28.06.2019 18:46
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.100,00-0,01179,08
İş Bankası (B)20.110,00-8,59557,15
İş Bankası (C)6,051,8533,55
İş Bankası (Kur.)152.900,0019,35214,60
İş Fin.Kir.3,000,00-35,21
İş Girişim2,740,3734,31
İş GMYO1,010,00-6,48
İş Y. Men. Değ.2,910,0057,57
İş Yat. Ort.1,061,9243,61
İşbir Holding295,002,75113,77
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,362,86-57,14
İttifak Holding6,401,59106,45
İz Hayvancılık Tarım5,420,93-17,75
İzmir Demir Çelik1,60-0,62-3,61
İzmir Fırça1,66-2,92-19,81
İzocam22,90-1,466,91
Jantsa Jant Sanayi29,740,1315,22
Kafein Yazılım7,15-0,423,81
Kapital Yat. Holding1,987,61-31,01
Kaplamin3,340,00-7,22
Kardemir (A)2,150,0025,61
Kardemir (B)2,160,4725,51
Kardemir (D)2,25-0,449,45
Karel Elektronik6,331,6151,80
Karsan Otomotiv1,220,00-4,69
Karsu Tekstil1,371,489,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,300,1943,24
Kartonsan316,50-0,03-0,78
Katmerciler Ekipman1,931,05-35,85
Kent Gıda122,50-0,492,94
Kerevitaş Gıda1,71-0,58-5,00
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,750,570,00
Klimasan Klima9,180,33131,82
Koç Holding17,540,9826,65
Konfrut Gıda31,40-1,1331,49
Konya Çimento179,500,000,84
Kordsa Teknik Tekstil12,12-0,1628,11
Koza Altın52,85-0,843,02
Koza Madencilik7,08-2,48-1,94
Körfez GMYO1,681,8237,70
Kristal Kola0,883,53-16,19
Kron Telekomünikasyon8,40-1,52-3,45
Kuştur Kuşadası Turizm26,00-5,4589,64
Kuyumcukent Gayrimenkul1,17-1,683,54
Kütahya Porselen4,811,695,71
Lider Faktoring2,020,50-10,22
Link Bilgisayar9,49-1,1514,06
Logo Yazılım41,70-2,1153,65
Lokman Hekim Sağlık3,720,54-17,33
Lüks Kadife4,15-0,72-14,43
Makina Takım1,353,05-12,34
Mardin Çimento2,630,38-5,29
Marka Yatırım Holding0,651,564,84
Marmaris Altınyunus18,541,645,58
Marshall25,800,312,30
Martı GMYO0,601,69-7,69
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim40,201,9324,77
Mazhar Zorlu Holding5,303,9239,11
Mega Polietilen1,57-0,63-23,04
Menderes Tekstil0,670,00-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,88-8,00115,03
Merko Gıda0,66-1,49-34,65
Metal Gayrimenkul0,71-1,39-18,39
Metemtur Otelcilik1,226,0916,19
Metro Holding1,010,0032,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,13-0,882,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,815,08
Migros Ticaret13,53-0,22-9,19
Milpa1,41-1,40-1,35
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık11,57-2,778,13
MMC San. ve Tic. Yat.1,08-0,92-1,82
Mondi Tire Kutsan1,49-0,67-19,89
Net Holding1,65-2,37-15,82
Netaş Telekom.6,900,736,81
Niğbaş Niğde Beton8,771,04119,25
Nuh Çimento6,300,16-9,09
Nurol GMYO2,471,2317,62
Odaş Elektrik1,410,000,14
Olmuksan-IP3,333,42-1,19
Orge Enerji Elektrik3,47-0,8611,22
Orma Orman Mahsulleri1,202,560,00
Osmanlı Menkul1,22-1,61-29,07
Ostim Endüstriyel Yat1,066,00-1,85
Otokar114,000,0032,73
Oyak Yat. Ort.1,12-0,88-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,252,4622,55
Özak GMYO2,210,914,74
Özbal Çelik Boru1,25-3,10-9,42
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,95-1,0121,02
Panora GMYO4,150,0012,87
Park Elek.Madencilik2,500,813,73
Parsan14,861,2369,63
Pegasus45,607,5098,95
Peker GMYO4,17-2,80-49,30
Penguen Gıda1,532,6841,67
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,110,160,04
Petkim4,06-0,493,11
Petrokent Turizm74,95-0,539,10
Pınar Et ve Un5,69-0,1828,24
Pınar Su1,250,810,00
Pınar Süt6,81-0,299,54
Plastikkart2,91-0,687,78
Polisan Holding2,220,00-26,36
Politeknik Metal57,40-1,2063,69
Prizma Press Matbaacılık2,040,4931,61
QNB Finans Fin. Kir.4,24-0,47-37,65
QNB Finansbank7,000,43-22,31
Ral Yatırım Holding4,764,85158,70
Ray Sigorta2,22-5,5359,71
Reysaş GMYO0,780,0013,04
Reysaş Lojistik0,710,00-4,05
Rhea Girişim0,914,6037,88
Rodrigo Tekstil2,640,0038,95
Royal Halı0,84-1,18-15,15
RTA Laboratuvarları1,28-0,78-26,44
Sabancı Holding8,591,4218,77
Safkar Ege Soğutmacılık1,651,856,44
Salix Yatırım Holding4,57-0,6518,70
Sanel Mühendislik3,54-0,2862,39
Sanifoam Sünger1,720,0037,60
Sanko Pazarlama2,191,39-0,66
Saray Matbaacılık1,101,8510,00
Sarkuysan3,300,925,00
Sasa Polyester6,671,8316,08
Say Reklamcılık0,85-2,30-9,57
Sekuro Plastik2,621,55-11,49
Selçuk Ecza Deposu4,88-2,0179,51
Selçuk Gıda1,761,1532,33
Senkron Güvenlik6,391,75539,00
Serve Film Prodüksiyon2,66-0,3736,41
Servet GMYO4,490,00-4,47
Seyitler Kimya5,705,1748,05
Silverline Endüstri1,110,00-17,16
Sinpaş GMYO0,630,0070,27
Smartiks Yazılım2,640,38
Soda Sanayii6,36-1,09-5,99
Sodaş Sodyum Sanayii6,971,0125,62
Söktaş1,40-1,4110,24
Sönmez Filament3,78-0,7921,15
Sönmez Pamuklu3,53-0,5613,14
Sumaş Suni Tahta6,900,00-1,43
Şeker Fin. Kir.3,721,0931,91
Şekerbank0,970,00-11,82
Şişe Cam5,19-1,14-5,33
Şok Marketler9,560,00-11,07
T. Halk Bankası5,741,59-18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,770,43-30,76
T.S.K.B.0,74-1,33-8,64
T.Tuborg7,760,52-2,19
Taç Tarım Ürünleri4,280,94-15,42
Tat Gıda4,21-0,9410,21
TAV Havalimanları27,000,1522,78
Taze Kuru Gıda5,64-0,18-17,06
Tek-Art Turizm0,731,39-14,12
Tekfen Holding25,96-0,3832,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,50-1,19-15,82
Temapol Polimer Plastik2,930,34-4,25
TGS Dış Ticaret3,76-1,3160,00
Tofaş Oto. Fab.19,30-2,0324,42
Torunlar GMYO1,930,0027,81
Trabzon Liman7,75-1,4012,67
Trabzonspor Sportif1,02-0,97-25,88
Trakya Cam2,93-2,011,42
Trend GMYO1,14-5,00-10,24
TSKB GMYO0,720,00-12,20
Tuğçelik2,02-0,49-5,16
Tukaş5,110,00207,83
Turcas Petrol1,350,75-4,26
Turkcell12,800,875,18
Tümosan Motor ve Traktör3,87-0,26-14,00
Tüpraş115,001,0510,22
Türk Hava Yolları12,891,82-19,99
Türk Prysmian Kablo1,760,002,05
Türk Telekom4,98-1,1927,69
Türk Traktör31,662,13-9,28
Türker Proje Gayrimenkul24,760,49-22,96
Ufuk Yatırım1,2612,5010,53
Ulaşlar Turizm Yat.1,350,0018,42
Ulusoy Elektrik20,800,0030,33
Ulusoy Un Sanayi2,22-1,336,73
Umpaş Holding0,408,11-27,27
Uşak Seramik1,020,00-8,11
Utopya Turizm3,160,32-22,93
Uzertaş Boya0,96-3,0360,00
Ülker Bisküvi19,44-1,2232,52
Ünye Çimento2,500,40-27,95
Vakıf Fin. Kir.1,471,38-17,42
Vakıf GMYO1,774,73-11,06
Vakıf Yat. Ort.1,260,80-17,11
Vakıflar Bankası4,192,207,44
Vakko Tekstil2,870,7010,03
Vanet Gıda1,9218,5247,69
Verusa Holding18,05-0,068,73
Verusaturk Girisim3,190,31-3,63
Vestel12,36-2,45122,70
Vestel Beyaz Eşya17,80-2,5782,24
Viking Kağıt1,173,546,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,430,70-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,410,0050,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,510,00-10,04
Yataş4,62-2,123,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,841,20-10,64
Yeni Gimat GMYO8,231,6014,62
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,88-3,5512,98
Yibitaş İnşaat Malzeme2.579,003,7917,28
Yonga Mobilya8,25-1,7925,00
Yünsa4,500,227,79
Zorlu Enerji1,181,72-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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