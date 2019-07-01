01.07.2019 18:32
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)149.000,0016,32224,62
İş Bankası (B)22.000,109,40618,91
İş Bankası (C)6,314,3039,29
İş Bankası (Kur.)188.000,0022,96286,82
İş Fin.Kir.3,144,67-32,18
İş Girişim2,760,7335,29
İş GMYO1,010,00-6,48
İş Y. Men. Değ.2,910,0057,57
İş Yat. Ort.1,070,9444,96
İşbir Holding303,002,71119,57
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding6,25-2,34101,61
İz Hayvancılık Tarım5,41-0,18-17,91
İzmir Demir Çelik1,631,87-1,81
İzmir Fırça1,702,41-17,87
İzocam22,920,097,00
Jantsa Jant Sanayi30,201,5517,00
Kafein Yazılım7,241,265,11
Kapital Yat. Holding1,980,00-31,01
Kaplamin3,360,60-6,67
Kardemir (A)2,212,7929,12
Kardemir (B)2,212,3128,41
Kardemir (D)2,354,4414,31
Karel Elektronik6,665,2159,71
Karsan Otomotiv1,252,46-2,34
Karsu Tekstil1,32-3,655,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,391,7045,68
Kartonsan321,001,420,63
Katmerciler Ekipman1,961,55-34,85
Kent Gıda123,400,733,70
Kerevitaş Gıda1,784,09-1,11
Kervansaray Yat. Holding0,240,00-31,43
Kiler GMYO1,792,292,29
Klimasan Klima9,897,73149,75
Koç Holding17,861,8228,96
Konfrut Gıda33,025,1638,27
Konya Çimento181,200,951,80
Kordsa Teknik Tekstil12,120,0028,11
Koza Altın52,45-0,762,24
Koza Madencilik7,181,41-0,55
Körfez GMYO1,690,6038,52
Kristal Kola0,902,27-14,29
Kron Telekomünikasyon8,572,02-1,49
Kuştur Kuşadası Turizm25,50-1,9286,00
Kuyumcukent Gayrimenkul1,202,566,19
Kütahya Porselen4,871,257,03
Lider Faktoring2,040,99-9,33
Link Bilgisayar9,682,0016,35
Logo Yazılım41,980,6754,68
Lokman Hekim Sağlık3,771,34-16,22
Lüks Kadife4,365,06-10,10
Makina Takım1,350,00-12,34
Mardin Çimento2,681,90-3,49
Marka Yatırım Holding0,650,004,84
Marmaris Altınyunus18,48-0,325,24
Marshall26,000,783,09
Martı GMYO0,623,33-4,62
Martı Otel0,620,006,90
Mavi Giyim41,362,8928,37
Mazhar Zorlu Holding5,10-3,7733,86
Mega Polietilen1,580,64-22,55
Menderes Tekstil0,681,49-5,56
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,02-14,4483,97
Merko Gıda0,671,52-33,66
Metal Gayrimenkul0,70-1,41-19,54
Metemtur Otelcilik1,230,8217,14
Metro Holding1,020,9934,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,151,774,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,272,427,63
Migros Ticaret14,285,54-4,16
Milpa1,442,130,75
Mistral GMYO1,122,75-26,80
MLP Sağlık11,711,219,44
MMC San. ve Tic. Yat.1,101,850,00
Mondi Tire Kutsan1,522,01-18,28
Net Holding1,671,21-14,80
Netaş Telekom.7,163,7710,84
Niğbaş Niğde Beton8,45-3,65111,25
Nuh Çimento6,472,70-6,64
Nurol GMYO2,470,0017,62
Odaş Elektrik1,527,807,95
Olmuksan-IP3,31-0,60-1,78
Orge Enerji Elektrik3,521,4412,82
Orma Orman Mahsulleri1,200,000,00
Osmanlı Menkul1,230,82-28,49
Ostim Endüstriyel Yat1,070,94-0,93
Otokar116,902,5436,11
Oyak Yat. Ort.1,141,79-28,00
Oylum Sınai Yatırımlar1,5020,0047,06
Özak GMYO2,241,366,16
Özbal Çelik Boru1,22-2,40-11,59
Özderici GMYO0,701,45-70,21
Özerden Plastik2,960,3421,43
Panora GMYO4,13-0,4812,32
Park Elek.Madencilik2,531,204,98
Parsan14,900,2770,09
Pegasus43,80-3,9591,10
Peker GMYO4,210,96-48,81
Penguen Gıda1,551,3143,52
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,181,151,19
Petkim4,172,715,90
Petrokent Turizm76,502,0711,35
Pınar Et ve Un5,791,7630,50
Pınar Su1,282,402,40
Pınar Süt6,881,0310,67
Plastikkart3,013,4411,48
Polisan Holding2,261,80-25,04
Politeknik Metal58,401,7466,54
Prizma Press Matbaacılık2,081,9634,19
QNB Finans Fin. Kir.4,20-0,94-38,24
QNB Finansbank7,142,00-20,75
Ral Yatırım Holding4,821,26161,96
Ray Sigorta2,230,4560,43
Reysaş GMYO0,802,5615,94
Reysaş Lojistik0,732,82-1,35
Rhea Girişim0,943,3042,42
Rodrigo Tekstil3,1117,8063,68
Royal Halı0,840,00-15,15
RTA Laboratuvarları1,280,00-26,44
Sabancı Holding9,025,0124,71
Safkar Ege Soğutmacılık1,703,039,66
Salix Yatırım Holding4,45-2,6315,58
Sanel Mühendislik3,550,2862,84
Sanifoam Sünger1,751,7440,00
Sanko Pazarlama2,294,573,88
Saray Matbaacılık1,176,3617,00
Sarkuysan3,310,305,32
Sasa Polyester6,852,7019,21
Say Reklamcılık0,80-5,88-14,89
Sekuro Plastik2,61-0,38-11,82
Selçuk Ecza Deposu4,910,6180,62
Selçuk Gıda1,72-2,2729,32
Senkron Güvenlik6,501,72550,00
Serve Film Prodüksiyon2,53-4,8929,74
Servet GMYO4,571,78-2,77
Seyitler Kimya5,842,4651,69
Silverline Endüstri1,120,90-16,42
Sinpaş GMYO0,664,7678,38
Smartiks Yazılım2,691,89
Soda Sanayii6,390,47-5,55
Sodaş Sodyum Sanayii6,93-0,5724,90
Söktaş1,400,0010,24
Sönmez Filament4,1810,5833,97
Sönmez Pamuklu3,571,1314,42
Sumaş Suni Tahta6,85-0,72-2,14
Şeker Fin. Kir.3,781,6134,04
Şekerbank0,992,06-10,00
Şişe Cam5,251,16-4,24
Şok Marketler9,711,57-9,67
T. Halk Bankası5,984,18-14,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,941,44-29,76
T.S.K.B.0,785,41-3,70
T.Tuborg7,810,64-1,56
Taç Tarım Ürünleri4,280,00-15,42
Tat Gıda4,322,6113,09
TAV Havalimanları26,30-2,5919,59
Taze Kuru Gıda5,670,53-16,62
Tek-Art Turizm0,741,37-12,94
Tekfen Holding26,140,6933,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,49-0,40-16,16
Temapol Polimer Plastik2,92-0,34-4,58
TGS Dış Ticaret3,831,8662,98
Tofaş Oto. Fab.19,360,3124,81
Torunlar GMYO1,972,0730,46
Trabzon Liman7,780,3913,10
Trabzonspor Sportif1,041,96-24,42
Trakya Cam3,043,755,23
Trend GMYO1,07-6,14-15,75
TSKB GMYO0,731,39-10,98
Tuğçelik2,072,48-2,82
Tukaş5,03-1,57203,01
Turcas Petrol1,392,96-1,42
Turkcell13,475,2310,68
Tümosan Motor ve Traktör3,972,58-11,78
Tüpraş117,902,5213,00
Türk Hava Yolları13,172,17-18,25
Türk Prysmian Kablo1,812,844,95
Türk Telekom5,255,4234,62
Türk Traktör32,542,78-6,76
Türker Proje Gayrimenkul25,101,37-21,90
Ufuk Yatırım1,14-9,520,00
Ulaşlar Turizm Yat.1,371,4820,18
Ulusoy Elektrik20,74-0,2929,95
Ulusoy Un Sanayi2,261,808,65
Umpaş Holding0,412,50-25,45
Uşak Seramik1,041,96-6,31
Utopya Turizm3,160,00-22,93
Uzertaş Boya0,960,0060,00
Ülker Bisküvi19,600,8233,61
Ünye Çimento2,541,60-26,80
Vakıf Fin. Kir.1,491,36-16,29
Vakıf GMYO1,812,26-9,05
Vakıf Yat. Ort.1,357,14-11,18
Vakıflar Bankası4,599,5517,69
Vakko Tekstil2,932,0912,33
Vanet Gıda1,84-4,1741,54
Verusa Holding18,00-0,288,43
Verusaturk Girisim3,200,31-3,32
Vestel12,21-1,21120,00
Vestel Beyaz Eşya18,001,1284,28
Viking Kağıt1,07-8,55-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,462,10-15,12
Yapı ve Kredi Bank.2,597,4761,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,551,59-8,60
Yataş4,763,036,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,884,76-6,38
Yeni Gimat GMYO8,16-0,8513,64
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding10,61-2,4810,18
Yibitaş İnşaat Malzeme2.689,904,3022,32
Yonga Mobilya8,452,4228,03
Yünsa4,49-0,227,55
Zorlu Enerji1,234,240,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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