Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.111,00
|179,11
|İş Bankası (B)
|22.000,00
|10,00
|618,91
|İş Bankası (C)
|5,94
|0,68
|31,13
|İş Bankası (Kur.)
|128.111,90
|-18,40
|163,59
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-3,85
|-35,21
|İş Girişim
|2,73
|0,37
|33,82
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|0,34
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|287,10
|12,59
|108,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,30
|-19,23
|103,23
|İz Hayvancılık Tarım
|5,37
|-0,92
|-18,51
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|0,63
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,71
|-2,84
|-17,39
|İzocam
|23,24
|0,35
|8,50
|Jantsa Jant Sanayi
|29,70
|0,68
|15,06
|Kafein Yazılım
|7,18
|-0,69
|4,24
|Kapital Yat. Holding
|1,84
|-8,46
|-35,89
|Kaplamin
|3,34
|0,00
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,15
|1,90
|25,61
|Kardemir (B)
|2,15
|0,94
|24,92
|Kardemir (D)
|2,26
|2,26
|9,93
|Karel Elektronik
|6,23
|3,32
|49,40
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-1,61
|-4,69
|Karsu Tekstil
|1,35
|4,65
|8,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,29
|-0,19
|42,97
|Kartonsan
|316,60
|0,29
|-0,75
|Katmerciler Ekipman
|1,91
|-2,05
|-36,52
|Kent Gıda
|123,10
|2,33
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|0,58
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,74
|0,00
|-0,57
|Klimasan Klima
|9,15
|0,22
|131,06
|Koç Holding
|17,37
|-0,63
|25,43
|Konfrut Gıda
|31,76
|-1,49
|33,00
|Konya Çimento
|179,50
|1,41
|0,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,14
|0,08
|28,32
|Koza Altın
|53,30
|1,04
|3,90
|Koza Madencilik
|7,26
|-0,95
|0,55
|Körfez GMYO
|1,65
|0,61
|35,25
|Kristal Kola
|0,85
|-1,16
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,53
|3,52
|-1,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,50
|100,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|2,59
|5,31
|Kütahya Porselen
|4,73
|0,00
|3,96
|Lider Faktoring
|2,01
|0,00
|-10,67
|Link Bilgisayar
|9,60
|-3,03
|15,38
|Logo Yazılım
|42,60
|1,53
|56,96
|Lokman Hekim Sağlık
|3,70
|0,00
|-17,78
|Lüks Kadife
|4,18
|-5,22
|-13,81
|Makina Takım
|1,31
|3,15
|-14,94
|Mardin Çimento
|2,62
|-1,13
|-5,65
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,24
|1,39
|3,87
|Marshall
|25,72
|-0,39
|1,98
|Martı GMYO
|0,59
|0,00
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|39,44
|2,28
|22,41
|Mazhar Zorlu Holding
|5,10
|-12,22
|33,86
|Mega Polietilen
|1,58
|-0,63
|-22,55
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|14,00
|14,38
|133,72
|Merko Gıda
|0,67
|4,69
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-1,37
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,15
|-2,54
|9,52
|Metro Holding
|1,01
|1,00
|32,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|0,00
|4,24
|Migros Ticaret
|13,56
|0,52
|-8,99
|Milpa
|1,43
|-2,72
|0,05
|Mistral GMYO
|1,09
|-0,91
|-28,76
|MLP Sağlık
|11,90
|1,19
|11,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,09
|3,81
|-0,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,50
|0,67
|-19,35
|Net Holding
|1,69
|0,60
|-13,78
|Netaş Telekom.
|6,85
|0,44
|6,04
|Niğbaş Niğde Beton
|8,68
|-0,80
|117,00
|Nuh Çimento
|6,29
|0,64
|-9,24
|Nurol GMYO
|2,44
|1,24
|16,19
|Odaş Elektrik
|1,41
|2,17
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,22
|0,63
|-4,45
|Orge Enerji Elektrik
|3,50
|1,45
|12,18
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|-4,88
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,24
|3,33
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|1,01
|-7,41
|Otokar
|114,00
|1,69
|32,73
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-28,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,22
|3,39
|19,61
|Özak GMYO
|2,19
|0,46
|3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|-1,53
|-6,52
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,98
|0,68
|22,25
|Panora GMYO
|4,15
|-0,48
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|1,64
|2,90
|Parsan
|14,68
|0,07
|67,58
|Pegasus
|42,42
|6,16
|85,08
|Peker GMYO
|4,29
|3,37
|-47,84
|Penguen Gıda
|1,49
|2,05
|37,96
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|0,16
|-0,12
|Petkim
|4,08
|2,51
|3,62
|Petrokent Turizm
|75,35
|-2,08
|9,68
|Pınar Et ve Un
|5,70
|-0,87
|28,47
|Pınar Su
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Pınar Süt
|6,83
|-0,15
|9,86
|Plastikkart
|2,93
|0,69
|8,52
|Polisan Holding
|2,22
|-1,33
|-26,36
|Politeknik Metal
|58,10
|-1,36
|65,68
|Prizma Press Matbaacılık
|2,03
|2,01
|30,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,26
|6,77
|-37,35
|QNB Finansbank
|6,97
|4,03
|-22,64
|Ral Yatırım Holding
|4,54
|0,89
|146,74
|Ray Sigorta
|2,35
|0,43
|69,06
|Reysaş GMYO
|0,78
|4,00
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,71
|1,43
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,87
|4,82
|31,82
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|5,18
|38,95
|Royal Halı
|0,85
|-1,16
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|-1,53
|-25,86
|Sabancı Holding
|8,47
|1,32
|17,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,62
|-0,61
|4,50
|Salix Yatırım Holding
|4,60
|2,00
|19,48
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-1,11
|62,84
|Sanifoam Sünger
|1,72
|-0,58
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,16
|-1,82
|-2,02
|Saray Matbaacılık
|1,08
|-1,82
|8,00
|Sarkuysan
|3,27
|0,00
|4,05
|Sasa Polyester
|6,55
|1,08
|13,99
|Say Reklamcılık
|0,87
|0,00
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,58
|3,61
|-12,84
|Selçuk Ecza Deposu
|4,98
|3,32
|83,19
|Selçuk Gıda
|1,74
|0,00
|30,83
|Senkron Güvenlik
|6,28
|-3,09
|528,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,67
|-3,61
|36,92
|Servet GMYO
|4,49
|-0,88
|-4,47
|Seyitler Kimya
|5,42
|4,63
|40,78
|Silverline Endüstri
|1,11
|0,91
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,63
|0,00
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,63
|-1,13
|Soda Sanayii
|6,43
|0,78
|-4,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|1,47
|24,36
|Söktaş
|1,42
|1,43
|11,81
|Sönmez Filament
|3,81
|1,87
|22,12
|Sönmez Pamuklu
|3,55
|1,43
|13,78
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,44
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,68
|-0,54
|30,50
|Şekerbank
|0,97
|2,11
|-11,82
|Şişe Cam
|5,25
|2,94
|-4,24
|Şok Marketler
|9,56
|2,47
|-11,07
|T. Halk Bankası
|5,65
|-0,53
|-19,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,72
|0,60
|-31,06
|T.S.K.B.
|0,75
|1,35
|-7,41
|T.Tuborg
|7,72
|0,26
|-2,70
|Taç Tarım Ürünleri
|4,24
|-0,70
|-16,21
|Tat Gıda
|4,25
|-1,16
|11,26
|TAV Havalimanları
|26,96
|3,69
|22,60
|Taze Kuru Gıda
|5,65
|3,10
|-16,91
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,06
|-1,96
|32,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,53
|-3,44
|-14,81
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|3,18
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|3,81
|-1,30
|62,13
|Tofaş Oto. Fab.
|19,70
|0,51
|27,00
|Torunlar GMYO
|1,93
|0,00
|27,81
|Trabzon Liman
|7,86
|3,20
|14,27
|Trabzonspor Sportif
|1,03
|1,98
|-25,15
|Trakya Cam
|2,99
|1,01
|3,50
|Trend GMYO
|1,20
|-1,64
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-12,20
|Tuğçelik
|2,03
|0,00
|-4,69
|Tukaş
|5,11
|-0,78
|207,83
|Turcas Petrol
|1,34
|0,75
|-4,96
|Turkcell
|12,69
|0,87
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,88
|0,00
|-13,78
|Tüpraş
|113,80
|0,35
|9,07
|Türk Hava Yolları
|12,66
|1,52
|-21,42
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|-1,12
|2,05
|Türk Telekom
|5,04
|0,20
|29,23
|Türk Traktör
|31,00
|1,64
|-11,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,64
|0,49
|-23,34
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|0,00
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|20,80
|0,29
|30,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|0,90
|8,17
|Umpaş Holding
|0,37
|-2,63
|-32,73
|Uşak Seramik
|1,02
|0,99
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,15
|-0,94
|-23,17
|Uzertaş Boya
|0,99
|-1,00
|65,00
|Ülker Bisküvi
|19,68
|1,44
|34,15
|Ünye Çimento
|2,49
|0,40
|-28,24
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|0,00
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,69
|1,81
|-15,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|4,10
|0,24
|5,13
|Vakko Tekstil
|2,85
|0,71
|9,26
|Vanet Gıda
|1,62
|3,18
|24,62
|Verusa Holding
|18,06
|0,28
|8,80
|Verusaturk Girisim
|3,18
|0,00
|-3,93
|Vestel
|12,67
|8,29
|128,29
|Vestel Beyaz Eşya
|18,27
|2,58
|87,05
|Viking Kağıt
|1,13
|-3,42
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,42
|0,71
|-17,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,42
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|0,40
|-10,04
|Yataş
|4,72
|0,85
|5,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,10
|0,25
|12,81
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,28
|15,46
|17,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.484,90
|2,47
|13,00
|Yonga Mobilya
|8,40
|-3,00
|27,27
|Yünsa
|4,49
|5,40
|7,55
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,00
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)