Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|106.998,90
|133,11
|İş Bankası (B)
|22.500,00
|11,39
|635,25
|İş Bankası (C)
|5,83
|3,74
|28,70
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,55
|-5,33
|-23,33
|İş Girişim
|2,95
|14,34
|44,61
|İş GMYO
|1,00
|0,00
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,89
|0,70
|56,48
|İş Yat. Ort.
|1,05
|1,94
|42,26
|İşbir Holding
|247,00
|2,96
|78,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|7,40
|2,78
|138,71
|İz Hayvancılık Tarım
|5,68
|6,17
|-13,81
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|-0,62
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,81
|5,23
|-12,56
|İzocam
|22,60
|5,12
|5,51
|Jantsa Jant Sanayi
|28,18
|1,51
|9,18
|Kafein Yazılım
|7,30
|-0,95
|5,98
|Kapital Yat. Holding
|1,66
|-0,60
|-42,16
|Kaplamin
|3,36
|2,13
|-6,67
|Kardemir (A)
|2,19
|2,34
|20,33
|Kardemir (B)
|2,19
|0,92
|19,67
|Kardemir (D)
|2,31
|1,32
|5,96
|Karel Elektronik
|5,85
|1,92
|40,29
|Karsan Otomotiv
|1,21
|0,83
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,25
|0,81
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,50
|-0,54
|48,65
|Kartonsan
|316,00
|0,00
|-0,93
|Katmerciler Ekipman
|3,72
|-4,62
|-36,63
|Kent Gıda
|120,80
|-0,17
|1,51
|Kerevitaş Gıda
|1,61
|1,90
|-10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|8,70
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,73
|1,17
|-1,14
|Klimasan Klima
|9,27
|-0,86
|134,09
|Koç Holding
|17,60
|2,03
|27,09
|Konfrut Gıda
|31,60
|5,83
|32,33
|Konya Çimento
|176,70
|0,28
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,37
|-0,48
|30,75
|Koza Altın
|52,90
|4,44
|3,12
|Koza Madencilik
|7,47
|2,75
|3,46
|Körfez GMYO
|1,62
|-0,61
|32,79
|Kristal Kola
|0,89
|7,23
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,18
|-0,73
|-5,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,90
|0,00
|96,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|6,19
|Kütahya Porselen
|4,73
|-0,63
|3,96
|Lider Faktoring
|2,05
|1,49
|-8,89
|Link Bilgisayar
|10,10
|-1,75
|21,39
|Logo Yazılım
|42,00
|2,44
|54,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,76
|1,35
|-16,44
|Lüks Kadife
|4,03
|0,00
|-16,91
|Makina Takım
|1,25
|-0,79
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,65
|-0,38
|-4,57
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,31
|0,22
|4,27
|Marshall
|25,84
|0,39
|2,46
|Martı GMYO
|0,61
|1,67
|-6,15
|Martı Otel
|0,63
|3,28
|8,62
|Mavi Giyim
|38,50
|4,73
|19,49
|Mazhar Zorlu Holding
|6,12
|2,86
|60,63
|Mega Polietilen
|1,60
|-4,19
|-21,57
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|10,45
|6,20
|74,46
|Merko Gıda
|0,65
|3,17
|-35,64
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,14
|0,88
|8,57
|Metro Holding
|1,01
|-0,98
|32,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|-0,81
|4,24
|Migros Ticaret
|13,26
|0,84
|-11,01
|Milpa
|1,44
|3,60
|0,75
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,36
|0,08
|15,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|1,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,46
|1,39
|-21,51
|Net Holding
|1,65
|0,00
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,93
|0,58
|7,28
|Niğbaş Niğde Beton
|8,60
|2,38
|115,00
|Nuh Çimento
|6,10
|0,49
|-11,98
|Nurol GMYO
|2,52
|2,02
|20,00
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,00
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,18
|0,32
|-5,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,39
|1,50
|8,65
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-0,83
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,22
|-1,61
|-29,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|111,90
|1,45
|30,29
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|-6,45
|-26,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,16
|0,87
|13,73
|Özak GMYO
|2,20
|1,85
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|-0,82
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,99
|-0,33
|22,66
|Panora GMYO
|4,14
|1,22
|12,60
|Park Elek.Madencilik
|2,36
|0,43
|-2,07
|Parsan
|14,36
|-0,90
|63,93
|Pegasus
|38,36
|-1,89
|67,36
|Peker GMYO
|4,42
|4,74
|-46,26
|Penguen Gıda
|1,43
|1,42
|32,41
|Pera GMYO
|0,51
|-1,92
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|0,83
|-0,12
|Petkim
|3,93
|-0,51
|-0,19
|Petrokent Turizm
|78,55
|0,77
|14,34
|Pınar Et ve Un
|5,65
|2,54
|27,34
|Pınar Su
|1,25
|0,81
|0,00
|Pınar Süt
|6,88
|2,53
|10,67
|Plastikkart
|3,05
|7,39
|12,96
|Polisan Holding
|2,25
|-0,88
|-25,37
|Politeknik Metal
|57,45
|-0,95
|63,83
|Prizma Press Matbaacılık
|2,04
|0,49
|31,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,00
|0,50
|-41,18
|QNB Finansbank
|6,82
|1,19
|-24,31
|Ral Yatırım Holding
|4,59
|2,68
|149,46
|Ray Sigorta
|2,16
|0,47
|55,40
|Reysaş GMYO
|0,75
|0,00
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,79
|8,22
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|1,99
|34,74
|Royal Halı
|0,84
|2,44
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,00
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,39
|0,24
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|6,37
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|4,39
|-2,66
|14,03
|Sanel Mühendislik
|3,57
|0,28
|63,76
|Sanifoam Sünger
|1,72
|0,58
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,13
|1,91
|-3,38
|Saray Matbaacılık
|1,05
|-1,87
|5,00
|Sarkuysan
|3,29
|0,30
|4,69
|Sasa Polyester
|6,60
|0,61
|14,86
|Say Reklamcılık
|0,97
|19,75
|3,19
|Sekuro Plastik
|2,52
|0,40
|-14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|4,88
|1,46
|79,51
|Selçuk Gıda
|1,75
|-0,57
|31,58
|Senkron Güvenlik
|5,45
|0,55
|445,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,79
|-0,36
|43,08
|Servet GMYO
|4,33
|2,36
|-7,87
|Seyitler Kimya
|6,05
|4,31
|57,14
|Silverline Endüstri
|1,10
|1,85
|-17,91
|Sinpaş GMYO
|0,58
|1,75
|56,76
|Smartiks Yazılım
|2,79
|1,09
|Soda Sanayii
|6,56
|-4,23
|-3,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,08
|0,57
|27,60
|Söktaş
|1,41
|3,68
|11,02
|Sönmez Filament
|3,79
|-0,26
|21,47
|Sönmez Pamuklu
|3,58
|1,99
|14,74
|Sumaş Suni Tahta
|6,99
|0,58
|-0,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,74
|1,36
|32,62
|Şekerbank
|0,96
|2,13
|-12,73
|Şişe Cam
|5,06
|-0,59
|-7,70
|Şok Marketler
|9,05
|0,56
|-15,81
|T. Halk Bankası
|5,40
|1,89
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,92
|0,08
|-29,88
|T.S.K.B.
|0,73
|1,39
|-9,88
|T.Tuborg
|7,47
|-1,71
|-5,85
|Taç Tarım Ürünleri
|4,45
|5,45
|-12,06
|Tat Gıda
|4,31
|0,23
|12,83
|TAV Havalimanları
|25,30
|-5,24
|15,05
|Taze Kuru Gıda
|5,58
|1,09
|-17,94
|Tek-Art Turizm
|0,73
|1,39
|-14,12
|Tekfen Holding
|26,34
|-1,64
|34,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,01
|0,50
|-32,32
|Temapol Polimer Plastik
|2,85
|0,35
|-6,86
|TGS Dış Ticaret
|3,95
|5,33
|68,09
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|1,84
|21,20
|Torunlar GMYO
|1,93
|0,52
|27,81
|Trabzon Liman
|9,20
|-0,22
|9,65
|Trabzonspor Sportif
|0,98
|-1,01
|-28,78
|Trakya Cam
|3,00
|3,81
|3,85
|Trend GMYO
|1,23
|2,50
|-3,15
|TSKB GMYO
|0,71
|1,43
|-13,41
|Tuğçelik
|2,03
|1,00
|-4,69
|Tukaş
|5,85
|7,73
|252,41
|Turcas Petrol
|1,32
|1,54
|-6,38
|Turkcell
|12,90
|3,37
|6,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|0,78
|-14,00
|Tüpraş
|113,40
|-0,61
|8,69
|Türk Hava Yolları
|12,89
|0,47
|-19,99
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|1,74
|1,47
|Türk Telekom
|4,83
|-0,82
|23,85
|Türk Traktör
|30,58
|3,59
|-12,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,06
|0,32
|-22,03
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-0,74
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|20,76
|-0,76
|30,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,30
|1,77
|10,58
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,03
|0,98
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,18
|0,00
|-22,44
|Uzertaş Boya
|1,14
|10,68
|90,00
|Ülker Bisküvi
|19,84
|2,01
|35,24
|Ünye Çimento
|2,48
|0,81
|-28,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|2,80
|-17,42
|Vakıf GMYO
|1,66
|1,84
|-16,58
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-14,47
|Vakıflar Bankası
|4,06
|4,91
|4,10
|Vakko Tekstil
|2,82
|1,08
|8,11
|Vanet Gıda
|1,63
|-1,21
|25,38
|Verusa Holding
|18,14
|-1,63
|9,28
|Verusaturk Girisim
|3,18
|-0,31
|-3,93
|Vestel
|11,52
|-1,37
|107,57
|Vestel Beyaz Eşya
|17,16
|-0,92
|75,68
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|3,60
|-16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|3,00
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,59
|3,60
|-7,17
|Yataş
|4,61
|5,25
|3,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-2,15
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|0,74
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|1,63
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.349,00
|-0,03
|6,82
|Yonga Mobilya
|8,78
|-5,59
|33,03
|Yünsa
|4,25
|0,24
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,00
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)