25.06.2019 18:36
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.111,0019,73179,11
İş Bankası (B)22.250,00-1,11627,08
İş Bankası (C)5,931,7230,91
İş Bankası (Kur.)157.000,00223,03
İş Fin.Kir.3,34-5,92-27,86
İş Girişim2,77-6,1035,78
İş GMYO1,011,00-6,48
İş Y. Men. Değ.2,890,0056,48
İş Yat. Ort.1,04-0,9540,90
İşbir Holding248,000,4079,71
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding7,602,70145,16
İz Hayvancılık Tarım5,52-2,82-16,24
İzmir Demir Çelik1,59-1,24-4,22
İzmir Fırça1,820,55-12,08
İzocam22,58-0,095,42
Jantsa Jant Sanayi28,460,9910,26
Kafein Yazılım7,24-0,825,11
Kapital Yat. Holding1,9416,87-32,40
Kaplamin3,432,08-4,72
Kardemir (A)2,210,9121,43
Kardemir (B)2,210,9120,77
Kardemir (D)2,310,005,96
Karel Elektronik6,012,7444,12
Karsan Otomotiv1,231,65-3,91
Karsu Tekstil1,282,402,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,39-2,0045,68
Kartonsan317,500,47-0,46
Katmerciler Ekipman2,046,99-32,20
Kent Gıda120,60-0,171,34
Kerevitaş Gıda1,726,83-4,44
Kervansaray Yat. Holding0,250,00-28,57
Kiler GMYO1,751,160,00
Klimasan Klima9,300,32134,85
Koç Holding17,801,1428,53
Konfrut Gıda31,14-1,4630,40
Konya Çimento177,200,28-0,45
Kordsa Teknik Tekstil12,19-1,4628,84
Koza Altın53,701,514,68
Koza Madencilik7,29-2,410,97
Körfez GMYO1,620,0032,79
Kristal Kola0,88-1,12-16,19
Kron Telekomünikasyon8,210,37-5,63
Kuştur Kuşadası Turizm27,502,23100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,18-1,674,42
Kütahya Porselen4,770,854,84
Lider Faktoring2,03-0,98-9,78
Link Bilgisayar10,03-0,6920,55
Logo Yazılım43,303,1059,54
Lokman Hekim Sağlık3,75-0,27-16,67
Lüks Kadife4,01-0,50-17,32
Makina Takım1,271,60-17,53
Mardin Çimento2,660,38-4,21
Marka Yatırım Holding0,63-3,081,61
Marmaris Altınyunus18,13-0,983,25
Marshall26,000,623,09
Martı GMYO0,60-1,64-7,69
Martı Otel0,61-3,175,17
Mavi Giyim38,580,2119,74
Mazhar Zorlu Holding5,83-4,7453,02
Mega Polietilen1,58-1,25-22,55
Menderes Tekstil0,650,00-9,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm10,20-2,3970,28
Merko Gıda0,64-1,54-36,63
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,172,6311,43
Metro Holding1,00-0,9931,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,003,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,230,004,24
Migros Ticaret13,441,36-9,80
Milpa1,43-0,690,05
Mistral GMYO1,100,92-28,10
MLP Sağlık11,96-3,2411,78
MMC San. ve Tic. Yat.1,060,95-3,64
Mondi Tire Kutsan1,481,37-20,43
Net Holding1,650,00-15,82
Netaş Telekom.6,87-0,876,35
Niğbaş Niğde Beton8,761,86119,00
Nuh Çimento6,110,16-11,83
Nurol GMYO2,40-4,7614,29
Odaş Elektrik1,390,00-1,28
Olmuksan-IP3,221,26-4,45
Orge Enerji Elektrik3,390,008,65
Orma Orman Mahsulleri1,254,174,17
Osmanlı Menkul1,252,46-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,00-0,99-7,41
Otokar113,901,7932,61
Oyak Yat. Ort.1,11-4,31-29,89
Oylum Sınai Yatırımlar1,192,5916,67
Özak GMYO2,18-0,913,32
Özbal Çelik Boru1,274,96-7,97
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik3,000,3323,07
Panora GMYO4,140,0012,60
Park Elek.Madencilik2,432,970,83
Parsan14,641,9567,12
Pegasus39,863,9173,91
Peker GMYO4,22-4,52-48,69
Penguen Gıda1,472,8036,11
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,08-0,33-0,45
Petkim3,92-0,25-0,44
Petrokent Turizm77,00-1,9712,08
Pınar Et ve Un5,863,7232,08
Pınar Su1,271,601,60
Pınar Süt6,900,2910,99
Plastikkart2,98-2,3010,37
Polisan Holding2,24-0,44-25,70
Politeknik Metal57,500,0963,97
Prizma Press Matbaacılık2,050,4932,26
QNB Finans Fin. Kir.3,99-0,25-41,32
QNB Finansbank6,73-1,32-25,31
Ral Yatırım Holding4,55-0,87147,28
Ray Sigorta2,243,7061,15
Reysaş GMYO0,750,008,70
Reysaş Lojistik0,70-2,78-5,41
Rhea Girişim0,812,5322,73
Rodrigo Tekstil2,52-1,5632,63
Royal Halı0,840,00-15,15
RTA Laboratuvarları1,312,34-24,71
Sabancı Holding8,26-1,5514,20
Safkar Ege Soğutmacılık1,65-1,206,44
Salix Yatırım Holding4,574,1018,70
Sanel Mühendislik3,580,2864,22
Sanifoam Sünger1,741,1639,20
Sanko Pazarlama2,161,41-2,02
Saray Matbaacılık1,04-0,954,00
Sarkuysan3,300,305,00
Sasa Polyester6,59-0,1514,69
Say Reklamcılık0,970,003,19
Sekuro Plastik2,520,00-14,86
Selçuk Ecza Deposu4,900,4180,25
Selçuk Gıda1,760,5732,33
Senkron Güvenlik5,674,04467,00
Serve Film Prodüksiyon2,71-2,8738,97
Servet GMYO4,544,85-3,40
Seyitler Kimya4,84-20,0025,71
Silverline Endüstri1,110,91-17,16
Sinpaş GMYO0,638,6270,27
Smartiks Yazılım2,76-1,08
Soda Sanayii6,43-1,98-4,96
Sodaş Sodyum Sanayii6,87-2,9723,82
Söktaş1,39-1,429,45
Sönmez Filament3,76-0,7920,51
Sönmez Pamuklu3,51-1,9612,50
Sumaş Suni Tahta6,87-1,72-1,86
Şeker Fin. Kir.3,67-1,8730,14
Şekerbank0,95-1,04-13,64
Şişe Cam5,141,58-6,24
Şok Marketler9,343,20-13,12
T. Halk Bankası5,613,89-20,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,75-1,43-30,88
T.S.K.B.0,741,37-8,64
T.Tuborg7,601,74-4,21
Taç Tarım Ürünleri4,38-1,57-13,44
Tat Gıda4,310,0012,83
TAV Havalimanları25,520,8716,05
Taze Kuru Gıda5,45-2,33-19,85
Tek-Art Turizm0,730,00-14,12
Tekfen Holding26,721,4436,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,4119,90-18,86
Temapol Polimer Plastik2,83-0,70-7,52
TGS Dış Ticaret3,89-1,5265,53
Tofaş Oto. Fab.19,493,6725,65
Torunlar GMYO1,940,5228,48
Trabzon Liman9,18-0,229,42
Trabzonspor Sportif1,002,04-27,33
Trakya Cam3,051,675,58
Trend GMYO1,22-0,81-3,94
TSKB GMYO0,710,00-13,41
Tuğçelik2,040,49-4,23
Tukaş5,850,00252,41
Turcas Petrol1,330,76-5,67
Turkcell12,76-1,094,85
Tümosan Motor ve Traktör3,962,33-12,00
Tüpraş114,400,889,65
Türk Hava Yolları12,77-0,93-20,73
Türk Prysmian Kablo1,74-0,570,89
Türk Telekom4,962,6927,18
Türk Traktör30,981,31-11,23
Türker Proje Gayrimenkul24,50-2,23-23,77
Ufuk Yatırım1,11-0,89-2,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,382,2221,05
Ulusoy Elektrik20,760,0030,08
Ulusoy Un Sanayi2,29-0,4310,10
Umpaş Holding0,37-2,63-32,73
Uşak Seramik1,02-0,97-8,11
Utopya Turizm3,17-0,31-22,68
Uzertaş Boya1,08-5,2680,00
Ülker Bisküvi19,78-0,3034,83
Ünye Çimento2,480,00-28,53
Vakıf Fin. Kir.1,46-0,68-17,98
Vakıf GMYO1,691,81-15,08
Vakıf Yat. Ort.1,28-1,54-15,79
Vakıflar Bankası4,131,725,90
Vakko Tekstil2,851,069,26
Vanet Gıda1,62-0,6124,62
Verusa Holding18,140,009,28
Verusaturk Girisim3,16-0,63-4,53
Vestel11,40-1,04105,41
Vestel Beyaz Eşya18,105,4885,31
Viking Kağıt1,3220,0020,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,43-0,69-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,420,8351,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,590,00-7,17
Yataş4,630,433,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,89-2,20-5,32
Yeni Gimat GMYO8,120,0013,08
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,84-1,112,18
Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,003,0210,05
Yonga Mobilya8,70-0,9131,82
Yünsa4,352,354,20
Zorlu Enerji1,16-0,85-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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