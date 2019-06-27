27.06.2019 18:41
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.111,00179,11
İş Bankası (B)22.000,0010,00618,91
İş Bankası (C)5,940,6831,13
İş Bankası (Kur.)128.111,90-18,40163,59
İş Fin.Kir.3,00-3,85-35,21
İş Girişim2,730,3733,82
İş GMYO1,010,00-6,48
İş Y. Men. Değ.2,910,3457,57
İş Yat. Ort.1,040,0040,90
İşbir Holding287,1012,59108,04
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,00-58,33
İttifak Holding6,30-19,23103,23
İz Hayvancılık Tarım5,37-0,92-18,51
İzmir Demir Çelik1,610,63-3,01
İzmir Fırça1,71-2,84-17,39
İzocam23,240,358,50
Jantsa Jant Sanayi29,700,6815,06
Kafein Yazılım7,18-0,694,24
Kapital Yat. Holding1,84-8,46-35,89
Kaplamin3,340,00-7,22
Kardemir (A)2,151,9025,61
Kardemir (B)2,150,9424,92
Kardemir (D)2,262,269,93
Karel Elektronik6,233,3249,40
Karsan Otomotiv1,22-1,61-4,69
Karsu Tekstil1,354,658,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,29-0,1942,97
Kartonsan316,600,29-0,75
Katmerciler Ekipman1,91-2,05-36,52
Kent Gıda123,102,333,45
Kerevitaş Gıda1,720,58-4,44
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,740,00-0,57
Klimasan Klima9,150,22131,06
Koç Holding17,37-0,6325,43
Konfrut Gıda31,76-1,4933,00
Konya Çimento179,501,410,84
Kordsa Teknik Tekstil12,140,0828,32
Koza Altın53,301,043,90
Koza Madencilik7,26-0,950,55
Körfez GMYO1,650,6135,25
Kristal Kola0,85-1,16-19,05
Kron Telekomünikasyon8,533,52-1,95
Kuştur Kuşadası Turizm27,50100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,192,595,31
Kütahya Porselen4,730,003,96
Lider Faktoring2,010,00-10,67
Link Bilgisayar9,60-3,0315,38
Logo Yazılım42,601,5356,96
Lokman Hekim Sağlık3,700,00-17,78
Lüks Kadife4,18-5,22-13,81
Makina Takım1,313,15-14,94
Mardin Çimento2,62-1,13-5,65
Marka Yatırım Holding0,641,593,23
Marmaris Altınyunus18,241,393,87
Marshall25,72-0,391,98
Martı GMYO0,590,00-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim39,442,2822,41
Mazhar Zorlu Holding5,10-12,2233,86
Mega Polietilen1,58-0,63-22,55
Menderes Tekstil0,670,00-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm14,0014,38133,72
Merko Gıda0,674,69-33,66
Metal Gayrimenkul0,72-1,37-17,24
Metemtur Otelcilik1,15-2,549,52
Metro Holding1,011,0032,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,140,003,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,230,004,24
Migros Ticaret13,560,52-8,99
Milpa1,43-2,720,05
Mistral GMYO1,09-0,91-28,76
MLP Sağlık11,901,1911,21
MMC San. ve Tic. Yat.1,093,81-0,91
Mondi Tire Kutsan1,500,67-19,35
Net Holding1,690,60-13,78
Netaş Telekom.6,850,446,04
Niğbaş Niğde Beton8,68-0,80117,00
Nuh Çimento6,290,64-9,24
Nurol GMYO2,441,2416,19
Odaş Elektrik1,412,170,14
Olmuksan-IP3,220,63-4,45
Orge Enerji Elektrik3,501,4512,18
Orma Orman Mahsulleri1,17-4,88-2,50
Osmanlı Menkul1,243,33-27,91
Ostim Endüstriyel Yat1,001,01-7,41
Otokar114,001,6932,73
Oyak Yat. Ort.1,130,89-28,63
Oylum Sınai Yatırımlar1,223,3919,61
Özak GMYO2,190,463,79
Özbal Çelik Boru1,29-1,53-6,52
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,980,6822,25
Panora GMYO4,15-0,4812,87
Park Elek.Madencilik2,481,642,90
Parsan14,680,0767,58
Pegasus42,426,1685,08
Peker GMYO4,293,37-47,84
Penguen Gıda1,492,0537,96
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,100,16-0,12
Petkim4,082,513,62
Petrokent Turizm75,35-2,089,68
Pınar Et ve Un5,70-0,8728,47
Pınar Su1,24-0,80-0,80
Pınar Süt6,83-0,159,86
Plastikkart2,930,698,52
Polisan Holding2,22-1,33-26,36
Politeknik Metal58,10-1,3665,68
Prizma Press Matbaacılık2,032,0130,97
QNB Finans Fin. Kir.4,266,77-37,35
QNB Finansbank6,974,03-22,64
Ral Yatırım Holding4,540,89146,74
Ray Sigorta2,350,4369,06
Reysaş GMYO0,784,0013,04
Reysaş Lojistik0,711,43-4,05
Rhea Girişim0,874,8231,82
Rodrigo Tekstil2,645,1838,95
Royal Halı0,85-1,16-14,14
RTA Laboratuvarları1,29-1,53-25,86
Sabancı Holding8,471,3217,11
Safkar Ege Soğutmacılık1,62-0,614,50
Salix Yatırım Holding4,602,0019,48
Sanel Mühendislik3,55-1,1162,84
Sanifoam Sünger1,72-0,5837,60
Sanko Pazarlama2,16-1,82-2,02
Saray Matbaacılık1,08-1,828,00
Sarkuysan3,270,004,05
Sasa Polyester6,551,0813,99
Say Reklamcılık0,870,00-7,45
Sekuro Plastik2,583,61-12,84
Selçuk Ecza Deposu4,983,3283,19
Selçuk Gıda1,740,0030,83
Senkron Güvenlik6,28-3,09528,00
Serve Film Prodüksiyon2,67-3,6136,92
Servet GMYO4,49-0,88-4,47
Seyitler Kimya5,424,6340,78
Silverline Endüstri1,110,91-17,16
Sinpaş GMYO0,630,0070,27
Smartiks Yazılım2,63-1,13
Soda Sanayii6,430,78-4,96
Sodaş Sodyum Sanayii6,901,4724,36
Söktaş1,421,4311,81
Sönmez Filament3,811,8722,12
Sönmez Pamuklu3,551,4313,78
Sumaş Suni Tahta6,900,44-1,43
Şeker Fin. Kir.3,68-0,5430,50
Şekerbank0,972,11-11,82
Şişe Cam5,252,94-4,24
Şok Marketler9,562,47-11,07
T. Halk Bankası5,65-0,53-19,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,720,60-31,06
T.S.K.B.0,751,35-7,41
T.Tuborg7,720,26-2,70
Taç Tarım Ürünleri4,24-0,70-16,21
Tat Gıda4,25-1,1611,26
TAV Havalimanları26,963,6922,60
Taze Kuru Gıda5,653,10-16,91
Tek-Art Turizm0,720,00-15,29
Tekfen Holding26,06-1,9632,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,53-3,44-14,81
Temapol Polimer Plastik2,923,18-4,58
TGS Dış Ticaret3,81-1,3062,13
Tofaş Oto. Fab.19,700,5127,00
Torunlar GMYO1,930,0027,81
Trabzon Liman7,863,2014,27
Trabzonspor Sportif1,031,98-25,15
Trakya Cam2,991,013,50
Trend GMYO1,20-1,64-5,51
TSKB GMYO0,720,00-12,20
Tuğçelik2,030,00-4,69
Tukaş5,11-0,78207,83
Turcas Petrol1,340,75-4,96
Turkcell12,690,874,27
Tümosan Motor ve Traktör3,880,00-13,78
Tüpraş113,800,359,07
Türk Hava Yolları12,661,52-21,42
Türk Prysmian Kablo1,76-1,122,05
Türk Telekom5,040,2029,23
Türk Traktör31,001,64-11,17
Türker Proje Gayrimenkul24,640,49-23,34
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,350,0018,42
Ulusoy Elektrik20,800,2930,33
Ulusoy Un Sanayi2,250,908,17
Umpaş Holding0,37-2,63-32,73
Uşak Seramik1,020,99-8,11
Utopya Turizm3,15-0,94-23,17
Uzertaş Boya0,99-1,0065,00
Ülker Bisküvi19,681,4434,15
Ünye Çimento2,490,40-28,24
Vakıf Fin. Kir.1,450,00-18,54
Vakıf GMYO1,691,81-15,08
Vakıf Yat. Ort.1,250,00-17,76
Vakıflar Bankası4,100,245,13
Vakko Tekstil2,850,719,26
Vanet Gıda1,623,1824,62
Verusa Holding18,060,288,80
Verusaturk Girisim3,180,00-3,93
Vestel12,678,29128,29
Vestel Beyaz Eşya18,272,5887,05
Viking Kağıt1,13-3,422,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,420,71-17,44
Yapı ve Kredi Bank.2,410,4250,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,510,40-10,04
Yataş4,720,855,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,830,00-11,70
Yeni Gimat GMYO8,100,2512,81
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding11,2815,4617,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.484,902,4713,00
Yonga Mobilya8,40-3,0027,27
Yünsa4,495,407,55
Zorlu Enerji1,160,00-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:43 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:41 Borsada günlük işlemler (2)
18:41 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:41 Borsada endekslerin değişimi