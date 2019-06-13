Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.000,00
|-11,36
|213,73
|İş Bankası (B)
|18.699,90
|-2,86
|511,07
|İş Bankası (C)
|4,97
|-2,55
|9,71
|İş Bankası (Kur.)
|159.959,00
|229,12
|İş Fin.Kir.
|4,60
|1,55
|-0,65
|İş Girişim
|2,72
|-2,86
|33,33
|İş GMYO
|0,97
|-1,02
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,79
|-0,71
|51,07
|İş Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|28,71
|İşbir Holding
|240,00
|-3,34
|73,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-57,14
|İttifak Holding
|6,19
|-0,16
|99,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,28
|-3,30
|-19,88
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-1,88
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,56
|-1,89
|-24,64
|İzocam
|21,10
|-2,31
|-1,49
|Jantsa Jant Sanayi
|27,00
|-1,17
|4,60
|Kafein Yazılım
|7,12
|0,00
|3,37
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,00
|-41,81
|Kaplamin
|3,22
|-1,83
|-10,56
|Kardemir (A)
|2,11
|-4,09
|15,93
|Kardemir (B)
|2,13
|-2,74
|16,39
|Kardemir (D)
|2,24
|-3,03
|2,75
|Karel Elektronik
|5,52
|-4,99
|32,37
|Karsan Otomotiv
|1,21
|-2,42
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,45
|1,11
|47,30
|Kartonsan
|319,00
|0,95
|0,01
|Katmerciler Ekipman
|3,21
|-3,89
|-45,32
|Kent Gıda
|123,50
|-1,59
|3,78
|Kerevitaş Gıda
|1,57
|-2,48
|-12,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,71
|-4,47
|-2,29
|Klimasan Klima
|9,89
|1,85
|149,75
|Koç Holding
|16,25
|-1,93
|17,34
|Konfrut Gıda
|29,56
|-1,99
|23,79
|Konya Çimento
|171,90
|-2,33
|-3,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,09
|-2,58
|27,79
|Koza Altın
|49,80
|-0,40
|-2,92
|Koza Madencilik
|7,72
|0,00
|6,93
|Körfez GMYO
|1,41
|-0,70
|15,57
|Kristal Kola
|0,84
|-3,45
|-20,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,04
|-0,99
|-7,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,20
|1,79
|91,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|-3,48
|-1,77
|Kütahya Porselen
|4,60
|-1,71
|1,10
|Lider Faktoring
|1,98
|-0,50
|-12,00
|Link Bilgisayar
|12,25
|0,16
|47,24
|Logo Yazılım
|36,76
|-1,45
|35,45
|Lokman Hekim Sağlık
|3,58
|-2,19
|-20,44
|Lüks Kadife
|4,00
|-1,96
|-17,53
|Makina Takım
|1,25
|-3,10
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,63
|-2,59
|-5,29
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-4,55
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,24
|0,17
|-1,82
|Marshall
|25,84
|-2,34
|2,46
|Martı GMYO
|0,58
|-3,33
|-10,77
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|34,66
|0,46
|7,57
|Mazhar Zorlu Holding
|4,09
|2,51
|7,35
|Mega Polietilen
|1,84
|-6,12
|-9,80
|Menderes Tekstil
|0,64
|-3,03
|-11,11
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|7,74
|-0,13
|29,22
|Merko Gıda
|0,62
|-3,13
|-38,61
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-2,53
|-11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|3,96
|0,00
|Metro Holding
|1,00
|-9,09
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-2,61
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|-1,60
|4,24
|Migros Ticaret
|12,58
|-3,45
|-15,57
|Milpa
|1,35
|-2,88
|-5,55
|Mistral GMYO
|1,09
|-0,91
|-28,76
|MLP Sağlık
|11,65
|-6,05
|8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,46
|-3,31
|-21,51
|Net Holding
|1,61
|1,26
|-17,86
|Netaş Telekom.
|6,29
|-3,23
|-2,63
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|3,76
|100,00
|Nuh Çimento
|5,95
|-1,16
|-14,14
|Nurol GMYO
|2,02
|-2,88
|-3,81
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,00
|-4,12
|Olmuksan-IP
|3,18
|-0,31
|-5,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-4,48
|2,56
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|-9,40
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,94
|-2,08
|-12,96
|Otokar
|101,20
|0,00
|17,83
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|-7,02
|-33,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|-0,93
|4,90
|Özak GMYO
|2,18
|-3,54
|3,32
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|-1,80
|-21,01
|Özderici GMYO
|0,69
|-4,17
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,94
|-2,00
|20,61
|Panora GMYO
|4,07
|-0,96
|10,69
|Park Elek.Madencilik
|2,19
|1,39
|-9,13
|Parsan
|13,20
|1,30
|50,68
|Pegasus
|36,60
|-1,88
|59,69
|Peker GMYO
|3,90
|-3,94
|-52,58
|Penguen Gıda
|1,41
|-4,08
|30,56
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|-2,83
|1,19
|Petkim
|4,97
|-1,39
|-1,39
|Petrokent Turizm
|66,75
|1,14
|-2,84
|Pınar Et ve Un
|5,52
|-4,00
|24,41
|Pınar Su
|1,21
|-2,42
|-3,20
|Pınar Süt
|6,47
|-4,15
|4,07
|Plastikkart
|2,83
|-3,41
|4,81
|Polisan Holding
|2,70
|2,27
|-10,44
|Politeknik Metal
|57,05
|-1,13
|62,69
|Prizma Press Matbaacılık
|1,96
|-1,01
|26,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|-0,25
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,30
|-1,72
|-30,08
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|5,20
|152,72
|Ray Sigorta
|2,17
|0,93
|56,12
|Reysaş GMYO
|0,68
|-4,23
|-1,45
|Reysaş Lojistik
|0,68
|-1,45
|-8,11
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|-0,84
|24,21
|Royal Halı
|0,81
|-1,22
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,26
|-0,79
|-27,59
|Sabancı Holding
|7,66
|-4,13
|5,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,52
|-1,30
|-1,95
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-0,24
|9,09
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-1,41
|60,09
|Sanifoam Sünger
|1,67
|-0,60
|33,60
|Sanko Pazarlama
|2,10
|-0,94
|-4,74
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-3,92
|-2,00
|Sarkuysan
|3,28
|0,61
|4,37
|Sasa Polyester
|6,31
|-3,37
|5,70
|Say Reklamcılık
|0,82
|-1,20
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,52
|-4,18
|-14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|4,53
|0,22
|66,64
|Selçuk Gıda
|1,75
|-2,23
|31,58
|Senkron Güvenlik
|5,38
|-3,24
|438,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,90
|3,57
|48,72
|Servet GMYO
|4,79
|4,59
|1,91
|Seyitler Kimya
|5,68
|3,65
|47,53
|Silverline Endüstri
|1,07
|-2,73
|-20,15
|Sinpaş GMYO
|0,51
|0,00
|37,84
|Smartiks Yazılım
|2,48
|-2,75
|Soda Sanayii
|6,96
|-2,11
|2,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,98
|-1,97
|25,80
|Söktaş
|1,42
|10,08
|11,81
|Sönmez Filament
|3,35
|3,08
|7,37
|Sönmez Pamuklu
|3,32
|6,07
|6,41
|Sumaş Suni Tahta
|6,74
|-2,46
|-3,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,43
|3,94
|21,63
|Şekerbank
|0,90
|-3,23
|-18,18
|Şişe Cam
|5,03
|-4,19
|-8,25
|Şok Marketler
|8,73
|-1,36
|-18,79
|T. Halk Bankası
|5,23
|-3,15
|-25,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,86
|-3,58
|-30,23
|T.S.K.B.
|0,69
|-1,43
|-14,81
|T.Tuborg
|7,49
|-1,96
|-5,60
|Taç Tarım Ürünleri
|4,08
|-2,63
|-19,37
|Tat Gıda
|4,48
|0,45
|17,28
|TAV Havalimanları
|25,62
|-1,76
|16,50
|Taze Kuru Gıda
|5,49
|-1,61
|-19,26
|Tek-Art Turizm
|0,77
|6,94
|-9,41
|Tekfen Holding
|25,62
|1,26
|30,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,97
|-1,99
|-33,67
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|-1,38
|-6,54
|TGS Dış Ticaret
|3,38
|-1,74
|43,83
|Tofaş Oto. Fab.
|17,10
|-3,66
|10,24
|Torunlar GMYO
|2,00
|-3,38
|32,45
|Trabzon Liman
|8,76
|-0,57
|4,41
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|-2,15
|-33,87
|Trakya Cam
|2,76
|-3,83
|-4,46
|Trend GMYO
|1,22
|-1,61
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,70
|-1,41
|-14,63
|Tuğçelik
|1,96
|-3,92
|-7,98
|Tukaş
|4,76
|1,06
|186,75
|Turcas Petrol
|1,28
|-3,03
|-9,22
|Turkcell
|12,11
|-2,96
|-0,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,80
|-2,56
|-15,56
|Tüpraş
|119,40
|-1,65
|14,44
|Türk Hava Yolları
|12,65
|-2,32
|-21,48
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|-3,41
|-1,43
|Türk Telekom
|4,57
|-2,77
|17,18
|Türk Traktör
|27,82
|-0,78
|-20,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,70
|-1,58
|-26,26
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-0,90
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,32
|-3,65
|15,79
|Ulusoy Elektrik
|20,78
|0,29
|30,20
|Ulusoy Un Sanayi
|2,18
|-3,11
|4,81
|Umpaş Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,32
|0,00
|-19,02
|Uzertaş Boya
|0,86
|-3,37
|43,33
|Ülker Bisküvi
|19,63
|-1,95
|33,81
|Ünye Çimento
|2,41
|-2,03
|-30,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-2,67
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,57
|-3,68
|-21,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|-3,08
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|3,66
|-4,19
|-6,15
|Vakko Tekstil
|2,73
|-3,87
|4,66
|Vanet Gıda
|1,52
|-5,00
|16,92
|Verusa Holding
|18,37
|-1,76
|10,66
|Verusaturk Girisim
|3,11
|-1,27
|-6,04
|Vestel
|9,62
|1,26
|73,33
|Vestel Beyaz Eşya
|15,94
|6,27
|63,19
|Viking Kağıt
|1,07
|0,94
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|-3,50
|-19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-2,31
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,78
|-7,53
|Yataş
|4,24
|-2,30
|-5,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|-2,30
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|8,35
|0,00
|16,29
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,00
|4,66
|14,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.313,20
|0,10
|5,19
|Yonga Mobilya
|8,90
|9,88
|34,85
|Yünsa
|4,21
|-2,77
|0,84
|Zorlu Enerji
|1,14
|-3,39
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AAİş Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi