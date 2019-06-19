19.06.2019 18:47
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90133,11
İş Bankası (B)19.190,000,00527,08
İş Bankası (C)5,520,5521,85
İş Bankası (Kur.)148.000,00204,51
İş Fin.Kir.4,00-2,91-13,61
İş Girişim2,67-2,9130,88
İş GMYO0,98-1,01-9,26
İş Y. Men. Değ.2,86-0,3554,86
İş Yat. Ort.1,020,9938,19
İşbir Holding239,00-0,4273,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding6,642,15114,19
İz Hayvancılık Tarım5,25-2,23-20,33
İzmir Demir Çelik1,60-0,62-3,61
İzmir Fırça1,58-1,25-23,67
İzocam20,82-1,14-2,80
Jantsa Jant Sanayi28,182,109,18
Kafein Yazılım7,701,1811,79
Kapital Yat. Holding1,670,60-41,81
Kaplamin3,280,00-8,89
Kardemir (A)2,17-0,4619,23
Kardemir (B)2,16-0,9218,03
Kardemir (D)2,31-0,865,96
Karel Elektronik5,79-1,0338,85
Karsan Otomotiv1,21-1,63-5,47
Karsu Tekstil1,220,00-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,380,0045,41
Kartonsan316,50-0,78-0,78
Katmerciler Ekipman4,409,73-25,04
Kent Gıda121,201,001,85
Kerevitaş Gıda1,59-1,24-11,67
Kervansaray Yat. Holding0,22-4,35-37,14
Kiler GMYO1,72-1,15-1,71
Klimasan Klima9,78-2,10146,97
Koç Holding17,40-0,4625,64
Konfrut Gıda30,021,2125,71
Konya Çimento175,000,00-1,69
Kordsa Teknik Tekstil12,240,2529,37
Koza Altın49,34-2,59-3,82
Koza Madencilik7,37-4,662,08
Körfez GMYO1,61-4,7331,97
Kristal Kola0,84-1,18-20,00
Kron Telekomünikasyon8,270,49-4,94
Kuştur Kuşadası Turizm27,00-1,8296,94
Kuyumcukent Gayrimenkul1,190,855,31
Kütahya Porselen4,69-0,853,08
Lider Faktoring2,020,50-10,22
Link Bilgisayar10,80-2,0929,81
Logo Yazılım38,580,7342,15
Lokman Hekim Sağlık3,64-0,27-19,11
Lüks Kadife4,050,25-16,49
Makina Takım1,26-1,56-18,18
Mardin Çimento2,65-0,38-4,57
Marka Yatırım Holding0,62-1,590,00
Marmaris Altınyunus18,21-1,093,70
Marshall25,76-1,302,14
Martı GMYO0,590,00-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim36,962,9514,71
Mazhar Zorlu Holding4,926,2629,13
Mega Polietilen1,69-2,31-17,16
Menderes Tekstil0,64-3,03-11,11
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm8,602,8743,57
Merko Gıda0,63-1,56-37,62
Metal Gayrimenkul0,77-1,28-11,49
Metemtur Otelcilik1,02-0,97-2,86
Metro Holding1,011,0032,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,12-0,881,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,22-1,613,39
Migros Ticaret13,22-0,83-11,28
Milpa1,37-1,44-4,15
Mistral GMYO1,100,00-28,10
MLP Sağlık12,16-0,4913,64
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,470,00-20,97
Net Holding1,670,60-14,80
Netaş Telekom.6,730,754,18
Niğbaş Niğde Beton8,000,00100,00
Nuh Çimento6,07-0,49-12,41
Nurol GMYO2,04-1,45-2,86
Odaş Elektrik1,442,132,27
Olmuksan-IP3,210,00-4,75
Orge Enerji Elektrik3,411,499,29
Orma Orman Mahsulleri1,215,220,83
Osmanlı Menkul1,4616,80-15,12
Ostim Endüstriyel Yat1,05-1,87-2,78
Otokar107,700,9425,40
Oyak Yat. Ort.1,08-2,70-31,79
Oylum Sınai Yatırımlar1,196,2516,67
Özak GMYO2,250,456,64
Özbal Çelik Boru1,130,00-18,12
Özderici GMYO0,69-1,43-70,64
Özerden Plastik2,930,0020,20
Panora GMYO4,07-0,7310,69
Park Elek.Madencilik2,351,73-2,49
Parsan14,99-1,0671,12
Pegasus41,261,3880,02
Peker GMYO4,092,25-50,27
Penguen Gıda1,43-1,3832,41
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,080,00-0,45
Petkim3,95-0,860,32
Petrokent Turizm80,301,8416,89
Pınar Et ve Un5,520,7324,41
Pınar Su1,25-0,790,00
Pınar Süt6,730,458,25
Plastikkart2,87-1,716,30
Polisan Holding2,35-19,80-22,05
Politeknik Metal56,20-0,5360,27
Prizma Press Matbaacılık2,000,0029,03
QNB Finans Fin. Kir.4,010,50-41,03
QNB Finansbank6,852,85-23,97
Ral Yatırım Holding4,58-0,87148,91
Ray Sigorta2,18-1,3656,83
Reysaş GMYO0,741,377,25
Reysaş Lojistik0,701,45-5,41
Rhea Girişim0,729,099,09
Rodrigo Tekstil2,544,9633,68
Royal Halı0,820,00-17,17
RTA Laboratuvarları1,27-1,55-27,01
Sabancı Holding8,442,8016,69
Safkar Ege Soğutmacılık1,51-0,66-2,59
Salix Yatırım Holding4,58-0,4318,96
Sanel Mühendislik3,53-0,2861,93
Sanifoam Sünger1,711,1836,80
Sanko Pazarlama2,08-0,95-5,65
Saray Matbaacılık1,041,964,00
Sarkuysan3,29-0,904,69
Sasa Polyester6,36-2,4510,69
Say Reklamcılık0,81-2,41-13,83
Sekuro Plastik2,53-1,56-14,53
Selçuk Ecza Deposu4,840,6278,04
Selçuk Gıda1,77-1,6733,08
Senkron Güvenlik5,37-1,65437,00
Serve Film Prodüksiyon2,84-1,7345,64
Servet GMYO4,50-3,02-4,26
Seyitler Kimya5,71-0,7048,31
Silverline Endüstri1,080,00-19,40
Sinpaş GMYO0,571,7954,05
Smartiks Yazılım2,581,18
Soda Sanayii6,88-1,431,69
Sodaş Sodyum Sanayii7,10-1,2527,96
Söktaş1,35-2,176,30
Sönmez Filament3,37-0,888,01
Sönmez Pamuklu3,28-0,915,13
Sumaş Suni Tahta6,700,00-4,29
Şeker Fin. Kir.3,603,7527,66
Şekerbank0,92-1,08-16,36
Şişe Cam5,12-0,78-6,61
Şok Marketler9,20-2,44-14,42
T. Halk Bankası5,290,00-24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,210,33-28,17
T.S.K.B.0,711,43-12,35
T.Tuborg7,580,53-4,46
Taç Tarım Ürünleri4,14-1,66-18,18
Tat Gıda4,37-1,8014,40
TAV Havalimanları26,30-2,5919,59
Taze Kuru Gıda5,591,27-17,79
Tek-Art Turizm0,73-1,35-14,12
Tekfen Holding26,70-1,8436,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,051,99-30,98
Temapol Polimer Plastik2,90-1,02-5,23
TGS Dış Ticaret3,842,6763,40
Tofaş Oto. Fab.18,651,5220,23
Torunlar GMYO1,86-3,1223,18
Trabzon Liman9,20-1,189,65
Trabzonspor Sportif0,921,10-33,14
Trakya Cam2,80-0,71-3,08
Trend GMYO1,21-0,82-4,72
TSKB GMYO0,70-2,78-14,63
Tuğçelik2,001,01-6,10
Tukaş5,27-2,77217,47
Turcas Petrol1,30-2,26-7,80
Turkcell12,48-1,342,55
Tümosan Motor ve Traktör3,77-1,31-16,22
Tüpraş119,00-1,1614,05
Türk Hava Yolları12,97-1,89-19,49
Türk Prysmian Kablo1,72-0,58-0,27
Türk Telekom4,87-0,8124,87
Türk Traktör29,52-0,47-15,42
Türker Proje Gayrimenkul24,462,26-23,90
Ufuk Yatırım1,121,82-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,381,4721,05
Ulusoy Elektrik20,740,1029,95
Ulusoy Un Sanayi2,270,009,13
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,03-2,83-7,21
Utopya Turizm3,22-1,83-21,46
Uzertaş Boya0,861,1843,33
Ülker Bisküvi19,85-1,3435,31
Ünye Çimento2,47-1,20-28,82
Vakıf Fin. Kir.1,43-2,05-19,66
Vakıf GMYO1,63-0,61-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,280,79-15,79
Vakıflar Bankası3,821,06-2,05
Vakko Tekstil2,81-1,067,73
Vanet Gıda1,50-0,6615,38
Verusa Holding19,100,0015,06
Verusaturk Girisim3,16-1,25-4,53
Vestel11,94-3,86115,14
Vestel Beyaz Eşya17,410,0678,24
Viking Kağıt1,080,93-1,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,39-0,71-19,19
Yapı ve Kredi Bank.2,282,2442,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,560,00-8,24
Yataş4,42-1,34-1,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,922,22-2,13
Yeni Gimat GMYO8,08-0,4912,53
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,25-3,85-3,85
Yeşil Yatırım Holding9,81-1,901,87
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,00-2,876,82
Yonga Mobilya9,7314,4747,42
Yünsa4,24-0,701,56
Zorlu Enerji1,17-1,68-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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