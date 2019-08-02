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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 118.990,90 18,99 159,24 İş Bankası (B) 17.

02.08.2019 18:38 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 118.990,90 18,99 159,24
İş Bankası (B) 17.820,10 4,82 482,32
İş Bankası (C) 6,03 -3,05 33,11
İş Bankası (Kur.) 159.159,90 6,00 227,48
İş Fin.Kir. 2,44 -3,56 -47,30
İş Girişim 2,62 -1,87 28,43
İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,36 0,30 81,93
İş Yat. Ort. 1,23 -0,81 66,64
İşbir Holding 365,40 -6,28 164,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,00 -59,52
İttifak Holding 5,80 -0,85 87,10
İz Hayvancılık Tarım 4,84 0,21 -26,56
İzmir Demir Çelik 1,58 -1,25 -4,82
İzmir Fırça 1,62 -0,61 -21,74
İzocam 23,94 -0,99 11,76
Jantsa Jant Sanayi 31,80 0,00 23,20
Kafein Yazılım 6,98 0,72 1,34
Kapital Yat. Holding 1,81 -2,69 -36,93
Kaplamin 4,39 4,03 21,94
Kardemir (A) 2,07 -0,48 20,94
Kardemir (B) 2,07 -0,96 20,28
Kardemir (D) 2,12 -2,30 3,12
Karel Elektronik 7,06 -2,08 69,30
Karsan Otomotiv 1,09 -1,80 -14,84
Karsu Tekstil 1,73 -3,35 38,40
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -3,03 29,73
Kartonsan 317,00 -0,63 -0,62
Katmerciler Ekipman 2,69 -4,27 -10,59
Kent Gıda 122,40 -0,41 2,86
Kerevitaş Gıda 2,16 -0,92 20,00
Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71
Kiler GMYO 1,83 -2,66 4,57
Klimasan Klima 11,09 0,91 185,83
Koç Holding 18,17 -2,73 31,20
Konfrut Gıda 31,70 0,19 32,75
Konya Çimento 181,70 -1,03 2,08
Kordsa Teknik Tekstil 12,39 -0,40 30,96
Koza Altın 56,10 -0,71 9,36
Koza Madencilik 7,10 -2,07 -1,66
Körfez GMYO 1,39 -2,11 13,93
Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14
Kron Telekomünikasyon 9,03 -0,11 3,79
Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 8,70 82,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 0,88
Kütahya Porselen 4,89 -0,61 7,47
Lider Faktoring 2,25 -1,75 0,00
Link Bilgisayar 10,11 -0,39 21,51
Logo Yazılım 41,76 -2,48 53,87
Lokman Hekim Sağlık 3,65 -1,88 -18,89
Lüks Kadife 4,84 0,62 -0,21
Makina Takım 1,36 -0,73 -11,69
Mardin Çimento 2,76 -1,78 -0,61
Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68
Marmaris Altınyunus 19,20 -0,78 9,34
Marshall 26,70 -1,33 5,87
Martı GMYO 0,69 7,81 6,15
Martı Otel 0,68 1,49 17,24
Mavi Giyim 39,90 -1,58 23,84
Mazhar Zorlu Holding 5,74 -2,05 50,66
Mega Polietilen 1,81 -1,63 -11,27
Menderes Tekstil 0,70 1,45 -2,78
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,50 -3,10 108,68
Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,40 1,45 33,33
Metro Holding 1,06 -0,93 39,47
Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 -3,25 8,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,00 6,78
Migros Ticaret 17,01 1,25 14,16
Milpa 1,40 -2,78 -2,05
Mistral GMYO 1,17 0,00 -23,53
MLP Sağlık 11,87 1,45 10,93
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 5,00 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,53 -1,29 -17,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,58 -1,86 -19,39
Netaş Telekom. 7,63 -0,78 18,11
Niğbaş Niğde Beton 10,29 -0,48 157,25
Nuh Çimento 6,24 -0,48 -9,96
Nurol GMYO 2,38 -0,42 13,33
Odaş Elektrik 1,44 -0,69 2,27
Olmuksan-IP 3,36 -0,88 -0,30
Orge Enerji Elektrik 3,32 1,22 6,41
Orma Orman Mahsulleri 1,15 2,68 -4,17
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48
Otokar 121,80 -3,33 41,81
Oyak Yat. Ort. 1,96 9,50 23,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 5,17 79,41
Özak GMYO 1,53 -0,65 5,58
Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -10,14
Özderici GMYO 0,79 0,00 -66,38
Özerden Plastik 2,80 0,00 14,87
Panora GMYO 4,15 -1,19 12,87
Park Elek.Madencilik 3,09 2,32 28,22
Parsan 16,56 1,35 89,04
Pegasus 48,46 -0,21 111,43
Peker GMYO 3,50 -0,85 -57,44
Penguen Gıda 1,44 -1,37 33,33
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 7,38 2,22 20,84
Petkim 3,81 -2,06 -3,24
Petrokent Turizm 78,85 -0,13 14,77
Pınar Et ve Un 6,58 -1,20 48,30
Pınar Su 1,33 -1,48 6,40
Pınar Süt 7,97 0,50 28,20
Plastikkart 3,16 -1,25 17,04
Polisan Holding 2,38 1,71 -21,06
Politeknik Metal 60,85 -1,22 73,53
Prizma Press Matbaacılık 3,06 20,00 97,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,70 0,27
QNB Finans Fin. Kir. 4,19 -2,33 -38,38
QNB Finansbank 6,63 -0,90 -26,42
Ral Yatırım Holding 4,93 0,61 167,93
Ray Sigorta 2,18 -0,91 56,83
Reysaş GMYO 0,95 2,15 37,68
Reysaş Lojistik 0,90 1,12 21,62
Rhea Girişim 0,67 -2,90 1,52
Rodrigo Tekstil 5,04 0,20 165,26
Royal Halı 0,80 -1,23 -19,19
RTA Laboratuvarları 1,30 -1,52 -25,29
Sabancı Holding 9,60 -1,74 32,73
Safkar Ege Soğutmacılık 1,76 -2,76 13,53
Salix Yatırım Holding 4,06 0,25 5,45
Sanel Mühendislik 4,75 9,70 117,89
Sanifoam Sünger 1,85 1,09 48,00
Sanko Pazarlama 2,20 -1,35 10,88
Saray Matbaacılık 1,38 4,55 38,00
Sarkuysan 3,38 -7,40 7,55
Sasa Polyester 6,13 -0,97 6,68
Say Reklamcılık 0,93 0,00 -1,06
Sekuro Plastik 2,63 -0,75 -11,15
Selçuk Ecza Deposu 4,58 -1,29 68,48
Selçuk Gıda 1,80 0,00 35,34
Senkron Güvenlik 2,33 -2,51 133,00
Serve Film Prodüksiyon 1,78 -5,82 -8,72
Servet GMYO 4,30 -0,92 -8,51
Seyitler Kimya 4,85 -1,02 25,97
Silverline Endüstri 1,16 -2,52 -13,43
Sinpaş GMYO 0,73 0,00 97,30
Smartiks Yazılım 2,64 -1,49
Soda Sanayii 6,16 -1,28 -8,95
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 -3,71 26,16
Söktaş 1,78 3,49 40,16
Sönmez Filament 5,14 0,39 64,74
Sönmez Pamuklu 3,45 -0,86 10,58
Sumaş Suni Tahta 6,79 5,93 1,41
Şeker Fin. Kir. 3,86 0,52 36,88
Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91
Şişe Cam 4,79 -3,23 -12,63
Şok Marketler 10,26 -2,10 -4,56
T. Halk Bankası 5,73 -2,39 -18,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,10 -0,63 -34,70
T.S.K.B. 0,83 0,00 2,47
T.Tuborg 8,33 0,85 4,99
Taç Tarım Ürünleri 3,79 0,26 -25,10
Tat Gıda 5,00 -3,85 30,89
TAV Havalimanları 25,10 -2,11 14,14
Taze Kuru Gıda 5,32 0,57 -21,76
Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12
Tekfen Holding 23,34 -2,99 18,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,24 -1,32 -24,58
Temapol Polimer Plastik 3,04 1,00 -0,65
TGS Dış Ticaret 3,34 -0,89 42,13
Tofaş Oto. Fab. 18,77 -4,43 21,01
Torunlar GMYO 1,88 -3,09 24,50
Trabzon Liman 7,20 -0,55 4,67
Trabzonspor Sportif 1,10 3,77 -20,06
Trakya Cam 2,68 -1,83 -7,23
Trend GMYO 1,30 -1,52 2,36
TSKB GMYO 0,78 5,41 -4,88
Tuğçelik 2,37 -0,42 11,27
Tukaş 4,46 -0,45 168,67
Turcas Petrol 1,43 0,70 1,42
Turkcell 12,25 -4,82 0,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,15 -2,81 -7,78
Tüpraş 136,40 -4,88 30,73
Türk Hava Yolları 12,31 -0,97 -23,59
Türk Prysmian Kablo 1,97 -0,51 14,23
Türk Telekom 5,21 -1,14 33,59
Türk Traktör 35,00 0,86 0,29
Türker Proje Gayrimenkul 23,70 -0,34 -26,26
Ufuk Yatırım 1,33 0,00 16,67
Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 -4,52 29,82
Ulusoy Elektrik 26,20 4,80 64,16
Ulusoy Un Sanayi 2,63 -0,38 26,44
Umpaş Holding 0,44 0,00 -20,00
Uşak Seramik 1,03 -1,90 -7,21
Utopya Turizm 3,18 -0,93 -22,44
Uzertaş Boya 1,15 0,88 91,67
Ülker Bisküvi 18,62 0,65 26,93
Ünye Çimento 2,74 -2,14 -21,04
Vakıf Fin. Kir. 1,44 -2,70 -19,10
Vakıf GMYO 1,74 -2,25 -10,62
Vakıf Yat. Ort. 1,37 -4,20 -9,87
Vakıflar Bankası 4,71 -4,66 20,77
Vakko Tekstil 3,13 -3,40 20,00
Vanet Gıda 1,68 -0,59 29,23
Verusa Holding 14,95 -0,47 -9,94
Verusaturk Girisim 3,15 0,00 -4,83
Vestel 9,53 0,95 71,71
Vestel Beyaz Eşya 16,92 12,35 73,23
Viking Kağıt 1,00 0,00 -9,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -1,96 -12,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 0,38 66,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 2,86 3,23
Yataş 5,30 -1,30 18,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 -1,22 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,49 1,68 18,24
Yeşil GMYO 0,25 -7,41 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,93 -1,88 3,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.470,00 0,00 12,32
Yonga Mobilya 7,10 1,57 7,58
Yünsa 4,11 -3,07 -1,55
Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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