24.06.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90133,11
İş Bankası (B)22.500,0011,39635,25
İş Bankası (C)5,833,7428,70
İş Bankası (Kur.)157.000,00223,03
İş Fin.Kir.3,55-5,33-23,33
İş Girişim2,9514,3444,61
İş GMYO1,000,00-7,41
İş Y. Men. Değ.2,890,7056,48
İş Yat. Ort.1,051,9442,26
İşbir Holding247,002,9678,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding7,402,78138,71
İz Hayvancılık Tarım5,686,17-13,81
İzmir Demir Çelik1,61-0,62-3,01
İzmir Fırça1,815,23-12,56
İzocam22,605,125,51
Jantsa Jant Sanayi28,181,519,18
Kafein Yazılım7,30-0,955,98
Kapital Yat. Holding1,66-0,60-42,16
Kaplamin3,362,13-6,67
Kardemir (A)2,192,3420,33
Kardemir (B)2,190,9219,67
Kardemir (D)2,311,325,96
Karel Elektronik5,851,9240,29
Karsan Otomotiv1,210,83-5,47
Karsu Tekstil1,250,810,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,50-0,5448,65
Kartonsan316,000,00-0,93
Katmerciler Ekipman3,72-4,62-36,63
Kent Gıda120,80-0,171,51
Kerevitaş Gıda1,611,90-10,56
Kervansaray Yat. Holding0,258,70-28,57
Kiler GMYO1,731,17-1,14
Klimasan Klima9,27-0,86134,09
Koç Holding17,602,0327,09
Konfrut Gıda31,605,8332,33
Konya Çimento176,700,28-0,73
Kordsa Teknik Tekstil12,37-0,4830,75
Koza Altın52,904,443,12
Koza Madencilik7,472,753,46
Körfez GMYO1,62-0,6132,79
Kristal Kola0,897,23-15,24
Kron Telekomünikasyon8,18-0,73-5,98
Kuştur Kuşadası Turizm26,900,0096,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,20-1,646,19
Kütahya Porselen4,73-0,633,96
Lider Faktoring2,051,49-8,89
Link Bilgisayar10,10-1,7521,39
Logo Yazılım42,002,4454,75
Lokman Hekim Sağlık3,761,35-16,44
Lüks Kadife4,030,00-16,91
Makina Takım1,25-0,79-18,83
Mardin Çimento2,65-0,38-4,57
Marka Yatırım Holding0,65-2,994,84
Marmaris Altınyunus18,310,224,27
Marshall25,840,392,46
Martı GMYO0,611,67-6,15
Martı Otel0,633,288,62
Mavi Giyim38,504,7319,49
Mazhar Zorlu Holding6,122,8660,63
Mega Polietilen1,60-4,19-21,57
Menderes Tekstil0,650,00-9,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm10,456,2074,46
Merko Gıda0,653,17-35,64
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,140,888,57
Metro Holding1,01-0,9832,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,003,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,23-0,814,24
Migros Ticaret13,260,84-11,01
Milpa1,443,600,75
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık12,360,0815,51
MMC San. ve Tic. Yat.1,051,94-4,55
Mondi Tire Kutsan1,461,39-21,51
Net Holding1,650,00-15,82
Netaş Telekom.6,930,587,28
Niğbaş Niğde Beton8,602,38115,00
Nuh Çimento6,100,49-11,98
Nurol GMYO2,522,0220,00
Odaş Elektrik1,390,00-1,28
Olmuksan-IP3,180,32-5,64
Orge Enerji Elektrik3,391,508,65
Orma Orman Mahsulleri1,20-0,830,00
Osmanlı Menkul1,22-1,61-29,07
Ostim Endüstriyel Yat1,010,00-6,48
Otokar111,901,4530,29
Oyak Yat. Ort.1,16-6,45-26,74
Oylum Sınai Yatırımlar1,160,8713,73
Özak GMYO2,201,854,27
Özbal Çelik Boru1,21-0,82-12,32
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,99-0,3322,66
Panora GMYO4,141,2212,60
Park Elek.Madencilik2,360,43-2,07
Parsan14,36-0,9063,93
Pegasus38,36-1,8967,36
Peker GMYO4,424,74-46,26
Penguen Gıda1,431,4232,41
Pera GMYO0,51-1,92-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,100,83-0,12
Petkim3,93-0,51-0,19
Petrokent Turizm78,550,7714,34
Pınar Et ve Un5,652,5427,34
Pınar Su1,250,810,00
Pınar Süt6,882,5310,67
Plastikkart3,057,3912,96
Polisan Holding2,25-0,88-25,37
Politeknik Metal57,45-0,9563,83
Prizma Press Matbaacılık2,040,4931,61
QNB Finans Fin. Kir.4,000,50-41,18
QNB Finansbank6,821,19-24,31
Ral Yatırım Holding4,592,68149,46
Ray Sigorta2,160,4755,40
Reysaş GMYO0,750,008,70
Reysaş Lojistik0,720,00-2,70
Rhea Girişim0,798,2219,70
Rodrigo Tekstil2,561,9934,74
Royal Halı0,842,44-15,15
RTA Laboratuvarları1,280,00-26,44
Sabancı Holding8,390,2416,00
Safkar Ege Soğutmacılık1,676,377,73
Salix Yatırım Holding4,39-2,6614,03
Sanel Mühendislik3,570,2863,76
Sanifoam Sünger1,720,5837,60
Sanko Pazarlama2,131,91-3,38
Saray Matbaacılık1,05-1,875,00
Sarkuysan3,290,304,69
Sasa Polyester6,600,6114,86
Say Reklamcılık0,9719,753,19
Sekuro Plastik2,520,40-14,86
Selçuk Ecza Deposu4,881,4679,51
Selçuk Gıda1,75-0,5731,58
Senkron Güvenlik5,450,55445,00
Serve Film Prodüksiyon2,79-0,3643,08
Servet GMYO4,332,36-7,87
Seyitler Kimya6,054,3157,14
Silverline Endüstri1,101,85-17,91
Sinpaş GMYO0,581,7556,76
Smartiks Yazılım2,791,09
Soda Sanayii6,56-4,23-3,04
Sodaş Sodyum Sanayii7,080,5727,60
Söktaş1,413,6811,02
Sönmez Filament3,79-0,2621,47
Sönmez Pamuklu3,581,9914,74
Sumaş Suni Tahta6,990,58-0,14
Şeker Fin. Kir.3,741,3632,62
Şekerbank0,962,13-12,73
Şişe Cam5,06-0,59-7,70
Şok Marketler9,050,56-15,81
T. Halk Bankası5,401,89-23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,920,08-29,88
T.S.K.B.0,731,39-9,88
T.Tuborg7,47-1,71-5,85
Taç Tarım Ürünleri4,455,45-12,06
Tat Gıda4,310,2312,83
TAV Havalimanları25,30-5,2415,05
Taze Kuru Gıda5,581,09-17,94
Tek-Art Turizm0,731,39-14,12
Tekfen Holding26,34-1,6434,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,010,50-32,32
Temapol Polimer Plastik2,850,35-6,86
TGS Dış Ticaret3,955,3368,09
Tofaş Oto. Fab.18,801,8421,20
Torunlar GMYO1,930,5227,81
Trabzon Liman9,20-0,229,65
Trabzonspor Sportif0,98-1,01-28,78
Trakya Cam3,003,813,85
Trend GMYO1,232,50-3,15
TSKB GMYO0,711,43-13,41
Tuğçelik2,031,00-4,69
Tukaş5,857,73252,41
Turcas Petrol1,321,54-6,38
Turkcell12,903,376,00
Tümosan Motor ve Traktör3,870,78-14,00
Tüpraş113,40-0,618,69
Türk Hava Yolları12,890,47-19,99
Türk Prysmian Kablo1,751,741,47
Türk Telekom4,83-0,8223,85
Türk Traktör30,583,59-12,38
Türker Proje Gayrimenkul25,060,32-22,03
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,35-0,7418,42
Ulusoy Elektrik20,76-0,7630,08
Ulusoy Un Sanayi2,301,7710,58
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,030,98-7,21
Utopya Turizm3,180,00-22,44
Uzertaş Boya1,1410,6890,00
Ülker Bisküvi19,842,0135,24
Ünye Çimento2,480,81-28,53
Vakıf Fin. Kir.1,472,80-17,42
Vakıf GMYO1,661,84-16,58
Vakıf Yat. Ort.1,300,00-14,47
Vakıflar Bankası4,064,914,10
Vakko Tekstil2,821,088,11
Vanet Gıda1,63-1,2125,38
Verusa Holding18,14-1,639,28
Verusaturk Girisim3,18-0,31-3,93
Vestel11,52-1,37107,57
Vestel Beyaz Eşya17,16-0,9275,68
Viking Kağıt1,100,000,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,443,60-16,28
Yapı ve Kredi Bank.2,403,0050,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,593,60-7,17
Yataş4,615,253,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,91-2,15-3,19
Yeni Gimat GMYO8,120,7413,08
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding9,951,633,32
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,00-0,036,82
Yonga Mobilya8,78-5,5933,03
Yünsa4,250,241,80
Zorlu Enerji1,170,00-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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