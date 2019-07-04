Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|
|284,51
|İş Bankası (B)
|21.310,00
|-2,69
|596,36
|İş Bankası (C)
|6,30
|0,16
|39,07
|İş Bankası (Kur.)
|188.000,00
|
|286,82
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-4,52
|-36,07
|İş Girişim
|2,68
|-0,37
|31,37
|İş GMYO
|1,02
|3,03
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,87
|-0,35
|55,40
|İş Yat. Ort.
|1,03
|-1,90
|39,55
|İşbir Holding
|270,00
|-6,80
|95,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|2,78
|-55,95
|İttifak Holding
|6,06
|0,17
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,23
|-1,32
|-20,64
|İzmir Demir Çelik
|1,65
|1,23
|-0,60
|İzmir Fırça
|1,65
|-1,20
|-20,29
|İzocam
|23,06
|-2,12
|7,66
|Jantsa Jant Sanayi
|30,26
|0,07
|17,23
|Kafein Yazılım
|7,22
|-0,69
|4,82
|Kapital Yat. Holding
|1,98
|0,00
|-31,01
|Kaplamin
|3,38
|-1,17
|-6,11
|Kardemir (A)
|2,15
|-0,46
|25,61
|Kardemir (B)
|2,15
|-0,46
|24,92
|Kardemir (D)
|2,24
|-1,32
|8,96
|Karel Elektronik
|6,37
|-2,90
|52,76
|Karsan Otomotiv
|1,26
|-0,79
|-1,56
|Karsu Tekstil
|1,29
|1,57
|3,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,39
|0,75
|45,68
|Kartonsan
|314,30
|-0,22
|-1,47
|Katmerciler Ekipman
|2,15
|-2,71
|-28,54
|Kent Gıda
|123,10
|-0,32
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|5,06
|3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,89
|2,16
|8,00
|Klimasan Klima
|9,36
|0,65
|141,24
|Koç Holding
|17,79
|-1,55
|28,46
|Konfrut Gıda
|32,24
|1,45
|35,01
|Konya Çimento
|182,10
|0,50
|2,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|-0,66
|26,41
|Koza Altın
|51,25
|-1,25
|-0,10
|Koza Madencilik
|6,52
|-2,69
|-9,70
|Körfez GMYO
|1,66
|0,61
|36,07
|Kristal Kola
|0,87
|0,00
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,55
|1,06
|-1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,60
|-1,67
|72,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,00
|2,04
|9,89
|Lider Faktoring
|2,03
|-0,49
|-9,78
|Link Bilgisayar
|9,90
|3,88
|18,99
|Logo Yazılım
|41,02
|-2,33
|51,14
|Lokman Hekim Sağlık
|3,88
|-0,51
|-13,78
|Lüks Kadife
|4,62
|4,52
|-4,74
|Makina Takım
|1,27
|-3,05
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,76
|1,10
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|3,17
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|0,00
|5,92
|Marshall
|25,94
|0,15
|2,85
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,65
|0,00
|12,07
|Mavi Giyim
|41,12
|0,15
|27,62
|Mazhar Zorlu Holding
|4,98
|-1,58
|30,71
|Mega Polietilen
|1,70
|-1,16
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-5,56
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,14
|3,85
|102,67
|Merko Gıda
|0,68
|3,03
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,29
|-0,77
|22,86
|Metro Holding
|1,00
|-1,96
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-0,86
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|-0,80
|5,08
|Migros Ticaret
|14,53
|3,12
|-2,48
|Milpa
|1,41
|-0,70
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,11
|0,00
|-27,45
|MLP Sağlık
|11,39
|-2,48
|6,45
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|-1,79
|0,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|0,00
|-16,67
|Net Holding
|1,72
|-0,58
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,17
|0,00
|10,99
|Niğbaş Niğde Beton
|9,32
|0,76
|133,00
|Nuh Çimento
|6,40
|-0,16
|-7,65
|Nurol GMYO
|2,36
|0,43
|12,38
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,36
|5,82
|Olmuksan-IP
|3,45
|1,77
|2,37
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|-1,47
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|0,00
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,24
|-0,80
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,03
|-0,96
|-4,63
|Otokar
|114,70
|-0,17
|33,55
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|0,00
|-28,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,80
|19,21
|76,47
|Özak GMYO
|2,39
|0,84
|13,27
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|-0,85
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,71
|-2,74
|-69,79
|Özerden Plastik
|2,98
|0,68
|22,25
|Panora GMYO
|4,17
|0,48
|13,41
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|0,78
|7,47
|Parsan
|14,80
|-1,99
|68,95
|Pegasus
|47,16
|1,64
|105,76
|Peker GMYO
|4,06
|1,00
|-50,63
|Penguen Gıda
|1,46
|-0,68
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,22
|-0,96
|1,84
|Petkim
|4,06
|0,00
|3,11
|Petrokent Turizm
|75,70
|0,13
|10,19
|Pınar Et ve Un
|5,99
|1,18
|35,01
|Pınar Su
|1,29
|-0,77
|3,20
|Pınar Süt
|6,88
|0,15
|10,67
|Plastikkart
|2,98
|-0,67
|10,37
|Polisan Holding
|2,22
|-0,45
|-26,36
|Politeknik Metal
|56,10
|-0,53
|59,98
|Prizma Press Matbaacılık
|2,09
|0,00
|34,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,18
|0,97
|-38,53
|QNB Finansbank
|6,83
|-0,73
|-24,20
|Ral Yatırım Holding
|4,81
|0,63
|161,41
|Ray Sigorta
|2,18
|0,00
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,81
|0,00
|17,39
|Reysaş Lojistik
|0,73
|0,00
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,86
|-3,37
|30,30
|Rodrigo Tekstil
|3,74
|13,33
|96,84
|Royal Halı
|0,81
|0,00
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|-0,77
|-25,86
|Sabancı Holding
|8,98
|-0,11
|24,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|0,00
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|-6,10
|0,00
|Sanel Mühendislik
|3,65
|2,53
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,71
|0,00
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,22
|0,45
|0,70
|Saray Matbaacılık
|1,18
|4,42
|18,00
|Sarkuysan
|3,31
|-0,30
|5,32
|Sasa Polyester
|6,86
|0,29
|19,39
|Say Reklamcılık
|0,82
|2,50
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,63
|1,54
|-11,15
|Selçuk Ecza Deposu
|4,56
|0,22
|67,74
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,59
|27,82
|Senkron Güvenlik
|5,11
|-3,22
|411,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,47
|4,66
|26,67
|Servet GMYO
|4,62
|0,00
|-1,70
|Seyitler Kimya
|5,95
|0,00
|54,55
|Silverline Endüstri
|1,13
|0,00
|-15,67
|Sinpaş GMYO
|0,66
|1,54
|78,38
|Smartiks Yazılım
|2,65
|-0,75
|
|Soda Sanayii
|6,47
|0,31
|-4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,00
|26,16
|Söktaş
|1,40
|-1,41
|10,24
|Sönmez Filament
|4,05
|0,00
|29,81
|Sönmez Pamuklu
|3,45
|-1,15
|10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,85
|0,00
|-2,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|0,27
|31,21
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-10,00
|Şişe Cam
|5,17
|0,98
|-5,70
|Şok Marketler
|9,67
|-0,72
|-10,05
|T. Halk Bankası
|5,88
|1,03
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,80
|1,20
|-30,59
|T.S.K.B.
|0,79
|1,28
|-2,47
|T.Tuborg
|7,69
|-0,39
|-3,08
|Taç Tarım Ürünleri
|4,16
|-1,65
|-17,79
|Tat Gıda
|4,50
|1,81
|17,80
|TAV Havalimanları
|25,60
|-1,31
|16,41
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|0,75
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,46
|-0,55
|29,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,35
|-1,67
|-20,88
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|0,35
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|3,82
|0,26
|62,55
|Tofaş Oto. Fab.
|19,55
|-1,81
|26,04
|Torunlar GMYO
|1,99
|1,53
|31,79
|Trabzon Liman
|7,38
|-2,25
|7,29
|Trabzonspor Sportif
|1,04
|-3,70
|-24,42
|Trakya Cam
|2,94
|-0,68
|1,77
|Trend GMYO
|1,13
|4,63
|-11,02
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,07
|-0,48
|-2,82
|Tukaş
|4,38
|-7,79
|163,86
|Turcas Petrol
|1,45
|2,11
|2,84
|Turkcell
|13,21
|-0,15
|8,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,09
|-1,68
|-9,11
|Tüpraş
|115,50
|0,09
|10,70
|Türk Hava Yolları
|13,41
|1,67
|-16,76
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|-0,55
|4,95
|Türk Telekom
|5,36
|2,68
|37,44
|Türk Traktör
|33,00
|1,98
|-5,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,82
|-0,16
|-22,78
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,88
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|2,24
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|20,70
|-0,19
|29,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,28
|-1,72
|9,62
|Umpaş Holding
|0,37
|0,00
|-32,73
|Uşak Seramik
|1,05
|0,96
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,10
|-1,90
|-24,39
|Uzertaş Boya
|1,07
|7,00
|78,33
|Ülker Bisküvi
|18,80
|-1,98
|28,15
|Ünye Çimento
|2,90
|7,01
|-16,43
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|-0,68
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,57
|-12,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|0,75
|-11,18
|Vakıflar Bankası
|4,79
|3,46
|22,82
|Vakko Tekstil
|2,88
|-1,03
|10,41
|Vanet Gıda
|1,79
|0,56
|37,69
|Verusa Holding
|17,23
|-4,28
|3,80
|Verusaturk Girisim
|3,25
|0,31
|-1,81
|Vestel
|11,08
|-5,38
|99,64
|Vestel Beyaz Eşya
|17,65
|-0,84
|80,70
|Viking Kağıt
|1,03
|0,98
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|0,00
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|1,18
|60,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,00
|-10,39
|Yataş
|4,60
|1,10
|2,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|4,55
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-0,25
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,12
|-3,07
|5,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,00
|-4,20
|18,19
|Yonga Mobilya
|8,15
|-0,12
|23,48
|Yünsa
|4,30
|-2,27
|3,00
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)