17.07.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 117,86 İş Bankası (B) 17.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80 117,86
İş Bankası (B) 17.979,90 0,00 487,54
İş Bankası (C) 6,31 2,10 39,29
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 0,14 208,63
İş Fin.Kir. 2,88 0,35 -37,80
İş Girişim 2,64 0,76 29,41
İş GMYO 1,00 0,00 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,90 0,00 57,03
İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90
İşbir Holding 312,20 5,12 126,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 5,88 -57,14
İttifak Holding 6,81 0,15 119,68
İz Hayvancılık Tarım 5,11 0,39 -22,46
İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82
İzmir Fırça 1,62 1,25 -21,74
İzocam 23,18 1,31 8,22
Jantsa Jant Sanayi 30,84 0,33 19,48
Kafein Yazılım 7,23 0,84 4,97
Kapital Yat. Holding 1,90 4,40 -33,80
Kaplamin 3,44 -0,29 -4,44
Kardemir (A) 2,10 1,45 22,69
Kardemir (B) 2,10 0,96 22,02
Kardemir (D) 2,23 3,72 8,47
Karel Elektronik 6,43 3,38 54,20
Karsan Otomotiv 1,19 2,59 -7,03
Karsu Tekstil 1,37 3,79 9,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,09 -0,20 37,57
Kartonsan 308,00 1,35 -3,44
Katmerciler Ekipman 2,02 2,02 -32,86
Kent Gıda 121,90 0,74 2,44
Kerevitaş Gıda 1,92 -1,03 6,67
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,86 0,00 6,29
Klimasan Klima 10,43 -0,67 168,82
Koç Holding 18,36 0,71 32,58
Konfrut Gıda 31,34 1,29 31,24
Konya Çimento 178,80 2,46 0,45
Kordsa Teknik Tekstil 11,86 0,42 25,36
Koza Altın 53,95 2,76 5,17
Koza Madencilik 6,48 4,68 -10,25
Körfez GMYO 1,59 0,63 30,33
Kristal Kola 0,89 3,49 -15,24
Kron Telekomünikasyon 8,45 5,10 -2,87
Kuştur Kuşadası Turizm 22,40 -6,28 63,39
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 1,80 0,00
Kütahya Porselen 5,03 1,82 10,55
Lider Faktoring 2,01 0,50 -10,67
Link Bilgisayar 10,35 1,07 24,40
Logo Yazılım 42,00 1,84 54,75
Lokman Hekim Sağlık 3,76 1,90 -16,44
Lüks Kadife 4,49 0,90 -7,42
Makina Takım 1,36 -1,45 -11,69
Mardin Çimento 2,83 2,54 1,91
Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61
Marmaris Altınyunus 18,34 1,72 4,44
Marshall 25,20 0,40 -0,08
Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15
Martı Otel 0,68 3,03 17,24
Mavi Giyim 40,70 0,05 26,32
Mazhar Zorlu Holding 4,93 5,79 29,40
Mega Polietilen 1,67 -0,60 -18,14
Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 13,37 -8,42 123,21
Merko Gıda 0,67 0,00 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,44 -3,36 37,14
Metro Holding 0,98 4,26 28,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 1,80 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 0,00 -0,85
Migros Ticaret 14,25 2,67 -4,36
Milpa 1,37 0,74 -4,15
Mistral GMYO 1,15 2,68 -24,84
MLP Sağlık 10,73 3,57 0,28
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,53 1,32 -17,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60
Net Holding 1,64 1,86 -16,33
Netaş Telekom. 7,14 3,63 10,53
Niğbaş Niğde Beton 9,89 1,44 147,25
Nuh Çimento 6,28 1,62 -9,38
Nurol GMYO 2,33 0,00 10,95
Odaş Elektrik 1,38 2,22 -1,99
Olmuksan-IP 3,35 3,08 -0,59
Orge Enerji Elektrik 3,32 3,11 6,41
Orma Orman Mahsulleri 1,14 -1,72 -5,00
Osmanlı Menkul 1,32 3,13 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 2,04 -7,41
Otokar 118,80 0,93 38,32
Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 -28,63
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -1,08 79,41
Özak GMYO 1,56 2,63 7,65
Özbal Çelik Boru 1,19 1,71 -13,77
Özderici GMYO 0,70 1,45 -70,21
Özerden Plastik 3,00 2,39 23,07
Panora GMYO 4,13 0,24 12,32
Park Elek.Madencilik 2,73 3,80 13,28
Parsan 14,00 -2,37 59,82
Pegasus 47,92 -0,21 109,08
Peker GMYO 3,96 1,28 -51,85
Penguen Gıda 1,46 2,10 35,19
Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,84 9,79 11,99
Petkim 4,03 3,60 2,35
Petrokent Turizm 73,80 -0,27 7,42
Pınar Et ve Un 6,24 0,65 40,64
Pınar Su 1,29 0,78 3,20
Pınar Süt 6,66 0,15 7,13
Plastikkart 2,90 1,75 7,41
Polisan Holding 2,19 2,34 -27,36
Politeknik Metal 59,90 9,11 70,82
Prizma Press Matbaacılık 2,31 0,87 49,03
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,50 0,13
QNB Finans Fin. Kir. 4,36 0,00 -35,88
QNB Finansbank 6,74 0,30 -25,19
Ral Yatırım Holding 4,66 -1,27 153,26
Ray Sigorta 2,19 0,46 57,55
Reysaş GMYO 0,79 0,00 14,49
Reysaş Lojistik 0,75 1,35 1,35
Rhea Girişim 0,81 -1,22 22,73
Rodrigo Tekstil 4,24 2,66 123,16
Royal Halı 0,82 0,00 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,29 0,78 -25,86
Sabancı Holding 9,09 -0,55 25,68
Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -1,06 19,98
Salix Yatırım Holding 3,97 1,53 3,12
Sanel Mühendislik 3,65 0,27 67,43
Sanifoam Sünger 1,66 1,22 32,80
Sanko Pazarlama 1,93 0,52 -2,73
Saray Matbaacılık 1,17 0,00 17,00
Sarkuysan 3,28 -0,30 4,37
Sasa Polyester 6,30 1,78 9,64
Say Reklamcılık 0,88 1,15 -6,38
Sekuro Plastik 2,55 2,00 -13,85
Selçuk Ecza Deposu 4,48 1,59 64,80
Selçuk Gıda 1,78 2,89 33,83
Senkron Güvenlik 4,01 0,00 301,00
Serve Film Prodüksiyon 2,50 -1,57 28,21
Servet GMYO 4,36 0,93 -7,23
Seyitler Kimya 5,00 -11,97 29,87
Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16
Sinpaş GMYO 0,59 0,00 59,46
Smartiks Yazılım 2,70 1,12
Soda Sanayii 6,30 2,27 -6,88
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,29 26,16
Söktaş 1,49 -0,67 17,32
Sönmez Filament 4,39 -0,68 40,71
Sönmez Pamuklu 3,41 -0,29 9,29
Sumaş Suni Tahta 6,88 -0,29 -1,71
Şeker Fin. Kir. 3,74 0,27 32,62
Şekerbank 0,97 2,11 -11,82
Şişe Cam 4,94 0,82 -9,89
Şok Marketler 9,95 1,63 -7,44
T. Halk Bankası 6,15 2,50 -12,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,95 -31,06
T.S.K.B. 0,81 2,53 0,00
T.Tuborg 7,80 2,23 -1,69
Taç Tarım Ürünleri 4,05 -0,25 -19,96
Tat Gıda 4,52 2,73 18,32
TAV Havalimanları 24,96 -0,64 13,50
Taze Kuru Gıda 5,37 1,13 -21,03
Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12
Tekfen Holding 25,84 4,11 31,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 1,35 -23,91
Temapol Polimer Plastik 2,84 0,00 -7,19
TGS Dış Ticaret 3,73 0,54 58,72
Tofaş Oto. Fab. 19,46 2,85 25,46
Torunlar GMYO 1,86 0,00 23,18
Trabzon Liman 7,03 0,72 2,20
Trabzonspor Sportif 1,02 0,00 -25,88
Trakya Cam 2,86 1,78 -1,00
Trend GMYO 1,15 1,77 -9,45
TSKB GMYO 0,71 1,43 -13,41
Tuğçelik 2,06 2,49 -3,29
Tukaş 4,15 2,98 150,00
Turcas Petrol 1,42 2,16 0,71
Turkcell 13,28 -0,23 9,12
Tümosan Motor ve Traktör 4,07 3,30 -9,56
Tüpraş 126,00 0,24 20,76
Türk Hava Yolları 12,74 2,66 -20,92
Türk Prysmian Kablo 1,88 0,53 9,01
Türk Telekom 5,39 1,32 38,21
Türk Traktör 30,90 0,26 -11,46
Türker Proje Gayrimenkul 24,00 1,35 -25,33
Ufuk Yatırım 1,19 0,85 4,39
Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 2,94 22,81
Ulusoy Elektrik 22,40 -0,27 40,35
Ulusoy Un Sanayi 2,42 1,68 16,35
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,04 1,96 -6,31
Utopya Turizm 3,17 0,00 -22,68
Uzertaş Boya 1,05 -4,55 75,00
Ülker Bisküvi 18,52 2,89 26,24
Ünye Çimento 2,66 1,14 -23,34
Vakıf Fin. Kir. 1,38 0,73 -22,47
Vakıf GMYO 1,70 1,80 -14,57
Vakıf Yat. Ort. 1,26 0,00 -17,11
Vakıflar Bankası 4,76 2,15 22,05
Vakko Tekstil 2,89 0,70 10,80
Vanet Gıda 1,68 0,60 29,23
Verusa Holding 14,72 -0,54 -11,33
Verusaturk Girisim 3,30 2,17 -0,30
Vestel 9,77 0,72 76,04
Vestel Beyaz Eşya 15,47 2,93 58,38
Viking Kağıt 0,97 0,00 -11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 1,44 -18,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,62 3,97 63,75
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 1,21 -10,39
Yataş 5,10 3,66 14,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 1,12 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,13 0,00 13,22
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,34 -3,18 7,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.597,00 3,88 18,10
Yonga Mobilya 7,70 2,80 16,67
Yünsa 4,27 1,43 2,28
Zorlu Enerji 1,18 0,00 -4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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