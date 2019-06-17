Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.989,90
|-13,20
|117,84
|İş Bankası (B)
|18.506,50
|8,84
|504,75
|İş Bankası (C)
|5,25
|3,14
|15,89
|İş Bankası (Kur.)
|148.000,00
|33,20
|204,51
|İş Fin.Kir.
|4,40
|-2,44
|-4,97
|İş Girişim
|2,74
|2,62
|34,31
|İş GMYO
|0,98
|1,03
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|2,80
|0,00
|51,61
|İş Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|31,42
|İşbir Holding
|235,00
|0,00
|70,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,33
|3,09
|104,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,39
|4,46
|-18,21
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|1,27
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,61
|3,87
|-22,22
|İzocam
|21,00
|0,10
|-1,96
|Jantsa Jant Sanayi
|27,32
|0,74
|5,84
|Kafein Yazılım
|7,43
|2,48
|7,87
|Kapital Yat. Holding
|1,65
|-1,20
|-42,51
|Kaplamin
|3,25
|0,93
|-9,72
|Kardemir (A)
|2,14
|1,42
|17,58
|Kardemir (B)
|2,13
|0,47
|16,39
|Kardemir (D)
|2,24
|1,82
|2,75
|Karel Elektronik
|5,67
|1,80
|35,97
|Karsan Otomotiv
|1,24
|2,48
|-3,13
|Karsu Tekstil
|1,22
|-1,61
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,41
|0,19
|46,22
|Kartonsan
|315,20
|0,32
|-1,19
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|7,63
|-35,09
|Kent Gıda
|120,50
|0,00
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|1,60
|1,91
|-11,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,71
|1,18
|-2,29
|Klimasan Klima
|10,10
|1,81
|155,05
|Koç Holding
|16,66
|1,71
|20,30
|Konfrut Gıda
|29,62
|1,37
|24,04
|Konya Çimento
|172,90
|0,99
|-2,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,10
|-0,08
|27,89
|Koza Altın
|50,00
|-0,20
|-2,53
|Koza Madencilik
|7,85
|0,90
|8,73
|Körfez GMYO
|1,45
|2,11
|18,85
|Kristal Kola
|0,85
|1,19
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,18
|0,86
|-5,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|5,26
|89,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|0,89
|0,00
|Kütahya Porselen
|4,68
|0,65
|2,86
|Lider Faktoring
|2,00
|1,01
|-11,11
|Link Bilgisayar
|11,99
|0,42
|44,11
|Logo Yazılım
|36,74
|2,06
|35,37
|Lokman Hekim Sağlık
|3,61
|0,28
|-19,78
|Lüks Kadife
|3,99
|0,50
|-17,73
|Makina Takım
|1,28
|2,40
|-16,88
|Mardin Çimento
|2,66
|0,76
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|3,23
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,91
|-1,00
|1,99
|Marshall
|25,90
|0,86
|2,70
|Martı GMYO
|0,59
|0,00
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|34,66
|-0,57
|7,57
|Mazhar Zorlu Holding
|4,50
|3,45
|18,11
|Mega Polietilen
|1,81
|2,84
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,64
|1,59
|-11,11
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|7,98
|2,97
|33,22
|Merko Gıda
|0,65
|4,84
|-35,64
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|-10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|0,00
|-1,90
|Metro Holding
|1,02
|5,15
|34,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|0,00
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|0,82
|4,24
|Migros Ticaret
|12,96
|2,13
|-13,02
|Milpa
|1,38
|1,47
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,10
|0,92
|-28,10
|MLP Sağlık
|11,94
|1,02
|11,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|2,80
|-20,97
|Net Holding
|1,63
|1,87
|-16,84
|Netaş Telekom.
|6,61
|3,44
|2,32
|Niğbaş Niğde Beton
|8,23
|0,49
|105,75
|Nuh Çimento
|6,02
|0,33
|-13,13
|Nurol GMYO
|2,07
|1,47
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-1,99
|Olmuksan-IP
|3,20
|1,91
|-5,04
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|2,15
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-2,65
|-8,33
|Osmanlı Menkul
|1,27
|-2,31
|-26,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|2,13
|-11,11
|Otokar
|103,40
|1,57
|20,39
|Oyak Yat. Ort.
|1,09
|4,81
|-31,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,11
|0,91
|8,82
|Özak GMYO
|2,18
|1,87
|3,32
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|0,90
|-18,84
|Özderici GMYO
|0,69
|1,47
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,97
|-0,67
|21,84
|Panora GMYO
|4,09
|-0,24
|11,24
|Park Elek.Madencilik
|2,32
|6,42
|-3,73
|Parsan
|14,28
|4,23
|63,01
|Pegasus
|39,54
|4,00
|72,51
|Peker GMYO
|3,90
|1,30
|-52,58
|Penguen Gıda
|1,44
|0,70
|33,33
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,12
|-0,97
|0,21
|Petkim
|5,11
|2,82
|1,39
|Petrokent Turizm
|84,50
|19,01
|23,00
|Pınar Et ve Un
|5,43
|0,00
|22,38
|Pınar Su
|1,27
|4,96
|1,60
|Pınar Süt
|6,56
|0,92
|5,52
|Plastikkart
|2,86
|1,42
|5,93
|Polisan Holding
|2,87
|3,61
|-4,80
|Politeknik Metal
|57,50
|-4,09
|63,97
|Prizma Press Matbaacılık
|1,98
|0,51
|27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,96
|0,00
|-41,76
|QNB Finansbank
|6,40
|2,56
|-28,97
|Ral Yatırım Holding
|4,67
|-0,64
|153,80
|Ray Sigorta
|2,22
|0,91
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,71
|1,43
|2,90
|Reysaş Lojistik
|0,69
|1,47
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|1,54
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,44
|2,09
|28,42
|Royal Halı
|0,82
|-2,38
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|0,00
|-25,86
|Sabancı Holding
|7,99
|2,57
|10,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,51
|1,34
|-2,59
|Salix Yatırım Holding
|4,26
|-8,58
|10,65
|Sanel Mühendislik
|3,50
|0,29
|60,55
|Sanifoam Sünger
|1,69
|0,60
|35,20
|Sanko Pazarlama
|2,09
|-1,42
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,00
|0,00
|0,00
|Sarkuysan
|3,33
|-1,48
|5,96
|Sasa Polyester
|6,41
|-0,90
|11,56
|Say Reklamcılık
|0,82
|1,23
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,51
|0,80
|-15,20
|Selçuk Ecza Deposu
|4,64
|3,34
|70,68
|Selçuk Gıda
|1,82
|10,30
|36,84
|Senkron Güvenlik
|5,45
|0,55
|445,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,81
|0,36
|44,10
|Servet GMYO
|4,63
|-1,28
|-1,49
|Seyitler Kimya
|5,70
|2,15
|48,05
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,93
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,50
|-1,96
|35,14
|Smartiks Yazılım
|2,60
|2,36
|Soda Sanayii
|6,96
|0,00
|2,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|1,27
|29,58
|Söktaş
|1,37
|2,24
|7,87
|Sönmez Filament
|3,36
|1,82
|7,69
|Sönmez Pamuklu
|3,32
|1,53
|6,41
|Sumaş Suni Tahta
|6,69
|0,15
|-4,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,45
|1,77
|22,34
|Şekerbank
|0,92
|2,22
|-16,36
|Şişe Cam
|5,11
|0,99
|-6,79
|Şok Marketler
|9,05
|2,49
|-15,81
|T. Halk Bankası
|5,26
|2,14
|-25,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,97
|0,76
|-29,59
|T.S.K.B.
|0,70
|1,45
|-13,58
|T.Tuborg
|7,54
|1,89
|-4,97
|Taç Tarım Ürünleri
|4,20
|4,74
|-17,00
|Tat Gıda
|4,54
|0,89
|18,85
|TAV Havalimanları
|26,40
|-0,23
|20,05
|Taze Kuru Gıda
|5,54
|1,84
|-18,53
|Tek-Art Turizm
|0,74
|2,78
|-12,94
|Tekfen Holding
|26,96
|2,35
|37,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,98
|2,06
|-33,33
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|1,39
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|3,82
|4,95
|62,55
|Tofaş Oto. Fab.
|17,73
|2,19
|14,30
|Torunlar GMYO
|1,94
|-1,02
|28,48
|Trabzon Liman
|9,25
|3,35
|10,25
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|0,00
|-34,60
|Trakya Cam
|2,77
|1,84
|-4,11
|Trend GMYO
|1,21
|0,00
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,71
|4,41
|-13,41
|Tuğçelik
|1,97
|0,51
|-7,51
|Tukaş
|5,57
|8,37
|235,54
|Turcas Petrol
|1,30
|2,36
|-7,80
|Turkcell
|12,39
|-0,08
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,76
|0,53
|-16,44
|Tüpraş
|119,10
|1,36
|14,15
|Türk Hava Yolları
|13,02
|2,68
|-19,18
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|1,18
|-0,27
|Türk Telekom
|4,75
|3,26
|21,79
|Türk Traktör
|28,70
|-0,35
|-17,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,84
|1,88
|-25,82
|Ufuk Yatırım
|1,12
|1,82
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|0,00
|14,91
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|-0,19
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,26
|1,35
|8,65
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,06
|0,95
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,27
|0,00
|-20,24
|Uzertaş Boya
|0,84
|-2,33
|40,00
|Ülker Bisküvi
|19,42
|-0,92
|32,38
|Ünye Çimento
|2,51
|4,15
|-27,67
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|1,39
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,64
|1,23
|-17,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|1,59
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|3,72
|3,91
|-4,62
|Vakko Tekstil
|2,81
|2,18
|7,73
|Vanet Gıda
|1,51
|0,67
|16,15
|Verusa Holding
|18,78
|1,19
|13,13
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,32
|-4,53
|Vestel
|11,08
|9,06
|99,64
|Vestel Beyaz Eşya
|16,50
|2,87
|68,93
|Viking Kağıt
|1,06
|-0,93
|-3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|1,46
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,84
|35,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,59
|0,39
|-7,17
|Yataş
|4,32
|0,70
|-3,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|6,98
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|-0,62
|12,53
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,32
|-5,23
|7,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.420,00
|10,05
|Yonga Mobilya
|9,09
|-5,21
|37,73
|Yünsa
|4,28
|0,71
|2,52
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,75
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)