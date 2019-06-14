14.06.2019 18:38
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 115.200,00 -20,00 150,98 İş Bankası (B) 17.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)115.200,00-20,00150,98
İş Bankası (B)17.003,00-9,07455,62
İş Bankası (C)5,092,4112,36
İş Bankası (Kur.)111.111,00-30,54128,61
İş Fin.Kir.4,51-1,96-2,59
İş Girişim2,67-1,8430,88
İş GMYO0,970,00-10,19
İş Y. Men. Değ.2,800,3651,61
İş Yat. Ort.0,961,0530,06
İşbir Holding235,00-2,0870,29
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding6,14-0,8198,06
İz Hayvancılık Tarım5,16-2,27-21,70
İzmir Demir Çelik1,580,64-4,82
İzmir Fırça1,55-0,64-25,12
İzocam20,98-0,57-2,05
Jantsa Jant Sanayi27,120,445,07
Kafein Yazılım7,251,835,26
Kapital Yat. Holding1,670,00-41,81
Kaplamin3,220,00-10,56
Kardemir (A)2,110,0015,93
Kardemir (B)2,12-0,4715,85
Kardemir (D)2,20-1,790,92
Karel Elektronik5,570,9133,57
Karsan Otomotiv1,210,00-5,47
Karsu Tekstil1,240,81-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,40-0,9245,95
Kartonsan314,20-1,50-1,50
Katmerciler Ekipman3,5410,28-39,69
Kent Gıda120,50-2,431,26
Kerevitaş Gıda1,570,00-12,78
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,69-1,17-3,43
Klimasan Klima9,920,30150,51
Koç Holding16,380,8018,28
Konfrut Gıda29,22-1,1522,36
Konya Çimento171,20-0,41-3,82
Kordsa Teknik Tekstil12,110,1728,00
Koza Altın50,100,60-2,34
Koza Madencilik7,780,787,76
Körfez GMYO1,420,7116,39
Kristal Kola0,840,00-20,00
Kron Telekomünikasyon8,110,87-6,78
Kuştur Kuşadası Turizm24,70-5,7380,16
Kuyumcukent Gayrimenkul1,120,90-0,88
Kütahya Porselen4,651,092,20
Lider Faktoring1,980,00-12,00
Link Bilgisayar11,94-2,5343,51
Logo Yazılım36,00-2,0732,65
Lokman Hekim Sağlık3,600,56-20,00
Lüks Kadife3,97-0,75-18,14
Makina Takım1,250,00-18,83
Mardin Çimento2,640,38-4,93
Marka Yatırım Holding0,62-1,590,00
Marmaris Altınyunus18,094,933,02
Marshall25,68-0,621,82
Martı GMYO0,591,72-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim34,860,588,19
Mazhar Zorlu Holding4,356,3614,17
Mega Polietilen1,76-4,35-13,73
Menderes Tekstil0,63-1,56-12,50
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm7,750,1329,38
Merko Gıda0,620,00-38,61
Metal Gayrimenkul0,76-1,30-12,64
Metemtur Otelcilik1,03-1,90-1,90
Metro Holding0,97-3,0027,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,892,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,22-0,813,39
Migros Ticaret12,690,87-14,83
Milpa1,360,74-4,85
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık11,821,4610,47
MMC San. ve Tic. Yat.1,002,04-9,09
Mondi Tire Kutsan1,43-2,05-23,12
Net Holding1,60-0,62-18,37
Netaş Telekom.6,391,59-1,08
Niğbaş Niğde Beton8,192,37104,75
Nuh Çimento6,000,84-13,42
Nurol GMYO2,040,99-2,86
Odaş Elektrik1,371,48-2,70
Olmuksan-IP3,14-1,26-6,82
Orge Enerji Elektrik3,261,874,49
Orma Orman Mahsulleri1,136,60-5,83
Osmanlı Menkul1,30-1,52-24,42
Ostim Endüstriyel Yat0,940,00-12,96
Otokar101,800,5918,53
Oyak Yat. Ort.1,04-1,89-34,32
Oylum Sınai Yatırımlar1,102,807,84
Özak GMYO2,14-1,831,42
Özbal Çelik Boru1,111,83-19,57
Özderici GMYO0,68-1,45-71,06
Özerden Plastik2,991,7022,66
Panora GMYO4,100,7411,51
Park Elek.Madencilik2,18-0,46-9,54
Parsan13,703,7956,39
Pegasus38,023,8865,88
Peker GMYO3,85-1,28-53,19
Penguen Gıda1,431,4232,41
Pera GMYO0,512,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,180,001,19
Petkim4,970,00-1,39
Petrokent Turizm71,006,373,35
Pınar Et ve Un5,43-1,6322,38
Pınar Su1,210,00-3,20
Pınar Süt6,500,464,55
Plastikkart2,82-0,354,44
Polisan Holding2,772,59-8,12
Politeknik Metal59,955,0870,96
Prizma Press Matbaacılık1,970,5127,10
QNB Finans Fin. Kir.3,96-1,25-41,76
QNB Finansbank6,24-0,95-30,74
Ral Yatırım Holding4,701,08155,43
Ray Sigorta2,201,3858,27
Reysaş GMYO0,702,941,45
Reysaş Lojistik0,680,00-8,11
Rhea Girişim0,650,00-1,52
Rodrigo Tekstil2,391,2725,79
Royal Halı0,843,70-15,15
RTA Laboratuvarları1,292,38-25,86
Sabancı Holding7,791,707,71
Safkar Ege Soğutmacılık1,49-1,97-3,88
Salix Yatırım Holding4,6610,9521,04
Sanel Mühendislik3,490,0060,09
Sanifoam Sünger1,680,6034,40
Sanko Pazarlama2,120,95-3,83
Saray Matbaacılık1,002,040,00
Sarkuysan3,383,057,55
Sasa Polyester6,726,5012,57
Say Reklamcılık0,81-1,22-13,83
Sekuro Plastik2,49-1,19-15,88
Selçuk Ecza Deposu4,49-0,8865,17
Selçuk Gıda1,65-5,7124,06
Senkron Güvenlik5,420,74442,00
Serve Film Prodüksiyon2,80-3,4543,59
Servet GMYO4,69-2,09-0,21
Seyitler Kimya5,58-1,7644,94
Silverline Endüstri1,070,00-20,15
Sinpaş GMYO0,510,0037,84
Smartiks Yazılım2,542,42
Soda Sanayii6,960,002,88
Sodaş Sodyum Sanayii7,101,7227,96
Söktaş1,34-5,635,51
Sönmez Filament3,30-1,495,77
Sönmez Pamuklu3,27-1,514,81
Sumaş Suni Tahta6,68-0,89-4,57
Şeker Fin. Kir.3,39-1,1720,21
Şekerbank0,900,00-18,18
Şişe Cam5,060,60-7,70
Şok Marketler8,831,15-17,86
T. Halk Bankası5,15-1,53-26,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,880,17-30,12
T.S.K.B.0,690,00-14,81
T.Tuborg7,40-1,20-6,73
Taç Tarım Ürünleri4,01-1,72-20,75
Tat Gıda4,500,4517,80
TAV Havalimanları26,463,2820,32
Taze Kuru Gıda5,44-0,91-20,00
Tek-Art Turizm0,72-6,49-15,29
Tekfen Holding26,342,8134,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,94-1,52-34,68
Temapol Polimer Plastik2,870,35-6,21
TGS Dış Ticaret3,647,6954,89
Tofaş Oto. Fab.17,351,4611,85
Torunlar GMYO1,96-2,0029,80
Trabzon Liman8,952,176,67
Trabzonspor Sportif0,90-1,10-34,60
Trakya Cam2,72-1,45-5,85
Trend GMYO1,21-0,82-4,72
TSKB GMYO0,68-2,86-17,07
Tuğçelik1,960,00-7,98
Tukaş5,147,98209,64
Turcas Petrol1,27-0,78-9,93
Turkcell12,402,391,89
Tümosan Motor ve Traktör3,74-1,58-16,89
Tüpraş117,50-1,5912,62
Türk Hava Yolları12,680,24-21,29
Türk Prysmian Kablo1,700,00-1,43
Türk Telekom4,600,6617,95
Türk Traktör28,803,52-17,48
Türker Proje Gayrimenkul23,40-1,27-27,19
Ufuk Yatırım1,100,00-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,31-0,7614,91
Ulusoy Elektrik20,76-0,1030,08
Ulusoy Un Sanayi2,232,297,21
Umpaş Holding0,38-2,56-30,91
Uşak Seramik1,051,94-5,41
Utopya Turizm3,27-1,51-20,24
Uzertaş Boya0,8643,33
Ülker Bisküvi19,60-0,1533,61
Ünye Çimento2,410,00-30,55
Vakıf Fin. Kir.1,44-1,37-19,10
Vakıf GMYO1,623,18-18,59
Vakıf Yat. Ort.1,260,00-17,11
Vakıflar Bankası3,58-2,19-8,21
Vakko Tekstil2,750,735,43
Vanet Gıda1,50-1,3215,38
Verusa Holding18,561,0311,81
Verusaturk Girisim3,151,29-4,83
Vestel10,165,6183,06
Vestel Beyaz Eşya16,040,6364,22
Viking Kağıt1,070,00-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,37-0,72-20,35
Yapı ve Kredi Bank.2,110,0031,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,580,00-7,53
Yataş4,291,18-4,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,861,18-8,51
Yeni Gimat GMYO8,13-2,6313,22
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding10,89-1,0013,08
Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,004,6210,05
Yonga Mobilya9,597,7545,30
Yünsa4,250,951,80
Zorlu Enerji1,140,00-7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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