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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 17.

31.07.2019 18:47 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90 117,86
İş Bankası (B) 17.000,00 -5,55 455,52
İş Bankası (C) 6,24 -1,27 37,75
İş Bankası (Kur.) 150.150,40 208,94
İş Fin.Kir. 2,56 -3,76 -44,71
İş Girişim 2,66 -2,56 30,39
İş GMYO 0,96 -1,03 -11,11
İş Y. Men. Değ. 3,20 -1,54 73,27
İş Yat. Ort. 1,18 0,00 59,87
İşbir Holding 398,80 6,63 188,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -59,52
İttifak Holding 5,90 -0,84 90,32
İz Hayvancılık Tarım 4,90 -2,20 -25,64
İzmir Demir Çelik 1,59 -1,85 -4,22
İzmir Fırça 1,66 -0,60 -19,81
İzocam 23,86 -2,69 11,39
Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,95 23,20
Kafein Yazılım 7,00 0,86 1,63
Kapital Yat. Holding 1,81 -2,16 -36,93
Kaplamin 3,93 -11,09 9,17
Kardemir (A) 2,09 -1,88 22,11
Kardemir (B) 2,08 -2,35 20,86
Kardemir (D) 2,18 -1,36 6,04
Karel Elektronik 7,12 -1,25 70,74
Karsan Otomotiv 1,11 -0,89 -13,28
Karsu Tekstil 1,76 3,53 40,80
Karsusan Su Ürünleri San. 4,96 -2,55 34,05
Kartonsan 321,30 0,63 0,73
Katmerciler Ekipman 2,58 -8,83 -14,25
Kent Gıda 122,10 -0,73 2,61
Kerevitaş Gıda 2,15 0,47 19,44
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,88 -1,57 7,43
Klimasan Klima 10,92 -0,27 181,45
Koç Holding 18,72 0,27 35,17
Konfrut Gıda 33,34 -1,48 39,61
Konya Çimento 184,00 -1,18 3,37
Kordsa Teknik Tekstil 12,43 0,40 31,38
Koza Altın 56,90 -1,47 10,92
Koza Madencilik 7,14 -0,28 -1,11
Körfez GMYO 1,46 -1,35 19,67
Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19
Kron Telekomünikasyon 9,06 -1,31 4,14
Kuştur Kuşadası Turizm 22,36 -2,61 63,09
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,88 1,77
Kütahya Porselen 4,97 -1,00 9,23
Lider Faktoring 2,21 -0,90 -1,78
Link Bilgisayar 10,20 -1,07 22,60
Logo Yazılım 44,00 -0,05 62,12
Lokman Hekim Sağlık 3,72 0,00 -17,33
Lüks Kadife 4,92 2,07 1,44
Makina Takım 1,36 -2,16 -11,69
Mardin Çimento 2,81 -0,71 1,19
Marka Yatırım Holding 0,69 7,81 11,29
Marmaris Altınyunus 19,10 -0,21 8,77
Marshall 26,18 0,69 3,81
Martı GMYO 0,64 1,59 -1,54
Martı Otel 0,66 1,54 13,79
Mavi Giyim 41,50 -0,62 28,80
Mazhar Zorlu Holding 5,66 3,85 48,56
Mega Polietilen 1,82 -9,45 -10,78
Menderes Tekstil 0,69 1,47 -4,17
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 11,48 -2,71 91,65
Merko Gıda 0,72 0,00 -28,71
Metal Gayrimenkul 0,69 -1,43 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,40 0,00 33,33
Metro Holding 1,09 -3,54 43,42
Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 1,61 14,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -2,33 6,78
Migros Ticaret 16,99 0,30 14,03
Milpa 1,42 0,00 -0,65
Mistral GMYO 1,17 -1,68 -23,53
MLP Sağlık 12,00 1,44 12,15
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,96 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,59 -1,24 -18,88
Netaş Telekom. 7,32 -1,74 13,31
Niğbaş Niğde Beton 10,30 1,08 157,50
Nuh Çimento 6,28 -0,32 -9,38
Nurol GMYO 2,38 -1,65 13,33
Odaş Elektrik 1,45 0,00 2,98
Olmuksan-IP 3,35 -0,30 -0,59
Orge Enerji Elektrik 3,29 -2,66 5,45
Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,00 -2,50
Osmanlı Menkul 1,31 -0,76 -23,84
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 0,00 -5,56
Otokar 125,20 -1,34 45,77
Oyak Yat. Ort. 1,73 19,31 9,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 2,35 70,59
Özak GMYO 1,55 -0,64 6,96
Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70
Özderici GMYO 0,78 -1,27 -66,81
Özerden Plastik 2,84 -2,41 16,51
Panora GMYO 4,24 1,44 15,32
Park Elek.Madencilik 2,93 0,69 21,58
Parsan 15,95 1,72 82,08
Pegasus 47,52 0,17 107,33
Peker GMYO 3,64 -9,68 -55,74
Penguen Gıda 1,45 -0,68 34,26
Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,99 1,60 14,45
Petkim 3,92 -2,24 -0,44
Petrokent Turizm 76,65 1,52 11,57
Pınar Et ve Un 6,90 0,73 55,52
Pınar Su 1,40 -4,76 12,00
Pınar Süt 7,56 2,16 21,60
Plastikkart 3,21 0,94 18,89
Polisan Holding 2,29 -4,18 -24,04
Politeknik Metal 60,45 -2,42 72,38
Prizma Press Matbaacılık 2,54 -1,55 63,87
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,20 -0,20
QNB Finans Fin. Kir. 4,30 -3,15 -36,76
QNB Finansbank 6,72 -0,44 -25,42
Ral Yatırım Holding 4,90 2,08 166,30
Ray Sigorta 2,21 0,45 58,99
Reysaş GMYO 0,90 0,00 30,43
Reysaş Lojistik 0,88 1,15 18,92
Rhea Girişim 0,71 -1,39 7,58
Rodrigo Tekstil 5,05 -0,79 165,79
Royal Halı 0,80 -1,23 -19,19
RTA Laboratuvarları 1,32 -1,49 -24,14
Sabancı Holding 9,87 0,71 36,47
Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -2,11 19,98
Salix Yatırım Holding 3,92 5,95 1,82
Sanel Mühendislik 4,01 2,04 83,94
Sanifoam Sünger 1,88 -2,59 50,40
Sanko Pazarlama 2,16 -0,92 8,87
Saray Matbaacılık 1,35 -0,74 35,00
Sarkuysan 3,62 -1,63 15,19
Sasa Polyester 6,16 -0,48 7,21
Say Reklamcılık 0,91 1,11 -3,19
Sekuro Plastik 2,65 -1,49 -10,47
Selçuk Ecza Deposu 4,64 -1,69 70,68
Selçuk Gıda 1,80 -1,64 35,34
Senkron Güvenlik 2,08 -8,77 108,00
Serve Film Prodüksiyon 1,98 -6,60 1,54
Servet GMYO 4,36 0,46 -7,23
Seyitler Kimya 4,90 -1,61 27,27
Silverline Endüstri 1,17 3,54 -12,69
Sinpaş GMYO 0,71 0,00 91,89
Smartiks Yazılım 2,63 -1,50
Soda Sanayii 6,11 -2,08 -9,69
Sodaş Sodyum Sanayii 7,27 2,97 31,03
Söktaş 1,72 4,24 35,43
Sönmez Filament 5,16 0,00 65,38
Sönmez Pamuklu 3,50 -0,28 12,18
Sumaş Suni Tahta 6,60 -7,17 -1,43
Şeker Fin. Kir. 3,77 -1,05 33,69
Şekerbank 0,97 -1,02 -11,82
Şişe Cam 4,93 -0,40 -10,07
Şok Marketler 10,12 -1,17 -5,86
T. Halk Bankası 6,02 -1,95 -14,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,38 -0,70 -33,06
T.S.K.B. 0,83 0,00 2,47
T.Tuborg 8,41 4,99 6,00
Taç Tarım Ürünleri 3,83 -2,54 -24,31
Tat Gıda 4,99 -1,58 30,63
TAV Havalimanları 25,10 1,78 14,14
Taze Kuru Gıda 5,32 -0,75 -21,76
Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -12,94
Tekfen Holding 23,62 -2,80 20,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,24 -2,61 -24,58
Temapol Polimer Plastik 2,95 -1,67 -3,59
TGS Dış Ticaret 3,35 -2,62 42,55
Tofaş Oto. Fab. 19,68 0,00 26,87
Torunlar GMYO 1,93 -0,52 27,81
Trabzon Liman 7,23 0,00 5,11
Trabzonspor Sportif 1,05 -2,78 -23,70
Trakya Cam 2,77 -3,15 -4,11
Trend GMYO 1,32 -14,84 3,94
TSKB GMYO 0,75 -1,32 -8,54
Tuğçelik 2,31 3,59 8,45
Tukaş 4,40 -0,45 165,06
Turcas Petrol 1,43 -0,69 1,42
Turkcell 13,06 -3,47 7,31
Tümosan Motor ve Traktör 4,16 1,22 -7,56
Tüpraş 140,00 0,79 34,18
Türk Hava Yolları 12,46 -2,12 -22,66
Türk Prysmian Kablo 1,89 -5,97 9,59
Türk Telekom 5,39 -3,75 38,21
Türk Traktör 37,26 17,91 6,76
Türker Proje Gayrimenkul 23,78 0,00 -26,01
Ufuk Yatırım 1,26 2,44 10,53
Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 1,35 31,58
Ulusoy Elektrik 25,20 1,61 57,89
Ulusoy Un Sanayi 2,58 -1,15 24,04
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,06 0,00 -4,50
Utopya Turizm 3,19 -1,85 -22,20
Uzertaş Boya 1,16 0,87 93,33
Ülker Bisküvi 18,55 0,27 26,45
Ünye Çimento 2,78 -1,07 -19,88
Vakıf Fin. Kir. 1,51 -0,66 -15,17
Vakıf GMYO 1,80 1,69 -9,55
Vakıf Yat. Ort. 1,36 -2,16 -10,53
Vakıflar Bankası 5,09 -0,97 30,51
Vakko Tekstil 3,19 0,31 22,30
Vanet Gıda 1,69 -0,59 30,00
Verusa Holding 15,06 0,07 -9,28
Verusaturk Girisim 3,16 0,32 -4,53
Vestel 9,43 0,53 69,91
Vestel Beyaz Eşya 15,29 0,26 56,54
Viking Kağıt 0,98 -1,01 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 2,67 -10,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,73 2,63 70,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,82 8,05 1,08
Yataş 5,42 -0,73 21,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 -7,78 -11,70
Yeni Gimat GMYO 8,26 -1,43 15,03
Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,71 1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.530,00 -2,65 15,05
Yonga Mobilya 7,00 -5,28 6,06
Yünsa 4,26 -0,70 2,04
Zorlu Enerji 1,22 0,83 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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