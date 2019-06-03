03.06.2019 14:23
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış fiyatı Günlük getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış fiyatı Günlük getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 18.999,00 -0,06 520,84
İş Bankası (C) 4,93 -3,71 8,83
İş Bankası (Kur.) 148.000,00 18,40 204,51
İş Fin.Kir. 5,06 1,81 9,29
İş Girişim 2,31 -0,43 13,24
İş GMYO 0,95 0,00 -12,04
İş Y. Men. Değ. 2,79 -1,06 51,07
İş Yat. Ort. 0,94 2,17 27,35
İşbir Holding 215,10 1,94 55,87
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -54,76
İttifak Holding 6,20 0,00 100,00
İz Hayvancılık Tarım 4,60 -1,92 -30,20
İzmir Demir Çelik 1,58 0,00 -4,82
İzmir Fırça 1,55 -1,27 -25,12
İzocam 21,30 0,09 -0,56
Jantsa Jant Sanayi 26,74 0,38 3,60
Kafein Yazılım 6,66 0,30 -3,31
Kapital Yat. Holding 1,74 2,35 -39,37
Kaplamin 3,26 -0,61 -9,44
Kardemir (A) 2,07 -0,96 13,74
Kardemir (B) 2,08 -0,95 13,66
Kardemir (D) 2,17 -0,46 -0,46
Karel Elektronik 5,63 -2,09 35,01
Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28
Karsu Tekstil 1,25 0,00 0,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 -0,37 45,41
Kartonsan 311,00 0,03 -2,50
Katmerciler Ekipman 3,18 -0,93 -45,83
Kent Gıda 125,00 -0,87 5,04
Kerevitaş Gıda 1,58 -1,25 -12,22
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,68 -0,59 -4,00
Klimasan Klima 9,55 0,21 141,16
Koç Holding 15,95 -1,73 15,17
Konfrut Gıda 28,20 0,64 18,09
Konya Çimento 175,30 4,04 -1,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,05 0,92 27,37
Koza Altın 48,62 2,19 -5,22
Koza Madencilik 7,14 2,73 -1,11
Körfez GMYO 1,28 1,59 4,92
Kristal Kola 0,79 0,00 -24,76
Kron Telekomünikasyon 8,00 -0,50 -8,05
Kuştur Kuşadası Turizm 28,80 -20,00 110,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 0,93 -3,54
Kütahya Porselen 4,63 0,65 1,76
Lider Faktoring 2,03 2,01 -9,78
Link Bilgisayar 11,37 -0,61 36,66
Logo Yazılım 34,94 0,40 28,74
Lokman Hekim Sağlık 3,52 -0,56 -21,78
Lüks Kadife 4,09 3,02 -15,67
Makina Takım 1,25 0,00 -18,83
Mardin Çimento 2,73 -0,73 -1,69
Marka Yatırım Holding 0,66 -4,35 6,45
Marmaris Altınyunus 17,06 -0,23 -2,85
Marshall 27,00 0,75 7,06
Martı GMYO 0,59 1,72 -9,23
Martı Otel 0,62 0,00 6,90
Mavi Giyim 34,54 0,94 7,20
Mazhar Zorlu Holding 3,90 -6,92 2,36
Mega Polietilen 1,62 -2,41 -20,59
Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50
Mensa 0,18 -5,26 28,57
Merit Turizm 7,90 0,00 31,89
Merko Gıda 0,62 1,64 -38,61
Metal Gayrimenkul 0,82 -1,20 -5,75
Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71
Metro Holding 1,00 1,01 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 0,00 1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,00 5,08
Migros Ticaret 12,99 0,78 -12,82
Milpa 1,40 0,00 -2,05
Mistral GMYO 1,12 2,75 -26,80
MLP Sağlık 12,47 1,63 16,54
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 -1,90 -6,36
Mondi Tire Kutsan 1,44 0,70 -22,58
Net Holding 1,54 0,00 -21,43
Netaş Telekom. 6,20 -5,05 -4,02
Niğbaş Niğde Beton 8,29 -2,36 107,25
Nuh Çimento 5,85 -0,34 -15,59
Nurol GMYO 2,06 -0,48 -1,90
Odaş Elektrik 1,33 -1,48 -5,54
Olmuksan-IP 3,14 0,32 -6,82
Orge Enerji Elektrik 3,20 -0,93 2,56
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -6,67
Osmanlı Menkul 1,39 1,46 -19,19
Ostim Endüstriyel Yat 0,92 0,00 -14,81
Otokar 101,80 -1,45 18,53
Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -38,74
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92
Özak GMYO 2,21 0,91 4,74
Özbal Çelik Boru 1,10 0,92 -20,29
Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49
Özerden Plastik 2,99 -2,29 22,66
Panora GMYO 4,15 0,97 12,30
Park Elek.Madencilik 1,94 -0,51 -19,50
Parsan 11,71 0,17 33,68
Pegasus 35,58 1,08 55,24
Peker GMYO 3,99 0,25 -51,49
Penguen Gıda 1,36 -0,73 25,93
Pera GMYO 0,48 0,00 -37,66
Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,65 0,70
Petkim 4,80 -0,83 -4,76
Petrokent Turizm 67,00 0,90 -2,47
Pınar Et ve Un 5,57 1,64 25,54
Pınar Su 1,22 -0,81 -2,40
Pınar Süt 6,48 0,78 4,23
Plastikkart 2,94 3,16 8,89
Polisan Holding 2,43 6,11 -19,40
Politeknik Metal 53,20 3,91 51,71
Prizma Press Matbaacılık 1,93 1,05 24,52
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,25 -41,32
QNB Finansbank 6,00 0,00 -33,41
Ral Yatırım Holding 4,58 3,62 148,91
Ray Sigorta 2,11 -0,47 51,80
Reysaş GMYO 0,70 0,00 1,45
Reysaş Lojistik 0,69 1,47 -6,76
Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,17 0,00 14,21
Royal Halı 0,83 -1,19 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,25 0,81 -28,16
Sabancı Holding 7,72 -0,39 6,74
Safkar Ege Soğutmacılık 1,47 1,38 -5,17
Salix Yatırım Holding 3,54 -4,32 -8,05
Sanel Mühendislik 3,83 4,08 75,69
Sanifoam Sünger 1,62 -0,61 29,60
Sanko Pazarlama 2,08 0,48 -5,65
Saray Matbaacılık 0,97 -2,02 -3,00
Sarkuysan 3,18 -0,31 1,18
Sasa Polyester 6,13 -1,61 2,68
Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77
Sekuro Plastik 2,49 0,81 -15,88
Selçuk Ecza Deposu 4,49 -4,26 65,17
Selçuk Gıda 1,57 0,00 18,05
Senkron Güvenlik 5,46 5,00 446,00
Serve Film Prodüksiyon 2,96 19,84 51,79
Servet GMYO 4,27 1,67 -9,15
Seyitler Kimya 5,18 4,86 34,55
Silverline Endüstri 1,06 -0,93 -20,90
Sinpaş GMYO 0,47 2,17 27,03
Smartiks Yazılım 2,43 -0,82
Soda Sanayii 6,88 -1,01 1,69
Sodaş Sodyum Sanayii 6,97 1,90 25,62
Söktaş 1,24 0,00 -2,36
Sönmez Filament 3,05 0,00 -2,24
Sönmez Pamuklu 2,95 0,00 -5,45
Sumaş Suni Tahta 7,06 0,00 0,86
Şeker Fin. Kir. 3,22 -0,62 14,18
Şekerbank 0,91 -1,09 -17,27
Şişe Cam 5,09 -2,12 -7,16
Şok Marketler 8,80 0,23 -18,14
T. Halk Bankası 5,23 -1,32 -25,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,57 -0,17 -31,94
T.S.K.B. 0,68 0,00 -16,05
T.Tuborg 7,75 0,13 -2,32
Taç Tarım Ürünleri 3,88 -0,51 -23,32
Tat Gıda 4,31 -2,05 12,83
TAV Havalimanları 25,58 0,55 16,32
Taze Kuru Gıda 5,46 -0,55 -19,71
Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -18,82
Tekfen Holding 25,86 3,94 31,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,90 0,00 -36,03
Temapol Polimer Plastik 2,82 0,36 -7,84
TGS Dış Ticaret 3,29 -0,30 40,00
Tofaş Oto. Fab. 16,62 -1,77 7,15
Torunlar GMYO 1,95 -2,01 29,14
Trabzon Liman 8,25 0,49 -1,67
Trabzonspor Sportif 0,88 1,15 -36,05
Trakya Cam 2,82 0,00 -2,38
Trend GMYO 1,23 -1,60 -3,15
TSKB GMYO 0,68 0,00 -17,07
Tuğçelik 1,94 -0,51 -8,92
Tukaş 3,97 7,30 139,16
Turcas Petrol 1,37 1,48 -2,84
Turkcell 12,05 3,52 -0,99
Tümosan Motor ve Traktör 3,75 -0,79 -16,67
Tüpraş 128,50 -1,91 23,16
Türk Hava Yolları 12,44 -0,40 -22,78
Türk Prysmian Kablo 1,68 0,00 -2,59
Türk Telekom 4,62 -0,43 18,46
Türk Traktör 27,54 0,36 -21,09
Türker Proje Gayrimenkul 23,26 0,17 -27,63
Ufuk Yatırım 1,14 1,79 0,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 0,00 19,30
Ulusoy Elektrik 20,82 0,00 30,45
Ulusoy Un Sanayi 2,16 -1,37 3,85
Umpaş Holding 0,40 2,56 -27,27
Uşak Seramik 0,97 -1,02 -12,61
Utopya Turizm 3,15 1,29 -23,17
Uzertaş Boya 0,84 40,00
Ülker Bisküvi 19,18 0,68 30,74
Ünye Çimento 2,42 0,00 -30,26
Vakıf Fin. Kir. 1,40 0,00 -21,35
Vakıf GMYO 1,59 0,00 -20,10
Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,00 -20,39
Vakıflar Bankası 3,63 -1,63 -6,92
Vakko Tekstil 2,81 0,00 7,73
Vanet Gıda 1,46 -0,68 12,31
Verusa Holding 19,28 0,10 16,14
Verusaturk Girisim 3,05 0,99 -7,85
Vestel 9,24 -5,23 66,49
Vestel Beyaz Eşya 13,77 -0,29 40,98
Viking Kağıt 1,04 1,96 -5,45
Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 0,00 -20,93
Yapı ve Kredi Bank. 2,00 0,50 25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,53 -1,94 -9,32
Yataş 4,18 2,96 -6,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 3,57 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,85 13,22
Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,15 0,42 -25,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.439,50 0,01 10,94
Yonga Mobilya 6,52 -20,00 -1,21
Yünsa 4,27 -0,47 2,28
Zorlu Enerji 1,14 0,00 -7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi