18.06.2019 18:36
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,907,01133,11
İş Bankası (B)19.190,003,69527,08
İş Bankası (C)5,494,5721,19
İş Bankası (Kur.)148.000,000,00204,51
İş Fin.Kir.4,12-6,36-11,02
İş Girişim2,750,3634,80
İş GMYO0,991,02-8,33
İş Y. Men. Değ.2,872,5055,40
İş Yat. Ort.1,014,1236,84
İşbir Holding240,002,1373,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,362,86-57,14
İttifak Holding6,502,69109,68
İz Hayvancılık Tarım5,37-0,37-18,51
İzmir Demir Çelik1,610,63-3,01
İzmir Fırça1,60-0,62-22,71
İzocam21,060,29-1,68
Jantsa Jant Sanayi27,601,026,93
Kafein Yazılım7,612,4210,48
Kapital Yat. Holding1,660,61-42,16
Kaplamin3,280,92-8,89
Kardemir (A)2,181,8719,78
Kardemir (B)2,182,3519,13
Kardemir (D)2,334,026,88
Karel Elektronik5,853,1740,29
Karsan Otomotiv1,23-0,81-3,91
Karsu Tekstil1,220,00-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,38-0,5545,41
Kartonsan319,001,210,01
Katmerciler Ekipman4,015,25-31,69
Kent Gıda120,00-0,410,84
Kerevitaş Gıda1,610,63-10,56
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,741,75-0,57
Klimasan Klima9,99-1,09152,27
Koç Holding17,484,9226,22
Konfrut Gıda29,660,1424,20
Konya Çimento175,001,21-1,69
Kordsa Teknik Tekstil12,210,9129,06
Koza Altın50,651,30-1,27
Koza Madencilik7,73-1,537,06
Körfez GMYO1,6916,5538,52
Kristal Kola0,850,00-19,05
Kron Telekomünikasyon8,230,61-5,40
Kuştur Kuşadası Turizm27,505,77100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,184,424,42
Kütahya Porselen4,731,073,96
Lider Faktoring2,010,50-10,67
Link Bilgisayar11,03-8,0132,57
Logo Yazılım38,304,2541,12
Lokman Hekim Sağlık3,651,11-18,89
Lüks Kadife4,041,25-16,70
Makina Takım1,280,00-16,88
Mardin Çimento2,660,00-4,21
Marka Yatırım Holding0,63-1,561,61
Marmaris Altınyunus18,412,794,84
Marshall26,100,773,49
Martı GMYO0,590,00-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim35,903,5811,42
Mazhar Zorlu Holding4,632,8921,52
Mega Polietilen1,73-4,42-15,20
Menderes Tekstil0,663,13-8,33
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm8,364,7639,57
Merko Gıda0,64-1,54-36,63
Metal Gayrimenkul0,780,00-10,34
Metemtur Otelcilik1,030,00-1,90
Metro Holding1,00-1,9631,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,002,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,815,08
Migros Ticaret13,332,85-10,54
Milpa1,390,72-2,75
Mistral GMYO1,100,00-28,10
MLP Sağlık12,222,3514,21
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,470,00-20,97
Net Holding1,661,84-15,31
Netaş Telekom.6,681,063,41
Niğbaş Niğde Beton8,00-2,79100,00
Nuh Çimento6,101,33-11,98
Nurol GMYO2,070,00-1,43
Odaş Elektrik1,412,170,14
Olmuksan-IP3,210,31-4,75
Orge Enerji Elektrik3,360,907,69
Orma Orman Mahsulleri1,154,55-4,17
Osmanlı Menkul1,25-1,57-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,0711,46-0,93
Otokar106,703,1924,23
Oyak Yat. Ort.1,111,83-29,89
Oylum Sınai Yatırımlar1,120,909,80
Özak GMYO2,242,756,16
Özbal Çelik Boru1,130,89-18,12
Özderici GMYO0,701,45-70,21
Özerden Plastik2,93-1,3520,20
Panora GMYO4,100,2411,51
Park Elek.Madencilik2,31-0,43-4,15
Parsan15,156,0972,95
Pegasus40,702,9377,57
Peker GMYO4,002,56-51,36
Penguen Gıda1,450,6934,26
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,08-0,65-0,45
Petkim5,10-0,201,19
Petrokent Turizm78,85-6,6914,77
Pınar Et ve Un5,480,9223,51
Pınar Su1,26-0,790,80
Pınar Süt6,702,137,77
Plastikkart2,922,108,15
Polisan Holding2,932,09-2,81
Politeknik Metal56,50-1,7461,12
Prizma Press Matbaacılık2,001,0129,03
QNB Finans Fin. Kir.3,990,76-41,32
QNB Finansbank6,664,06-26,08
Ral Yatırım Holding4,62-1,07151,09
Ray Sigorta2,21-0,4558,99
Reysaş GMYO0,732,825,80
Reysaş Lojistik0,690,00-6,76
Rhea Girişim0,660,000,00
Rodrigo Tekstil2,42-0,8227,37
Royal Halı0,820,00-17,17
RTA Laboratuvarları1,290,00-25,86
Sabancı Holding8,212,7513,51
Safkar Ege Soğutmacılık1,520,66-1,95
Salix Yatırım Holding4,607,9819,48
Sanel Mühendislik3,541,1462,39
Sanifoam Sünger1,690,0035,20
Sanko Pazarlama2,100,48-4,74
Saray Matbaacılık1,022,002,00
Sarkuysan3,32-0,305,64
Sasa Polyester6,521,7213,47
Say Reklamcılık0,831,22-11,70
Sekuro Plastik2,572,39-13,18
Selçuk Ecza Deposu4,813,6676,94
Selçuk Gıda1,80-1,1035,34
Senkron Güvenlik5,460,18446,00
Serve Film Prodüksiyon2,892,8548,21
Servet GMYO4,640,22-1,28
Seyitler Kimya5,750,8849,35
Silverline Endüstri1,080,00-19,40
Sinpaş GMYO0,5612,0051,35
Smartiks Yazılım2,55-1,92
Soda Sanayii6,980,293,17
Sodaş Sodyum Sanayii7,190,0029,58
Söktaş1,380,738,66
Sönmez Filament3,401,198,97
Sönmez Pamuklu3,31-0,306,09
Sumaş Suni Tahta6,700,15-4,29
Şeker Fin. Kir.3,470,5823,05
Şekerbank0,931,09-15,45
Şişe Cam5,160,98-5,88
Şok Marketler9,434,20-12,28
T. Halk Bankası5,290,57-24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,171,67-28,41
T.S.K.B.0,700,00-13,58
T.Tuborg7,540,00-4,97
Taç Tarım Ürünleri4,210,24-16,80
Tat Gıda4,45-1,9816,49
TAV Havalimanları27,002,2722,78
Taze Kuru Gıda5,52-0,36-18,82
Tek-Art Turizm0,740,00-12,94
Tekfen Holding27,200,8938,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,011,52-32,32
Temapol Polimer Plastik2,930,69-4,25
TGS Dış Ticaret3,74-2,0959,15
Tofaş Oto. Fab.18,373,6118,43
Torunlar GMYO1,92-1,0327,15
Trabzon Liman9,310,6510,97
Trabzonspor Sportif0,911,11-33,87
Trakya Cam2,821,81-2,38
Trend GMYO1,220,83-3,94
TSKB GMYO0,721,41-12,20
Tuğçelik1,980,51-7,04
Tukaş5,42-2,69226,51
Turcas Petrol1,332,31-5,67
Turkcell12,652,103,94
Tümosan Motor ve Traktör3,821,60-15,11
Tüpraş120,401,0915,40
Türk Hava Yolları13,221,54-17,94
Türk Prysmian Kablo1,730,580,31
Türk Telekom4,913,3725,90
Türk Traktör29,663,34-15,01
Türker Proje Gayrimenkul23,920,34-25,58
Ufuk Yatırım1,10-1,79-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,363,8219,30
Ulusoy Elektrik20,720,0029,82
Ulusoy Un Sanayi2,270,449,13
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,060,00-4,50
Utopya Turizm3,280,31-20,00
Uzertaş Boya0,851,1941,67
Ülker Bisküvi20,123,6037,15
Ünye Çimento2,50-0,40-27,95
Vakıf Fin. Kir.1,460,00-17,98
Vakıf GMYO1,640,00-17,59
Vakıf Yat. Ort.1,27-0,78-16,45
Vakıflar Bankası3,781,61-3,08
Vakko Tekstil2,841,078,88
Vanet Gıda1,510,0016,15
Verusa Holding19,101,7015,06
Verusaturk Girisim3,201,27-3,32
Vestel12,4212,09123,78
Vestel Beyaz Eşya17,405,4578,14
Viking Kağıt1,070,94-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,400,72-18,60
Yapı ve Kredi Bank.2,232,7639,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,56-1,16-8,24
Yataş4,483,700,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,90-2,17-4,26
Yeni Gimat GMYO8,120,5013,08
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,264,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,00-3,103,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.418,50-0,069,98
Yonga Mobilya8,50-6,4928,79
Yünsa4,27-0,232,28
Zorlu Enerji1,192,59-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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