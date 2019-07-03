03.07.2019 18:33
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.489,80 284,51
İş Bankası (B) 21.898,90 -0,45 615,60
İş Bankası (C) 6,29 -0,79 38,85
İş Bankası (Kur.) 188.000,00 286,82
İş Fin.Kir. 3,10 -3,73 -33,05
İş Girişim 2,69 -2,89 31,86
İş GMYO 0,99 -3,88 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,88 0,00 55,94
İş Yat. Ort. 1,05 -0,94 42,26
İşbir Holding 289,70 -3,43 109,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -57,14
İttifak Holding 6,05 -0,82 95,16
İz Hayvancılık Tarım 5,30 -0,38 -19,58
İzmir Demir Çelik 1,63 -1,81 -1,81
İzmir Fırça 1,67 -1,76 -19,32
İzocam 23,56 2,97 9,99
Jantsa Jant Sanayi 30,24 -0,07 17,16
Kafein Yazılım 7,27 0,00 5,55
Kapital Yat. Holding 1,98 0,51 -31,01
Kaplamin 3,42 0,59 -5,00
Kardemir (A) 2,16 -3,14 26,19
Kardemir (B) 2,16 -2,70 25,51
Kardemir (D) 2,27 -2,58 10,42
Karel Elektronik 6,56 -1,50 57,31
Karsan Otomotiv 1,27 1,60 -0,78
Karsu Tekstil 1,27 -3,05 1,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 4,29 44,59
Kartonsan 315,00 -0,94 -1,25
Katmerciler Ekipman 2,21 7,28 -26,54
Kent Gıda 123,50 0,32 3,78
Kerevitaş Gıda 1,78 -1,11 -1,11
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,85 0,00 5,71
Klimasan Klima 9,30 -0,53 139,70
Koç Holding 18,07 0,61 30,48
Konfrut Gıda 31,78 -3,35 33,08
Konya Çimento 181,20 0,83 1,80
Kordsa Teknik Tekstil 12,04 -0,66 27,26
Koza Altın 51,90 0,00 1,17
Koza Madencilik 6,70 -3,46 -7,20
Körfez GMYO 1,65 -0,60 35,25
Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14
Kron Telekomünikasyon 8,46 -1,51 -2,76
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,00 75,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -0,83 6,19
Kütahya Porselen 4,90 -1,41 7,69
Lider Faktoring 2,04 0,00 -9,33
Link Bilgisayar 9,53 0,00 14,54
Logo Yazılım 42,00 -2,01 54,75
Lokman Hekim Sağlık 3,90 -2,74 -13,33
Lüks Kadife 4,42 1,61 -8,87
Makina Takım 1,31 -2,96 -14,94
Mardin Çimento 2,73 0,00 -1,69
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61
Marmaris Altınyunus 18,60 -0,21 5,92
Marshall 25,90 -0,61 2,70
Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62
Martı Otel 0,65 3,17 12,07
Mavi Giyim 41,06 -0,24 27,44
Mazhar Zorlu Holding 5,06 1,20 32,81
Mega Polietilen 1,72 3,61 -15,69
Menderes Tekstil 0,67 -4,29 -6,94
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 11,69 -6,48 95,16
Merko Gıda 0,66 0,00 -34,65
Metal Gayrimenkul 0,71 -1,39 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,30 3,17 23,81
Metro Holding 1,02 -0,97 34,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -0,79 5,93
Migros Ticaret 14,09 -0,98 -5,44
Milpa 1,42 -0,70 -0,65
Mistral GMYO 1,11 -1,77 -27,45
MLP Sağlık 11,68 -1,02 9,16
MMC San. ve Tic. Yat. 1,12 1,82 1,82
Mondi Tire Kutsan 1,55 -1,27 -16,67
Net Holding 1,73 2,98 -11,73
Netaş Telekom. 7,17 -2,58 10,99
Niğbaş Niğde Beton 9,25 6,32 131,25
Nuh Çimento 6,41 -0,93 -7,51
Nurol GMYO 2,35 -2,89 11,90
Odaş Elektrik 1,47 -2,65 4,40
Olmuksan-IP 3,39 -2,31 0,59
Orge Enerji Elektrik 3,40 -2,58 8,97
Orma Orman Mahsulleri 1,21 -2,42 0,83
Osmanlı Menkul 1,25 1,63 -27,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -0,95 -3,70
Otokar 114,90 -1,37 33,78
Oyak Yat. Ort. 1,14 -2,56 -28,00
Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 -5,03 48,04
Özak GMYO 2,37 4,87 12,32
Özbal Çelik Boru 1,17 -2,50 -15,22
Özderici GMYO 0,73 1,39 -68,94
Özerden Plastik 2,96 0,00 21,43
Panora GMYO 4,15 -0,24 12,87
Park Elek.Madencilik 2,57 1,18 6,64
Parsan 15,10 1,21 72,37
Pegasus 46,40 4,50 102,44
Peker GMYO 4,02 -2,43 -51,12
Penguen Gıda 1,47 -5,77 36,11
Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,28 0,48 2,83
Petkim 4,06 -1,46 3,11
Petrokent Turizm 75,60 0,00 10,04
Pınar Et ve Un 5,92 1,72 33,43
Pınar Su 1,30 -0,76 4,00
Pınar Süt 6,87 0,00 10,50
Plastikkart 3,00 -0,99 11,11
Polisan Holding 2,23 -1,76 -26,03
Politeknik Metal 56,40 -1,91 60,84
Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,00 34,84
QNB Finans Fin. Kir. 4,14 -0,96 -39,12
QNB Finansbank 6,88 -2,27 -23,64
Ral Yatırım Holding 4,78 -1,04 159,78
Ray Sigorta 2,18 -2,24 56,83
Reysaş GMYO 0,81 2,53 17,39
Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35
Rhea Girişim 0,89 -4,30 34,85
Rodrigo Tekstil 3,30 4,76 73,68
Royal Halı 0,81 -2,41 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29
Sabancı Holding 8,99 -1,86 24,30
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -1,12 14,18
Salix Yatırım Holding 4,10 -3,53 6,49
Sanel Mühendislik 3,56 0,00 63,30
Sanifoam Sünger 1,71 -1,16 36,80
Sanko Pazarlama 2,21 -1,78 0,25
Saray Matbaacılık 1,13 -2,59 13,00
Sarkuysan 3,32 -0,60 5,64
Sasa Polyester 6,84 -0,87 19,04
Say Reklamcılık 0,80 1,27 -14,89
Sekuro Plastik 2,59 -0,38 -12,50
Selçuk Ecza Deposu 4,55 -2,78 67,37
Selçuk Gıda 1,69 0,00 27,07
Senkron Güvenlik 5,28 1,54 428,00
Serve Film Prodüksiyon 2,36 -9,58 21,03
Servet GMYO 4,62 -1,70 -1,70
Seyitler Kimya 5,95 0,68 54,55
Silverline Endüstri 1,13 0,00 -15,67
Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 75,68
Smartiks Yazılım 2,67 -0,37
Soda Sanayii 6,45 -1,23 -4,66
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,00 26,16
Söktaş 1,42 -0,70 11,81
Sönmez Filament 4,05 1,25 29,81
Sönmez Pamuklu 3,49 -1,69 11,86
Sumaş Suni Tahta 6,85 0,00 -2,14
Şeker Fin. Kir. 3,69 -2,89 30,85
Şekerbank 0,99 -1,00 -10,00
Şişe Cam 5,12 -2,66 -6,61
Şok Marketler 9,74 -0,71 -9,40
T. Halk Bankası 5,82 -1,36 -17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,66 -2,10 -31,41
T.S.K.B. 0,78 -1,27 -3,70
T.Tuborg 7,72 -1,15 -2,70
Taç Tarım Ürünleri 4,23 -0,24 -16,40
Tat Gıda 4,42 0,23 15,71
TAV Havalimanları 25,94 -0,61 17,96
Taze Kuru Gıda 5,32 -5,67 -21,76
Tek-Art Turizm 0,76 2,70 -10,59
Tekfen Holding 25,60 -1,92 30,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,39 -2,45 -19,53
Temapol Polimer Plastik 2,87 -1,03 -6,21
TGS Dış Ticaret 3,81 0,26 62,13
Tofaş Oto. Fab. 19,91 1,95 28,36
Torunlar GMYO 1,96 -2,49 29,80
Trabzon Liman 7,55 -2,33 9,76
Trabzonspor Sportif 1,08 1,89 -21,52
Trakya Cam 2,96 -1,66 2,46
Trend GMYO 1,08 0,00 -14,96
TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98
Tuğçelik 2,08 -1,42 -2,35
Tukaş 4,75 -5,75 186,14
Turcas Petrol 1,42 0,71 0,71
Turkcell 13,23 0,08 8,71
Tümosan Motor ve Traktör 4,16 3,23 -7,56
Tüpraş 115,40 -0,60 10,60
Türk Hava Yolları 13,19 -1,93 -18,13
Türk Prysmian Kablo 1,82 -1,09 5,53
Türk Telekom 5,22 -0,76 33,85
Türk Traktör 32,36 -0,86 -7,28
Türker Proje Gayrimenkul 24,86 -0,56 -22,65
Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 0,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -2,90 17,54
Ulusoy Elektrik 20,74 -0,10 29,95
Ulusoy Un Sanayi 2,32 -2,11 11,54
Umpaş Holding 0,37 -5,13 -32,73
Uşak Seramik 1,04 -0,95 -6,31
Utopya Turizm 3,16 -0,63 -22,93
Uzertaş Boya 1,00 1,01 66,67
Ülker Bisküvi 19,18 -5,98 30,74
Ünye Çimento 2,71 5,04 -21,90
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -2,01 -17,98
Vakıf GMYO 1,74 -2,25 -12,56
Vakıf Yat. Ort. 1,34 -0,74 -11,84
Vakıflar Bankası 4,63 0,65 18,72
Vakko Tekstil 2,91 -1,02 11,56
Vanet Gıda 1,78 -1,11 36,92
Verusa Holding 18,00 0,00 8,43
Verusaturk Girisim 3,24 0,62 -2,11
Vestel 11,71 -0,26 110,99
Vestel Beyaz Eşya 17,80 1,19 82,24
Viking Kağıt 1,02 -3,77 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -15,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,54 -1,93 58,75
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39
Yataş 4,55 -3,19 1,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -1,12 -6,38
Yeni Gimat GMYO 8,15 -0,24 13,50
Yeşil GMYO 0,26 4,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 10,44 1,85 8,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.713,00 0,48 23,37
Yonga Mobilya 8,16 0,00 23,64
Yünsa 4,40 -2,65 5,39
Zorlu Enerji 1,23 -0,81 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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