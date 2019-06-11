11.06.2019 18:31
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 19.200,00 3,78 527,41
İş Bankası (C) 5,15 -2,46 13,69
İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12
İş Fin.Kir. 4,75 -1,45 2,59
İş Girişim 2,75 -0,36 34,80
İş GMYO 0,97 1,04 -10,19
İş Y. Men. Değ. 2,81 -0,35 52,15
İş Yat. Ort. 0,96 1,05 30,06
İşbir Holding 238,00 -0,42 72,46
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -2,56 -54,76
İttifak Holding 6,35 -2,76 104,84
İz Hayvancılık Tarım 5,70 3,64 -13,51
İzmir Demir Çelik 1,61 -1,23 -3,01
İzmir Fırça 1,58 -1,86 -23,67
İzocam 21,48 0,28 0,28
Jantsa Jant Sanayi 27,30 -0,80 5,77
Kafein Yazılım 6,90 0,15 0,18
Kapital Yat. Holding 1,68 0,00 -41,46
Kaplamin 3,28 -0,91 -8,89
Kardemir (A) 2,19 -1,35 20,33
Kardemir (B) 2,18 -2,24 19,13
Kardemir (D) 2,29 -2,14 5,05
Karel Elektronik 5,87 -3,45 40,77
Karsan Otomotiv 1,17 0,00 -8,59
Karsu Tekstil 1,20 0,00 -4,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 -2,33 47,30
Kartonsan 312,60 0,51 -2,00
Katmerciler Ekipman 3,33 -1,48 -43,27
Kent Gıda 125,90 -0,08 5,80
Kerevitaş Gıda 1,62 -4,14 -10,00
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,82 0,55 4,00
Klimasan Klima 9,72 -2,80 145,45
Koç Holding 16,48 -0,24 19,00
Konfrut Gıda 29,62 -0,54 24,04
Konya Çimento 176,00 -1,12 -1,12
Kordsa Teknik Tekstil 12,59 -0,79 33,07
Koza Altın 49,10 -2,29 -4,29
Koza Madencilik 7,53 -0,26 4,29
Körfez GMYO 1,37 3,79 12,30
Kristal Kola 0,91 8,33 -13,33
Kron Telekomünikasyon 8,09 -1,82 -7,01
Kuştur Kuşadası Turizm 29,48 -10,67 115,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,00 2,65
Kütahya Porselen 4,73 -0,63 3,96
Lider Faktoring 2,07 0,49 -8,00
Link Bilgisayar 11,82 1,46 42,07
Logo Yazılım 37,50 1,63 38,17
Lokman Hekim Sağlık 3,65 -1,08 -18,89
Lüks Kadife 4,14 -1,43 -14,64
Makina Takım 1,26 -0,79 -18,18
Mardin Çimento 2,72 -1,81 -2,05
Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06
Marmaris Altınyunus 17,19 -0,98 -2,11
Marshall 26,48 -1,63 5,00
Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15
Martı Otel 0,61 -3,17 5,17
Mavi Giyim 34,24 -2,00 6,27
Mazhar Zorlu Holding 3,99 1,01 4,72
Mega Polietilen 1,78 8,54 -12,75
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72
Mensa 0,19 0,00 35,71
Merit Turizm 7,75 -0,51 29,38
Merko Gıda 0,66 6,45 -34,65
Metal Gayrimenkul 0,77 -1,28 -11,49
Metemtur Otelcilik 1,00 -0,99 -4,76
Metro Holding 1,04 -0,95 36,84
Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 -0,87 3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,82 4,24
Migros Ticaret 13,06 -1,73 -12,35
Milpa 1,39 -1,42 -2,75
Mistral GMYO 1,11 -0,89 -27,45
MLP Sağlık 12,70 -0,78 18,69
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,54 0,00 -17,20
Net Holding 1,56 -2,50 -20,41
Netaş Telekom. 6,53 -2,68 1,08
Niğbaş Niğde Beton 7,75 -5,49 93,75
Nuh Çimento 5,99 -0,17 -13,57
Nurol GMYO 2,09 0,00 -0,48
Odaş Elektrik 1,36 -1,45 -3,41
Olmuksan-IP 3,17 -0,94 -5,93
Orge Enerji Elektrik 3,39 -0,59 8,65
Orma Orman Mahsulleri 1,18 -0,84 -1,67
Osmanlı Menkul 1,38 0,00 -19,77
Ostim Endüstriyel Yat 0,96 0,00 -11,11
Otokar 101,10 -1,84 17,71
Oyak Yat. Ort. 1,06 2,91 -33,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 2,80 7,84
Özak GMYO 2,21 -0,90 4,74
Özbal Çelik Boru 1,11 0,91 -19,57
Özderici GMYO 0,71 -1,39 -69,79
Özerden Plastik 3,01 0,33 23,48
Panora GMYO 4,10 -0,49 10,95
Park Elek.Madencilik 2,17 3,83 -9,96
Parsan 12,34 0,33 40,87
Pegasus 36,30 -1,89 58,38
Peker GMYO 4,25 -1,62 -48,32
Penguen Gıda 1,54 9,22 42,59
Pera GMYO 0,50 4,17 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,31 -0,47 3,32
Petkim 4,97 -1,58 -1,39
Petrokent Turizm 66,50 0,00 -3,20
Pınar Et ve Un 5,57 -1,59 25,54
Pınar Su 1,24 0,00 -0,80
Pınar Süt 6,65 -1,63 6,97
Plastikkart 2,98 -0,67 10,37
Polisan Holding 2,56 3,23 -15,09
Politeknik Metal 55,80 3,72 59,12
Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 27,74
QNB Finans Fin. Kir. 4,02 0,25 -40,88
QNB Finansbank 6,01 -1,64 -33,30
Ral Yatırım Holding 4,33 -2,26 135,33
Ray Sigorta 2,19 -2,67 57,55
Reysaş GMYO 0,71 -2,74 2,90
Reysaş Lojistik 0,69 -1,43 -6,76
Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00
Rodrigo Tekstil 2,34 2,63 23,16
Royal Halı 0,84 1,20 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,28 1,59 -26,44
Sabancı Holding 8,01 -2,32 10,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -2,55 -1,30
Salix Yatırım Holding 4,15 8,36 7,79
Sanel Mühendislik 3,45 -4,17 58,26
Sanifoam Sünger 1,67 -2,91 33,60
Sanko Pazarlama 2,08 0,00 -5,65
Saray Matbaacılık 1,01 2,02 1,00
Sarkuysan 3,25 0,31 3,41
Sasa Polyester 6,56 -2,96 9,89
Say Reklamcılık 0,83 -1,19 -11,70
Sekuro Plastik 2,65 6,43 -10,47
Selçuk Ecza Deposu 4,57 -3,79 68,11
Selçuk Gıda 1,57 19,85 18,05
Senkron Güvenlik 5,32 -1,66 432,00
Serve Film Prodüksiyon 2,96 -2,95 51,79
Servet GMYO 4,60 -2,13 -2,13
Seyitler Kimya 5,41 2,85 40,52
Silverline Endüstri 1,07 -0,93 -20,15
Sinpaş GMYO 0,50 0,00 35,14
Smartiks Yazılım 2,63 5,20
Soda Sanayii 7,23 -0,69 6,87
Sodaş Sodyum Sanayii 7,34 4,86 32,29
Söktaş 1,28 0,79 0,79
Sönmez Filament 3,21 -1,23 2,88
Sönmez Pamuklu 3,07 2,33 -1,60
Sumaş Suni Tahta 6,91 0,00 -1,29
Şeker Fin. Kir. 3,32 0,30 17,73
Şekerbank 0,93 -2,11 -15,45
Şişe Cam 5,24 -1,87 -4,42
Şok Marketler 9,07 0,44 -15,63
T. Halk Bankası 5,45 -0,18 -22,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,31 -0,89 -27,59
T.S.K.B. 0,71 -1,39 -12,35
T.Tuborg 7,78 -1,27 -1,94
Taç Tarım Ürünleri 4,42 1,14 -12,65
Tat Gıda 4,40 -2,65 15,18
TAV Havalimanları 25,82 -1,83 17,41
Taze Kuru Gıda 5,63 2,18 -17,21
Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47
Tekfen Holding 25,30 -3,66 28,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65
Temapol Polimer Plastik 2,86 -1,72 -6,54
TGS Dış Ticaret 3,52 7,98 49,79
Tofaş Oto. Fab. 17,60 -0,28 13,46
Torunlar GMYO 2,06 0,98 36,42
Trabzon Liman 8,69 0,46 3,58
Trabzonspor Sportif 0,93 0,00 -32,42
Trakya Cam 2,90 -1,02 0,39
Trend GMYO 1,24 0,00 -2,36
TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41
Tuğçelik 2,00 -1,96 -6,10
Tukaş 4,48 1,36 169,88
Turcas Petrol 1,33 -2,21 -5,67
Turkcell 12,33 -2,68 1,31
Tümosan Motor ve Traktör 3,89 -0,26 -13,56
Tüpraş 124,00 -1,51 18,85
Türk Hava Yolları 12,92 -2,56 -19,80
Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,69 0,89
Türk Telekom 4,67 -1,27 19,74
Türk Traktör 27,96 -1,06 -19,89
Türker Proje Gayrimenkul 24,10 -1,07 -25,02
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -2,82 21,05
Ulusoy Elektrik 20,70 -0,10 29,70
Ulusoy Un Sanayi 2,22 -2,63 6,73
Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09
Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11
Utopya Turizm 3,29 -0,60 -19,76
Uzertaş Boya 0,87 2,35 45,00
Ülker Bisküvi 19,53 -1,41 33,13
Ünye Çimento 2,46 0,41 -29,11
Vakıf Fin. Kir. 1,56 4,00 -12,36
Vakıf GMYO 1,63 -1,21 -18,09
Vakıf Yat. Ort. 1,29 3,20 -15,13
Vakıflar Bankası 3,86 -1,53 -1,03
Vakko Tekstil 2,85 -2,40 9,26
Vanet Gıda 1,51 1,34 16,15
Verusa Holding 19,05 -0,63 14,76
Verusaturk Girisim 3,18 1,27 -3,93
Vestel 9,68 1,79 74,41
Vestel Beyaz Eşya 14,00 -1,34 43,33
Viking Kağıt 1,03 -0,96 -6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 2,86 -16,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,93 33,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 2,79 -7,53
Yataş 4,30 -2,71 -3,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 0,00 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,35 1,33 16,29
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 10,54 19,10 9,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -6,12 4,59
Yonga Mobilya 6,75 -19,16 2,27
Yünsa 4,29 -2,05 2,76
Zorlu Enerji 1,16 -2,52 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi