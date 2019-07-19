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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 117,86 İş Bankası (B) 18.

19.07.2019 18:37 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80 117,86
İş Bankası (B) 18.809,80 6,88 514,66
İş Bankası (C) 6,41 -0,31 41,50
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,76 -3,16 -40,39
İş Girişim 2,66 -0,75 30,39
İş GMYO 1,02 0,99 -5,56
İş Y. Men. Değ. 3,07 5,14 66,23
İş Yat. Ort. 1,06 0,00 43,61
İşbir Holding 325,00 -4,41 135,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33
İttifak Holding 6,20 -4,62 100,00
İz Hayvancılık Tarım 4,99 0,00 -24,28
İzmir Demir Çelik 1,59 0,63 -4,22
İzmir Fırça 1,67 1,83 -19,32
İzocam 22,98 -0,52 7,28
Jantsa Jant Sanayi 30,92 -0,26 19,79
Kafein Yazılım 7,17 -0,69 4,10
Kapital Yat. Holding 1,81 -4,74 -36,93
Kaplamin 3,42 0,29 -5,00
Kardemir (A) 2,13 0,00 24,44
Kardemir (B) 2,13 0,47 23,76
Kardemir (D) 2,26 0,44 9,93
Karel Elektronik 6,44 -0,92 54,44
Karsan Otomotiv 1,20 0,00 -6,25
Karsu Tekstil 1,38 2,22 10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -1,70 40,54
Kartonsan 315,00 0,54 -1,25
Katmerciler Ekipman 2,02 -0,49 -32,86
Kent Gıda 121,60 -0,57 2,18
Kerevitaş Gıda 2,09 1,95 16,11
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,89 0,00 8,00
Klimasan Klima 10,65 2,01 174,49
Koç Holding 18,96 0,80 36,91
Konfrut Gıda 31,70 -0,75 32,75
Konya Çimento 182,20 0,66 2,36
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -0,33 25,89
Koza Altın 56,20 2,27 9,55
Koza Madencilik 6,68 1,21 -7,48
Körfez GMYO 1,59 1,27 30,33
Kristal Kola 0,89 0,00 -15,24
Kron Telekomünikasyon 8,41 -0,59 -3,33
Kuştur Kuşadası Turizm 23,44 -2,50 70,97
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,87 2,65
Kütahya Porselen 5,04 -0,20 10,77
Lider Faktoring 2,02 0,00 -10,22
Link Bilgisayar 10,27 -0,19 23,44
Logo Yazılım 43,50 1,59 60,28
Lokman Hekim Sağlık 3,84 1,05 -14,67
Lüks Kadife 4,54 -0,87 -6,39
Makina Takım 1,38 -0,72 -10,39
Mardin Çimento 2,82 0,00 1,55
Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23
Marmaris Altınyunus 19,21 4,74 9,40
Marshall 26,68 4,71 5,79
Martı GMYO 0,61 -1,61 -6,15
Martı Otel 0,68 0,00 17,24
Mavi Giyim 42,28 2,57 31,22
Mazhar Zorlu Holding 5,05 19,95 32,55
Mega Polietilen 1,71 0,00 -16,18
Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 13,35 2,69 122,87
Merko Gıda 0,73 7,35 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,43 0,00 36,19
Metro Holding 0,98 -1,01 28,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 -0,88 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 -0,85 -0,85
Migros Ticaret 14,94 3,75 0,27
Milpa 1,39 0,72 -2,75
Mistral GMYO 1,13 0,00 -26,14
MLP Sağlık 11,10 0,91 3,74
MMC San. ve Tic. Yat. 1,07 1,90 -2,73
Mondi Tire Kutsan 1,56 1,30 -16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60
Net Holding 1,66 -1,19 -15,31
Netaş Telekom. 7,08 -2,21 9,60
Niğbaş Niğde Beton 10,09 1,92 152,25
Nuh Çimento 6,35 0,32 -8,37
Nurol GMYO 2,35 0,00 11,90
Odaş Elektrik 1,41 0,00 0,14
Olmuksan-IP 3,37 0,00 0,00
Orge Enerji Elektrik 3,35 0,90 7,37
Orma Orman Mahsulleri 1,17 2,63 -2,50
Osmanlı Menkul 1,36 -0,73 -20,93
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -3,77 -5,56
Otokar 123,00 0,00 43,21
Oyak Yat. Ort. 1,12 -0,88 -29,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -1,68 72,55
Özak GMYO 1,55 0,65 6,96
Özbal Çelik Boru 1,20 -0,83 -13,04
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 2,98 0,34 22,25
Panora GMYO 4,17 0,97 13,41
Park Elek.Madencilik 2,76 0,36 14,52
Parsan 13,77 1,40 57,19
Pegasus 50,40 5,04 119,90
Peker GMYO 3,95 -0,75 -51,97
Penguen Gıda 1,48 0,68 37,04
Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36
Pergamon Dış Ticaret 6,64 -1,34 8,72
Petkim 4,10 0,74 4,13
Petrokent Turizm 77,75 5,14 13,17
Pınar Et ve Un 6,51 -0,46 46,73
Pınar Su 1,31 1,55 4,80
Pınar Süt 6,74 0,90 8,41
Plastikkart 2,93 0,00 8,52
Polisan Holding 2,17 -0,91 -28,02
Politeknik Metal 59,05 -0,67 68,39
Prizma Press Matbaacılık 2,55 0,00 64,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,50 0,02
QNB Finans Fin. Kir. 4,35 -0,23 -36,03
QNB Finansbank 6,79 -0,44 -24,64
Ral Yatırım Holding 4,63 -1,70 151,63
Ray Sigorta 2,19 0,00 57,55
Reysaş GMYO 0,80 -1,23 15,94
Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 1,35
Rhea Girişim 0,84 2,44 27,27
Rodrigo Tekstil 4,19 -2,33 120,53
Royal Halı 0,82 1,23 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,30 0,00 -25,29
Sabancı Holding 9,30 0,43 28,58
Safkar Ege Soğutmacılık 1,89 2,16 21,92
Salix Yatırım Holding 3,84 -1,54 -0,26
Sanel Mühendislik 3,80 3,83 74,31
Sanifoam Sünger 1,65 -0,60 32,00
Sanko Pazarlama 2,13 8,67 7,36
Saray Matbaacılık 1,18 -3,28 18,00
Sarkuysan 3,40 0,00 8,19
Sasa Polyester 6,27 -0,79 9,12
Say Reklamcılık 0,88 0,00 -6,38
Sekuro Plastik 2,57 0,00 -13,18
Selçuk Ecza Deposu 4,57 -0,87 68,11
Selçuk Gıda 1,83 0,00 37,59
Senkron Güvenlik 4,00 0,00 300,00
Serve Film Prodüksiyon 2,34 -2,90 20,00
Servet GMYO 4,30 -0,46 -8,51
Seyitler Kimya 5,00 -0,99 29,87
Silverline Endüstri 1,16 1,75 -13,43
Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27
Smartiks Yazılım 2,74 1,48
Soda Sanayii 6,44 1,26 -4,81
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,57 27,96
Söktaş 1,57 4,67 23,62
Sönmez Filament 4,55 -0,44 45,83
Sönmez Pamuklu 3,40 -1,45 8,97
Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 -1,43
Şeker Fin. Kir. 3,66 -1,61 29,79
Şekerbank 0,98 0,00 -10,91
Şişe Cam 5,10 0,99 -6,97
Şok Marketler 9,65 -1,53 -10,23
T. Halk Bankası 6,31 -1,87 -10,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,73 -0,34 -31,00
T.S.K.B. 0,83 1,22 2,47
T.Tuborg 7,84 -0,25 -1,19
Taç Tarım Ürünleri 3,98 -0,50 -21,34
Tat Gıda 4,70 1,51 23,04
TAV Havalimanları 25,76 -0,08 17,14
Taze Kuru Gıda 5,36 -0,37 -21,18
Tek-Art Turizm 0,77 1,32 -9,41
Tekfen Holding 26,32 0,08 34,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,31 2,67 -22,22
Temapol Polimer Plastik 2,88 -0,35 -5,88
TGS Dış Ticaret 3,73 -0,27 58,72
Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,50 29,58
Torunlar GMYO 1,87 1,08 23,84
Trabzon Liman 7,17 -0,28 4,23
Trabzonspor Sportif 1,06 -2,75 -22,97
Trakya Cam 2,91 -0,34 0,73
Trend GMYO 1,21 3,42 -4,72
TSKB GMYO 0,71 -2,74 -13,41
Tuğçelik 2,09 0,00 -1,88
Tukaş 4,40 2,56 165,06
Turcas Petrol 1,42 0,00 0,71
Turkcell 13,25 -0,67 8,87
Tümosan Motor ve Traktör 4,08 -0,49 -9,33
Tüpraş 131,60 2,02 26,13
Türk Hava Yolları 12,95 -0,69 -19,62
Türk Prysmian Kablo 1,92 0,00 11,33
Türk Telekom 5,61 0,90 43,85
Türk Traktör 31,30 1,23 -10,32
Türker Proje Gayrimenkul 23,82 1,36 -25,89
Ufuk Yatırım 1,20 0,84 5,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 0,00 21,05
Ulusoy Elektrik 21,70 -1,81 35,96
Ulusoy Un Sanayi 2,43 -1,62 16,83
Umpaş Holding 0,42 5,00 -23,64
Uşak Seramik 1,04 0,00 -6,31
Utopya Turizm 3,20 -0,31 -21,95
Uzertaş Boya 1,05 3,96 75,00
Ülker Bisküvi 18,57 -1,17 26,58
Ünye Çimento 2,74 -2,84 -21,04
Vakıf Fin. Kir. 1,43 0,00 -19,66
Vakıf GMYO 1,74 0,00 -12,56
Vakıf Yat. Ort. 1,25 -0,79 -17,76
Vakıflar Bankası 4,81 -2,04 23,33
Vakko Tekstil 2,96 0,34 13,48
Vanet Gıda 1,72 -1,15 32,31
Verusa Holding 15,15 1,68 -8,73
Verusaturk Girisim 3,39 1,19 2,42
Vestel 9,89 1,02 78,20
Vestel Beyaz Eşya 15,27 -1,48 56,33
Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 0,00 -15,70
Yapı ve Kredi Bank. 2,71 0,74 69,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,39 -8,60
Yataş 5,42 3,04 21,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -1,12 -6,38
Yeni Gimat GMYO 8,16 0,37 13,64
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,15 -0,78 5,40
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.580,00 -0,39 17,33
Yonga Mobilya 7,79 3,87 18,03
Yünsa 4,26 -0,23 2,04
Zorlu Enerji 1,20 0,00 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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