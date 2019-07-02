Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul
hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|18,45
|284,51
|İş Bankası (B)
|21.998,80
|-0,01
|618,87
|İş Bankası (C)
|6,34
|0,48
|39,96
|İş Bankası (Kur.)
|188.000,00
|
|286,82
|İş Fin.Kir.
|3,22
|2,55
|-30,45
|İş Girişim
|2,77
|0,36
|35,78
|İş GMYO
|1,03
|1,98
|-4,63
|İş Y. Men. Değ.
|2,88
|-1,03
|55,94
|İş Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|43,61
|İşbir Holding
|300,00
|-0,99
|117,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|5,71
|-55,95
|İttifak Holding
|6,10
|-2,40
|96,77
|İz Hayvancılık Tarım
|5,32
|-1,66
|-19,27
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|1,84
|0,00
|İzmir Fırça
|1,70
|0,00
|-17,87
|İzocam
|22,88
|-0,17
|6,82
|Jantsa Jant Sanayi
|30,26
|0,20
|17,23
|Kafein Yazılım
|7,27
|0,41
|5,55
|Kapital Yat. Holding
|1,97
|-0,51
|-31,36
|Kaplamin
|3,40
|1,19
|-5,56
|Kardemir (A)
|2,23
|0,90
|30,28
|Kardemir (B)
|2,22
|0,45
|28,99
|Kardemir (D)
|2,33
|-0,85
|13,34
|Karel Elektronik
|6,66
|0,00
|59,71
|Karsan Otomotiv
|1,25
|0,00
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,31
|-0,76
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,13
|-4,82
|38,65
|Kartonsan
|318,00
|-0,93
|-0,31
|Katmerciler Ekipman
|2,06
|5,10
|-31,53
|Kent Gıda
|123,10
|-0,24
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,12
|0,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,85
|3,35
|5,71
|Klimasan Klima
|9,35
|-3,51
|140,98
|Koç Holding
|17,96
|0,56
|29,69
|Konfrut Gıda
|32,88
|-0,42
|37,69
|Konya Çimento
|179,70
|-0,83
|0,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|0,00
|28,11
|Koza Altın
|51,90
|-1,05
|1,17
|Koza Madencilik
|6,94
|-3,34
|-3,88
|Körfez GMYO
|1,66
|-1,78
|36,07
|Kristal Kola
|0,88
|-2,22
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,59
|0,23
|-1,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|-1,96
|82,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|7,08
|Kütahya Porselen
|4,97
|2,05
|9,23
|Lider Faktoring
|2,04
|0,00
|-9,33
|Link Bilgisayar
|9,53
|-1,55
|14,54
|Logo Yazılım
|42,86
|2,10
|57,92
|Lokman Hekim Sağlık
|4,01
|6,37
|-10,89
|Lüks Kadife
|4,35
|-0,23
|-10,31
|Makina Takım
|1,35
|0,00
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,73
|1,87
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,64
|0,87
|6,15
|Marshall
|26,06
|0,23
|3,33
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,63
|1,61
|8,62
|Mavi Giyim
|41,16
|-0,48
|27,75
|Mazhar Zorlu Holding
|5,00
|-1,96
|31,23
|Mega Polietilen
|1,66
|5,06
|-18,63
|Menderes Tekstil
|0,70
|2,94
|-2,78
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,50
|13,43
|108,68
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|2,86
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|2,44
|20,00
|Metro Holding
|1,03
|0,98
|35,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,00
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-0,79
|6,78
|Migros Ticaret
|14,23
|-0,35
|-4,50
|Milpa
|1,43
|-0,69
|0,05
|Mistral GMYO
|1,13
|0,89
|-26,14
|MLP Sağlık
|11,80
|0,77
|10,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|0,00
|0,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,57
|3,29
|-15,59
|Net Holding
|1,68
|0,60
|-14,29
|Netaş Telekom.
|7,36
|2,79
|13,93
|Niğbaş Niğde Beton
|8,70
|2,96
|117,50
|Nuh Çimento
|6,47
|0,00
|-6,64
|Nurol GMYO
|2,42
|-2,02
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,51
|-0,66
|7,24
|Olmuksan-IP
|3,47
|4,83
|2,97
|Orge Enerji Elektrik
|3,49
|-0,85
|11,86
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|3,33
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,23
|0,00
|-28,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-1,87
|-2,78
|Otokar
|116,50
|-0,34
|35,64
|Oyak Yat. Ort.
|1,17
|2,63
|-26,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,59
|6,00
|55,88
|Özak GMYO
|2,26
|0,89
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|-1,64
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,72
|2,86
|-69,36
|Özerden Plastik
|2,96
|0,00
|21,43
|Panora GMYO
|4,16
|0,73
|13,14
|Park Elek.Madencilik
|2,54
|0,40
|5,39
|Parsan
|14,92
|0,13
|70,32
|Pegasus
|44,40
|1,37
|93,72
|Peker GMYO
|4,12
|-2,14
|-49,90
|Penguen Gıda
|1,56
|0,65
|44,44
|Pera GMYO
|0,52
|1,96
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|6,25
|1,13
|2,33
|Petkim
|4,12
|-1,20
|4,63
|Petrokent Turizm
|75,60
|-1,18
|10,04
|Pınar Et ve Un
|5,82
|0,52
|31,17
|Pınar Su
|1,31
|2,34
|4,80
|Pınar Süt
|6,87
|-0,15
|10,50
|Plastikkart
|3,03
|0,66
|12,22
|Polisan Holding
|2,27
|0,44
|-24,71
|Politeknik Metal
|57,50
|-1,54
|63,97
|Prizma Press Matbaacılık
|2,09
|0,48
|34,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,18
|-0,48
|-38,53
|QNB Finansbank
|7,04
|-1,40
|-21,86
|Ral Yatırım Holding
|4,83
|0,21
|162,50
|Ray Sigorta
|2,23
|0,00
|60,43
|Reysaş GMYO
|0,79
|-1,25
|14,49
|Reysaş Lojistik
|0,73
|0,00
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,93
|-1,06
|40,91
|Rodrigo Tekstil
|3,15
|1,29
|65,79
|Royal Halı
|0,83
|-1,19
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|1,56
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,16
|1,55
|26,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,79
|5,29
|15,47
|Salix Yatırım Holding
|4,25
|-4,49
|10,39
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,28
|63,30
|Sanifoam Sünger
|1,73
|-1,14
|38,40
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-1,75
|2,06
|Saray Matbaacılık
|1,16
|-0,85
|16,00
|Sarkuysan
|3,34
|0,91
|6,28
|Sasa Polyester
|6,90
|0,73
|20,08
|Say Reklamcılık
|0,79
|-1,25
|-15,96
|Sekuro Plastik
|2,60
|-0,38
|-12,16
|Selçuk Ecza Deposu
|4,68
|-4,68
|72,16
|Selçuk Gıda
|1,69
|-1,74
|27,07
|Senkron Güvenlik
|5,20
|-20,00
|420,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,61
|3,16
|33,85
|Servet GMYO
|4,70
|2,84
|0,00
|Seyitler Kimya
|5,91
|1,20
|53,51
|Silverline Endüstri
|1,13
|0,89
|-15,67
|Sinpaş GMYO
|0,66
|0,00
|78,38
|Smartiks Yazılım
|2,68
|-0,37
|
|Soda Sanayii
|6,53
|2,19
|-3,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|1,01
|26,16
|Söktaş
|1,43
|2,14
|12,60
|Sönmez Filament
|4,00
|-4,31
|28,21
|Sönmez Pamuklu
|3,55
|-0,56
|13,78
|Sumaş Suni Tahta
|6,85
|0,00
|-2,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,80
|0,53
|34,75
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-9,09
|Şişe Cam
|5,26
|0,19
|-4,05
|Şok Marketler
|9,81
|1,03
|-8,74
|T. Halk Bankası
|5,90
|-1,34
|-15,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,91
|-0,25
|-29,94
|T.S.K.B.
|0,79
|1,28
|-2,47
|T.Tuborg
|7,81
|0,00
|-1,56
|Taç Tarım Ürünleri
|4,24
|-0,93
|-16,21
|Tat Gıda
|4,41
|2,08
|15,45
|TAV Havalimanları
|26,10
|-0,76
|18,68
|Taze Kuru Gıda
|5,64
|-0,53
|-17,06
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|26,10
|-0,15
|32,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,45
|-1,61
|-17,51
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-0,68
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,80
|-0,78
|61,70
|Tofaş Oto. Fab.
|19,53
|0,88
|25,91
|Torunlar GMYO
|2,01
|2,03
|33,11
|Trabzon Liman
|7,73
|-0,64
|12,38
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|1,92
|-22,97
|Trakya Cam
|3,01
|-0,99
|4,19
|Trend GMYO
|1,08
|0,93
|-14,96
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,11
|1,93
|-0,94
|Tukaş
|5,04
|0,20
|203,61
|Turcas Petrol
|1,41
|1,44
|0,00
|Turkcell
|13,22
|-1,86
|8,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,03
|1,51
|-10,44
|Tüpraş
|116,10
|-1,53
|11,27
|Türk Hava Yolları
|13,45
|2,13
|-16,51
|Türk Prysmian Kablo
|1,84
|1,66
|6,69
|Türk Telekom
|5,26
|0,19
|34,87
|Türk Traktör
|32,64
|0,31
|-6,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,00
|-0,40
|-22,22
|Ufuk Yatırım
|1,16
|1,75
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|0,73
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|20,76
|0,10
|30,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,37
|4,87
|13,94
|Umpaş Holding
|0,39
|-4,88
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,05
|0,96
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,18
|0,63
|-22,44
|Uzertaş Boya
|0,99
|3,13
|65,00
|Ülker Bisküvi
|20,40
|4,08
|39,06
|Ünye Çimento
|2,58
|1,57
|-25,65
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|0,00
|-16,29
|Vakıf GMYO
|1,78
|-1,66
|-10,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|0,00
|-11,18
|Vakıflar Bankası
|4,60
|0,22
|17,95
|Vakko Tekstil
|2,94
|0,34
|12,71
|Vanet Gıda
|1,80
|-2,17
|38,46
|Verusa Holding
|18,00
|0,00
|8,43
|Verusaturk Girisim
|3,22
|0,63
|-2,72
|Vestel
|11,74
|-3,85
|111,53
|Vestel Beyaz Eşya
|17,59
|-2,28
|80,09
|Viking Kağıt
|1,06
|-0,93
|-3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,48
|1,37
|-13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|0,00
|61,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-1,96
|-10,39
|Yataş
|4,70
|-1,26
|5,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|1,14
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,17
|0,12
|13,78
|Yeşil GMYO
|0,25
|-7,41
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,25
|-3,39
|6,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.700,00
|0,38
|22,78
|Yonga Mobilya
|8,16
|-3,43
|23,64
|Yünsa
|4,52
|0,67
|8,27
|Zorlu Enerji
|1,24
|0,81
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)