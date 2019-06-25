Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.111,00
|19,73
|179,11
|İş Bankası (B)
|22.250,00
|-1,11
|627,08
|İş Bankası (C)
|5,93
|1,72
|30,91
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,34
|-5,92
|-27,86
|İş Girişim
|2,77
|-6,10
|35,78
|İş GMYO
|1,01
|1,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,89
|0,00
|56,48
|İş Yat. Ort.
|1,04
|-0,95
|40,90
|İşbir Holding
|248,00
|0,40
|79,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|7,60
|2,70
|145,16
|İz Hayvancılık Tarım
|5,52
|-2,82
|-16,24
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|-1,24
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,82
|0,55
|-12,08
|İzocam
|22,58
|-0,09
|5,42
|Jantsa Jant Sanayi
|28,46
|0,99
|10,26
|Kafein Yazılım
|7,24
|-0,82
|5,11
|Kapital Yat. Holding
|1,94
|16,87
|-32,40
|Kaplamin
|3,43
|2,08
|-4,72
|Kardemir (A)
|2,21
|0,91
|21,43
|Kardemir (B)
|2,21
|0,91
|20,77
|Kardemir (D)
|2,31
|0,00
|5,96
|Karel Elektronik
|6,01
|2,74
|44,12
|Karsan Otomotiv
|1,23
|1,65
|-3,91
|Karsu Tekstil
|1,28
|2,40
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,39
|-2,00
|45,68
|Kartonsan
|317,50
|0,47
|-0,46
|Katmerciler Ekipman
|2,04
|6,99
|-32,20
|Kent Gıda
|120,60
|-0,17
|1,34
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|6,83
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|0,00
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,75
|1,16
|0,00
|Klimasan Klima
|9,30
|0,32
|134,85
|Koç Holding
|17,80
|1,14
|28,53
|Konfrut Gıda
|31,14
|-1,46
|30,40
|Konya Çimento
|177,20
|0,28
|-0,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|-1,46
|28,84
|Koza Altın
|53,70
|1,51
|4,68
|Koza Madencilik
|7,29
|-2,41
|0,97
|Körfez GMYO
|1,62
|0,00
|32,79
|Kristal Kola
|0,88
|-1,12
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,21
|0,37
|-5,63
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,50
|2,23
|100,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,77
|0,85
|4,84
|Lider Faktoring
|2,03
|-0,98
|-9,78
|Link Bilgisayar
|10,03
|-0,69
|20,55
|Logo Yazılım
|43,30
|3,10
|59,54
|Lokman Hekim Sağlık
|3,75
|-0,27
|-16,67
|Lüks Kadife
|4,01
|-0,50
|-17,32
|Makina Takım
|1,27
|1,60
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,66
|0,38
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-3,08
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,13
|-0,98
|3,25
|Marshall
|26,00
|0,62
|3,09
|Martı GMYO
|0,60
|-1,64
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|-3,17
|5,17
|Mavi Giyim
|38,58
|0,21
|19,74
|Mazhar Zorlu Holding
|5,83
|-4,74
|53,02
|Mega Polietilen
|1,58
|-1,25
|-22,55
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|10,20
|-2,39
|70,28
|Merko Gıda
|0,64
|-1,54
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,17
|2,63
|11,43
|Metro Holding
|1,00
|-0,99
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|0,00
|4,24
|Migros Ticaret
|13,44
|1,36
|-9,80
|Milpa
|1,43
|-0,69
|0,05
|Mistral GMYO
|1,10
|0,92
|-28,10
|MLP Sağlık
|11,96
|-3,24
|11,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,06
|0,95
|-3,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,48
|1,37
|-20,43
|Net Holding
|1,65
|0,00
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,87
|-0,87
|6,35
|Niğbaş Niğde Beton
|8,76
|1,86
|119,00
|Nuh Çimento
|6,11
|0,16
|-11,83
|Nurol GMYO
|2,40
|-4,76
|14,29
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,00
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,22
|1,26
|-4,45
|Orge Enerji Elektrik
|3,39
|0,00
|8,65
|Orma Orman Mahsulleri
|1,25
|4,17
|4,17
|Osmanlı Menkul
|1,25
|2,46
|-27,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|-0,99
|-7,41
|Otokar
|113,90
|1,79
|32,61
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-4,31
|-29,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,19
|2,59
|16,67
|Özak GMYO
|2,18
|-0,91
|3,32
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|4,96
|-7,97
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|3,00
|0,33
|23,07
|Panora GMYO
|4,14
|0,00
|12,60
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|2,97
|0,83
|Parsan
|14,64
|1,95
|67,12
|Pegasus
|39,86
|3,91
|73,91
|Peker GMYO
|4,22
|-4,52
|-48,69
|Penguen Gıda
|1,47
|2,80
|36,11
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-0,33
|-0,45
|Petkim
|3,92
|-0,25
|-0,44
|Petrokent Turizm
|77,00
|-1,97
|12,08
|Pınar Et ve Un
|5,86
|3,72
|32,08
|Pınar Su
|1,27
|1,60
|1,60
|Pınar Süt
|6,90
|0,29
|10,99
|Plastikkart
|2,98
|-2,30
|10,37
|Polisan Holding
|2,24
|-0,44
|-25,70
|Politeknik Metal
|57,50
|0,09
|63,97
|Prizma Press Matbaacılık
|2,05
|0,49
|32,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|-0,25
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,73
|-1,32
|-25,31
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|-0,87
|147,28
|Ray Sigorta
|2,24
|3,70
|61,15
|Reysaş GMYO
|0,75
|0,00
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,70
|-2,78
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,81
|2,53
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|2,52
|-1,56
|32,63
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,31
|2,34
|-24,71
|Sabancı Holding
|8,26
|-1,55
|14,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-1,20
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|4,57
|4,10
|18,70
|Sanel Mühendislik
|3,58
|0,28
|64,22
|Sanifoam Sünger
|1,74
|1,16
|39,20
|Sanko Pazarlama
|2,16
|1,41
|-2,02
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-0,95
|4,00
|Sarkuysan
|3,30
|0,30
|5,00
|Sasa Polyester
|6,59
|-0,15
|14,69
|Say Reklamcılık
|0,97
|0,00
|3,19
|Sekuro Plastik
|2,52
|0,00
|-14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|4,90
|0,41
|80,25
|Selçuk Gıda
|1,76
|0,57
|32,33
|Senkron Güvenlik
|5,67
|4,04
|467,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,71
|-2,87
|38,97
|Servet GMYO
|4,54
|4,85
|-3,40
|Seyitler Kimya
|4,84
|-20,00
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,11
|0,91
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,63
|8,62
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,76
|-1,08
|Soda Sanayii
|6,43
|-1,98
|-4,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,87
|-2,97
|23,82
|Söktaş
|1,39
|-1,42
|9,45
|Sönmez Filament
|3,76
|-0,79
|20,51
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|-1,96
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|6,87
|-1,72
|-1,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,67
|-1,87
|30,14
|Şekerbank
|0,95
|-1,04
|-13,64
|Şişe Cam
|5,14
|1,58
|-6,24
|Şok Marketler
|9,34
|3,20
|-13,12
|T. Halk Bankası
|5,61
|3,89
|-20,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,75
|-1,43
|-30,88
|T.S.K.B.
|0,74
|1,37
|-8,64
|T.Tuborg
|7,60
|1,74
|-4,21
|Taç Tarım Ürünleri
|4,38
|-1,57
|-13,44
|Tat Gıda
|4,31
|0,00
|12,83
|TAV Havalimanları
|25,52
|0,87
|16,05
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|-2,33
|-19,85
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|26,72
|1,44
|36,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,41
|19,90
|-18,86
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|-0,70
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|3,89
|-1,52
|65,53
|Tofaş Oto. Fab.
|19,49
|3,67
|25,65
|Torunlar GMYO
|1,94
|0,52
|28,48
|Trabzon Liman
|9,18
|-0,22
|9,42
|Trabzonspor Sportif
|1,00
|2,04
|-27,33
|Trakya Cam
|3,05
|1,67
|5,58
|Trend GMYO
|1,22
|-0,81
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,71
|0,00
|-13,41
|Tuğçelik
|2,04
|0,49
|-4,23
|Tukaş
|5,85
|0,00
|252,41
|Turcas Petrol
|1,33
|0,76
|-5,67
|Turkcell
|12,76
|-1,09
|4,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,96
|2,33
|-12,00
|Tüpraş
|114,40
|0,88
|9,65
|Türk Hava Yolları
|12,77
|-0,93
|-20,73
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-0,57
|0,89
|Türk Telekom
|4,96
|2,69
|27,18
|Türk Traktör
|30,98
|1,31
|-11,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,50
|-2,23
|-23,77
|Ufuk Yatırım
|1,11
|-0,89
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|2,22
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|20,76
|0,00
|30,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-0,43
|10,10
|Umpaş Holding
|0,37
|-2,63
|-32,73
|Uşak Seramik
|1,02
|-0,97
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,17
|-0,31
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,08
|-5,26
|80,00
|Ülker Bisküvi
|19,78
|-0,30
|34,83
|Ünye Çimento
|2,48
|0,00
|-28,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-0,68
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,69
|1,81
|-15,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|-1,54
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,13
|1,72
|5,90
|Vakko Tekstil
|2,85
|1,06
|9,26
|Vanet Gıda
|1,62
|-0,61
|24,62
|Verusa Holding
|18,14
|0,00
|9,28
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-0,63
|-4,53
|Vestel
|11,40
|-1,04
|105,41
|Vestel Beyaz Eşya
|18,10
|5,48
|85,31
|Viking Kağıt
|1,32
|20,00
|20,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-0,69
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|0,83
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,59
|0,00
|-7,17
|Yataş
|4,63
|0,43
|3,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|0,00
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,84
|-1,11
|2,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.420,00
|3,02
|10,05
|Yonga Mobilya
|8,70
|-0,91
|31,82
|Yünsa
|4,35
|2,35
|4,20
|Zorlu Enerji
|1,16
|-0,85
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)