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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 19.

24.07.2019 18:44 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90 117,86
İş Bankası (B) 19.176,90 -0,12 526,66
İş Bankası (C) 6,44 2,06 42,16
İş Bankası (Kur.) 143.000,00 -4,67 194,23
İş Fin.Kir. 2,71 4,23 -41,47
İş Girişim 2,61 -0,76 27,94
İş GMYO 0,99 -2,94 -8,33
İş Y. Men. Değ. 3,25 1,88 75,98
İş Yat. Ort. 1,12 -1,75 51,74
İşbir Holding 375,00 0,81 171,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14
İttifak Holding 6,21 0,16 100,32
İz Hayvancılık Tarım 4,80 -1,64 -27,16
İzmir Demir Çelik 1,61 0,63 -3,01
İzmir Fırça 1,65 0,00 -20,29
İzocam 23,00 -0,43 7,38
Jantsa Jant Sanayi 31,46 0,70 21,88
Kafein Yazılım 7,20 0,98 4,53
Kapital Yat. Holding 1,90 5,56 -33,80
Kaplamin 4,02 9,54 11,67
Kardemir (A) 2,20 3,29 28,53
Kardemir (B) 2,24 5,16 30,15
Kardemir (D) 2,30 1,32 11,88
Karel Elektronik 6,38 -0,93 53,00
Karsan Otomotiv 1,12 -0,88 -12,50
Karsu Tekstil 1,48 -1,33 18,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,13 3,01 38,65
Kartonsan 316,70 -0,09 -0,71
Katmerciler Ekipman 2,02 -0,98 -32,86
Kent Gıda 121,80 -0,49 2,35
Kerevitaş Gıda 2,06 -1,44 14,44
Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57
Kiler GMYO 1,93 -1,03 10,29
Klimasan Klima 10,66 -0,37 174,75
Koç Holding 19,30 0,89 39,36
Konfrut Gıda 31,34 -1,38 31,24
Konya Çimento 184,80 -0,91 3,82
Kordsa Teknik Tekstil 12,25 3,11 29,48
Koza Altın 56,70 0,71 10,53
Koza Madencilik 6,78 0,15 -6,09
Körfez GMYO 1,37 -1,44 12,30
Kristal Kola 0,90 1,12 -14,29
Kron Telekomünikasyon 8,86 0,11 1,84
Kuştur Kuşadası Turizm 22,80 -4,92 66,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 -0,84 4,42
Kütahya Porselen 4,93 0,00 8,35
Lider Faktoring 2,15 -0,92 -4,44
Link Bilgisayar 10,36 -1,15 24,52
Logo Yazılım 43,84 -0,63 61,53
Lokman Hekim Sağlık 3,82 -1,55 -15,11
Lüks Kadife 4,59 -0,65 -5,36
Makina Takım 1,33 -0,75 -13,64
Mardin Çimento 2,83 0,00 1,91
Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23
Marmaris Altınyunus 19,00 0,00 8,20
Marshall 27,04 0,52 7,22
Martı GMYO 0,62 -1,59 -4,62
Martı Otel 0,69 1,47 18,97
Mavi Giyim 41,66 0,00 29,30
Mazhar Zorlu Holding 5,38 -16,85 41,21
Mega Polietilen 1,79 1,13 -12,25
Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -5,56
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,30 -1,60 105,34
Merko Gıda 0,71 -1,39 -29,70
Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,41 0,00 34,29
Metro Holding 1,09 -1,80 43,42
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 2,48 5,08
Migros Ticaret 15,39 1,05 3,29
Milpa 1,40 -1,41 -2,05
Mistral GMYO 1,21 -0,82 -20,92
MLP Sağlık 11,58 3,86 8,22
MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,00 -5,45
Mondi Tire Kutsan 1,56 -0,64 -16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60
Net Holding 1,65 0,00 -15,82
Netaş Telekom. 7,08 -0,28 9,60
Niğbaş Niğde Beton 10,11 2,22 152,75
Nuh Çimento 6,30 -0,79 -9,09
Nurol GMYO 2,43 -1,62 15,71
Odaş Elektrik 1,40 -0,71 -0,57
Olmuksan-IP 3,36 0,90 -0,30
Orge Enerji Elektrik 3,23 -1,82 3,53
Orma Orman Mahsulleri 1,17 -2,50 -2,50
Osmanlı Menkul 1,31 -2,24 -23,84
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48
Otokar 124,90 1,38 45,42
Oyak Yat. Ort. 1,15 0,00 -27,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,64 -1,20 60,78
Özak GMYO 1,60 0,00 10,41
Özbal Çelik Boru 1,20 1,69 -13,04
Özderici GMYO 0,85 3,66 -63,83
Özerden Plastik 2,94 1,38 20,61
Panora GMYO 4,15 -0,24 12,87
Park Elek.Madencilik 2,84 0,71 17,84
Parsan 14,40 1,48 64,38
Pegasus 48,46 -0,53 111,43
Peker GMYO 4,03 0,00 -51,00
Penguen Gıda 1,46 -2,01 35,19
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,89 2,99 12,81
Petkim 4,06 -0,73 3,11
Petrokent Turizm 75,20 -2,34 9,46
Pınar Et ve Un 6,68 -0,15 50,56
Pınar Su 1,30 -0,76 4,00
Pınar Süt 6,72 -1,32 8,09
Plastikkart 3,00 -1,96 11,11
Polisan Holding 2,14 -0,47 -29,02
Politeknik Metal 59,90 0,84 70,82
Prizma Press Matbaacılık 2,62 0,77 69,03
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,10 0,07
QNB Finans Fin. Kir. 4,26 -0,23 -37,35
QNB Finansbank 6,75 -0,74 -25,08
Ral Yatırım Holding 4,74 1,50 157,61
Ray Sigorta 2,18 -0,46 56,83
Reysaş GMYO 0,82 -2,38 18,84
Reysaş Lojistik 0,75 -2,60 1,35
Rhea Girişim 0,91 -1,09 37,88
Rodrigo Tekstil 4,54 2,25 138,95
Royal Halı 0,83 0,00 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,32 1,54 -24,14
Sabancı Holding 9,55 0,95 32,04
Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -0,52 23,21
Salix Yatırım Holding 3,69 -1,34 -4,16
Sanel Mühendislik 3,86 -0,26 77,06
Sanifoam Sünger 1,65 0,00 32,00
Sanko Pazarlama 2,08 2,97 4,84
Saray Matbaacılık 1,22 0,83 22,00
Sarkuysan 3,42 1,18 8,82
Sasa Polyester 6,21 -0,96 8,08
Say Reklamcılık 0,88 0,00 -6,38
Sekuro Plastik 2,56 -0,39 -13,51
Selçuk Ecza Deposu 4,68 -0,43 72,16
Selçuk Gıda 1,73 -5,46 30,08
Senkron Güvenlik 3,13 -13,54 213,00
Serve Film Prodüksiyon 2,29 -0,87 17,44
Servet GMYO 4,27 -1,61 -9,15
Seyitler Kimya 5,10 2,00 32,47
Silverline Endüstri 1,14 -0,87 -14,93
Sinpaş GMYO 0,71 4,41 91,89
Smartiks Yazılım 2,66 -0,75
Soda Sanayii 6,50 2,04 -3,92
Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,00 27,24
Söktaş 1,56 -0,64 22,83
Sönmez Filament 5,38 4,47 72,44
Sönmez Pamuklu 3,58 0,00 14,74
Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 3,05
Şeker Fin. Kir. 3,75 0,00 32,98
Şekerbank 0,97 -1,02 -11,82
Şişe Cam 5,11 2,00 -6,79
Şok Marketler 9,98 -0,80 -7,16
T. Halk Bankası 6,34 0,00 -9,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,57 -0,52 -31,94
T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94
T.Tuborg 7,88 0,64 -0,68
Taç Tarım Ürünleri 3,84 -1,79 -24,11
Tat Gıda 4,69 1,96 22,77
TAV Havalimanları 25,92 0,00 17,87
Taze Kuru Gıda 5,41 2,27 -20,44
Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -12,94
Tekfen Holding 25,86 1,41 31,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,29 -1,72 -22,90
Temapol Polimer Plastik 2,90 -0,34 -5,23
TGS Dış Ticaret 3,50 -4,63 48,94
Tofaş Oto. Fab. 20,16 -0,20 29,97
Torunlar GMYO 2,04 3,03 35,10
Trabzon Liman 7,20 -0,28 4,67
Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97
Trakya Cam 2,88 0,00 -0,31
Trend GMYO 1,22 0,83 -3,94
TSKB GMYO 0,74 -2,63 -9,76
Tuğçelik 2,18 3,32 2,35
Tukaş 4,28 -1,38 157,83
Turcas Petrol 1,44 -0,69 2,13
Turkcell 13,56 1,19 11,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,07 -0,25 -9,56
Tüpraş 135,40 2,73 29,77
Türk Hava Yolları 12,96 -0,61 -19,55
Türk Prysmian Kablo 1,92 -1,54 11,33
Türk Telekom 5,49 -1,26 40,77
Türk Traktör 30,70 0,07 -12,03
Türker Proje Gayrimenkul 23,98 0,67 -25,39
Ufuk Yatırım 1,23 0,00 7,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 2,10 28,07
Ulusoy Elektrik 20,70 -0,77 29,70
Ulusoy Un Sanayi 2,60 -1,89 25,00
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,04 -0,95 -6,31
Utopya Turizm 3,17 -0,63 -22,68
Uzertaş Boya 1,15 0,88 91,67
Ülker Bisküvi 19,03 1,01 29,72
Ünye Çimento 2,74 -0,72 -21,04
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -1,38 -19,66
Vakıf GMYO 1,79 -0,56 -10,05
Vakıf Yat. Ort. 1,28 0,00 -15,79
Vakıflar Bankası 4,89 0,82 25,38
Vakko Tekstil 2,96 -1,66 13,48
Vanet Gıda 1,78 2,89 36,92
Verusa Holding 15,01 0,07 -9,58
Verusaturk Girisim 3,25 -2,40 -1,81
Vestel 9,70 -2,32 74,77
Vestel Beyaz Eşya 15,42 0,06 57,87
Viking Kağıt 0,98 -1,01 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 -1,34 -14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,80 1,08 75,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 8,27 -1,43
Yataş 5,39 1,13 20,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -1,14 -7,45
Yeni Gimat GMYO 8,20 -0,49 14,20
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,95 -0,70 3,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.690,00 4,21 22,33
Yonga Mobilya 7,00 -7,89 6,06
Yünsa 4,22 -0,47 1,08
Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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