60
|Sanko Pazarlama
|2,08
|0,48
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-2,02
|-3,00
|Sarkuysan
|3,18
|-0,31
|1,18
|Sasa Polyester
|6,13
|-1,61
|2,68
|Say Reklamcılık
|0,82
|0,00
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,49
|0,81
|-15,88
|Selçuk Ecza Deposu
|4,49
|-4,26
|65,17
|Selçuk Gıda
|1,57
|0,00
|18,05
|Senkron Güvenlik
|5,46
|5,00
|446,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,96
|19,84
|51,79
|Servet GMYO
|4,27
|1,67
|-9,15
|Seyitler Kimya
|5,18
|4,86
|34,55
|Silverline Endüstri
|1,06
|-0,93
|-20,90
|Sinpaş GMYO
|0,47
|2,17
|27,03
|Smartiks Yazılım
|2,43
|-0,82
|
|Soda Sanayii
|6,88
|-1,01
|1,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,97
|1,90
|25,62
|Söktaş
|1,24
|0,00
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,05
|0,00
|-2,24
|Sönmez Pamuklu
|2,95
|0,00
|-5,45
|Sumaş Suni Tahta
|7,06
|0,00
|0,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,22
|-0,62
|14,18
|Şekerbank
|0,91
|-1,09
|-17,27
|Şişe Cam
|5,09
|-2,12
|-7,16
|Şok Marketler
|8,80
|0,23
|-18,14
|T. Halk Bankası
|5,23
|-1,32
|-25,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,57
|-0,17
|-31,94
|T.S.K.B.
|0,68
|0,00
|-16,05
|T.Tuborg
|7,75
|0,13
|-2,32
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|-0,51
|-23,32
|Tat Gıda
|4,31
|-2,05
|12,83
|TAV Havalimanları
|25,58
|0,55
|16,32
|Taze Kuru Gıda
|5,46
|-0,55
|-19,71
|Tek-Art Turizm
|0,69
|1,47
|-18,82
|Tekfen Holding
|25,86
|3,94
|31,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,90
|0,00
|-36,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|0,36
|-7,84
|TGS Dış Ticaret
|3,29
|-0,30
|40,00
|Tofaş Oto. Fab.
|16,62
|-1,77
|7,15
|Torunlar GMYO
|1,95
|-2,01
|29,14
|Trabzon Liman
|8,25
|0,49
|-1,67
|Trabzonspor Sportif
|0,88
|1,15
|-36,05
|Trakya Cam
|2,82
|0,00
|-2,38
|Trend GMYO
|1,23
|-1,60
|-3,15
|TSKB GMYO
|0,68
|0,00
|-17,07
|Tuğçelik
|1,94
|-0,51
|-8,92
|Tukaş
|3,97
|7,30
|139,16
|Turcas Petrol
|1,37
|1,48
|-2,84
|Turkcell
|12,05
|3,52
|-0,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,75
|-0,79
|-16,67
|Tüpraş
|128,50
|-1,91
|23,16
|Türk Hava Yolları
|12,44
|-0,40
|-22,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,68
|0,00
|-2,59
|Türk Telekom
|4,62
|-0,43
|18,46
|Türk Traktör
|27,54
|0,36
|-21,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,26
|0,17
|-27,63
|Ufuk Yatırım
|1,14
|1,79
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|0,00
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,82
|0,00
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|2,16
|-1,37
|3,85
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Uşak Seramik
|0,97
|-1,02
|-12,61
|Utopya Turizm
|3,15
|1,29
|-23,17
|Uzertaş Boya
|0,84
|
|40,00
|Ülker Bisküvi
|19,18
|0,68
|30,74
|Ünye Çimento
|2,42
|0,00
|-30,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|0,00
|-21,35
|Vakıf GMYO
|1,59
|0,00
|-20,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-20,39
|Vakıflar Bankası
|3,63
|-1,63
|-6,92
|Vakko Tekstil
|2,81
|0,00
|7,73
|Vanet Gıda
|1,46
|-0,68
|12,31
|Verusa Holding
|19,28
|0,10
|16,14
|Verusaturk Girisim
|3,05
|0,99
|-7,85
|Vestel
|9,24
|-5,23
|66,49
|Vestel Beyaz Eşya
|13,77
|-0,29
|40,98
|Viking Kağıt
|1,04
|1,96
|-5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,36
|0,00
|-20,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,00
|0,50
|25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,53
|-1,94
|-9,32
|Yataş
|4,18
|2,96
|-6,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|3,57
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-0,85
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,15
|0,42
|-25,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.439,50
|0,01
|10,94
|Yonga Mobilya
|6,52
|-20,00
|-1,21
|Yünsa
|4,27
|-0,47
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,14
|0,00
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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