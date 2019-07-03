Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|
|284,51
|İş Bankası (B)
|21.898,90
|-0,45
|615,60
|İş Bankası (C)
|6,29
|-0,79
|38,85
|İş Bankası (Kur.)
|188.000,00
|
|286,82
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-3,73
|-33,05
|İş Girişim
|2,69
|-2,89
|31,86
|İş GMYO
|0,99
|-3,88
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,88
|0,00
|55,94
|İş Yat. Ort.
|1,05
|-0,94
|42,26
|İşbir Holding
|289,70
|-3,43
|109,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-57,14
|İttifak Holding
|6,05
|-0,82
|95,16
|İz Hayvancılık Tarım
|5,30
|-0,38
|-19,58
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|-1,81
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,67
|-1,76
|-19,32
|İzocam
|23,56
|2,97
|9,99
|Jantsa Jant Sanayi
|30,24
|-0,07
|17,16
|Kafein Yazılım
|7,27
|0,00
|5,55
|Kapital Yat. Holding
|1,98
|0,51
|-31,01
|Kaplamin
|3,42
|0,59
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,16
|-3,14
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|-2,70
|25,51
|Kardemir (D)
|2,27
|-2,58
|10,42
|Karel Elektronik
|6,56
|-1,50
|57,31
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,60
|-0,78
|Karsu Tekstil
|1,27
|-3,05
|1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|4,29
|44,59
|Kartonsan
|315,00
|-0,94
|-1,25
|Katmerciler Ekipman
|2,21
|7,28
|-26,54
|Kent Gıda
|123,50
|0,32
|3,78
|Kerevitaş Gıda
|1,78
|-1,11
|-1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,85
|0,00
|5,71
|Klimasan Klima
|9,30
|-0,53
|139,70
|Koç Holding
|18,07
|0,61
|30,48
|Konfrut Gıda
|31,78
|-3,35
|33,08
|Konya Çimento
|181,20
|0,83
|1,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,04
|-0,66
|27,26
|Koza Altın
|51,90
|0,00
|1,17
|Koza Madencilik
|6,70
|-3,46
|-7,20
|Körfez GMYO
|1,65
|-0,60
|35,25
|Kristal Kola
|0,87
|-1,14
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,46
|-1,51
|-2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-4,00
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-0,83
|6,19
|Kütahya Porselen
|4,90
|-1,41
|7,69
|Lider Faktoring
|2,04
|0,00
|-9,33
|Link Bilgisayar
|9,53
|0,00
|14,54
|Logo Yazılım
|42,00
|-2,01
|54,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,90
|-2,74
|-13,33
|Lüks Kadife
|4,42
|1,61
|-8,87
|Makina Takım
|1,31
|-2,96
|-14,94
|Mardin Çimento
|2,73
|0,00
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|-0,21
|5,92
|Marshall
|25,90
|-0,61
|2,70
|Martı GMYO
|0,62
|-1,59
|-4,62
|Martı Otel
|0,65
|3,17
|12,07
|Mavi Giyim
|41,06
|-0,24
|27,44
|Mazhar Zorlu Holding
|5,06
|1,20
|32,81
|Mega Polietilen
|1,72
|3,61
|-15,69
|Menderes Tekstil
|0,67
|-4,29
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,69
|-6,48
|95,16
|Merko Gıda
|0,66
|0,00
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-1,39
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,30
|3,17
|23,81
|Metro Holding
|1,02
|-0,97
|34,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|-0,79
|5,93
|Migros Ticaret
|14,09
|-0,98
|-5,44
|Milpa
|1,42
|-0,70
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,11
|-1,77
|-27,45
|MLP Sağlık
|11,68
|-1,02
|9,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,12
|1,82
|1,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|-1,27
|-16,67
|Net Holding
|1,73
|2,98
|-11,73
|Netaş Telekom.
|7,17
|-2,58
|10,99
|Niğbaş Niğde Beton
|9,25
|6,32
|131,25
|Nuh Çimento
|6,41
|-0,93
|-7,51
|Nurol GMYO
|2,35
|-2,89
|11,90
|Odaş Elektrik
|1,47
|-2,65
|4,40
|Olmuksan-IP
|3,39
|-2,31
|0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,40
|-2,58
|8,97
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|-2,42
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,25
|1,63
|-27,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,04
|-0,95
|-3,70
|Otokar
|114,90
|-1,37
|33,78
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|-2,56
|-28,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|-5,03
|48,04
|Özak GMYO
|2,37
|4,87
|12,32
|Özbal Çelik Boru
|1,17
|-2,50
|-15,22
|Özderici GMYO
|0,73
|1,39
|-68,94
|Özerden Plastik
|2,96
|0,00
|21,43
|Panora GMYO
|4,15
|-0,24
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|2,57
|1,18
|6,64
|Parsan
|15,10
|1,21
|72,37
|Pegasus
|46,40
|4,50
|102,44
|Peker GMYO
|4,02
|-2,43
|-51,12
|Penguen Gıda
|1,47
|-5,77
|36,11
|Pera GMYO
|0,51
|-1,92
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,28
|0,48
|2,83
|Petkim
|4,06
|-1,46
|3,11
|Petrokent Turizm
|75,60
|0,00
|10,04
|Pınar Et ve Un
|5,92
|1,72
|33,43
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|4,00
|Pınar Süt
|6,87
|0,00
|10,50
|Plastikkart
|3,00
|-0,99
|11,11
|Polisan Holding
|2,23
|-1,76
|-26,03
|Politeknik Metal
|56,40
|-1,91
|60,84
|Prizma Press Matbaacılık
|2,09
|0,00
|34,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,14
|-0,96
|-39,12
|QNB Finansbank
|6,88
|-2,27
|-23,64
|Ral Yatırım Holding
|4,78
|-1,04
|159,78
|Ray Sigorta
|2,18
|-2,24
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,81
|2,53
|17,39
|Reysaş Lojistik
|0,73
|0,00
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,89
|-4,30
|34,85
|Rodrigo Tekstil
|3,30
|4,76
|73,68
|Royal Halı
|0,81
|-2,41
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,00
|-25,29
|Sabancı Holding
|8,99
|-1,86
|24,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|-1,12
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-3,53
|6,49
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,00
|63,30
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-1,16
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,21
|-1,78
|0,25
|Saray Matbaacılık
|1,13
|-2,59
|13,00
|Sarkuysan
|3,32
|-0,60
|5,64
|Sasa Polyester
|6,84
|-0,87
|19,04
|Say Reklamcılık
|0,80
|1,27
|-14,89
|Sekuro Plastik
|2,59
|-0,38
|-12,50
|Selçuk Ecza Deposu
|4,55
|-2,78
|67,37
|Selçuk Gıda
|1,69
|0,00
|27,07
|Senkron Güvenlik
|5,28
|1,54
|428,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,36
|-9,58
|21,03
|Servet GMYO
|4,62
|-1,70
|-1,70
|Seyitler Kimya
|5,95
|0,68
|54,55
|Silverline Endüstri
|1,13
|0,00
|-15,67
|Sinpaş GMYO
|0,65
|-1,52
|75,68
|Smartiks Yazılım
|2,67
|-0,37
|
|Soda Sanayii
|6,45
|-1,23
|-4,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,00
|26,16
|Söktaş
|1,42
|-0,70
|11,81
|Sönmez Filament
|4,05
|1,25
|29,81
|Sönmez Pamuklu
|3,49
|-1,69
|11,86
|Sumaş Suni Tahta
|6,85
|0,00
|-2,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,69
|-2,89
|30,85
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Şişe Cam
|5,12
|-2,66
|-6,61
|Şok Marketler
|9,74
|-0,71
|-9,40
|T. Halk Bankası
|5,82
|-1,36
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,66
|-2,10
|-31,41
|T.S.K.B.
|0,78
|-1,27
|-3,70
|T.Tuborg
|7,72
|-1,15
|-2,70
|Taç Tarım Ürünleri
|4,23
|-0,24
|-16,40
|Tat Gıda
|4,42
|0,23
|15,71
|TAV Havalimanları
|25,94
|-0,61
|17,96
|Taze Kuru Gıda
|5,32
|-5,67
|-21,76
|Tek-Art Turizm
|0,76
|2,70
|-10,59
|Tekfen Holding
|25,60
|-1,92
|30,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,39
|-2,45
|-19,53
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|-1,03
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,81
|0,26
|62,13
|Tofaş Oto. Fab.
|19,91
|1,95
|28,36
|Torunlar GMYO
|1,96
|-2,49
|29,80
|Trabzon Liman
|7,55
|-2,33
|9,76
|Trabzonspor Sportif
|1,08
|1,89
|-21,52
|Trakya Cam
|2,96
|-1,66
|2,46
|Trend GMYO
|1,08
|0,00
|-14,96
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,08
|-1,42
|-2,35
|Tukaş
|4,75
|-5,75
|186,14
|Turcas Petrol
|1,42
|0,71
|0,71
|Turkcell
|13,23
|0,08
|8,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|3,23
|-7,56
|Tüpraş
|115,40
|-0,60
|10,60
|Türk Hava Yolları
|13,19
|-1,93
|-18,13
|Türk Prysmian Kablo
|1,82
|-1,09
|5,53
|Türk Telekom
|5,22
|-0,76
|33,85
|Türk Traktör
|32,36
|-0,86
|-7,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,86
|-0,56
|-22,65
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-1,72
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,34
|-2,90
|17,54
|Ulusoy Elektrik
|20,74
|-0,10
|29,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,32
|-2,11
|11,54
|Umpaş Holding
|0,37
|-5,13
|-32,73
|Uşak Seramik
|1,04
|-0,95
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,16
|-0,63
|-22,93
|Uzertaş Boya
|1,00
|1,01
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,18
|-5,98
|30,74
|Ünye Çimento
|2,71
|5,04
|-21,90
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-2,01
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,74
|-2,25
|-12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|-11,84
|Vakıflar Bankası
|4,63
|0,65
|18,72
|Vakko Tekstil
|2,91
|-1,02
|11,56
|Vanet Gıda
|1,78
|-1,11
|36,92
|Verusa Holding
|18,00
|0,00
|8,43
|Verusaturk Girisim
|3,24
|0,62
|-2,11
|Vestel
|11,71
|-0,26
|110,99
|Vestel Beyaz Eşya
|17,80
|1,19
|82,24
|Viking Kağıt
|1,02
|-3,77
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-1,35
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|-1,93
|58,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,00
|-10,39
|Yataş
|4,55
|-3,19
|1,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-1,12
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,15
|-0,24
|13,50
|Yeşil GMYO
|0,26
|4,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,44
|1,85
|8,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.713,00
|0,48
|23,37
|Yonga Mobilya
|8,16
|0,00
|23,64
|Yünsa
|4,40
|-2,65
|5,39
|Zorlu Enerji
|1,23
|-0,81
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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