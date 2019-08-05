Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|118.990,90
|
|159,24
|İş Bankası (B)
|16.995,00
|-4,63
|455,36
|İş Bankası (C)
|5,98
|-0,83
|32,01
|İş Bankası (Kur.)
|159.159,90
|
|227,48
|İş Fin.Kir.
|2,46
|0,82
|-46,87
|İş Girişim
|2,59
|-1,15
|26,96
|İş GMYO
|0,93
|-1,06
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,34
|-0,60
|80,85
|İş Yat. Ort.
|1,34
|8,94
|81,54
|İşbir Holding
|374,50
|2,49
|171,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-59,52
|İttifak Holding
|5,89
|1,55
|90,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,93
|1,86
|-25,19
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,65
|1,85
|-20,29
|İzocam
|23,94
|0,00
|11,76
|Jantsa Jant Sanayi
|31,22
|-1,82
|20,95
|Kafein Yazılım
|6,83
|-2,15
|-0,84
|Kapital Yat. Holding
|1,81
|
|-36,93
|Kaplamin
|4,62
|5,24
|28,33
|Kardemir (A)
|2,05
|-0,97
|19,77
|Kardemir (B)
|2,06
|-0,48
|19,69
|Kardemir (D)
|2,10
|-0,94
|2,15
|Karel Elektronik
|6,82
|-3,40
|63,55
|Karsan Otomotiv
|1,12
|2,75
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,83
|5,78
|46,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,75
|-1,04
|28,38
|Kartonsan
|312,20
|-1,51
|-2,13
|Katmerciler Ekipman
|2,61
|-2,97
|-13,25
|Kent Gıda
|122,40
|0,00
|2,86
|Kerevitaş Gıda
|2,12
|-1,85
|17,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|-7,69
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,84
|0,55
|5,14
|Klimasan Klima
|10,92
|-1,53
|181,45
|Koç Holding
|18,02
|-0,83
|30,12
|Konfrut Gıda
|31,58
|-0,38
|32,24
|Konya Çimento
|178,20
|-1,93
|0,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,94
|-3,63
|26,20
|Koza Altın
|57,00
|1,60
|11,11
|Koza Madencilik
|7,44
|4,79
|3,05
|Körfez GMYO
|1,43
|2,88
|17,21
|Kristal Kola
|0,87
|0,00
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|9,11
|0,89
|4,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,98
|-8,08
|67,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,87
|-0,41
|7,03
|Lider Faktoring
|2,21
|-1,78
|-1,78
|Link Bilgisayar
|10,11
|0,00
|21,51
|Logo Yazılım
|41,80
|0,10
|54,02
|Lokman Hekim Sağlık
|3,64
|-0,27
|-19,11
|Lüks Kadife
|4,81
|-0,62
|-0,82
|Makina Takım
|1,34
|-1,47
|-12,99
|Mardin Çimento
|2,75
|-0,36
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|19,15
|-0,26
|9,05
|Marshall
|26,44
|-0,97
|4,84
|Martı GMYO
|0,67
|-2,90
|3,08
|Martı Otel
|0,67
|-1,47
|15,52
|Mavi Giyim
|39,58
|-0,80
|22,84
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|-2,44
|46,98
|Mega Polietilen
|1,77
|-2,21
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,70
|0,00
|-2,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|13,00
|4,00
|117,03
|Merko Gıda
|0,72
|-1,37
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|-0,71
|32,38
|Metro Holding
|1,14
|7,55
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|-0,84
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|3,17
|10,17
|Migros Ticaret
|16,65
|-2,12
|11,74
|Milpa
|1,40
|0,00
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,19
|1,71
|-22,22
|MLP Sağlık
|11,53
|-2,86
|7,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|-2,86
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|1,31
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|
|
|Net Holding
|1,56
|-1,27
|-20,41
|Netaş Telekom.
|7,60
|-0,39
|17,65
|Niğbaş Niğde Beton
|10,75
|4,47
|168,75
|Nuh Çimento
|6,24
|0,00
|-9,96
|Nurol GMYO
|2,42
|1,68
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,44
|0,00
|2,27
|Olmuksan-IP
|3,31
|-1,49
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,27
|-1,51
|4,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,00
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|-0,99
|-7,41
|Otokar
|123,60
|1,48
|43,91
|Oyak Yat. Ort.
|2,35
|19,90
|48,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,91
|4,37
|87,25
|Özak GMYO
|1,52
|-0,65
|4,89
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|1,61
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,78
|-1,27
|-66,81
|Özerden Plastik
|2,79
|-0,36
|14,46
|Panora GMYO
|4,15
|0,00
|12,87
|Park Elek.Madencilik
|3,12
|0,97
|29,46
|Parsan
|16,70
|0,85
|90,64
|Pegasus
|49,00
|1,11
|113,79
|Peker GMYO
|3,52
|0,57
|-57,20
|Penguen Gıda
|1,46
|1,39
|35,19
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|7,23
|-2,03
|18,38
|Petkim
|3,75
|-1,57
|-4,76
|Petrokent Turizm
|77,50
|-1,71
|12,81
|Pınar Et ve Un
|6,63
|0,76
|49,43
|Pınar Su
|1,31
|-1,50
|4,80
|Pınar Süt
|7,70
|-3,39
|23,86
|Plastikkart
|3,20
|1,27
|18,52
|Polisan Holding
|2,37
|-0,42
|-21,39
|Politeknik Metal
|62,00
|1,89
|76,81
|Prizma Press Matbaacılık
|2,94
|-3,92
|89,68
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.082,30
|0,06
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,19
|0,00
|-38,38
|QNB Finansbank
|6,60
|-0,45
|-26,75
|Ral Yatırım Holding
|4,94
|0,20
|168,48
|Ray Sigorta
|2,18
|0,00
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,96
|1,05
|39,13
|Reysaş Lojistik
|0,92
|2,22
|24,32
|Rhea Girişim
|0,65
|-2,99
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|4,79
|-4,96
|152,11
|Royal Halı
|0,81
|1,25
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|5,38
|-21,26
|Sabancı Holding
|9,18
|-4,37
|26,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,74
|-1,14
|12,24
|Salix Yatırım Holding
|4,17
|2,71
|8,31
|Sanel Mühendislik
|4,70
|-1,05
|115,60
|Sanifoam Sünger
|1,85
|0,00
|48,00
|Sanko Pazarlama
|2,28
|3,64
|14,92
|Saray Matbaacılık
|1,35
|-2,17
|35,00
|Sarkuysan
|3,36
|-0,59
|6,91
|Sasa Polyester
|6,18
|0,82
|7,55
|Say Reklamcılık
|0,92
|-1,08
|-2,13
|Sekuro Plastik
|2,59
|-1,52
|-12,50
|Selçuk Ecza Deposu
|4,53
|-1,09
|66,64
|Selçuk Gıda
|1,75
|-2,78
|31,58
|Senkron Güvenlik
|2,24
|-3,86
|124,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-1,69
|-10,26
|Servet GMYO
|4,27
|-0,70
|-9,15
|Seyitler Kimya
|4,90
|1,03
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,20
|3,45
|-10,45
|Sinpaş GMYO
|0,74
|1,37
|100,00
|Smartiks Yazılım
|2,64
|0,00
|
|Soda Sanayii
|6,10
|-0,97
|-9,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,18
|2,57
|29,40
|Söktaş
|1,81
|1,69
|42,52
|Sönmez Filament
|5,18
|0,78
|66,03
|Sönmez Pamuklu
|3,49
|1,16
|11,86
|Sumaş Suni Tahta
|6,18
|-8,98
|-7,70
|Şeker Fin. Kir.
|3,87
|0,26
|37,23
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Şişe Cam
|4,63
|-3,34
|-15,55
|Şok Marketler
|10,49
|2,24
|-2,42
|T. Halk Bankası
|5,67
|-1,05
|-19,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,76
|-3,06
|-36,70
|T.S.K.B.
|0,84
|1,20
|3,70
|T.Tuborg
|8,30
|-0,36
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,75
|-1,06
|-25,89
|Tat Gıda
|4,89
|-2,20
|28,01
|TAV Havalimanları
|24,86
|-0,96
|13,05
|Taze Kuru Gıda
|5,39
|1,32
|-20,74
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|22,30
|-4,46
|13,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,22
|-0,89
|-25,25
|Temapol Polimer Plastik
|3,00
|-1,32
|-1,96
|TGS Dış Ticaret
|3,36
|0,60
|42,98
|Tofaş Oto. Fab.
|18,56
|-1,12
|19,65
|Torunlar GMYO
|1,84
|-2,13
|21,85
|Trabzon Liman
|7,15
|-0,69
|3,94
|Trabzonspor Sportif
|1,10
|0,00
|-20,06
|Trakya Cam
|2,62
|-2,24
|-9,31
|Trend GMYO
|1,31
|0,77
|3,15
|TSKB GMYO
|0,78
|0,00
|-4,88
|Tuğçelik
|2,35
|-0,84
|10,33
|Tukaş
|4,62
|3,59
|178,31
|Turcas Petrol
|1,48
|3,50
|4,96
|Turkcell
|12,09
|-1,31
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,09
|-1,45
|-9,11
|Tüpraş
|135,30
|-0,81
|29,68
|Türk Hava Yolları
|12,50
|1,54
|-22,41
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|0,00
|14,23
|Türk Telekom
|5,23
|0,38
|34,10
|Türk Traktör
|36,00
|2,86
|3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,72
|0,08
|-26,20
|Ufuk Yatırım
|1,36
|2,26
|19,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|3,38
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|25,92
|-1,07
|62,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,61
|-0,76
|25,48
|Umpaş Holding
|0,40
|-9,09
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,03
|0,00
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,17
|-0,31
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,16
|0,87
|93,33
|Ülker Bisküvi
|18,54
|-0,43
|26,38
|Ünye Çimento
|2,74
|0,00
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|8,33
|-12,36
|Vakıf GMYO
|1,81
|4,02
|-7,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,64
|19,71
|7,89
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-1,27
|19,23
|Vakko Tekstil
|3,04
|-2,88
|16,55
|Vanet Gıda
|1,65
|-1,79
|26,92
|Verusa Holding
|14,75
|-1,34
|-11,14
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,32
|-4,53
|Vestel
|9,59
|0,63
|72,79
|Vestel Beyaz Eşya
|16,00
|-5,44
|63,81
|Viking Kağıt
|1,00
|0,00
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,56
|4,00
|-9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|-3,01
|61,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,83
|-1,74
|1,43
|Yataş
|5,09
|-3,96
|13,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|1,23
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,40
|-1,06
|16,98
|Yeşil GMYO
|0,27
|8,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|8,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,86
|-0,70
|2,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.426,80
|-1,75
|10,36
|Yonga Mobilya
|6,97
|-0,18
|7,39
|Yünsa
|3,91
|-4,87
|-6,34
|Zorlu Enerji
|1,21
|-0,82
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)