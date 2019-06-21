21.06.2019 18:42
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90133,11
İş Bankası (B)20.200,003,59560,09
İş Bankası (C)5,621,4424,06
İş Bankası (Kur.)157.000,00223,03
İş Fin.Kir.3,75-4,58-19,01
İş Girişim2,58-2,2726,47
İş GMYO1,001,01-7,41
İş Y. Men. Değ.2,870,0055,40
İş Yat. Ort.1,030,9839,55
İşbir Holding239,900,3373,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,362,86-57,14
İttifak Holding7,204,80132,26
İz Hayvancılık Tarım5,351,13-18,82
İzmir Demir Çelik1,621,25-2,41
İzmir Fırça1,728,86-16,91
İzocam21,504,370,37
Jantsa Jant Sanayi27,76-1,077,55
Kafein Yazılım7,371,807,00
Kapital Yat. Holding1,670,00-41,81
Kaplamin3,29-1,50-8,61
Kardemir (A)2,14-2,2817,58
Kardemir (B)2,17-0,9118,58
Kardemir (D)2,28-2,154,59
Karel Elektronik5,74-1,2037,65
Karsan Otomotiv1,20-0,83-6,25
Karsu Tekstil1,240,00-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,53-0,5449,46
Kartonsan316,00-0,16-0,93
Katmerciler Ekipman3,90-14,29-33,56
Kent Gıda121,00-0,171,68
Kerevitaş Gıda1,580,00-12,22
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,71-0,58-2,29
Klimasan Klima9,35-0,43136,11
Koç Holding17,25-1,9324,56
Konfrut Gıda29,86-0,6025,04
Konya Çimento176,20-0,96-1,01
Kordsa Teknik Tekstil12,43-0,3231,38
Koza Altın50,650,90-1,27
Koza Madencilik7,27-1,220,69
Körfez GMYO1,631,2433,61
Kristal Kola0,83-1,19-20,95
Kron Telekomünikasyon8,24-0,36-5,29
Kuştur Kuşadası Turizm26,900,0096,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,22-3,177,96
Kütahya Porselen4,761,284,62
Lider Faktoring2,020,00-10,22
Link Bilgisayar10,28-4,6423,56
Logo Yazılım41,000,9951,07
Lokman Hekim Sağlık3,711,92-17,56
Lüks Kadife4,030,25-16,91
Makina Takım1,260,00-18,18
Mardin Çimento2,660,00-4,21
Marka Yatırım Holding0,678,068,06
Marmaris Altınyunus18,27-0,164,04
Marshall25,74-0,622,06
Martı GMYO0,600,00-7,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim36,760,7714,09
Mazhar Zorlu Holding5,950,8556,17
Mega Polietilen1,670,00-18,14
Menderes Tekstil0,65-1,52-9,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm9,8415,7664,27
Merko Gıda0,630,00-37,62
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,13-0,887,62
Metro Holding1,02-0,9734,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,883,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,005,08
Migros Ticaret13,15-0,53-11,74
Milpa1,390,72-2,75
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık12,35-0,2415,42
MMC San. ve Tic. Yat.1,031,98-6,36
Mondi Tire Kutsan1,44-0,69-22,58
Net Holding1,65-0,60-15,82
Netaş Telekom.6,893,306,66
Niğbaş Niğde Beton8,401,69110,00
Nuh Çimento6,07-0,49-12,41
Nurol GMYO2,4719,9017,62
Odaş Elektrik1,39-2,11-1,28
Olmuksan-IP3,17-1,25-5,93
Orge Enerji Elektrik3,34-0,607,05
Orma Orman Mahsulleri1,21-3,200,83
Osmanlı Menkul1,24-8,15-27,91
Ostim Endüstriyel Yat1,010,00-6,48
Otokar110,300,0028,42
Oyak Yat. Ort.1,246,90-21,68
Oylum Sınai Yatırımlar1,150,8812,75
Özak GMYO2,16-1,372,37
Özbal Çelik Boru1,223,39-11,59
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik3,001,0123,07
Panora GMYO4,090,0011,24
Park Elek.Madencilik2,350,00-2,49
Parsan14,49-0,6965,41
Pegasus39,10-2,4970,59
Peker GMYO4,221,69-48,69
Penguen Gıda1,41-0,7030,56
Pera GMYO0,520,00-32,47
Pergamon Dış Ticaret6,05-0,49-0,94
Petkim3,950,250,32
Petrokent Turizm77,95-4,0013,46
Pınar Et ve Un5,51-2,3024,19
Pınar Su1,24-0,80-0,80
Pınar Süt6,71-1,907,93
Plastikkart2,84-1,735,19
Polisan Holding2,27-2,16-24,71
Politeknik Metal58,001,2265,40
Prizma Press Matbaacılık2,031,0030,97
QNB Finans Fin. Kir.3,98-1,00-41,47
QNB Finansbank6,74-1,17-25,19
Ral Yatırım Holding4,47-2,40142,93
Ray Sigorta2,15-1,3854,68
Reysaş GMYO0,751,358,70
Reysaş Lojistik0,720,00-2,70
Rhea Girişim0,73-1,3510,61
Rodrigo Tekstil2,51-0,7932,11
Royal Halı0,82-1,20-17,17
RTA Laboratuvarları1,280,00-26,44
Sabancı Holding8,370,4815,73
Safkar Ege Soğutmacılık1,574,671,28
Salix Yatırım Holding4,51-0,4417,14
Sanel Mühendislik3,560,0063,30
Sanifoam Sünger1,710,0036,80
Sanko Pazarlama2,090,00-5,19
Saray Matbaacılık1,07-5,317,00
Sarkuysan3,28-1,204,37
Sasa Polyester6,565,8114,17
Say Reklamcılık0,81-2,41-13,83
Sekuro Plastik2,51-1,18-15,20
Selçuk Ecza Deposu4,81-0,8276,94
Selçuk Gıda1,76-0,5632,33
Senkron Güvenlik5,421,12442,00
Serve Film Prodüksiyon2,80-1,4143,59
Servet GMYO4,23-5,79-10,00
Seyitler Kimya5,801,5850,65
Silverline Endüstri1,080,00-19,40
Sinpaş GMYO0,570,0054,05
Smartiks Yazılım2,76-5,48
Soda Sanayii6,851,781,25
Sodaş Sodyum Sanayii7,04-0,1426,88
Söktaş1,36-1,457,09
Sönmez Filament3,807,6521,79
Sönmez Pamuklu3,511,1512,50
Sumaş Suni Tahta6,951,02-0,71
Şeker Fin. Kir.3,69-0,2730,85
Şekerbank0,940,00-14,55
Şişe Cam5,090,79-7,16
Şok Marketler9,00-0,66-16,28
T. Halk Bankası5,300,00-24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,91-1,41-29,94
T.S.K.B.0,72-1,37-11,11
T.Tuborg7,600,00-4,21
Taç Tarım Ürünleri4,221,93-16,60
Tat Gıda4,30-2,2712,57
TAV Havalimanları26,703,8921,41
Taze Kuru Gıda5,52-1,43-18,82
Tek-Art Turizm0,72-1,37-15,29
Tekfen Holding26,783,1636,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,00-0,99-32,66
Temapol Polimer Plastik2,84-1,39-7,19
TGS Dış Ticaret3,75-0,5359,57
Tofaş Oto. Fab.18,46-0,9119,01
Torunlar GMYO1,920,0027,15
Trabzon Liman9,220,339,89
Trabzonspor Sportif0,993,13-28,06
Trakya Cam2,891,400,04
Trend GMYO1,200,00-5,51
TSKB GMYO0,700,00-14,63
Tuğçelik2,011,01-5,63
Tukaş5,432,07227,11
Turcas Petrol1,30-0,76-7,80
Turkcell12,48-0,322,55
Tümosan Motor ve Traktör3,840,52-14,67
Tüpraş114,10-1,389,36
Türk Hava Yolları12,83-1,16-20,36
Türk Prysmian Kablo1,72-0,58-0,27
Türk Telekom4,870,6224,87
Türk Traktör29,52-1,47-15,42
Türker Proje Gayrimenkul24,981,96-22,28
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,360,0019,30
Ulusoy Elektrik20,920,6731,08
Ulusoy Un Sanayi2,26-0,448,65
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,020,00-8,11
Utopya Turizm3,18-1,55-22,44
Uzertaş Boya1,030,0071,67
Ülker Bisküvi19,45-2,8532,58
Ünye Çimento2,46-0,40-29,11
Vakıf Fin. Kir.1,43-0,69-19,66
Vakıf GMYO1,630,00-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,301,56-14,47
Vakıflar Bankası3,870,00-0,77
Vakko Tekstil2,79-1,066,96
Vanet Gıda1,659,2726,92
Verusa Holding18,44-2,0211,08
Verusaturk Girisim3,190,31-3,63
Vestel11,68-1,68110,45
Vestel Beyaz Eşya17,32-1,0377,32
Viking Kağıt1,100,000,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,39-0,71-19,19
Yapı ve Kredi Bank.2,33-0,4345,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,50-1,96-10,39
Yataş4,38-0,23-2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,930,00-1,06
Yeni Gimat GMYO8,06-1,1012,25
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,79-1,211,66
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,70-0,026,85
Yonga Mobilya9,302,7640,91
Yünsa4,24-0,471,56
Zorlu Enerji1,17-0,85-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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