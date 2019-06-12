Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 19.250,00 0,26 529,04 İş Bankası (C) 5,10 -0,97 12,58 İş Bankası (Kur.) 159.959,00 229,12 İş Fin.Kir. 4,53 -4,63 -2,16 İş Girişim 2,80 1,82 37,25 İş GMYO 0,98 1,03 -9,26 İş Y. Men. Değ. 2,81 0,00 52,15 İş Yat. Ort. 0,96 0,00 30,06 İşbir Holding 248,30 4,33 79,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -2,63 -55,95 İttifak Holding 6,20 -2,36 100,00 İz Hayvancılık Tarım 5,46 -4,21 -17,15 İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61 İzmir Fırça 1,59 0,63 -23,19 İzocam 21,60 0,56 0,84 Jantsa Jant Sanayi 27,32 0,07 5,84 Kafein Yazılım 7,12 3,19 3,37 Kapital Yat. Holding 1,67 -0,60 -41,81 Kaplamin 3,28 0,00 -8,89 Kardemir (A) 2,20 0,46 20,88 Kardemir (B) 2,19 0,46 19,67 Kardemir (D) 2,31 0,87 5,96 Karel Elektronik 5,81 -1,02 39,33 Karsan Otomotiv 1,24 5,98 -3,13 Karsu Tekstil 1,22 1,67 -2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 -1,10 45,68 Kartonsan 316,00 1,09 -0,93 Katmerciler Ekipman 3,34 0,30 -43,10 Kent Gıda 125,50 -0,32 5,46 Kerevitaş Gıda 1,61 -0,62 -10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,79 -1,65 2,29 Klimasan Klima 9,71 -0,10 145,20 Koç Holding 16,57 0,55 19,65 Konfrut Gıda 30,16 1,82 26,30 Konya Çimento 176,00 0,00 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -1,43 31,17 Koza Altın 50,00 1,83 -2,53 Koza Madencilik 7,72 2,52 6,93 Körfez GMYO 1,42 3,65 16,39 Kristal Kola 0,87 -4,40 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,12 0,37 -6,67 Kuştur Kuşadası Turizm 25,74 -12,69 87,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -0,86 1,77 Kütahya Porselen 4,68 -1,06 2,86 Lider Faktoring 1,99 -3,86 -11,56 Link Bilgisayar 12,23 3,47 47,00 Logo Yazılım 37,30 -0,53 37,44 Lokman Hekim Sağlık 3,66 0,27 -18,67 Lüks Kadife 4,08 -1,45 -15,88 Makina Takım 1,29 2,38 -16,23 Mardin Çimento 2,70 -0,74 -2,77 Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 6,45 Marmaris Altınyunus 17,21 0,12 -1,99 Marshall 26,46 -0,08 4,92 Martı GMYO 0,60 -1,64 -7,69 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 34,50 0,76 7,08 Mazhar Zorlu Holding 3,99 0,00 4,72 Mega Polietilen 1,96 10,11 -3,92 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -8,33 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 7,75 0,00 29,38 Merko Gıda 0,64 -3,03 -36,63 Metal Gayrimenkul 0,79 2,60 -9,20 Metemtur Otelcilik 1,01 1,00 -3,81 Metro Holding 1,10 5,77 44,74 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,88 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 1,63 5,93 Migros Ticaret 13,03 -0,23 -12,55 Milpa 1,39 0,00 -2,75 Mistral GMYO 1,10 -0,90 -28,10 MLP Sağlık 12,40 -2,36 15,89 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,51 -1,95 -18,82 Net Holding 1,59 1,92 -18,88 Netaş Telekom. 6,50 -0,46 0,62 Niğbaş Niğde Beton 7,71 -0,52 92,75 Nuh Çimento 6,02 0,50 -13,13 Nurol GMYO 2,08 -0,48 -0,95 Odaş Elektrik 1,35 -0,74 -4,12 Olmuksan-IP 3,19 0,63 -5,34 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,18 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,17 -0,85 -2,50 Osmanlı Menkul 1,32 -4,35 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 0,00 -11,11 Otokar 101,20 0,10 17,83 Oyak Yat. Ort. 1,14 7,55 -28,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 -1,82 5,88 Özak GMYO 2,26 2,26 7,11 Özbal Çelik Boru 1,11 0,00 -19,57 Özderici GMYO 0,72 1,41 -69,36 Özerden Plastik 3,00 -0,33 23,07 Panora GMYO 4,13 0,73 11,76 Park Elek.Madencilik 2,16 -0,46 -10,37 Parsan 13,03 5,59 48,74 Pegasus 37,30 2,75 62,74 Peker GMYO 4,06 -4,47 -50,63 Penguen Gıda 1,47 -4,55 36,11 Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,36 0,79 4,14 Petkim 5,04 1,41 0,00 Petrokent Turizm 66,00 -0,75 -3,93 Pınar Et ve Un 5,75 3,23 29,60 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,75 1,50 8,57 Plastikkart 2,93 -1,68 8,52 Polisan Holding 2,64 3,13 -12,43 Politeknik Metal 57,70 3,41 64,54 Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 27,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 0,00 -40,88 QNB Finansbank 6,41 6,66 -28,86 Ral Yatırım Holding 4,42 2,08 140,22 Ray Sigorta 2,15 -1,83 54,68 Reysaş GMYO 0,71 0,00 2,90 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76 Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00 Rodrigo Tekstil 2,38 1,71 25,26 Royal Halı 0,82 -2,38 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,27 -0,78 -27,01 Sabancı Holding 7,99 -0,25 10,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,54 0,65 -0,66 Salix Yatırım Holding 4,21 1,45 9,35 Sanel Mühendislik 3,54 2,61 62,39 Sanifoam Sünger 1,68 0,60 34,40 Sanko Pazarlama 2,12 1,92 -3,83 Saray Matbaacılık 1,02 0,99 2,00 Sarkuysan 3,26 0,31 3,73 Sasa Polyester 6,53 -0,46 9,38 Say Reklamcılık 0,83 0,00 -11,70 Sekuro Plastik 2,63 -0,75 -11,15 Selçuk Ecza Deposu 4,52 -1,09 66,27 Selçuk Gıda 1,79 14,01 34,59 Senkron Güvenlik 5,56 4,51 456,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 -5,41 43,59 Servet GMYO 4,58 -0,43 -2,55 Seyitler Kimya 5,48 1,29 42,34 Silverline Endüstri 1,10 2,80 -17,91 Sinpaş GMYO 0,51 2,00 37,84 Smartiks Yazılım 2,55 -3,04 Soda Sanayii 7,11 -1,66 5,09 Sodaş Sodyum Sanayii 7,12 -3,00 28,32 Söktaş 1,29 0,78 1,57 Sönmez Filament 3,25 1,25 4,17 Sönmez Pamuklu 3,13 1,95 0,32 Sumaş Suni Tahta 6,91 0,00 -1,29 Şeker Fin. Kir. 3,30 -0,60 17,02 Şekerbank 0,93 0,00 -15,45 Şişe Cam 5,25 0,19 -4,24 Şok Marketler 8,85 -2,43 -17,67 T. Halk Bankası 5,40 -0,92 -23,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,30 -0,08 -27,64 T.S.K.B. 0,70 -1,41 -13,58 T.Tuborg 7,64 -1,80 -3,71 Taç Tarım Ürünleri 4,19 -5,20 -17,19 Tat Gıda 4,46 1,36 16,75 TAV Havalimanları 26,08 1,01 18,59 Taze Kuru Gıda 5,58 -0,89 -17,94 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -15,29 Tekfen Holding 25,30 0,00 28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 -0,99 -32,32 Temapol Polimer Plastik 2,90 1,40 -5,23 TGS Dış Ticaret 3,44 -2,27 46,38 Tofaş Oto. Fab. 17,75 0,85 14,43 Torunlar GMYO 2,07 0,49 37,09 Trabzon Liman 8,81 1,38 5,01 Trabzonspor Sportif 0,93 0,00 -32,42 Trakya Cam 2,87 -1,03 -0,65 Trend GMYO 1,24 0,00 -2,36 TSKB GMYO 0,71 0,00 -13,41 Tuğçelik 2,04 2,00 -4,23 Tukaş 4,71 5,13 183,73 Turcas Petrol 1,32 -0,75 -6,38 Turkcell 12,48 1,22 2,55 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 0,26 -13,33 Tüpraş 121,40 -2,10 16,35 Türk Hava Yolları 12,95 0,23 -19,62 Türk Prysmian Kablo 1,76 1,15 2,05 Türk Telekom 4,70 0,64 20,51 Türk Traktör 28,04 0,29 -19,66 Türker Proje Gayrimenkul 24,08 -0,08 -25,08 Ufuk Yatırım 1,11 -0,89 -2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -0,72 20,18 Ulusoy Elektrik 20,72 0,10 29,82 Ulusoy Un Sanayi 2,25 1,35 8,17 Umpaş Holding 0,39 0,00 -29,09 Uşak Seramik 1,05 2,94 -5,41 Utopya Turizm 3,32 0,91 -19,02 Uzertaş Boya 0,89 2,30 48,33 Ülker Bisküvi 20,02 2,51 36,47 Ünye Çimento 2,46 0,00 -29,11 Vakıf Fin. Kir. 1,50 -3,85 -15,73 Vakıf GMYO 1,63 0,00 -18,09 Vakıf Yat. Ort. 1,30 0,78 -14,47 Vakıflar Bankası 3,82 -1,04 -2,05 Vakko Tekstil 2,84 -0,35 8,88 Vanet Gıda 1,60 5,96 23,08 Verusa Holding 18,70 -1,84 12,65 Verusaturk Girisim 3,15 -0,94 -4,83 Vestel 9,50 -1,86 71,17 Vestel Beyaz Eşya 15,00 7,14 53,57 Viking Kağıt 1,06 2,91 -3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -0,69 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 1,41 35,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -0,78 -8,24 Yataş 4,34 0,93 -2,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 0,00 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,35 0,00 16,29 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,51 -0,28 9,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.311,00 0,48 5,09 Yonga Mobilya 8,10 20,00 22,73 Yünsa 4,33 0,93 3,72 Zorlu Enerji 1,18 1,72 -4,07

Kaynak: AA

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)