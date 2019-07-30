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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 17.

30.07.2019 18:36 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90 117,86
İş Bankası (B) 17.998,50 -0,01 488,15
İş Bankası (C) 6,32 -1,56 39,51
İş Bankası (Kur.) 150.150,40 0,00 208,94
İş Fin.Kir. 2,66 0,38 -42,55
İş Girişim 2,73 3,80 33,82
İş GMYO 0,97 0,00 -10,19
İş Y. Men. Değ. 3,25 -0,91 75,98
İş Yat. Ort. 1,18 -0,84 59,87
İşbir Holding 374,00 2,75 171,01
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33
İttifak Holding 5,95 -0,83 91,94
İz Hayvancılık Tarım 5,01 -0,60 -23,98
İzmir Demir Çelik 1,62 -0,61 -2,41
İzmir Fırça 1,67 0,60 -19,32
İzocam 24,52 4,79 14,47
Jantsa Jant Sanayi 31,50 -0,25 22,04
Kafein Yazılım 6,94 3,58 0,76
Kapital Yat. Holding 1,85 0,00 -35,54
Kaplamin 4,42 2,55 22,78
Kardemir (A) 2,13 -0,93 24,44
Kardemir (B) 2,13 -0,93 23,76
Kardemir (D) 2,21 -1,34 7,50
Karel Elektronik 7,21 3,44 72,90
Karsan Otomotiv 1,12 0,00 -12,50
Karsu Tekstil 1,70 6,92 36,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,09 4,73 37,57
Kartonsan 319,30 -1,15 0,10
Katmerciler Ekipman 2,83 0,00 -5,94
Kent Gıda 123,00 0,99 3,36
Kerevitaş Gıda 2,14 -0,93 18,89
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,91 -0,52 9,14
Klimasan Klima 10,95 -2,41 182,22
Koç Holding 18,67 -2,20 34,81
Konfrut Gıda 33,84 -0,99 41,71
Konya Çimento 186,20 0,54 4,61
Kordsa Teknik Tekstil 12,38 1,56 30,85
Koza Altın 57,75 0,96 12,57
Koza Madencilik 7,16 0,56 -0,83
Körfez GMYO 1,48 -0,67 21,31
Kristal Kola 0,88 -2,22 -16,19
Kron Telekomünikasyon 9,18 0,44 5,52
Kuştur Kuşadası Turizm 22,96 -4,33 67,47
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -1,72 0,88
Kütahya Porselen 5,02 0,60 10,33
Lider Faktoring 2,23 0,45 -0,89
Link Bilgisayar 10,31 0,98 23,92
Logo Yazılım 44,02 0,87 62,20
Lokman Hekim Sağlık 3,72 -0,53 -17,33
Lüks Kadife 4,82 0,63 -0,62
Makina Takım 1,39 2,21 -9,74
Mardin Çimento 2,83 -0,70 1,91
Marka Yatırım Holding 0,64 0,00 3,23
Marmaris Altınyunus 19,14 -3,38 9,00
Marshall 26,00 -0,38 3,09
Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08
Martı Otel 0,65 -1,52 12,07
Mavi Giyim 41,76 -0,52 29,61
Mazhar Zorlu Holding 5,45 2,83 43,04
Mega Polietilen 2,01 5,24 -1,47
Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -5,56
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 11,80 -1,50 96,99
Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71
Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,40 -1,41 33,33
Metro Holding 1,13 2,73 48,68
Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 5,08 12,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 4,88 9,32
Migros Ticaret 16,94 0,77 13,69
Milpa 1,42 1,43 -0,65
Mistral GMYO 1,19 -0,83 -22,22
MLP Sağlık 11,83 4,78 10,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -5,45
Mondi Tire Kutsan 1,55 -0,64 -16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,61 -1,83 -17,86
Netaş Telekom. 7,45 -2,61 15,33
Niğbaş Niğde Beton 10,19 0,69 154,75
Nuh Çimento 6,30 0,00 -9,09
Nurol GMYO 2,42 -0,41 15,24
Odaş Elektrik 1,45 -0,68 2,98
Olmuksan-IP 3,36 -0,59 -0,30
Orge Enerji Elektrik 3,38 3,05 8,33
Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,86 -2,50
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 0,99 -5,56
Otokar 126,90 0,87 47,75
Oyak Yat. Ort. 1,45 11,54 -8,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 -1,16 66,67
Özak GMYO 1,56 -1,27 7,65
Özbal Çelik Boru 1,28 -5,88 -7,25
Özderici GMYO 0,79 -2,47 -66,38
Özerden Plastik 2,91 -0,34 19,38
Panora GMYO 4,18 0,00 13,68
Park Elek.Madencilik 2,91 -0,34 20,75
Parsan 15,68 1,55 79,00
Pegasus 47,44 2,64 106,98
Peker GMYO 4,03 -0,49 -51,00
Penguen Gıda 1,46 -2,01 35,19
Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,88 -0,29 12,65
Petkim 4,01 -1,23 1,84
Petrokent Turizm 75,50 -3,21 9,90
Pınar Et ve Un 6,85 0,74 54,39
Pınar Su 1,47 8,89 17,60
Pınar Süt 7,40 -0,13 19,03
Plastikkart 3,18 6,00 17,78
Polisan Holding 2,39 6,70 -20,73
Politeknik Metal 61,95 0,65 76,66
Prizma Press Matbaacılık 2,58 -2,27 66,45
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.083,40 -0,06
QNB Finans Fin. Kir. 4,44 -0,45 -34,71
QNB Finansbank 6,75 0,00 -25,08
Ral Yatırım Holding 4,80 -3,03 160,87
Ray Sigorta 2,20 -0,90 58,27
Reysaş GMYO 0,90 2,27 30,43
Reysaş Lojistik 0,87 3,57 17,57
Rhea Girişim 0,72 -20,00 9,09
Rodrigo Tekstil 5,09 2,41 167,89
Royal Halı 0,81 0,00 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,34 3,08 -22,99
Sabancı Holding 9,80 0,00 35,50
Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 0,00 22,56
Salix Yatırım Holding 3,70 1,93 -3,90
Sanel Mühendislik 3,93 -0,25 80,28
Sanifoam Sünger 1,93 -3,02 54,40
Sanko Pazarlama 2,18 0,93 9,88
Saray Matbaacılık 1,36 3,82 36,00
Sarkuysan 3,68 1,38 17,09
Sasa Polyester 6,19 -1,12 7,73
Say Reklamcılık 0,90 0,00 -4,26
Sekuro Plastik 2,69 1,51 -9,12
Selçuk Ecza Deposu 4,72 2,83 73,63
Selçuk Gıda 1,83 3,98 37,59
Senkron Güvenlik 2,28 -14,93 128,00
Serve Film Prodüksiyon 2,12 -6,19 8,72
Servet GMYO 4,34 -0,23 -7,66
Seyitler Kimya 4,98 0,00 29,35
Silverline Endüstri 1,13 -1,74 -15,67
Sinpaş GMYO 0,71 0,00 91,89
Smartiks Yazılım 2,67 0,00
Soda Sanayii 6,24 -0,79 -7,77
Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,86 27,24
Söktaş 1,65 0,00 29,92
Sönmez Filament 5,16 -0,39 65,38
Sönmez Pamuklu 3,51 0,29 12,50
Sumaş Suni Tahta 7,11 -0,97 6,19
Şeker Fin. Kir. 3,81 1,60 35,11
Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91
Şişe Cam 4,95 -1,39 -9,71
Şok Marketler 10,24 1,79 -4,74
T. Halk Bankası 6,14 -2,69 -12,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,46 -1,29 -32,59
T.S.K.B. 0,83 -1,19 2,47
T.Tuborg 8,01 1,39 0,96
Taç Tarım Ürünleri 3,93 -0,76 -22,33
Tat Gıda 5,07 0,40 32,72
TAV Havalimanları 24,66 0,98 12,14
Taze Kuru Gıda 5,36 -0,56 -21,18
Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -11,76
Tekfen Holding 24,30 -1,38 23,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,30 -0,86 -22,56
Temapol Polimer Plastik 3,00 2,74 -1,96
TGS Dış Ticaret 3,44 -3,37 46,38
Tofaş Oto. Fab. 19,68 -0,86 26,87
Torunlar GMYO 1,94 -1,52 28,48
Trabzon Liman 7,23 0,42 5,11
Trabzonspor Sportif 1,08 0,93 -21,52
Trakya Cam 2,86 -1,72 -1,00
Trend GMYO 1,55 -5,49 22,05
TSKB GMYO 0,76 4,11 -7,32
Tuğçelik 2,23 -0,89 4,69
Tukaş 4,42 0,23 166,27
Turcas Petrol 1,44 -0,69 2,13
Turkcell 13,53 -0,29 11,18
Tümosan Motor ve Traktör 4,11 -1,20 -8,67
Tüpraş 138,90 1,68 33,13
Türk Hava Yolları 12,73 -0,31 -20,98
Türk Prysmian Kablo 2,01 0,50 16,54
Türk Telekom 5,60 -2,78 43,59
Türk Traktör 31,60 1,35 -9,46
Türker Proje Gayrimenkul 23,78 -0,34 -26,01
Ufuk Yatırım 1,23 -1,60 7,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 -2,63 29,82
Ulusoy Elektrik 24,80 11,81 55,39
Ulusoy Un Sanayi 2,61 -1,14 25,48
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,06 1,92 -4,50
Utopya Turizm 3,25 -0,91 -20,73
Uzertaş Boya 1,15 -2,54 91,67
Ülker Bisküvi 18,50 1,20 26,11
Ünye Çimento 2,81 -1,40 -19,02
Vakıf Fin. Kir. 1,52 4,11 -14,61
Vakıf GMYO 1,77 -0,56 -11,06
Vakıf Yat. Ort. 1,39 4,51 -8,55
Vakıflar Bankası 5,14 -0,58 31,79
Vakko Tekstil 3,18 0,32 21,92
Vanet Gıda 1,70 -0,58 30,77
Verusa Holding 15,05 0,40 -9,34
Verusaturk Girisim 3,15 -0,94 -4,83
Vestel 9,38 -2,29 69,01
Vestel Beyaz Eşya 15,25 -1,36 56,13
Viking Kağıt 0,99 0,00 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 2,04 -12,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 -3,27 66,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 -8,42 -6,45
Yataş 5,46 0,37 22,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 1,12 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,38 -0,48 16,71
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,84 -0,61 2,18
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.598,90 -0,04 18,19
Yonga Mobilya 7,39 3,50 11,97
Yünsa 4,29 0,47 2,76
Zorlu Enerji 1,21 -1,63 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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