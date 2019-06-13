13.06.2019 18:32
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 144.000,00 -11,36 213,73 İş Bankası (B) 18.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)144.000,00-11,36213,73
İş Bankası (B)18.699,90-2,86511,07
İş Bankası (C)4,97-2,559,71
İş Bankası (Kur.)159.959,00229,12
İş Fin.Kir.4,601,55-0,65
İş Girişim2,72-2,8633,33
İş GMYO0,97-1,02-10,19
İş Y. Men. Değ.2,79-0,7151,07
İş Yat. Ort.0,95-1,0428,71
İşbir Holding240,00-3,3473,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,36-2,70-57,14
İttifak Holding6,19-0,1699,68
İz Hayvancılık Tarım5,28-3,30-19,88
İzmir Demir Çelik1,57-1,88-5,42
İzmir Fırça1,56-1,89-24,64
İzocam21,10-2,31-1,49
Jantsa Jant Sanayi27,00-1,174,60
Kafein Yazılım7,120,003,37
Kapital Yat. Holding1,670,00-41,81
Kaplamin3,22-1,83-10,56
Kardemir (A)2,11-4,0915,93
Kardemir (B)2,13-2,7416,39
Kardemir (D)2,24-3,032,75
Karel Elektronik5,52-4,9932,37
Karsan Otomotiv1,21-2,42-5,47
Karsu Tekstil1,230,82-1,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,451,1147,30
Kartonsan319,000,950,01
Katmerciler Ekipman3,21-3,89-45,32
Kent Gıda123,50-1,593,78
Kerevitaş Gıda1,57-2,48-12,78
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,71-4,47-2,29
Klimasan Klima9,891,85149,75
Koç Holding16,25-1,9317,34
Konfrut Gıda29,56-1,9923,79
Konya Çimento171,90-2,33-3,43
Kordsa Teknik Tekstil12,09-2,5827,79
Koza Altın49,80-0,40-2,92
Koza Madencilik7,720,006,93
Körfez GMYO1,41-0,7015,57
Kristal Kola0,84-3,45-20,00
Kron Telekomünikasyon8,04-0,99-7,59
Kuştur Kuşadası Turizm26,201,7991,10
Kuyumcukent Gayrimenkul1,11-3,48-1,77
Kütahya Porselen4,60-1,711,10
Lider Faktoring1,98-0,50-12,00
Link Bilgisayar12,250,1647,24
Logo Yazılım36,76-1,4535,45
Lokman Hekim Sağlık3,58-2,19-20,44
Lüks Kadife4,00-1,96-17,53
Makina Takım1,25-3,10-18,83
Mardin Çimento2,63-2,59-5,29
Marka Yatırım Holding0,63-4,551,61
Marmaris Altınyunus17,240,17-1,82
Marshall25,84-2,342,46
Martı GMYO0,58-3,33-10,77
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim34,660,467,57
Mazhar Zorlu Holding4,092,517,35
Mega Polietilen1,84-6,12-9,80
Menderes Tekstil0,64-3,03-11,11
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm7,74-0,1329,22
Merko Gıda0,62-3,13-38,61
Metal Gayrimenkul0,77-2,53-11,49
Metemtur Otelcilik1,053,960,00
Metro Holding1,00-9,0931,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,12-2,611,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,23-1,604,24
Migros Ticaret12,58-3,45-15,57
Milpa1,35-2,88-5,55
Mistral GMYO1,09-0,91-28,76
MLP Sağlık11,65-6,058,88
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-2,00-10,91
Mondi Tire Kutsan1,46-3,31-21,51
Net Holding1,611,26-17,86
Netaş Telekom.6,29-3,23-2,63
Niğbaş Niğde Beton8,003,76100,00
Nuh Çimento5,95-1,16-14,14
Nurol GMYO2,02-2,88-3,81
Odaş Elektrik1,350,00-4,12
Olmuksan-IP3,18-0,31-5,64
Orge Enerji Elektrik3,20-4,482,56
Orma Orman Mahsulleri1,06-9,40-11,67
Osmanlı Menkul1,320,00-23,26
Ostim Endüstriyel Yat0,94-2,08-12,96
Otokar101,200,0017,83
Oyak Yat. Ort.1,06-7,02-33,05
Oylum Sınai Yatırımlar1,07-0,934,90
Özak GMYO2,18-3,543,32
Özbal Çelik Boru1,09-1,80-21,01
Özderici GMYO0,69-4,17-70,64
Özerden Plastik2,94-2,0020,61
Panora GMYO4,07-0,9610,69
Park Elek.Madencilik2,191,39-9,13
Parsan13,201,3050,68
Pegasus36,60-1,8859,69
Peker GMYO3,90-3,94-52,58
Penguen Gıda1,41-4,0830,56
Pera GMYO0,50-1,96-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,18-2,831,19
Petkim4,97-1,39-1,39
Petrokent Turizm66,751,14-2,84
Pınar Et ve Un5,52-4,0024,41
Pınar Su1,21-2,42-3,20
Pınar Süt6,47-4,154,07
Plastikkart2,83-3,414,81
Polisan Holding2,702,27-10,44
Politeknik Metal57,05-1,1362,69
Prizma Press Matbaacılık1,96-1,0126,45
QNB Finans Fin. Kir.4,01-0,25-41,03
QNB Finansbank6,30-1,72-30,08
Ral Yatırım Holding4,655,20152,72
Ray Sigorta2,170,9356,12
Reysaş GMYO0,68-4,23-1,45
Reysaş Lojistik0,68-1,45-8,11
Rhea Girişim0,65-1,52-1,52
Rodrigo Tekstil2,36-0,8424,21
Royal Halı0,81-1,22-18,18
RTA Laboratuvarları1,26-0,79-27,59
Sabancı Holding7,66-4,135,91
Safkar Ege Soğutmacılık1,52-1,30-1,95
Salix Yatırım Holding4,20-0,249,09
Sanel Mühendislik3,49-1,4160,09
Sanifoam Sünger1,67-0,6033,60
Sanko Pazarlama2,10-0,94-4,74
Saray Matbaacılık0,98-3,92-2,00
Sarkuysan3,280,614,37
Sasa Polyester6,31-3,375,70
Say Reklamcılık0,82-1,20-12,77
Sekuro Plastik2,52-4,18-14,86
Selçuk Ecza Deposu4,530,2266,64
Selçuk Gıda1,75-2,2331,58
Senkron Güvenlik5,38-3,24438,00
Serve Film Prodüksiyon2,903,5748,72
Servet GMYO4,794,591,91
Seyitler Kimya5,683,6547,53
Silverline Endüstri1,07-2,73-20,15
Sinpaş GMYO0,510,0037,84
Smartiks Yazılım2,48-2,75
Soda Sanayii6,96-2,112,88
Sodaş Sodyum Sanayii6,98-1,9725,80
Söktaş1,4210,0811,81
Sönmez Filament3,353,087,37
Sönmez Pamuklu3,326,076,41
Sumaş Suni Tahta6,74-2,46-3,71
Şeker Fin. Kir.3,433,9421,63
Şekerbank0,90-3,23-18,18
Şişe Cam5,03-4,19-8,25
Şok Marketler8,73-1,36-18,79
T. Halk Bankası5,23-3,15-25,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,86-3,58-30,23
T.S.K.B.0,69-1,43-14,81
T.Tuborg7,49-1,96-5,60
Taç Tarım Ürünleri4,08-2,63-19,37
Tat Gıda4,480,4517,28
TAV Havalimanları25,62-1,7616,50
Taze Kuru Gıda5,49-1,61-19,26
Tek-Art Turizm0,776,94-9,41
Tekfen Holding25,621,2630,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,97-1,99-33,67
Temapol Polimer Plastik2,86-1,38-6,54
TGS Dış Ticaret3,38-1,7443,83
Tofaş Oto. Fab.17,10-3,6610,24
Torunlar GMYO2,00-3,3832,45
Trabzon Liman8,76-0,574,41
Trabzonspor Sportif0,91-2,15-33,87
Trakya Cam2,76-3,83-4,46
Trend GMYO1,22-1,61-3,94
TSKB GMYO0,70-1,41-14,63
Tuğçelik1,96-3,92-7,98
Tukaş4,761,06186,75
Turcas Petrol1,28-3,03-9,22
Turkcell12,11-2,96-0,49
Tümosan Motor ve Traktör3,80-2,56-15,56
Tüpraş119,40-1,6514,44
Türk Hava Yolları12,65-2,32-21,48
Türk Prysmian Kablo1,70-3,41-1,43
Türk Telekom4,57-2,7717,18
Türk Traktör27,82-0,78-20,29
Türker Proje Gayrimenkul23,70-1,58-26,26
Ufuk Yatırım1,10-0,90-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,32-3,6515,79
Ulusoy Elektrik20,780,2930,20
Ulusoy Un Sanayi2,18-3,114,81
Umpaş Holding0,390,00-29,09
Uşak Seramik1,03-1,90-7,21
Utopya Turizm3,320,00-19,02
Uzertaş Boya0,86-3,3743,33
Ülker Bisküvi19,63-1,9533,81
Ünye Çimento2,41-2,03-30,55
Vakıf Fin. Kir.1,46-2,67-17,98
Vakıf GMYO1,57-3,68-21,11
Vakıf Yat. Ort.1,26-3,08-17,11
Vakıflar Bankası3,66-4,19-6,15
Vakko Tekstil2,73-3,874,66
Vanet Gıda1,52-5,0016,92
Verusa Holding18,37-1,7610,66
Verusaturk Girisim3,11-1,27-6,04
Vestel9,621,2673,33
Vestel Beyaz Eşya15,946,2763,19
Viking Kağıt1,070,94-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,38-3,50-19,77
Yapı ve Kredi Bank.2,11-2,3131,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,580,78-7,53
Yataş4,24-2,30-5,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,85-2,30-9,57
Yeni Gimat GMYO8,350,0016,29
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,270,003,85
Yeşil Yatırım Holding11,004,6614,23
Yibitaş İnşaat Malzeme2.313,200,105,19
Yonga Mobilya8,909,8834,85
Yünsa4,21-2,770,84
Zorlu Enerji1,14-3,39-7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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