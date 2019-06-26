26.06.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.111,00179,11
İş Bankası (B)20.000,00-10,11553,55
İş Bankası (C)5,90-0,5130,24
İş Bankası (Kur.)157.000,00223,03
İş Fin.Kir.3,12-6,59-32,61
İş Girişim2,72-1,8133,33
İş GMYO1,010,00-6,48
İş Y. Men. Değ.2,900,3557,03
İş Yat. Ort.1,040,0040,90
İşbir Holding255,002,8284,78
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding7,802,63151,61
İz Hayvancılık Tarım5,42-1,81-17,75
İzmir Demir Çelik1,600,63-3,61
İzmir Fırça1,76-3,30-14,98
İzocam23,162,578,12
Jantsa Jant Sanayi29,503,6514,29
Kafein Yazılım7,23-0,144,97
Kapital Yat. Holding2,013,61-29,97
Kaplamin3,34-2,62-7,22
Kardemir (A)2,111,5223,27
Kardemir (B)2,132,4823,76
Kardemir (D)2,211,457,50
Karel Elektronik6,030,3344,60
Karsan Otomotiv1,240,81-3,13
Karsu Tekstil1,290,783,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,30-1,6743,24
Kartonsan315,70-0,57-1,03
Katmerciler Ekipman1,95-4,41-35,19
Kent Gıda120,30-0,251,09
Kerevitaş Gıda1,71-0,58-5,00
Kervansaray Yat. Holding0,23-8,00-34,29
Kiler GMYO1,74-0,57-0,57
Klimasan Klima9,13-1,83130,56
Koç Holding17,48-1,8026,22
Konfrut Gıda32,243,5335,01
Konya Çimento177,00-0,11-0,56
Kordsa Teknik Tekstil12,13-0,4928,21
Koza Altın52,75-1,772,83
Koza Madencilik7,330,551,52
Körfez GMYO1,641,2334,43
Kristal Kola0,86-2,27-18,10
Kron Telekomünikasyon8,240,37-5,29
Kuştur Kuşadası Turizm27,500,00100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,16-1,692,65
Kütahya Porselen4,73-0,843,96
Lider Faktoring2,01-0,99-10,67
Link Bilgisayar9,90-1,3018,99
Logo Yazılım41,96-3,0954,61
Lokman Hekim Sağlık3,70-1,33-17,78
Lüks Kadife4,419,98-9,07
Makina Takım1,270,00-17,53
Mardin Çimento2,65-0,38-4,57
Marka Yatırım Holding0,630,001,61
Marmaris Altınyunus17,99-0,772,45
Marshall25,82-0,692,38
Martı GMYO0,59-1,67-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim38,56-0,0519,68
Mazhar Zorlu Holding5,81-0,3452,49
Mega Polietilen1,590,63-22,06
Menderes Tekstil0,673,08-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,2420,00104,34
Merko Gıda0,640,00-36,63
Metal Gayrimenkul0,73-2,67-16,09
Metemtur Otelcilik1,180,8512,38
Metro Holding1,000,0031,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,003,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,230,004,24
Migros Ticaret13,490,37-9,46
Milpa1,472,802,85
Mistral GMYO1,100,00-28,10
MLP Sağlık11,76-1,679,91
MMC San. ve Tic. Yat.1,05-0,94-4,55
Mondi Tire Kutsan1,490,68-19,89
Net Holding1,681,82-14,29
Netaş Telekom.6,82-0,735,57
Niğbaş Niğde Beton8,75-0,11118,75
Nuh Çimento6,252,29-9,81
Nurol GMYO2,410,4214,76
Odaş Elektrik1,38-0,72-1,99
Olmuksan-IP3,20-0,62-5,04
Orge Enerji Elektrik3,451,7710,58
Orma Orman Mahsulleri1,23-1,602,50
Osmanlı Menkul1,20-4,00-30,23
Ostim Endüstriyel Yat0,99-1,00-8,33
Otokar112,10-1,5830,52
Oyak Yat. Ort.1,120,90-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,18-0,8415,69
Özak GMYO2,180,003,32
Özbal Çelik Boru1,313,15-5,07
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,96-1,3321,43
Panora GMYO4,170,7213,41
Park Elek.Madencilik2,440,411,24
Parsan14,670,2067,47
Pegasus39,960,2574,35
Peker GMYO4,15-1,66-49,54
Penguen Gıda1,46-0,6835,19
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,090,16-0,29
Petkim3,981,531,08
Petrokent Turizm76,95-0,0612,01
Pınar Et ve Un5,75-1,8829,60
Pınar Su1,25-1,570,00
Pınar Süt6,84-0,8710,02
Plastikkart2,91-2,357,78
Polisan Holding2,250,45-25,37
Politeknik Metal58,902,4367,96
Prizma Press Matbaacılık1,99-2,9328,39
QNB Finans Fin. Kir.3,990,00-41,32
QNB Finansbank6,70-0,45-25,64
Ral Yatırım Holding4,50-1,10144,57
Ray Sigorta2,344,4668,35
Reysaş GMYO0,750,008,70
Reysaş Lojistik0,700,00-5,41
Rhea Girişim0,832,4725,76
Rodrigo Tekstil2,51-0,4032,11
Royal Halı0,862,38-13,13
RTA Laboratuvarları1,310,00-24,71
Sabancı Holding8,361,2115,59
Safkar Ege Soğutmacılık1,63-1,215,15
Salix Yatırım Holding4,51-1,3117,14
Sanel Mühendislik3,590,2864,68
Sanifoam Sünger1,73-0,5738,40
Sanko Pazarlama2,201,85-0,21
Saray Matbaacılık1,105,7710,00
Sarkuysan3,27-0,914,05
Sasa Polyester6,48-1,6712,77
Say Reklamcılık0,87-10,31-7,45
Sekuro Plastik2,49-1,19-15,88
Selçuk Ecza Deposu4,82-1,6377,31
Selçuk Gıda1,74-1,1430,83
Senkron Güvenlik6,4814,29548,00
Serve Film Prodüksiyon2,772,2142,05
Servet GMYO4,53-0,22-3,62
Seyitler Kimya5,187,0234,55
Silverline Endüstri1,10-0,90-17,91
Sinpaş GMYO0,630,0070,27
Smartiks Yazılım2,66-3,62
Soda Sanayii6,38-0,78-5,70
Sodaş Sodyum Sanayii6,80-1,0222,56
Söktaş1,400,7210,24
Sönmez Filament3,74-0,5319,87
Sönmez Pamuklu3,50-0,2812,18
Sumaş Suni Tahta6,870,00-1,86
Şeker Fin. Kir.3,700,8231,21
Şekerbank0,950,00-13,64
Şişe Cam5,10-0,78-6,97
Şok Marketler9,33-0,11-13,21
T. Halk Bankası5,681,25-19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,65-0,85-31,47
T.S.K.B.0,740,00-8,64
T.Tuborg7,701,32-2,95
Taç Tarım Ürünleri4,27-2,51-15,61
Tat Gıda4,30-0,2312,57
TAV Havalimanları26,001,8818,23
Taze Kuru Gıda5,480,55-19,41
Tek-Art Turizm0,72-1,37-15,29
Tekfen Holding26,58-0,5235,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,628,71-11,78
Temapol Polimer Plastik2,830,00-7,52
TGS Dış Ticaret3,86-0,7764,26
Tofaş Oto. Fab.19,600,5626,36
Torunlar GMYO1,93-0,5227,81
Trabzon Liman9,291,2010,73
Trabzonspor Sportif1,011,00-26,60
Trakya Cam2,96-2,952,46
Trend GMYO1,220,00-3,94
TSKB GMYO0,721,41-12,20
Tuğçelik2,03-0,49-4,69
Tukaş5,15-11,97210,24
Turcas Petrol1,330,00-5,67
Turkcell12,58-1,413,37
Tümosan Motor ve Traktör3,88-2,02-13,78
Tüpraş113,40-0,878,69
Türk Hava Yolları12,47-2,35-22,59
Türk Prysmian Kablo1,782,303,21
Türk Telekom5,031,4128,97
Türk Traktör30,50-1,55-12,61
Türker Proje Gayrimenkul24,520,08-23,71
Ufuk Yatırım1,120,90-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,35-2,1718,42
Ulusoy Elektrik20,74-0,1029,95
Ulusoy Un Sanayi2,23-2,627,21
Umpaş Holding0,382,70-30,91
Uşak Seramik1,01-0,98-9,01
Utopya Turizm3,180,32-22,44
Uzertaş Boya1,00-7,4166,67
Ülker Bisküvi19,40-1,9232,24
Ünye Çimento2,480,00-28,53
Vakıf Fin. Kir.1,45-0,68-18,54
Vakıf GMYO1,66-1,78-16,58
Vakıf Yat. Ort.1,25-2,34-17,76
Vakıflar Bankası4,09-0,974,87
Vakko Tekstil2,83-0,708,50
Vanet Gıda1,57-3,0920,77
Verusa Holding18,01-0,728,49
Verusaturk Girisim3,180,63-3,93
Vestel11,702,63110,81
Vestel Beyaz Eşya17,81-1,6082,34
Viking Kağıt1,17-11,366,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,41-1,40-18,02
Yapı ve Kredi Bank.2,40-0,8350,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,50-3,47-10,39
Yataş4,681,084,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,83-6,74-11,70
Yeni Gimat GMYO8,08-0,4912,53
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,77-0,711,45
Yibitaş İnşaat Malzeme2.425,100,2110,28
Yonga Mobilya8,66-0,4631,21
Yünsa4,26-2,072,04
Zorlu Enerji1,160,00-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
yatırım , holding , 11 , borsa istanbul , Ekonomi

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