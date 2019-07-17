Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 117,86 İş Bankası (B) 17.979,90 0,00 487,54 İş Bankası (C) 6,31 2,10 39,29 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 0,14 208,63 İş Fin.Kir. 2,88 0,35 -37,80 İş Girişim 2,64 0,76 29,41 İş GMYO 1,00 0,00 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,90 0,00 57,03 İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90 İşbir Holding 312,20 5,12 126,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 5,88 -57,14 İttifak Holding 6,81 0,15 119,68 İz Hayvancılık Tarım 5,11 0,39 -22,46 İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82 İzmir Fırça 1,62 1,25 -21,74 İzocam 23,18 1,31 8,22 Jantsa Jant Sanayi 30,84 0,33 19,48 Kafein Yazılım 7,23 0,84 4,97 Kapital Yat. Holding 1,90 4,40 -33,80 Kaplamin 3,44 -0,29 -4,44 Kardemir (A) 2,10 1,45 22,69 Kardemir (B) 2,10 0,96 22,02 Kardemir (D) 2,23 3,72 8,47 Karel Elektronik 6,43 3,38 54,20 Karsan Otomotiv 1,19 2,59 -7,03 Karsu Tekstil 1,37 3,79 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,09 -0,20 37,57 Kartonsan 308,00 1,35 -3,44 Katmerciler Ekipman 2,02 2,02 -32,86 Kent Gıda 121,90 0,74 2,44 Kerevitaş Gıda 1,92 -1,03 6,67 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,86 0,00 6,29 Klimasan Klima 10,43 -0,67 168,82 Koç Holding 18,36 0,71 32,58 Konfrut Gıda 31,34 1,29 31,24 Konya Çimento 178,80 2,46 0,45 Kordsa Teknik Tekstil 11,86 0,42 25,36 Koza Altın 53,95 2,76 5,17 Koza Madencilik 6,48 4,68 -10,25 Körfez GMYO 1,59 0,63 30,33 Kristal Kola 0,89 3,49 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,45 5,10 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 22,40 -6,28 63,39 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 1,80 0,00 Kütahya Porselen 5,03 1,82 10,55 Lider Faktoring 2,01 0,50 -10,67 Link Bilgisayar 10,35 1,07 24,40 Logo Yazılım 42,00 1,84 54,75 Lokman Hekim Sağlık 3,76 1,90 -16,44 Lüks Kadife 4,49 0,90 -7,42 Makina Takım 1,36 -1,45 -11,69 Mardin Çimento 2,83 2,54 1,91 Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61 Marmaris Altınyunus 18,34 1,72 4,44 Marshall 25,20 0,40 -0,08 Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15 Martı Otel 0,68 3,03 17,24 Mavi Giyim 40,70 0,05 26,32 Mazhar Zorlu Holding 4,93 5,79 29,40 Mega Polietilen 1,67 -0,60 -18,14 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 13,37 -8,42 123,21 Merko Gıda 0,67 0,00 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,44 -3,36 37,14 Metro Holding 0,98 4,26 28,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 1,80 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 0,00 -0,85 Migros Ticaret 14,25 2,67 -4,36 Milpa 1,37 0,74 -4,15 Mistral GMYO 1,15 2,68 -24,84 MLP Sağlık 10,73 3,57 0,28 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,53 1,32 -17,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,64 1,86 -16,33 Netaş Telekom. 7,14 3,63 10,53 Niğbaş Niğde Beton 9,89 1,44 147,25 Nuh Çimento 6,28 1,62 -9,38 Nurol GMYO 2,33 0,00 10,95 Odaş Elektrik 1,38 2,22 -1,99 Olmuksan-IP 3,35 3,08 -0,59 Orge Enerji Elektrik 3,32 3,11 6,41 Orma Orman Mahsulleri 1,14 -1,72 -5,00 Osmanlı Menkul 1,32 3,13 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 2,04 -7,41 Otokar 118,80 0,93 38,32 Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 -28,63 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -1,08 79,41 Özak GMYO 1,56 2,63 7,65 Özbal Çelik Boru 1,19 1,71 -13,77 Özderici GMYO 0,70 1,45 -70,21 Özerden Plastik 3,00 2,39 23,07 Panora GMYO 4,13 0,24 12,32 Park Elek.Madencilik 2,73 3,80 13,28 Parsan 14,00 -2,37 59,82 Pegasus 47,92 -0,21 109,08 Peker GMYO 3,96 1,28 -51,85 Penguen Gıda 1,46 2,10 35,19 Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,84 9,79 11,99 Petkim 4,03 3,60 2,35 Petrokent Turizm 73,80 -0,27 7,42 Pınar Et ve Un 6,24 0,65 40,64 Pınar Su 1,29 0,78 3,20 Pınar Süt 6,66 0,15 7,13 Plastikkart 2,90 1,75 7,41 Polisan Holding 2,19 2,34 -27,36 Politeknik Metal 59,90 9,11 70,82 Prizma Press Matbaacılık 2,31 0,87 49,03 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,50 0,13 QNB Finans Fin. Kir. 4,36 0,00 -35,88 QNB Finansbank 6,74 0,30 -25,19 Ral Yatırım Holding 4,66 -1,27 153,26 Ray Sigorta 2,19 0,46 57,55 Reysaş GMYO 0,79 0,00 14,49 Reysaş Lojistik 0,75 1,35 1,35 Rhea Girişim 0,81 -1,22 22,73 Rodrigo Tekstil 4,24 2,66 123,16 Royal Halı 0,82 0,00 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,29 0,78 -25,86 Sabancı Holding 9,09 -0,55 25,68 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -1,06 19,98 Salix Yatırım Holding 3,97 1,53 3,12 Sanel Mühendislik 3,65 0,27 67,43 Sanifoam Sünger 1,66 1,22 32,80 Sanko Pazarlama 1,93 0,52 -2,73 Saray Matbaacılık 1,17 0,00 17,00 Sarkuysan 3,28 -0,30 4,37 Sasa Polyester 6,30 1,78 9,64 Say Reklamcılık 0,88 1,15 -6,38 Sekuro Plastik 2,55 2,00 -13,85 Selçuk Ecza Deposu 4,48 1,59 64,80 Selçuk Gıda 1,78 2,89 33,83 Senkron Güvenlik 4,01 0,00 301,00 Serve Film Prodüksiyon 2,50 -1,57 28,21 Servet GMYO 4,36 0,93 -7,23 Seyitler Kimya 5,00 -11,97 29,87 Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16 Sinpaş GMYO 0,59 0,00 59,46 Smartiks Yazılım 2,70 1,12 Soda Sanayii 6,30 2,27 -6,88 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,29 26,16 Söktaş 1,49 -0,67 17,32 Sönmez Filament 4,39 -0,68 40,71 Sönmez Pamuklu 3,41 -0,29 9,29 Sumaş Suni Tahta 6,88 -0,29 -1,71 Şeker Fin. Kir. 3,74 0,27 32,62 Şekerbank 0,97 2,11 -11,82 Şişe Cam 4,94 0,82 -9,89 Şok Marketler 9,95 1,63 -7,44 T. Halk Bankası 6,15 2,50 -12,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,95 -31,06 T.S.K.B. 0,81 2,53 0,00 T.Tuborg 7,80 2,23 -1,69 Taç Tarım Ürünleri 4,05 -0,25 -19,96 Tat Gıda 4,52 2,73 18,32 TAV Havalimanları 24,96 -0,64 13,50 Taze Kuru Gıda 5,37 1,13 -21,03 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12 Tekfen Holding 25,84 4,11 31,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 1,35 -23,91 Temapol Polimer Plastik 2,84 0,00 -7,19 TGS Dış Ticaret 3,73 0,54 58,72 Tofaş Oto. Fab. 19,46 2,85 25,46 Torunlar GMYO 1,86 0,00 23,18 Trabzon Liman 7,03 0,72 2,20 Trabzonspor Sportif 1,02 0,00 -25,88 Trakya Cam 2,86 1,78 -1,00 Trend GMYO 1,15 1,77 -9,45 TSKB GMYO 0,71 1,43 -13,41 Tuğçelik 2,06 2,49 -3,29 Tukaş 4,15 2,98 150,00 Turcas Petrol 1,42 2,16 0,71 Turkcell 13,28 -0,23 9,12 Tümosan Motor ve Traktör 4,07 3,30 -9,56 Tüpraş 126,00 0,24 20,76 Türk Hava Yolları 12,74 2,66 -20,92 Türk Prysmian Kablo 1,88 0,53 9,01 Türk Telekom 5,39 1,32 38,21 Türk Traktör 30,90 0,26 -11,46 Türker Proje Gayrimenkul 24,00 1,35 -25,33 Ufuk Yatırım 1,19 0,85 4,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 2,94 22,81 Ulusoy Elektrik 22,40 -0,27 40,35 Ulusoy Un Sanayi 2,42 1,68 16,35 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,04 1,96 -6,31 Utopya Turizm 3,17 0,00 -22,68 Uzertaş Boya 1,05 -4,55 75,00 Ülker Bisküvi 18,52 2,89 26,24 Ünye Çimento 2,66 1,14 -23,34 Vakıf Fin. Kir. 1,38 0,73 -22,47 Vakıf GMYO 1,70 1,80 -14,57 Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,00 -17,11 Vakıflar Bankası 4,76 2,15 22,05 Vakko Tekstil 2,89 0,70 10,80 Vanet Gıda 1,68 0,60 29,23 Verusa Holding 14,72 -0,54 -11,33 Verusaturk Girisim 3,30 2,17 -0,30 Vestel 9,77 0,72 76,04 Vestel Beyaz Eşya 15,47 2,93 58,38 Viking Kağıt 0,97 0,00 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 1,44 -18,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,62 3,97 63,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 1,21 -10,39 Yataş 5,10 3,66 14,09 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 1,12 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,13 0,00 13,22 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,34 -3,18 7,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.597,00 3,88 18,10 Yonga Mobilya 7,70 2,80 16,67 Yünsa 4,27 1,43 2,28 Zorlu Enerji 1,18 0,00 -4,07

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)