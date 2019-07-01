Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul
hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|149.000,00
|16,32
|224,62
|İş Bankası (B)
|22.000,10
|9,40
|618,91
|İş Bankası (C)
|6,31
|4,30
|39,29
|İş Bankası (Kur.)
|188.000,00
|22,96
|286,82
|İş Fin.Kir.
|3,14
|4,67
|-32,18
|İş Girişim
|2,76
|0,73
|35,29
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|0,00
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|44,96
|İşbir Holding
|303,00
|2,71
|119,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,25
|-2,34
|101,61
|İz Hayvancılık Tarım
|5,41
|-0,18
|-17,91
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|1,87
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,70
|2,41
|-17,87
|İzocam
|22,92
|0,09
|7,00
|Jantsa Jant Sanayi
|30,20
|1,55
|17,00
|Kafein Yazılım
|7,24
|1,26
|5,11
|Kapital Yat. Holding
|1,98
|0,00
|-31,01
|Kaplamin
|3,36
|0,60
|-6,67
|Kardemir (A)
|2,21
|2,79
|29,12
|Kardemir (B)
|2,21
|2,31
|28,41
|Kardemir (D)
|2,35
|4,44
|14,31
|Karel Elektronik
|6,66
|5,21
|59,71
|Karsan Otomotiv
|1,25
|2,46
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,32
|-3,65
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,39
|1,70
|45,68
|Kartonsan
|321,00
|1,42
|0,63
|Katmerciler Ekipman
|1,96
|1,55
|-34,85
|Kent Gıda
|123,40
|0,73
|3,70
|Kerevitaş Gıda
|1,78
|4,09
|-1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,79
|2,29
|2,29
|Klimasan Klima
|9,89
|7,73
|149,75
|Koç Holding
|17,86
|1,82
|28,96
|Konfrut Gıda
|33,02
|5,16
|38,27
|Konya Çimento
|181,20
|0,95
|1,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|0,00
|28,11
|Koza Altın
|52,45
|-0,76
|2,24
|Koza Madencilik
|7,18
|1,41
|-0,55
|Körfez GMYO
|1,69
|0,60
|38,52
|Kristal Kola
|0,90
|2,27
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|8,57
|2,02
|-1,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|-1,92
|86,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|2,56
|6,19
|Kütahya Porselen
|4,87
|1,25
|7,03
|Lider Faktoring
|2,04
|0,99
|-9,33
|Link Bilgisayar
|9,68
|2,00
|16,35
|Logo Yazılım
|41,98
|0,67
|54,68
|Lokman Hekim Sağlık
|3,77
|1,34
|-16,22
|Lüks Kadife
|4,36
|5,06
|-10,10
|Makina Takım
|1,35
|0,00
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,68
|1,90
|-3,49
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,48
|-0,32
|5,24
|Marshall
|26,00
|0,78
|3,09
|Martı GMYO
|0,62
|3,33
|-4,62
|Martı Otel
|0,62
|0,00
|6,90
|Mavi Giyim
|41,36
|2,89
|28,37
|Mazhar Zorlu Holding
|5,10
|-3,77
|33,86
|Mega Polietilen
|1,58
|0,64
|-22,55
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-5,56
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,02
|-14,44
|83,97
|Merko Gıda
|0,67
|1,52
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,23
|0,82
|17,14
|Metro Holding
|1,02
|0,99
|34,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|1,77
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|2,42
|7,63
|Migros Ticaret
|14,28
|5,54
|-4,16
|Milpa
|1,44
|2,13
|0,75
|Mistral GMYO
|1,12
|2,75
|-26,80
|MLP Sağlık
|11,71
|1,21
|9,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|1,85
|0,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,52
|2,01
|-18,28
|Net Holding
|1,67
|1,21
|-14,80
|Netaş Telekom.
|7,16
|3,77
|10,84
|Niğbaş Niğde Beton
|8,45
|-3,65
|111,25
|Nuh Çimento
|6,47
|2,70
|-6,64
|Nurol GMYO
|2,47
|0,00
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,52
|7,80
|7,95
|Olmuksan-IP
|3,31
|-0,60
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|1,44
|12,82
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|0,00
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,23
|0,82
|-28,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|0,94
|-0,93
|Otokar
|116,90
|2,54
|36,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|1,79
|-28,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,50
|20,00
|47,06
|Özak GMYO
|2,24
|1,36
|6,16
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|-2,40
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,70
|1,45
|-70,21
|Özerden Plastik
|2,96
|0,34
|21,43
|Panora GMYO
|4,13
|-0,48
|12,32
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|1,20
|4,98
|Parsan
|14,90
|0,27
|70,09
|Pegasus
|43,80
|-3,95
|91,10
|Peker GMYO
|4,21
|0,96
|-48,81
|Penguen Gıda
|1,55
|1,31
|43,52
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|1,15
|1,19
|Petkim
|4,17
|2,71
|5,90
|Petrokent Turizm
|76,50
|2,07
|11,35
|Pınar Et ve Un
|5,79
|1,76
|30,50
|Pınar Su
|1,28
|2,40
|2,40
|Pınar Süt
|6,88
|1,03
|10,67
|Plastikkart
|3,01
|3,44
|11,48
|Polisan Holding
|2,26
|1,80
|-25,04
|Politeknik Metal
|58,40
|1,74
|66,54
|Prizma Press Matbaacılık
|2,08
|1,96
|34,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,20
|-0,94
|-38,24
|QNB Finansbank
|7,14
|2,00
|-20,75
|Ral Yatırım Holding
|4,82
|1,26
|161,96
|Ray Sigorta
|2,23
|0,45
|60,43
|Reysaş GMYO
|0,80
|2,56
|15,94
|Reysaş Lojistik
|0,73
|2,82
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,94
|3,30
|42,42
|Rodrigo Tekstil
|3,11
|17,80
|63,68
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,00
|-26,44
|Sabancı Holding
|9,02
|5,01
|24,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|3,03
|9,66
|Salix Yatırım Holding
|4,45
|-2,63
|15,58
|Sanel Mühendislik
|3,55
|0,28
|62,84
|Sanifoam Sünger
|1,75
|1,74
|40,00
|Sanko Pazarlama
|2,29
|4,57
|3,88
|Saray Matbaacılık
|1,17
|6,36
|17,00
|Sarkuysan
|3,31
|0,30
|5,32
|Sasa Polyester
|6,85
|2,70
|19,21
|Say Reklamcılık
|0,80
|-5,88
|-14,89
|Sekuro Plastik
|2,61
|-0,38
|-11,82
|Selçuk Ecza Deposu
|4,91
|0,61
|80,62
|Selçuk Gıda
|1,72
|-2,27
|29,32
|Senkron Güvenlik
|6,50
|1,72
|550,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,53
|-4,89
|29,74
|Servet GMYO
|4,57
|1,78
|-2,77
|Seyitler Kimya
|5,84
|2,46
|51,69
|Silverline Endüstri
|1,12
|0,90
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,66
|4,76
|78,38
|Smartiks Yazılım
|2,69
|1,89
|Soda Sanayii
|6,39
|0,47
|-5,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,93
|-0,57
|24,90
|Söktaş
|1,40
|0,00
|10,24
|Sönmez Filament
|4,18
|10,58
|33,97
|Sönmez Pamuklu
|3,57
|1,13
|14,42
|Sumaş Suni Tahta
|6,85
|-0,72
|-2,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,78
|1,61
|34,04
|Şekerbank
|0,99
|2,06
|-10,00
|Şişe Cam
|5,25
|1,16
|-4,24
|Şok Marketler
|9,71
|1,57
|-9,67
|T. Halk Bankası
|5,98
|4,18
|-14,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,94
|1,44
|-29,76
|T.S.K.B.
|0,78
|5,41
|-3,70
|T.Tuborg
|7,81
|0,64
|-1,56
|Taç Tarım Ürünleri
|4,28
|0,00
|-15,42
|Tat Gıda
|4,32
|2,61
|13,09
|TAV Havalimanları
|26,30
|-2,59
|19,59
|Taze Kuru Gıda
|5,67
|0,53
|-16,62
|Tek-Art Turizm
|0,74
|1,37
|-12,94
|Tekfen Holding
|26,14
|0,69
|33,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,49
|-0,40
|-16,16
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|-0,34
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|3,83
|1,86
|62,98
|Tofaş Oto. Fab.
|19,36
|0,31
|24,81
|Torunlar GMYO
|1,97
|2,07
|30,46
|Trabzon Liman
|7,78
|0,39
|13,10
|Trabzonspor Sportif
|1,04
|1,96
|-24,42
|Trakya Cam
|3,04
|3,75
|5,23
|Trend GMYO
|1,07
|-6,14
|-15,75
|TSKB GMYO
|0,73
|1,39
|-10,98
|Tuğçelik
|2,07
|2,48
|-2,82
|Tukaş
|5,03
|-1,57
|203,01
|Turcas Petrol
|1,39
|2,96
|-1,42
|Turkcell
|13,47
|5,23
|10,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,97
|2,58
|-11,78
|Tüpraş
|117,90
|2,52
|13,00
|Türk Hava Yolları
|13,17
|2,17
|-18,25
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|2,84
|4,95
|Türk Telekom
|5,25
|5,42
|34,62
|Türk Traktör
|32,54
|2,78
|-6,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,10
|1,37
|-21,90
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-9,52
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|1,48
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|20,74
|-0,29
|29,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,26
|1,80
|8,65
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,04
|1,96
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,16
|0,00
|-22,93
|Uzertaş Boya
|0,96
|0,00
|60,00
|Ülker Bisküvi
|19,60
|0,82
|33,61
|Ünye Çimento
|2,54
|1,60
|-26,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|1,36
|-16,29
|Vakıf GMYO
|1,81
|2,26
|-9,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|7,14
|-11,18
|Vakıflar Bankası
|4,59
|9,55
|17,69
|Vakko Tekstil
|2,93
|2,09
|12,33
|Vanet Gıda
|1,84
|-4,17
|41,54
|Verusa Holding
|18,00
|-0,28
|8,43
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,31
|-3,32
|Vestel
|12,21
|-1,21
|120,00
|Vestel Beyaz Eşya
|18,00
|1,12
|84,28
|Viking Kağıt
|1,07
|-8,55
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|2,10
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|7,47
|61,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|1,59
|-8,60
|Yataş
|4,76
|3,03
|6,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|4,76
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,16
|-0,85
|13,64
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|-2,48
|10,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.689,90
|4,30
|22,32
|Yonga Mobilya
|8,45
|2,42
|28,03
|Yünsa
|4,49
|-0,22
|7,55
|Zorlu Enerji
|1,23
|4,24
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)