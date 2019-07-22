Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,80
|
|117,86
|İş Bankası (B)
|18.769,40
|-0,21
|513,34
|İş Bankası (C)
|6,21
|-3,12
|37,09
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,65
|-3,99
|-42,76
|İş Girişim
|2,60
|-2,26
|27,45
|İş GMYO
|1,01
|-0,98
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|3,12
|1,63
|68,94
|İş Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|44,96
|İşbir Holding
|310,00
|-4,62
|124,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,20
|0,00
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,91
|-1,60
|-25,49
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|0,63
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,64
|-1,80
|-20,77
|İzocam
|22,92
|-0,26
|7,00
|Jantsa Jant Sanayi
|31,14
|0,71
|20,64
|Kafein Yazılım
|7,06
|-1,53
|2,50
|Kapital Yat. Holding
|1,82
|0,55
|-36,59
|Kaplamin
|3,42
|0,00
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,11
|-0,94
|23,27
|Kardemir (B)
|2,11
|-0,94
|22,60
|Kardemir (D)
|2,24
|-0,88
|8,96
|Karel Elektronik
|6,39
|-0,78
|53,24
|Karsan Otomotiv
|1,14
|-5,00
|-10,94
|Karsu Tekstil
|1,44
|4,35
|15,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,13
|-1,35
|38,65
|Kartonsan
|314,40
|-0,19
|-1,44
|Katmerciler Ekipman
|2,03
|0,50
|-32,53
|Kent Gıda
|121,70
|0,08
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,14
|2,39
|18,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|17,39
|-22,86
|Kiler GMYO
|1,98
|4,76
|13,14
|Klimasan Klima
|10,70
|0,47
|175,78
|Koç Holding
|18,70
|-1,37
|35,03
|Konfrut Gıda
|31,66
|-0,13
|32,58
|Konya Çimento
|184,00
|0,99
|3,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,73
|-1,51
|23,98
|Koza Altın
|57,15
|1,69
|11,40
|Koza Madencilik
|6,59
|-1,35
|-8,73
|Körfez GMYO
|1,46
|-8,18
|19,67
|Kristal Kola
|0,87
|-2,25
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,50
|1,07
|-2,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,30
|-0,60
|69,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|3,54
|Kütahya Porselen
|5,00
|-0,79
|9,89
|Lider Faktoring
|2,15
|6,44
|-4,44
|Link Bilgisayar
|10,38
|1,07
|24,76
|Logo Yazılım
|43,86
|0,83
|61,61
|Lokman Hekim Sağlık
|3,88
|1,04
|-13,78
|Lüks Kadife
|4,57
|0,66
|-5,77
|Makina Takım
|1,35
|-2,17
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,82
|0,00
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|19,15
|-0,31
|9,05
|Marshall
|27,66
|3,67
|9,67
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,68
|0,00
|17,24
|Mavi Giyim
|41,84
|-1,04
|29,86
|Mazhar Zorlu Holding
|5,97
|18,22
|56,69
|Mega Polietilen
|1,75
|2,34
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,70
|2,94
|-2,78
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|13,11
|-1,80
|118,86
|Merko Gıda
|0,72
|-1,37
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|-0,70
|35,24
|Metro Holding
|1,07
|9,18
|40,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|1,77
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|3,42
|2,54
|Migros Ticaret
|14,98
|0,27
|0,54
|Milpa
|1,38
|-0,72
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,13
|0,00
|-26,14
|MLP Sağlık
|10,91
|-1,71
|1,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-2,80
|-5,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|0,00
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|
|
|Net Holding
|1,65
|-0,60
|-15,82
|Netaş Telekom.
|7,05
|-0,42
|9,13
|Niğbaş Niğde Beton
|10,04
|-0,50
|151,00
|Nuh Çimento
|6,33
|-0,31
|-8,66
|Nurol GMYO
|2,41
|2,55
|14,76
|Odaş Elektrik
|1,40
|-0,71
|-0,57
|Olmuksan-IP
|3,34
|-0,89
|-0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,30
|-1,49
|5,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|2,56
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,35
|-0,74
|-21,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|-1,96
|-7,41
|Otokar
|124,60
|1,30
|45,07
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-28,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|-1,14
|70,59
|Özak GMYO
|1,61
|3,87
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|-0,83
|-13,77
|Özderici GMYO
|0,81
|17,39
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,95
|-1,01
|21,02
|Panora GMYO
|4,14
|-0,72
|12,60
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|0,72
|15,35
|Parsan
|13,99
|1,60
|59,70
|Pegasus
|49,30
|-2,18
|115,10
|Peker GMYO
|4,00
|1,27
|-51,36
|Penguen Gıda
|1,48
|0,00
|37,04
|Pera GMYO
|0,50
|2,04
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,66
|0,30
|9,05
|Petkim
|4,05
|-1,22
|2,86
|Petrokent Turizm
|75,10
|-3,41
|9,32
|Pınar Et ve Un
|6,60
|1,38
|48,75
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|4,00
|Pınar Süt
|6,83
|1,34
|9,86
|Plastikkart
|2,94
|0,34
|8,89
|Polisan Holding
|2,15
|-0,92
|-28,69
|Politeknik Metal
|59,75
|1,19
|70,39
|Prizma Press Matbaacılık
|2,60
|1,96
|67,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.076,20
|3,53
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,14
|-4,83
|-39,12
|QNB Finansbank
|6,76
|-0,44
|-24,97
|Ral Yatırım Holding
|4,68
|1,08
|154,35
|Ray Sigorta
|2,19
|0,00
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,84
|5,00
|21,74
|Reysaş Lojistik
|0,77
|2,67
|4,05
|Rhea Girişim
|0,91
|8,33
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|4,20
|0,24
|121,05
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|-0,77
|-25,86
|Sabancı Holding
|9,13
|-1,83
|26,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-1,59
|19,98
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|-3,65
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|3,84
|1,05
|76,15
|Sanifoam Sünger
|1,66
|0,61
|32,80
|Sanko Pazarlama
|2,04
|-4,23
|2,82
|Saray Matbaacılık
|1,19
|0,85
|19,00
|Sarkuysan
|3,36
|-1,18
|6,91
|Sasa Polyester
|6,20
|-1,12
|7,90
|Say Reklamcılık
|0,88
|0,00
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,56
|-0,39
|-13,51
|Selçuk Ecza Deposu
|4,64
|1,53
|70,68
|Selçuk Gıda
|1,84
|0,55
|38,35
|Senkron Güvenlik
|3,80
|-5,00
|280,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,33
|-0,43
|19,49
|Servet GMYO
|4,31
|0,23
|-8,30
|Seyitler Kimya
|4,90
|-2,00
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,17
|0,86
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,64
|1,59
|72,97
|Smartiks Yazılım
|2,68
|-2,19
|
|Soda Sanayii
|6,36
|-1,24
|-5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,05
|-0,70
|27,06
|Söktaş
|1,56
|-0,64
|22,83
|Sönmez Filament
|4,72
|3,74
|51,28
|Sönmez Pamuklu
|3,53
|3,82
|13,14
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|1,52
|0,06
|Şeker Fin. Kir.
|3,80
|3,83
|34,75
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Şişe Cam
|4,99
|-2,16
|-8,98
|Şok Marketler
|9,94
|3,01
|-7,53
|T. Halk Bankası
|6,21
|-1,58
|-11,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,60
|-1,11
|-31,76
|T.S.K.B.
|0,81
|-2,41
|0,00
|T.Tuborg
|7,79
|-0,64
|-1,82
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|-1,76
|-22,73
|Tat Gıda
|4,73
|0,64
|23,82
|TAV Havalimanları
|25,60
|-0,62
|16,41
|Taze Kuru Gıda
|5,32
|-0,75
|-21,76
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-3,90
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,70
|-2,36
|30,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,35
|1,73
|-20,88
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|0,00
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|3,74
|0,27
|59,15
|Tofaş Oto. Fab.
|19,95
|-0,75
|28,62
|Torunlar GMYO
|1,91
|2,14
|26,49
|Trabzon Liman
|7,18
|0,14
|4,38
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,87
|-1,37
|-0,65
|Trend GMYO
|1,22
|0,83
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,72
|1,41
|-12,20
|Tuğçelik
|2,09
|0,00
|-1,88
|Tukaş
|4,27
|-2,95
|157,23
|Turcas Petrol
|1,41
|-0,70
|0,00
|Turkcell
|13,21
|-0,30
|8,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,03
|-1,23
|-10,44
|Tüpraş
|129,10
|-1,90
|23,73
|Türk Hava Yolları
|12,75
|-1,54
|-20,86
|Türk Prysmian Kablo
|1,94
|1,04
|12,49
|Türk Telekom
|5,47
|-2,50
|40,26
|Türk Traktör
|30,66
|-2,04
|-12,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,76
|-0,25
|-26,07
|Ufuk Yatırım
|1,22
|1,67
|7,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|0,72
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|20,90
|-3,69
|30,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|5,35
|23,08
|Umpaş Holding
|0,44
|4,76
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,04
|0,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,17
|-0,94
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,04
|-0,95
|73,33
|Ülker Bisküvi
|18,56
|-0,05
|26,52
|Ünye Çimento
|2,77
|1,09
|-20,17
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|0,00
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,80
|3,45
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|4,76
|-1,04
|22,05
|Vakko Tekstil
|3,04
|2,70
|16,55
|Vanet Gıda
|1,71
|-0,58
|31,54
|Verusa Holding
|15,21
|0,40
|-8,37
|Verusaturk Girisim
|3,41
|0,59
|3,02
|Vestel
|10,02
|1,31
|80,54
|Vestel Beyaz Eşya
|15,30
|0,20
|56,64
|Viking Kağıt
|0,99
|1,02
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,48
|2,07
|-13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|0,37
|70,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|-1,57
|-10,04
|Yataş
|5,46
|0,74
|22,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|1,14
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,18
|0,25
|13,92
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,07
|-0,79
|4,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.579,90
|0,00
|17,32
|Yonga Mobilya
|7,78
|-0,13
|17,88
|Yünsa
|4,23
|-0,70
|1,32
|Zorlu Enerji
|1,17
|-2,50
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)