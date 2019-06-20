20.06.2019 18:43
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90133,11
İş Bankası (B)19.499,901,61537,21
İş Bankası (C)5,540,3622,30
İş Bankası (Kur.)157.000,006,08223,03
İş Fin.Kir.3,93-1,75-15,12
İş Girişim2,64-1,1229,41
İş GMYO0,991,02-8,33
İş Y. Men. Değ.2,870,3555,40
İş Yat. Ort.1,020,0038,19
İşbir Holding239,100,0473,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding6,873,46121,61
İz Hayvancılık Tarım5,290,76-19,73
İzmir Demir Çelik1,600,00-3,61
İzmir Fırça1,580,00-23,67
İzocam20,60-1,06-3,83
Jantsa Jant Sanayi28,06-0,438,71
Kafein Yazılım7,24-5,975,11
Kapital Yat. Holding1,670,00-41,81
Kaplamin3,341,83-7,22
Kardemir (A)2,190,9220,33
Kardemir (B)2,191,3919,67
Kardemir (D)2,330,876,88
Karel Elektronik5,810,3539,33
Karsan Otomotiv1,210,00-5,47
Karsu Tekstil1,241,64-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,563,3550,27
Kartonsan316,500,00-0,78
Katmerciler Ekipman4,553,41-22,49
Kent Gıda121,200,001,85
Kerevitaş Gıda1,58-0,63-12,22
Kervansaray Yat. Holding0,249,09-31,43
Kiler GMYO1,720,00-1,71
Klimasan Klima9,39-3,99137,12
Koç Holding17,591,0927,02
Konfrut Gıda30,040,0725,80
Konya Çimento177,901,66-0,06
Kordsa Teknik Tekstil12,471,8831,80
Koza Altın50,201,74-2,14
Koza Madencilik7,36-0,141,94
Körfez GMYO1,610,0031,97
Kristal Kola0,840,00-20,00
Kron Telekomünikasyon8,270,00-4,94
Kuştur Kuşadası Turizm26,90-0,3796,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,265,8811,50
Kütahya Porselen4,700,213,30
Lider Faktoring2,020,00-10,22
Link Bilgisayar10,78-0,1929,57
Logo Yazılım40,605,2449,59
Lokman Hekim Sağlık3,640,00-19,11
Lüks Kadife4,02-0,74-17,11
Makina Takım1,260,00-18,18
Mardin Çimento2,660,38-4,21
Marka Yatırım Holding0,620,000,00
Marmaris Altınyunus18,300,494,21
Marshall25,900,542,70
Martı GMYO0,601,69-7,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim36,48-1,3013,22
Mazhar Zorlu Holding5,9019,9254,86
Mega Polietilen1,67-1,18-18,14
Menderes Tekstil0,663,13-8,33
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm8,50-1,1641,90
Merko Gıda0,630,00-37,62
Metal Gayrimenkul0,75-2,60-13,79
Metemtur Otelcilik1,1411,768,57
Metro Holding1,031,9835,53
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,892,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,241,645,08
Migros Ticaret13,220,00-11,28
Milpa1,380,73-3,45
Mistral GMYO1,09-0,91-28,76
MLP Sağlık12,381,8115,70
MMC San. ve Tic. Yat.1,011,00-8,18
Mondi Tire Kutsan1,45-1,36-22,04
Net Holding1,66-0,60-15,31
Netaş Telekom.6,67-0,893,25
Niğbaş Niğde Beton8,263,25106,50
Nuh Çimento6,100,49-11,98
Nurol GMYO2,060,98-1,90
Odaş Elektrik1,42-1,390,85
Olmuksan-IP3,210,00-4,75
Orge Enerji Elektrik3,36-1,477,69
Orma Orman Mahsulleri1,253,314,17
Osmanlı Menkul1,35-7,53-21,51
Ostim Endüstriyel Yat1,01-3,81-6,48
Otokar110,302,4128,42
Oyak Yat. Ort.1,167,41-26,74
Oylum Sınai Yatırımlar1,14-4,2011,76
Özak GMYO2,19-2,673,79
Özbal Çelik Boru1,184,42-14,49
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,971,3721,84
Panora GMYO4,090,4911,24
Park Elek.Madencilik2,350,00-2,49
Parsan14,59-2,6766,55
Pegasus40,10-2,8174,96
Peker GMYO4,151,47-49,54
Penguen Gıda1,42-0,7031,48
Pera GMYO0,521,96-32,47
Pergamon Dış Ticaret6,080,00-0,45
Petkim3,94-0,250,06
Petrokent Turizm81,201,1218,20
Pınar Et ve Un5,642,1727,12
Pınar Su1,250,000,00
Pınar Süt6,841,6310,02
Plastikkart2,890,707,04
Polisan Holding2,32-1,28-23,05
Politeknik Metal57,301,9663,40
Prizma Press Matbaacılık2,010,5029,68
QNB Finans Fin. Kir.4,020,25-40,88
QNB Finansbank6,82-0,44-24,31
Ral Yatırım Holding4,580,00148,91
Ray Sigorta2,180,0056,83
Reysaş GMYO0,740,007,25
Reysaş Lojistik0,722,86-2,70
Rhea Girişim0,742,7812,12
Rodrigo Tekstil2,53-0,3933,16
Royal Halı0,831,22-16,16
RTA Laboratuvarları1,280,79-26,44
Sabancı Holding8,33-1,3015,17
Safkar Ege Soğutmacılık1,50-0,66-3,24
Salix Yatırım Holding4,53-1,0917,66
Sanel Mühendislik3,560,8563,30
Sanifoam Sünger1,710,0036,80
Sanko Pazarlama2,090,48-5,19
Saray Matbaacılık1,138,6513,00
Sarkuysan3,320,915,64
Sasa Polyester6,20-2,527,90
Say Reklamcılık0,832,47-11,70
Sekuro Plastik2,540,40-14,19
Selçuk Ecza Deposu4,850,2178,41
Selçuk Gıda1,770,0033,08
Senkron Güvenlik5,36-0,19436,00
Serve Film Prodüksiyon2,840,0045,64
Servet GMYO4,49-0,22-4,47
Seyitler Kimya5,710,0048,31
Silverline Endüstri1,080,00-19,40
Sinpaş GMYO0,570,0054,05
Smartiks Yazılım2,9213,18
Soda Sanayii6,73-2,18-0,52
Sodaş Sodyum Sanayii7,05-0,7027,06
Söktaş1,382,228,66
Sönmez Filament3,534,7513,14
Sönmez Pamuklu3,475,7911,22
Sumaş Suni Tahta6,882,69-1,71
Şeker Fin. Kir.3,702,7831,21
Şekerbank0,942,17-14,55
Şişe Cam5,05-1,37-7,89
Şok Marketler9,06-1,52-15,72
T. Halk Bankası5,300,19-24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,08-1,06-28,94
T.S.K.B.0,732,82-9,88
T.Tuborg7,600,26-4,21
Taç Tarım Ürünleri4,140,00-18,18
Tat Gıda4,400,6915,18
TAV Havalimanları25,70-2,2816,87
Taze Kuru Gıda5,600,18-17,65
Tek-Art Turizm0,730,00-14,12
Tekfen Holding25,96-2,7732,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,02-1,46-31,99
Temapol Polimer Plastik2,88-0,69-5,88
TGS Dış Ticaret3,77-1,8260,43
Tofaş Oto. Fab.18,63-0,1120,11
Torunlar GMYO1,923,2327,15
Trabzon Liman9,19-0,119,54
Trabzonspor Sportif0,964,35-30,24
Trakya Cam2,851,79-1,35
Trend GMYO1,20-0,83-5,51
TSKB GMYO0,700,00-14,63
Tuğçelik1,99-0,50-6,57
Tukaş5,320,95220,48
Turcas Petrol1,310,77-7,09
Turkcell12,520,322,88
Tümosan Motor ve Traktör3,821,33-15,11
Tüpraş115,70-2,7710,89
Türk Hava Yolları12,980,08-19,43
Türk Prysmian Kablo1,730,580,31
Türk Telekom4,84-0,6224,10
Türk Traktör29,961,49-14,15
Türker Proje Gayrimenkul24,500,16-23,77
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,36-1,4519,30
Ulusoy Elektrik20,780,1930,20
Ulusoy Un Sanayi2,270,009,13
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,02-0,97-8,11
Utopya Turizm3,230,31-21,22
Uzertaş Boya1,0319,7771,67
Ülker Bisküvi20,020,8636,47
Ünye Çimento2,470,00-28,82
Vakıf Fin. Kir.1,440,70-19,10
Vakıf GMYO1,630,00-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,280,00-15,79
Vakıflar Bankası3,871,31-0,77
Vakko Tekstil2,820,368,11
Vanet Gıda1,510,6716,15
Verusa Holding18,82-1,4713,37
Verusaturk Girisim3,180,63-3,93
Vestel11,88-0,50114,05
Vestel Beyaz Eşya17,500,5279,17
Viking Kağıt1,101,850,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,400,72-18,60
Yapı ve Kredi Bank.2,342,6346,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,55-0,39-8,60
Yataş4,39-0,68-1,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,931,09-1,06
Yeni Gimat GMYO8,150,8713,50
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,264,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,911,022,91
Yibitaş İnşaat Malzeme2.350,100,056,87
Yonga Mobilya9,05-6,9937,12
Yünsa4,260,472,04
Zorlu Enerji1,180,85-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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