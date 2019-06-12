Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|19.250,20
|0,26
|529,05
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,00
|13,69
|İş Bankası (Kur.)
|159.959,00
|229,12
|İş Fin.Kir.
|4,64
|-2,32
|0,22
|İş Girişim
|2,77
|0,73
|35,78
|İş GMYO
|0,97
|0,00
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,81
|0,00
|52,15
|İş Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|30,06
|İşbir Holding
|249,00
|4,62
|80,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-54,76
|İttifak Holding
|6,27
|-1,26
|102,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,82
|2,11
|-11,68
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-0,62
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,58
|0,00
|-23,67
|İzocam
|21,48
|0,00
|0,28
|Jantsa Jant Sanayi
|27,14
|-0,59
|5,15
|Kafein Yazılım
|7,05
|2,17
|2,35
|Kapital Yat. Holding
|1,68
|-41,46
|Kaplamin
|3,31
|0,91
|-8,06
|Kardemir (A)
|2,20
|0,46
|20,88
|Kardemir (B)
|2,18
|0,00
|19,13
|Kardemir (D)
|2,31
|0,87
|5,96
|Karel Elektronik
|5,84
|-0,51
|40,05
|Karsan Otomotiv
|1,19
|1,71
|-7,03
|Karsu Tekstil
|1,22
|1,67
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|-1,28
|45,41
|Kartonsan
|314,30
|0,54
|-1,47
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|1,50
|-42,42
|Kent Gıda
|125,40
|-0,40
|5,38
|Kerevitaş Gıda
|1,63
|0,62
|-9,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,80
|-1,10
|2,86
|Klimasan Klima
|9,77
|0,51
|146,72
|Koç Holding
|16,65
|1,03
|20,23
|Konfrut Gıda
|29,52
|-0,34
|23,62
|Konya Çimento
|176,00
|0,00
|-1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|-0,95
|31,80
|Koza Altın
|49,92
|1,67
|-2,69
|Koza Madencilik
|7,70
|2,26
|6,65
|Körfez GMYO
|1,38
|0,73
|13,11
|Kristal Kola
|0,88
|-3,30
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,11
|0,25
|-6,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,02
|-15,13
|82,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,69
|-0,85
|3,08
|Lider Faktoring
|2,06
|-0,48
|-8,44
|Link Bilgisayar
|11,80
|-0,17
|41,83
|Logo Yazılım
|37,46
|-0,11
|38,03
|Lokman Hekim Sağlık
|3,66
|0,27
|-18,67
|Lüks Kadife
|4,10
|-0,97
|-15,46
|Makina Takım
|1,27
|0,79
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,74
|0,74
|-1,33
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,11
|-0,47
|-2,56
|Marshall
|26,52
|0,15
|5,15
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,62
|1,64
|6,90
|Mavi Giyim
|33,80
|-1,29
|4,90
|Mazhar Zorlu Holding
|3,99
|4,72
|Mega Polietilen
|1,95
|9,55
|-4,41
|Menderes Tekstil
|0,66
|1,54
|-8,33
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,73
|-0,26
|29,05
|Merko Gıda
|0,65
|-1,52
|-35,64
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|1,00
|-3,81
|Metro Holding
|1,04
|0,00
|36,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,88
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,81
|5,08
|Migros Ticaret
|13,06
|0,00
|-12,35
|Milpa
|1,40
|0,72
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,11
|0,00
|-27,45
|MLP Sağlık
|12,39
|-2,44
|15,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,52
|-1,30
|-18,28
|Net Holding
|1,56
|0,00
|-20,41
|Netaş Telekom.
|6,56
|0,46
|1,55
|Niğbaş Niğde Beton
|7,71
|-0,52
|92,75
|Nuh Çimento
|6,10
|1,84
|-11,98
|Nurol GMYO
|2,10
|0,48
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,36
|0,00
|-3,41
|Olmuksan-IP
|3,18
|0,32
|-5,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,38
|-0,29
|8,33
|Orma Orman Mahsulleri
|1,18
|0,00
|-1,67
|Osmanlı Menkul
|1,37
|-0,72
|-20,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,95
|-1,04
|-12,04
|Otokar
|101,90
|0,79
|18,64
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|13,21
|-24,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,11
|0,91
|8,82
|Özak GMYO
|2,22
|0,45
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,13
|1,80
|-18,12
|Özderici GMYO
|0,71
|0,00
|-69,79
|Özerden Plastik
|2,99
|-0,66
|22,66
|Panora GMYO
|4,13
|0,73
|11,76
|Park Elek.Madencilik
|2,18
|0,46
|-9,54
|Parsan
|12,70
|2,92
|44,98
|Pegasus
|37,20
|2,48
|62,30
|Peker GMYO
|4,09
|-3,76
|-50,27
|Penguen Gıda
|1,46
|-5,19
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,30
|-0,16
|3,15
|Petkim
|5,06
|1,81
|0,40
|Petrokent Turizm
|66,00
|-0,75
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,54
|-0,54
|24,86
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,69
|0,60
|7,61
|Plastikkart
|2,95
|-1,01
|9,26
|Polisan Holding
|2,61
|1,95
|-13,43
|Politeknik Metal
|56,70
|1,61
|61,69
|Prizma Press Matbaacılık
|2,00
|1,01
|29,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|0,00
|-40,88
|QNB Finansbank
|6,62
|10,15
|-26,53
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|1,15
|138,04
|Ray Sigorta
|2,17
|-0,91
|56,12
|Reysaş GMYO
|0,71
|0,00
|2,90
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|1,28
|24,74
|Royal Halı
|0,82
|-2,38
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|0,78
|-25,86
|Sabancı Holding
|8,12
|1,37
|12,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,54
|0,65
|-0,66
|Salix Yatırım Holding
|4,16
|0,24
|8,05
|Sanel Mühendislik
|3,42
|-0,87
|56,88
|Sanifoam Sünger
|1,67
|0,00
|33,60
|Sanko Pazarlama
|2,08
|0,00
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|1,01
|0,00
|1,00
|Sarkuysan
|3,31
|1,85
|5,32
|Sasa Polyester
|6,61
|0,76
|10,72
|Say Reklamcılık
|0,81
|-2,41
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,62
|-1,13
|-11,49
|Selçuk Ecza Deposu
|4,60
|0,66
|69,21
|Selçuk Gıda
|1,85
|17,83
|39,10
|Senkron Güvenlik
|5,35
|0,56
|435,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,96
|0,00
|51,79
|Servet GMYO
|4,58
|-0,43
|-2,55
|Seyitler Kimya
|5,38
|-0,55
|39,74
|Silverline Endüstri
|1,09
|1,87
|-18,66
|Sinpaş GMYO
|0,51
|2,00
|37,84
|Smartiks Yazılım
|2,64
|0,38
|Soda Sanayii
|7,23
|0,00
|6,87
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,20
|-1,91
|29,76
|Söktaş
|1,28
|0,00
|0,79
|Sönmez Filament
|3,23
|0,62
|3,53
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|0,98
|-0,64
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|-1,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,31
|-0,30
|17,38
|Şekerbank
|0,93
|0,00
|-15,45
|Şişe Cam
|5,27
|0,57
|-3,87
|Şok Marketler
|9,04
|-0,33
|-15,91
|T. Halk Bankası
|5,49
|0,73
|-21,79
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,33
|0,16
|-27,47
|T.S.K.B.
|0,71
|0,00
|-12,35
|T.Tuborg
|7,69
|-1,16
|-3,08
|Taç Tarım Ürünleri
|4,48
|1,36
|-11,46
|Tat Gıda
|4,39
|-0,23
|14,92
|TAV Havalimanları
|26,38
|2,17
|19,96
|Taze Kuru Gıda
|5,59
|-0,71
|-17,79
|Tek-Art Turizm
|0,73
|2,82
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,98
|2,69
|32,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|0,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|0,35
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,45
|-1,99
|46,81
|Tofaş Oto. Fab.
|17,75
|0,85
|14,43
|Torunlar GMYO
|2,09
|1,46
|38,41
|Trabzon Liman
|8,77
|0,92
|4,53
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,00
|-32,42
|Trakya Cam
|2,90
|0,00
|0,39
|Trend GMYO
|1,24
|0,00
|-2,36
|TSKB GMYO
|0,71
|0,00
|-13,41
|Tuğçelik
|2,00
|0,00
|-6,10
|Tukaş
|4,70
|4,91
|183,13
|Turcas Petrol
|1,33
|0,00
|-5,67
|Turkcell
|12,48
|1,22
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,93
|1,03
|-12,67
|Tüpraş
|122,80
|-0,97
|17,70
|Türk Hava Yolları
|13,03
|0,85
|-19,12
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|0,57
|1,47
|Türk Telekom
|4,68
|0,21
|20,00
|Türk Traktör
|27,80
|-0,57
|-20,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,10
|0,00
|-25,02
|Ufuk Yatırım
|1,11
|-0,89
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|0,00
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|20,70
|0,00
|29,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|1,35
|8,17
|Umpaş Holding
|0,39
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,03
|0,98
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,31
|0,61
|-19,27
|Uzertaş Boya
|0,89
|2,30
|48,33
|Ülker Bisküvi
|19,69
|0,82
|34,22
|Ünye Çimento
|2,46
|0,00
|-29,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|-3,85
|-15,73
|Vakıf GMYO
|1,64
|0,61
|-17,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-14,47
|Vakıflar Bankası
|3,84
|-0,52
|-1,54
|Vakko Tekstil
|2,86
|0,35
|9,65
|Vanet Gıda
|1,56
|3,31
|20,00
|Verusa Holding
|18,88
|-0,89
|13,73
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,63
|-3,32
|Vestel
|9,59
|-0,93
|72,79
|Vestel Beyaz Eşya
|14,20
|1,43
|45,38
|Viking Kağıt
|1,04
|0,97
|-5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|0,69
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,47
|33,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,57
|-0,39
|-7,89
|Yataş
|4,26
|-0,93
|-4,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,30
|-0,60
|15,59
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,73
|11,29
|21,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.344,90
|1,95
|6,63
|Yonga Mobilya
|7,60
|12,59
|15,15
|Yünsa
|4,36
|1,63
|4,43
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,86
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAİş Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi