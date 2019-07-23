Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 0,00 117,86 İş Bankası (B) 19.

23.07.2019 18:38 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90 0,00 117,86
İş Bankası (B) 19.200,00 2,29 527,41
İş Bankası (C) 6,31 1,61 39,29
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,60 -1,89 -43,84
İş Girişim 2,63 1,15 28,92
İş GMYO 1,02 0,99 -5,56
İş Y. Men. Değ. 3,19 2,24 72,73
İş Yat. Ort. 1,14 6,54 54,45
İşbir Holding 372,00 20,00 169,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33
İttifak Holding 6,20 0,00 100,00
İz Hayvancılık Tarım 4,88 -0,61 -25,95
İzmir Demir Çelik 1,60 0,00 -3,61
İzmir Fırça 1,65 0,61 -20,29
İzocam 23,10 0,79 7,84
Jantsa Jant Sanayi 31,24 0,32 21,03
Kafein Yazılım 7,13 0,99 3,52
Kapital Yat. Holding 1,80 -1,10 -37,28
Kaplamin 3,67 7,31 1,94
Kardemir (A) 2,13 0,95 24,44
Kardemir (B) 2,13 0,95 23,76
Kardemir (D) 2,27 1,34 10,42
Karel Elektronik 6,44 0,78 54,44
Karsan Otomotiv 1,13 -0,88 -11,72
Karsu Tekstil 1,50 4,17 20,00
Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 -2,92 34,59
Kartonsan 317,00 0,83 -0,62
Katmerciler Ekipman 2,04 0,49 -32,20
Kent Gıda 122,40 0,58 2,86
Kerevitaş Gıda 2,09 -2,34 16,11
Kervansaray Yat. Holding 0,25 -7,41 -28,57
Kiler GMYO 1,95 -1,52 11,43
Klimasan Klima 10,70 0,00 175,78
Koç Holding 19,13 2,30 38,14
Konfrut Gıda 31,78 0,38 33,08
Konya Çimento 186,50 1,36 4,78
Kordsa Teknik Tekstil 11,88 1,28 25,57
Koza Altın 56,30 -1,49 9,75
Koza Madencilik 6,77 2,73 -6,23
Körfez GMYO 1,39 -4,79 13,93
Kristal Kola 0,89 2,30 -15,24
Kron Telekomünikasyon 8,85 4,12 1,72
Kuştur Kuşadası Turizm 23,98 2,92 74,91
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 1,71 5,31
Kütahya Porselen 4,93 -1,40 8,35
Lider Faktoring 2,17 0,93 -3,56
Link Bilgisayar 10,48 0,96 25,96
Logo Yazılım 44,12 0,59 62,56
Lokman Hekim Sağlık 3,88 0,00 -13,78
Lüks Kadife 4,62 1,09 -4,74
Makina Takım 1,34 -0,74 -12,99
Mardin Çimento 2,83 0,35 1,91
Marka Yatırım Holding 0,64 1,59 3,23
Marmaris Altınyunus 19,00 -0,78 8,20
Marshall 26,90 -2,75 6,66
Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08
Martı Otel 0,68 0,00 17,24
Mavi Giyim 41,66 -0,43 29,30
Mazhar Zorlu Holding 6,47 8,38 69,82
Mega Polietilen 1,77 1,14 -13,24
Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -4,17
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,50 -4,65 108,68
Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71
Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,41 -0,70 34,29
Metro Holding 1,11 3,74 46,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,00 2,54
Migros Ticaret 15,23 1,67 2,21
Milpa 1,42 2,90 -0,65
Mistral GMYO 1,22 7,96 -20,26
MLP Sağlık 11,15 2,20 4,21
MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,00 -5,45
Mondi Tire Kutsan 1,57 0,64 -15,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60
Net Holding 1,65 0,00 -15,82
Netaş Telekom. 7,10 0,71 9,91
Niğbaş Niğde Beton 9,89 -1,49 147,25
Nuh Çimento 6,35 0,32 -8,37
Nurol GMYO 2,47 2,49 17,62
Odaş Elektrik 1,41 0,71 0,14
Olmuksan-IP 3,33 -0,30 -1,19
Orge Enerji Elektrik 3,29 -0,30 5,45
Orma Orman Mahsulleri 1,20 0,00 0,00
Osmanlı Menkul 1,34 -0,74 -22,09
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 1,00 -6,48
Otokar 123,20 -1,12 43,44
Oyak Yat. Ort. 1,15 1,77 -27,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,66 -4,60 62,75
Özak GMYO 1,60 -0,62 10,41
Özbal Çelik Boru 1,18 -0,84 -14,49
Özderici GMYO 0,82 1,23 -65,11
Özerden Plastik 2,90 -1,69 18,97
Panora GMYO 4,16 0,48 13,14
Park Elek.Madencilik 2,82 1,44 17,01
Parsan 14,19 1,43 61,99
Pegasus 48,72 -1,18 112,57
Peker GMYO 4,03 0,75 -51,00
Penguen Gıda 1,49 0,68 37,96
Pera GMYO 0,51 2,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,69 0,45 9,54
Petkim 4,09 0,99 3,87
Petrokent Turizm 77,00 2,53 12,08
Pınar Et ve Un 6,69 1,36 50,78
Pınar Su 1,31 0,77 4,80
Pınar Süt 6,81 -0,29 9,54
Plastikkart 3,06 4,08 13,33
Polisan Holding 2,15 0,00 -28,69
Politeknik Metal 59,40 -0,59 69,39
Prizma Press Matbaacılık 2,60 0,00 67,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.078,30 0,20
QNB Finans Fin. Kir. 4,27 3,14 -37,21
QNB Finansbank 6,80 0,59 -24,53
Ral Yatırım Holding 4,67 -0,21 153,80
Ray Sigorta 2,19 0,00 57,55
Reysaş GMYO 0,84 0,00 21,74
Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05
Rhea Girişim 0,92 1,10 39,39
Rodrigo Tekstil 4,44 5,71 133,68
Royal Halı 0,83 1,22 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,30 0,78 -25,29
Sabancı Holding 9,46 3,61 30,80
Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 3,23 23,85
Salix Yatırım Holding 3,74 1,08 -2,86
Sanel Mühendislik 3,87 0,78 77,52
Sanifoam Sünger 1,65 -0,60 32,00
Sanko Pazarlama 2,02 -0,98 1,81
Saray Matbaacılık 1,21 1,68 21,00
Sarkuysan 3,38 0,60 7,55
Sasa Polyester 6,27 1,13 9,12
Say Reklamcılık 0,88 0,00 -6,38
Sekuro Plastik 2,57 0,39 -13,18
Selçuk Ecza Deposu 4,70 1,29 72,89
Selçuk Gıda 1,83 -0,54 37,59
Senkron Güvenlik 3,62 -4,74 262,00
Serve Film Prodüksiyon 2,31 -0,86 18,46
Servet GMYO 4,34 0,70 -7,66
Seyitler Kimya 5,00 2,04 29,87
Silverline Endüstri 1,15 -1,71 -14,18
Sinpaş GMYO 0,68 6,25 83,78
Smartiks Yazılım 2,68 0,00
Soda Sanayii 6,37 0,16 -5,84
Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,14 27,24
Söktaş 1,57 0,64 23,62
Sönmez Filament 5,15 9,11 65,06
Sönmez Pamuklu 3,58 1,42 14,74
Sumaş Suni Tahta 6,90 2,99 3,05
Şeker Fin. Kir. 3,75 -1,32 32,98
Şekerbank 0,98 1,03 -10,91
Şişe Cam 5,01 0,40 -8,61
Şok Marketler 10,06 1,21 -6,42
T. Halk Bankası 6,34 2,09 -9,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,63 0,26 -31,59
T.S.K.B. 0,85 4,94 4,94
T.Tuborg 7,83 0,51 -1,31
Taç Tarım Ürünleri 3,91 -22,73
Tat Gıda 4,60 -2,75 20,42
TAV Havalimanları 25,92 1,25 17,87
Taze Kuru Gıda 5,29 -0,56 -22,21
Tek-Art Turizm 0,75 1,35 -11,76
Tekfen Holding 25,50 -0,78 29,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,33 -0,85 -21,55
Temapol Polimer Plastik 2,91 1,04 -4,90
TGS Dış Ticaret 3,67 -1,87 56,17
Tofaş Oto. Fab. 20,20 1,25 30,23
Torunlar GMYO 1,98 3,66 31,13
Trabzon Liman 7,22 0,56 4,96
Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97
Trakya Cam 2,88 0,35 -0,31
Trend GMYO 1,21 -0,82 -4,72
TSKB GMYO 0,76 5,56 -7,32
Tuğçelik 2,11 0,96 -0,94
Tukaş 4,34 1,64 161,45
Turcas Petrol 1,45 2,84 2,84
Turkcell 13,40 1,44 10,11
Tümosan Motor ve Traktör 4,08 1,24 -9,33
Tüpraş 131,80 2,09 26,32
Türk Hava Yolları 13,04 2,27 -19,06
Türk Prysmian Kablo 1,95 0,52 13,07
Türk Telekom 5,56 1,65 42,56
Türk Traktör 30,68 0,07 -12,09
Türker Proje Gayrimenkul 23,82 0,25 -25,89
Ufuk Yatırım 1,23 0,82 7,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 2,88 25,44
Ulusoy Elektrik 20,86 -0,19 30,70
Ulusoy Un Sanayi 2,65 3,52 27,40
Umpaş Holding 0,43 -2,27 -21,82
Uşak Seramik 1,05 0,96 -5,41
Utopya Turizm 3,19 0,63 -22,20
Uzertaş Boya 1,14 9,62 90,00
Ülker Bisküvi 18,84 1,51 28,43
Ünye Çimento 2,76 -0,36 -20,46
Vakıf Fin. Kir. 1,45 1,40 -18,54
Vakıf GMYO 1,80 0,00 -9,55
Vakıf Yat. Ort. 1,28 2,40 -15,79
Vakıflar Bankası 4,85 1,89 24,36
Vakko Tekstil 3,01 -0,99 15,40
Vanet Gıda 1,73 1,17 33,08
Verusa Holding 15,00 -1,38 -9,64
Verusaturk Girisim 3,33 -2,35 0,60
Vestel 9,93 -0,90 78,92
Vestel Beyaz Eşya 15,41 0,72 57,77
Viking Kağıt 0,99 0,00 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 0,68 -13,37
Yapı ve Kredi Bank. 2,77 1,84 73,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,54 1,20 -8,96
Yataş 5,33 -2,38 19,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 -1,12 -6,38
Yeni Gimat GMYO 8,24 0,73 14,76
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85
Yeşil Yatırım Holding 10,02 -0,50 4,05
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.581,40 0,06 17,39
Yonga Mobilya 7,60 -2,31 15,15
Yünsa 4,24 0,24 1,56
Zorlu Enerji 1,20 2,56 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
19:13   Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği
18:51   "İngiltere'de anlaşmasız ayrılık riski arttı"
18:43   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42   "Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz"
18:41   Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:41   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40   Borsada en çok değer kazanan hisseler