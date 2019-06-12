12.06.2019 18:37
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)19.250,000,26529,04
İş Bankası (C)5,10-0,9712,58
İş Bankası (Kur.)159.959,00229,12
İş Fin.Kir.4,53-4,63-2,16
İş Girişim2,801,8237,25
İş GMYO0,981,03-9,26
İş Y. Men. Değ.2,810,0052,15
İş Yat. Ort.0,960,0030,06
İşbir Holding248,304,3379,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,37-2,63-55,95
İttifak Holding6,20-2,36100,00
İz Hayvancılık Tarım5,46-4,21-17,15
İzmir Demir Çelik1,60-0,62-3,61
İzmir Fırça1,590,63-23,19
İzocam21,600,560,84
Jantsa Jant Sanayi27,320,075,84
Kafein Yazılım7,123,193,37
Kapital Yat. Holding1,67-0,60-41,81
Kaplamin3,280,00-8,89
Kardemir (A)2,200,4620,88
Kardemir (B)2,190,4619,67
Kardemir (D)2,310,875,96
Karel Elektronik5,81-1,0239,33
Karsan Otomotiv1,245,98-3,13
Karsu Tekstil1,221,67-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,39-1,1045,68
Kartonsan316,001,09-0,93
Katmerciler Ekipman3,340,30-43,10
Kent Gıda125,50-0,325,46
Kerevitaş Gıda1,61-0,62-10,56
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,79-1,652,29
Klimasan Klima9,71-0,10145,20
Koç Holding16,570,5519,65
Konfrut Gıda30,161,8226,30
Konya Çimento176,000,00-1,12
Kordsa Teknik Tekstil12,41-1,4331,17
Koza Altın50,001,83-2,53
Koza Madencilik7,722,526,93
Körfez GMYO1,423,6516,39
Kristal Kola0,87-4,40-17,14
Kron Telekomünikasyon8,120,37-6,67
Kuştur Kuşadası Turizm25,74-12,6987,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,15-0,861,77
Kütahya Porselen4,68-1,062,86
Lider Faktoring1,99-3,86-11,56
Link Bilgisayar12,233,4747,00
Logo Yazılım37,30-0,5337,44
Lokman Hekim Sağlık3,660,27-18,67
Lüks Kadife4,08-1,45-15,88
Makina Takım1,292,38-16,23
Mardin Çimento2,70-0,74-2,77
Marka Yatırım Holding0,66-1,496,45
Marmaris Altınyunus17,210,12-1,99
Marshall26,46-0,084,92
Martı GMYO0,60-1,64-7,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim34,500,767,08
Mazhar Zorlu Holding3,990,004,72
Mega Polietilen1,9610,11-3,92
Menderes Tekstil0,661,54-8,33
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm7,750,0029,38
Merko Gıda0,64-3,03-36,63
Metal Gayrimenkul0,792,60-9,20
Metemtur Otelcilik1,011,00-3,81
Metro Holding1,105,7744,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,150,884,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,251,635,93
Migros Ticaret13,03-0,23-12,55
Milpa1,390,00-2,75
Mistral GMYO1,10-0,90-28,10
MLP Sağlık12,40-2,3615,89
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,51-1,95-18,82
Net Holding1,591,92-18,88
Netaş Telekom.6,50-0,460,62
Niğbaş Niğde Beton7,71-0,5292,75
Nuh Çimento6,020,50-13,13
Nurol GMYO2,08-0,48-0,95
Odaş Elektrik1,35-0,74-4,12
Olmuksan-IP3,190,63-5,34
Orge Enerji Elektrik3,35-1,187,37
Orma Orman Mahsulleri1,17-0,85-2,50
Osmanlı Menkul1,32-4,35-23,26
Ostim Endüstriyel Yat0,960,00-11,11
Otokar101,200,1017,83
Oyak Yat. Ort.1,147,55-28,00
Oylum Sınai Yatırımlar1,08-1,825,88
Özak GMYO2,262,267,11
Özbal Çelik Boru1,110,00-19,57
Özderici GMYO0,721,41-69,36
Özerden Plastik3,00-0,3323,07
Panora GMYO4,130,7311,76
Park Elek.Madencilik2,16-0,46-10,37
Parsan13,035,5948,74
Pegasus37,302,7562,74
Peker GMYO4,06-4,47-50,63
Penguen Gıda1,47-4,5536,11
Pera GMYO0,512,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,360,794,14
Petkim5,041,410,00
Petrokent Turizm66,00-0,75-3,93
Pınar Et ve Un5,753,2329,60
Pınar Su1,240,00-0,80
Pınar Süt6,751,508,57
Plastikkart2,93-1,688,52
Polisan Holding2,643,13-12,43
Politeknik Metal57,703,4164,54
Prizma Press Matbaacılık1,980,0027,74
QNB Finans Fin. Kir.4,020,00-40,88
QNB Finansbank6,416,66-28,86
Ral Yatırım Holding4,422,08140,22
Ray Sigorta2,15-1,8354,68
Reysaş GMYO0,710,002,90
Reysaş Lojistik0,690,00-6,76
Rhea Girişim0,660,000,00
Rodrigo Tekstil2,381,7125,26
Royal Halı0,82-2,38-17,17
RTA Laboratuvarları1,27-0,78-27,01
Sabancı Holding7,99-0,2510,47
Safkar Ege Soğutmacılık1,540,65-0,66
Salix Yatırım Holding4,211,459,35
Sanel Mühendislik3,542,6162,39
Sanifoam Sünger1,680,6034,40
Sanko Pazarlama2,121,92-3,83
Saray Matbaacılık1,020,992,00
Sarkuysan3,260,313,73
Sasa Polyester6,53-0,469,38
Say Reklamcılık0,830,00-11,70
Sekuro Plastik2,63-0,75-11,15
Selçuk Ecza Deposu4,52-1,0966,27
Selçuk Gıda1,7914,0134,59
Senkron Güvenlik5,564,51456,00
Serve Film Prodüksiyon2,80-5,4143,59
Servet GMYO4,58-0,43-2,55
Seyitler Kimya5,481,2942,34
Silverline Endüstri1,102,80-17,91
Sinpaş GMYO0,512,0037,84
Smartiks Yazılım2,55-3,04
Soda Sanayii7,11-1,665,09
Sodaş Sodyum Sanayii7,12-3,0028,32
Söktaş1,290,781,57
Sönmez Filament3,251,254,17
Sönmez Pamuklu3,131,950,32
Sumaş Suni Tahta6,910,00-1,29
Şeker Fin. Kir.3,30-0,6017,02
Şekerbank0,930,00-15,45
Şişe Cam5,250,19-4,24
Şok Marketler8,85-2,43-17,67
T. Halk Bankası5,40-0,92-23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,30-0,08-27,64
T.S.K.B.0,70-1,41-13,58
T.Tuborg7,64-1,80-3,71
Taç Tarım Ürünleri4,19-5,20-17,19
Tat Gıda4,461,3616,75
TAV Havalimanları26,081,0118,59
Taze Kuru Gıda5,58-0,89-17,94
Tek-Art Turizm0,721,41-15,29
Tekfen Holding25,300,0028,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,01-0,99-32,32
Temapol Polimer Plastik2,901,40-5,23
TGS Dış Ticaret3,44-2,2746,38
Tofaş Oto. Fab.17,750,8514,43
Torunlar GMYO2,070,4937,09
Trabzon Liman8,811,385,01
Trabzonspor Sportif0,930,00-32,42
Trakya Cam2,87-1,03-0,65
Trend GMYO1,240,00-2,36
TSKB GMYO0,710,00-13,41
Tuğçelik2,042,00-4,23
Tukaş4,715,13183,73
Turcas Petrol1,32-0,75-6,38
Turkcell12,481,222,55
Tümosan Motor ve Traktör3,900,26-13,33
Tüpraş121,40-2,1016,35
Türk Hava Yolları12,950,23-19,62
Türk Prysmian Kablo1,761,152,05
Türk Telekom4,700,6420,51
Türk Traktör28,040,29-19,66
Türker Proje Gayrimenkul24,08-0,08-25,08
Ufuk Yatırım1,11-0,89-2,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,37-0,7220,18
Ulusoy Elektrik20,720,1029,82
Ulusoy Un Sanayi2,251,358,17
Umpaş Holding0,390,00-29,09
Uşak Seramik1,052,94-5,41
Utopya Turizm3,320,91-19,02
Uzertaş Boya0,892,3048,33
Ülker Bisküvi20,022,5136,47
Ünye Çimento2,460,00-29,11
Vakıf Fin. Kir.1,50-3,85-15,73
Vakıf GMYO1,630,00-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,300,78-14,47
Vakıflar Bankası3,82-1,04-2,05
Vakko Tekstil2,84-0,358,88
Vanet Gıda1,605,9623,08
Verusa Holding18,70-1,8412,65
Verusaturk Girisim3,15-0,94-4,83
Vestel9,50-1,8671,17
Vestel Beyaz Eşya15,007,1453,57
Viking Kağıt1,062,91-3,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,43-0,69-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,161,4135,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,56-0,78-8,24
Yataş4,340,93-2,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,870,00-7,45
Yeni Gimat GMYO8,350,0016,29
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,270,003,85
Yeşil Yatırım Holding10,51-0,289,14
Yibitaş İnşaat Malzeme2.311,000,485,09
Yonga Mobilya8,1020,0022,73
Yünsa4,330,933,72
Zorlu Enerji1,181,72-4,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi