Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 106.998,90 133,11 İş Bankası (B) 22.500,00 11,39 635,25 İş Bankası (C) 5,83 3,74 28,70 İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03 İş Fin.Kir. 3,55 -5,33 -23,33 İş Girişim 2,95 14,34 44,61 İş GMYO 1,00 0,00 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,89 0,70 56,48 İş Yat. Ort. 1,05 1,94 42,26 İşbir Holding 247,00 2,96 78,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14 İttifak Holding 7,40 2,78 138,71 İz Hayvancılık Tarım 5,68 6,17 -13,81 İzmir Demir Çelik 1,61 -0,62 -3,01 İzmir Fırça 1,81 5,23 -12,56 İzocam 22,60 5,12 5,51 Jantsa Jant Sanayi 28,18 1,51 9,18 Kafein Yazılım 7,30 -0,95 5,98 Kapital Yat. Holding 1,66 -0,60 -42,16 Kaplamin 3,36 2,13 -6,67 Kardemir (A) 2,19 2,34 20,33 Kardemir (B) 2,19 0,92 19,67 Kardemir (D) 2,31 1,32 5,96 Karel Elektronik 5,85 1,92 40,29 Karsan Otomotiv 1,21 0,83 -5,47 Karsu Tekstil 1,25 0,81 0,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,54 48,65 Kartonsan 316,00 0,00 -0,93 Katmerciler Ekipman 3,72 -4,62 -36,63 Kent Gıda 120,80 -0,17 1,51 Kerevitaş Gıda 1,61 1,90 -10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,25 8,70 -28,57 Kiler GMYO 1,73 1,17 -1,14 Klimasan Klima 9,27 -0,86 134,09 Koç Holding 17,60 2,03 27,09 Konfrut Gıda 31,60 5,83 32,33 Konya Çimento 176,70 0,28 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 12,37 -0,48 30,75 Koza Altın 52,90 4,44 3,12 Koza Madencilik 7,47 2,75 3,46 Körfez GMYO 1,62 -0,61 32,79 Kristal Kola 0,89 7,23 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,18 -0,73 -5,98 Kuştur Kuşadası Turizm 26,90 0,00 96,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 6,19 Kütahya Porselen 4,73 -0,63 3,96 Lider Faktoring 2,05 1,49 -8,89 Link Bilgisayar 10,10 -1,75 21,39 Logo Yazılım 42,00 2,44 54,75 Lokman Hekim Sağlık 3,76 1,35 -16,44 Lüks Kadife 4,03 0,00 -16,91 Makina Takım 1,25 -0,79 -18,83 Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57 Marka Yatırım Holding 0,65 -2,99 4,84 Marmaris Altınyunus 18,31 0,22 4,27 Marshall 25,84 0,39 2,46 Martı GMYO 0,61 1,67 -6,15 Martı Otel 0,63 3,28 8,62 Mavi Giyim 38,50 4,73 19,49 Mazhar Zorlu Holding 6,12 2,86 60,63 Mega Polietilen 1,60 -4,19 -21,57 Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 10,45 6,20 74,46 Merko Gıda 0,65 3,17 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,14 0,88 8,57 Metro Holding 1,01 -0,98 32,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -0,81 4,24 Migros Ticaret 13,26 0,84 -11,01 Milpa 1,44 3,60 0,75 Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76 MLP Sağlık 12,36 0,08 15,51 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 1,94 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,46 1,39 -21,51 Net Holding 1,65 0,00 -15,82 Netaş Telekom. 6,93 0,58 7,28 Niğbaş Niğde Beton 8,60 2,38 115,00 Nuh Çimento 6,10 0,49 -11,98 Nurol GMYO 2,52 2,02 20,00 Odaş Elektrik 1,39 0,00 -1,28 Olmuksan-IP 3,18 0,32 -5,64 Orge Enerji Elektrik 3,39 1,50 8,65 Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 0,00 Osmanlı Menkul 1,22 -1,61 -29,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48 Otokar 111,90 1,45 30,29 Oyak Yat. Ort. 1,16 -6,45 -26,74 Oylum Sınai Yatırımlar 1,16 0,87 13,73 Özak GMYO 2,20 1,85 4,27 Özbal Çelik Boru 1,21 -0,82 -12,32 Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64 Özerden Plastik 2,99 -0,33 22,66 Panora GMYO 4,14 1,22 12,60 Park Elek.Madencilik 2,36 0,43 -2,07 Parsan 14,36 -0,90 63,93 Pegasus 38,36 -1,89 67,36 Peker GMYO 4,42 4,74 -46,26 Penguen Gıda 1,43 1,42 32,41 Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,10 0,83 -0,12 Petkim 3,93 -0,51 -0,19 Petrokent Turizm 78,55 0,77 14,34 Pınar Et ve Un 5,65 2,54 27,34 Pınar Su 1,25 0,81 0,00 Pınar Süt 6,88 2,53 10,67 Plastikkart 3,05 7,39 12,96 Polisan Holding 2,25 -0,88 -25,37 Politeknik Metal 57,45 -0,95 63,83 Prizma Press Matbaacılık 2,04 0,49 31,61 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,50 -41,18 QNB Finansbank 6,82 1,19 -24,31 Ral Yatırım Holding 4,59 2,68 149,46 Ray Sigorta 2,16 0,47 55,40 Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70 Rhea Girişim 0,79 8,22 19,70 Rodrigo Tekstil 2,56 1,99 34,74 Royal Halı 0,84 2,44 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,28 0,00 -26,44 Sabancı Holding 8,39 0,24 16,00 Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 6,37 7,73 Salix Yatırım Holding 4,39 -2,66 14,03 Sanel Mühendislik 3,57 0,28 63,76 Sanifoam Sünger 1,72 0,58 37,60 Sanko Pazarlama 2,13 1,91 -3,38 Saray Matbaacılık 1,05 -1,87 5,00 Sarkuysan 3,29 0,30 4,69 Sasa Polyester 6,60 0,61 14,86 Say Reklamcılık 0,97 19,75 3,19 Sekuro Plastik 2,52 0,40 -14,86 Selçuk Ecza Deposu 4,88 1,46 79,51 Selçuk Gıda 1,75 -0,57 31,58 Senkron Güvenlik 5,45 0,55 445,00 Serve Film Prodüksiyon 2,79 -0,36 43,08 Servet GMYO 4,33 2,36 -7,87 Seyitler Kimya 6,05 4,31 57,14 Silverline Endüstri 1,10 1,85 -17,91 Sinpaş GMYO 0,58 1,75 56,76 Smartiks Yazılım 2,79 1,09 Soda Sanayii 6,56 -4,23 -3,04 Sodaş Sodyum Sanayii 7,08 0,57 27,60 Söktaş 1,41 3,68 11,02 Sönmez Filament 3,79 -0,26 21,47 Sönmez Pamuklu 3,58 1,99 14,74 Sumaş Suni Tahta 6,99 0,58 -0,14 Şeker Fin. Kir. 3,74 1,36 32,62 Şekerbank 0,96 2,13 -12,73 Şişe Cam 5,06 -0,59 -7,70 Şok Marketler 9,05 0,56 -15,81 T. Halk Bankası 5,40 1,89 -23,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,92 0,08 -29,88 T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88 T.Tuborg 7,47 -1,71 -5,85 Taç Tarım Ürünleri 4,45 5,45 -12,06 Tat Gıda 4,31 0,23 12,83 TAV Havalimanları 25,30 -5,24 15,05 Taze Kuru Gıda 5,58 1,09 -17,94 Tek-Art Turizm 0,73 1,39 -14,12 Tekfen Holding 26,34 -1,64 34,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 0,50 -32,32 Temapol Polimer Plastik 2,85 0,35 -6,86 TGS Dış Ticaret 3,95 5,33 68,09 Tofaş Oto. Fab. 18,80 1,84 21,20 Torunlar GMYO 1,93 0,52 27,81 Trabzon Liman 9,20 -0,22 9,65 Trabzonspor Sportif 0,98 -1,01 -28,78 Trakya Cam 3,00 3,81 3,85 Trend GMYO 1,23 2,50 -3,15 TSKB GMYO 0,71 1,43 -13,41 Tuğçelik 2,03 1,00 -4,69 Tukaş 5,85 7,73 252,41 Turcas Petrol 1,32 1,54 -6,38 Turkcell 12,90 3,37 6,00 Tümosan Motor ve Traktör 3,87 0,78 -14,00 Tüpraş 113,40 -0,61 8,69 Türk Hava Yolları 12,89 0,47 -19,99 Türk Prysmian Kablo 1,75 1,74 1,47 Türk Telekom 4,83 -0,82 23,85 Türk Traktör 30,58 3,59 -12,38 Türker Proje Gayrimenkul 25,06 0,32 -22,03 Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -0,74 18,42 Ulusoy Elektrik 20,76 -0,76 30,08 Ulusoy Un Sanayi 2,30 1,77 10,58 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,03 0,98 -7,21 Utopya Turizm 3,18 0,00 -22,44 Uzertaş Boya 1,14 10,68 90,00 Ülker Bisküvi 19,84 2,01 35,24 Ünye Çimento 2,48 0,81 -28,53 Vakıf Fin. Kir. 1,47 2,80 -17,42 Vakıf GMYO 1,66 1,84 -16,58 Vakıf Yat. Ort. 1,30 0,00 -14,47 Vakıflar Bankası 4,06 4,91 4,10 Vakko Tekstil 2,82 1,08 8,11 Vanet Gıda 1,63 -1,21 25,38 Verusa Holding 18,14 -1,63 9,28 Verusaturk Girisim 3,18 -0,31 -3,93 Vestel 11,52 -1,37 107,57 Vestel Beyaz Eşya 17,16 -0,92 75,68 Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 3,60 -16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 3,00 50,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 3,60 -7,17 Yataş 4,61 5,25 3,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -2,15 -3,19 Yeni Gimat GMYO 8,12 0,74 13,08 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,95 1,63 3,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,00 -0,03 6,82 Yonga Mobilya 8,78 -5,59 33,03 Yünsa 4,25 0,24 1,80 Zorlu Enerji 1,17 0,00 -4,88

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)