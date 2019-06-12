12.06.2019 13:21
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış fiyatıGünlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış fiyatıGünlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)19.250,200,26529,05
İş Bankası (C)5,150,0013,69
İş Bankası (Kur.)159.959,00229,12
İş Fin.Kir.4,64-2,320,22
İş Girişim2,770,7335,78
İş GMYO0,970,00-10,19
İş Y. Men. Değ.2,810,0052,15
İş Yat. Ort.0,960,0030,06
İşbir Holding249,004,6280,43
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,00-54,76
İttifak Holding6,27-1,26102,26
İz Hayvancılık Tarım5,822,11-11,68
İzmir Demir Çelik1,60-0,62-3,61
İzmir Fırça1,580,00-23,67
İzocam21,480,000,28
Jantsa Jant Sanayi27,14-0,595,15
Kafein Yazılım7,052,172,35
Kapital Yat. Holding1,68-41,46
Kaplamin3,310,91-8,06
Kardemir (A)2,200,4620,88
Kardemir (B)2,180,0019,13
Kardemir (D)2,310,875,96
Karel Elektronik5,84-0,5140,05
Karsan Otomotiv1,191,71-7,03
Karsu Tekstil1,221,67-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,38-1,2845,41
Kartonsan314,300,54-1,47
Katmerciler Ekipman3,381,50-42,42
Kent Gıda125,40-0,405,38
Kerevitaş Gıda1,630,62-9,44
Kervansaray Yat. Holding0,240,00-31,43
Kiler GMYO1,80-1,102,86
Klimasan Klima9,770,51146,72
Koç Holding16,651,0320,23
Konfrut Gıda29,52-0,3423,62
Konya Çimento176,000,00-1,12
Kordsa Teknik Tekstil12,47-0,9531,80
Koza Altın49,921,67-2,69
Koza Madencilik7,702,266,65
Körfez GMYO1,380,7313,11
Kristal Kola0,88-3,30-16,19
Kron Telekomünikasyon8,110,25-6,78
Kuştur Kuşadası Turizm25,02-15,1382,50
Kuyumcukent Gayrimenkul1,170,863,54
Kütahya Porselen4,69-0,853,08
Lider Faktoring2,06-0,48-8,44
Link Bilgisayar11,80-0,1741,83
Logo Yazılım37,46-0,1138,03
Lokman Hekim Sağlık3,660,27-18,67
Lüks Kadife4,10-0,97-15,46
Makina Takım1,270,79-17,53
Mardin Çimento2,740,74-1,33
Marka Yatırım Holding0,66-1,496,45
Marmaris Altınyunus17,11-0,47-2,56
Marshall26,520,155,15
Martı GMYO0,610,00-6,15
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim33,80-1,294,90
Mazhar Zorlu Holding3,994,72
Mega Polietilen1,959,55-4,41
Menderes Tekstil0,661,54-8,33
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm7,73-0,2629,05
Merko Gıda0,65-1,52-35,64
Metal Gayrimenkul0,77-11,49
Metemtur Otelcilik1,011,00-3,81
Metro Holding1,040,0036,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,150,884,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,815,08
Migros Ticaret13,060,00-12,35
Milpa1,400,72-2,05
Mistral GMYO1,110,00-27,45
MLP Sağlık12,39-2,4415,79
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,52-1,30-18,28
Net Holding1,560,00-20,41
Netaş Telekom.6,560,461,55
Niğbaş Niğde Beton7,71-0,5292,75
Nuh Çimento6,101,84-11,98
Nurol GMYO2,100,480,00
Odaş Elektrik1,360,00-3,41
Olmuksan-IP3,180,32-5,64
Orge Enerji Elektrik3,38-0,298,33
Orma Orman Mahsulleri1,180,00-1,67
Osmanlı Menkul1,37-0,72-20,35
Ostim Endüstriyel Yat0,95-1,04-12,04
Otokar101,900,7918,64
Oyak Yat. Ort.1,2013,21-24,21
Oylum Sınai Yatırımlar1,110,918,82
Özak GMYO2,220,455,21
Özbal Çelik Boru1,131,80-18,12
Özderici GMYO0,710,00-69,79
Özerden Plastik2,99-0,6622,66
Panora GMYO4,130,7311,76
Park Elek.Madencilik2,180,46-9,54
Parsan12,702,9244,98
Pegasus37,202,4862,30
Peker GMYO4,09-3,76-50,27
Penguen Gıda1,46-5,1935,19
Pera GMYO0,500,00-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,30-0,163,15
Petkim5,061,810,40
Petrokent Turizm66,00-0,75-3,93
Pınar Et ve Un5,54-0,5424,86
Pınar Su1,240,00-0,80
Pınar Süt6,690,607,61
Plastikkart2,95-1,019,26
Polisan Holding2,611,95-13,43
Politeknik Metal56,701,6161,69
Prizma Press Matbaacılık2,001,0129,03
QNB Finans Fin. Kir.4,020,00-40,88
QNB Finansbank6,6210,15-26,53
Ral Yatırım Holding4,381,15138,04
Ray Sigorta2,17-0,9156,12
Reysaş GMYO0,710,002,90
Reysaş Lojistik0,690,00-6,76
Rhea Girişim0,660,000,00
Rodrigo Tekstil2,371,2824,74
Royal Halı0,82-2,38-17,17
RTA Laboratuvarları1,290,78-25,86
Sabancı Holding8,121,3712,27
Safkar Ege Soğutmacılık1,540,65-0,66
Salix Yatırım Holding4,160,248,05
Sanel Mühendislik3,42-0,8756,88
Sanifoam Sünger1,670,0033,60
Sanko Pazarlama2,080,00-5,65
Saray Matbaacılık1,010,001,00
Sarkuysan3,311,855,32
Sasa Polyester6,610,7610,72
Say Reklamcılık0,81-2,41-13,83
Sekuro Plastik2,62-1,13-11,49
Selçuk Ecza Deposu4,600,6669,21
Selçuk Gıda1,8517,8339,10
Senkron Güvenlik5,350,56435,00
Serve Film Prodüksiyon2,960,0051,79
Servet GMYO4,58-0,43-2,55
Seyitler Kimya5,38-0,5539,74
Silverline Endüstri1,091,87-18,66
Sinpaş GMYO0,512,0037,84
Smartiks Yazılım2,640,38
Soda Sanayii7,230,006,87
Sodaş Sodyum Sanayii7,20-1,9129,76
Söktaş1,280,000,79
Sönmez Filament3,230,623,53
Sönmez Pamuklu3,100,98-0,64
Sumaş Suni Tahta6,91-1,29
Şeker Fin. Kir.3,31-0,3017,38
Şekerbank0,930,00-15,45
Şişe Cam5,270,57-3,87
Şok Marketler9,04-0,33-15,91
T. Halk Bankası5,490,73-21,79
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,330,16-27,47
T.S.K.B.0,710,00-12,35
T.Tuborg7,69-1,16-3,08
Taç Tarım Ürünleri4,481,36-11,46
Tat Gıda4,39-0,2314,92
TAV Havalimanları26,382,1719,96
Taze Kuru Gıda5,59-0,71-17,79
Tek-Art Turizm0,732,82-14,12
Tekfen Holding25,982,6932,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,030,00-31,65
Temapol Polimer Plastik2,870,35-6,21
TGS Dış Ticaret3,45-1,9946,81
Tofaş Oto. Fab.17,750,8514,43
Torunlar GMYO2,091,4638,41
Trabzon Liman8,770,924,53
Trabzonspor Sportif0,930,00-32,42
Trakya Cam2,900,000,39
Trend GMYO1,240,00-2,36
TSKB GMYO0,710,00-13,41
Tuğçelik2,000,00-6,10
Tukaş4,704,91183,13
Turcas Petrol1,330,00-5,67
Turkcell12,481,222,55
Tümosan Motor ve Traktör3,931,03-12,67
Tüpraş122,80-0,9717,70
Türk Hava Yolları13,030,85-19,12
Türk Prysmian Kablo1,750,571,47
Türk Telekom4,680,2120,00
Türk Traktör27,80-0,57-20,34
Türker Proje Gayrimenkul24,100,00-25,02
Ufuk Yatırım1,11-0,89-2,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,380,0021,05
Ulusoy Elektrik20,700,0029,70
Ulusoy Un Sanayi2,251,358,17
Umpaş Holding0,39-29,09
Uşak Seramik1,030,98-7,21
Utopya Turizm3,310,61-19,27
Uzertaş Boya0,892,3048,33
Ülker Bisküvi19,690,8234,22
Ünye Çimento2,460,00-29,11
Vakıf Fin. Kir.1,50-3,85-15,73
Vakıf GMYO1,640,61-17,59
Vakıf Yat. Ort.1,300,78-14,47
Vakıflar Bankası3,84-0,52-1,54
Vakko Tekstil2,860,359,65
Vanet Gıda1,563,3120,00
Verusa Holding18,88-0,8913,73
Verusaturk Girisim3,200,63-3,32
Vestel9,59-0,9372,79
Vestel Beyaz Eşya14,201,4345,38
Viking Kağıt1,040,97-5,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,450,69-15,70
Yapı ve Kredi Bank.2,140,4733,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,57-0,39-7,89
Yataş4,26-0,93-4,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,870,00-7,45
Yeni Gimat GMYO8,30-0,6015,59
Yeşil GMYO0,283,703,70
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding11,7311,2921,81
Yibitaş İnşaat Malzeme2.344,901,956,63
Yonga Mobilya7,6012,5915,15
Yünsa4,361,634,43
Zorlu Enerji1,170,86-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi