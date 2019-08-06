Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|118.990,90
|
|159,24
|İş Bankası (B)
|16.937,60
|-0,34
|453,48
|İş Bankası (C)
|5,97
|-0,17
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|159.159,90
|
|227,48
|İş Fin.Kir.
|2,42
|-1,63
|-47,73
|İş Girişim
|2,61
|0,77
|27,94
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,45
|3,29
|86,81
|İş Yat. Ort.
|1,30
|-2,99
|76,13
|İşbir Holding
|370,00
|-1,20
|168,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|5,85
|-0,68
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,92
|-0,20
|-25,34
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-1,26
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,66
|0,61
|-19,81
|İzocam
|23,98
|0,17
|11,95
|Jantsa Jant Sanayi
|31,80
|1,86
|23,20
|Kafein Yazılım
|6,89
|0,88
|0,03
|Kapital Yat. Holding
|1,78
|-1,66
|-37,98
|Kaplamin
|5,17
|11,90
|43,61
|Kardemir (A)
|2,05
|0,00
|19,77
|Kardemir (B)
|2,06
|0,00
|19,69
|Kardemir (D)
|2,12
|0,95
|3,12
|Karel Elektronik
|6,99
|2,49
|67,63
|Karsan Otomotiv
|1,14
|1,79
|-10,94
|Karsu Tekstil
|1,79
|-2,19
|43,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|5,05
|34,86
|Kartonsan
|311,00
|-0,38
|-2,50
|Katmerciler Ekipman
|2,46
|-5,75
|-18,24
|Kent Gıda
|121,60
|-0,65
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|2,10
|-0,94
|16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,86
|1,09
|6,29
|Klimasan Klima
|10,90
|-0,18
|180,93
|Koç Holding
|18,30
|1,55
|32,14
|Konfrut Gıda
|32,70
|3,55
|36,93
|Konya Çimento
|178,10
|-0,06
|0,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|-1,84
|23,88
|Koza Altın
|57,90
|1,58
|12,87
|Koza Madencilik
|7,60
|2,15
|5,26
|Körfez GMYO
|1,43
|0,00
|17,21
|Kristal Kola
|0,87
|0,00
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|9,14
|0,33
|5,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|-4,26
|60,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,86
|-0,21
|6,81
|Lider Faktoring
|2,22
|0,45
|-1,33
|Link Bilgisayar
|10,07
|-0,40
|21,03
|Logo Yazılım
|41,18
|-1,48
|51,73
|Lokman Hekim Sağlık
|3,66
|0,55
|-18,67
|Lüks Kadife
|4,80
|-0,21
|-1,03
|Makina Takım
|1,34
|0,00
|-12,99
|Mardin Çimento
|2,81
|2,18
|1,19
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|19,00
|-0,78
|8,20
|Marshall
|26,18
|-0,98
|3,81
|Martı GMYO
|0,70
|4,48
|7,69
|Martı Otel
|0,69
|2,99
|18,97
|Mavi Giyim
|39,30
|-0,71
|21,97
|Mazhar Zorlu Holding
|5,41
|-3,39
|41,99
|Mega Polietilen
|1,75
|-1,13
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,73
|4,29
|1,39
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,98
|-0,15
|116,69
|Merko Gıda
|0,73
|1,39
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|2,88
|36,19
|Metro Holding
|1,11
|-2,63
|46,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,19
|0,85
|8,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|0,00
|10,17
|Migros Ticaret
|16,69
|0,24
|12,01
|Milpa
|1,39
|-0,71
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,23
|3,36
|-19,61
|MLP Sağlık
|12,04
|4,42
|12,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-1,96
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|0,00
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|
|
|Net Holding
|1,56
|0,00
|-20,41
|Netaş Telekom.
|7,43
|-2,24
|15,02
|Niğbaş Niğde Beton
|11,20
|4,19
|180,00
|Nuh Çimento
|6,22
|-0,32
|-10,25
|Nurol GMYO
|2,42
|0,00
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,43
|-0,69
|1,56
|Olmuksan-IP
|3,34
|0,91
|-0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,40
|3,98
|8,97
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-0,87
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|1,00
|-6,48
|Otokar
|124,80
|0,97
|45,31
|Oyak Yat. Ort.
|2,55
|8,51
|61,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,87
|-2,09
|83,33
|Özak GMYO
|1,53
|0,66
|5,58
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|1,59
|-7,25
|Özderici GMYO
|0,80
|2,56
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,70
|-3,23
|10,77
|Panora GMYO
|4,21
|1,45
|14,50
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|-2,24
|26,56
|Parsan
|13,84
|-17,13
|57,99
|Pegasus
|48,66
|-0,69
|112,30
|Peker GMYO
|3,48
|-1,14
|-57,69
|Penguen Gıda
|1,46
|0,00
|35,19
|Pera GMYO
|0,58
|13,73
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,16
|-0,97
|17,23
|Petkim
|3,74
|-0,27
|-5,02
|Petrokent Turizm
|78,25
|0,97
|13,90
|Pınar Et ve Un
|6,63
|0,00
|49,43
|Pınar Su
|1,33
|1,53
|6,40
|Pınar Süt
|7,71
|0,13
|24,02
|Plastikkart
|3,17
|-0,94
|17,41
|Polisan Holding
|2,31
|-2,53
|-23,38
|Politeknik Metal
|61,80
|-0,32
|76,23
|Prizma Press Matbaacılık
|2,98
|1,36
|92,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.081,80
|-0,05
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,15
|-0,95
|-38,97
|QNB Finansbank
|6,60
|0,00
|-26,75
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-0,40
|167,39
|Ray Sigorta
|2,18
|0,00
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,97
|1,04
|40,58
|Reysaş Lojistik
|0,94
|2,17
|27,03
|Rhea Girişim
|0,70
|7,69
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|4,85
|1,25
|155,26
|Royal Halı
|0,82
|1,23
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|-2,92
|-23,56
|Sabancı Holding
|9,35
|1,85
|29,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|-1,72
|10,31
|Salix Yatırım Holding
|4,07
|-2,40
|5,71
|Sanel Mühendislik
|4,79
|1,91
|119,72
|Sanifoam Sünger
|1,87
|1,08
|49,60
|Sanko Pazarlama
|2,35
|3,07
|18,44
|Saray Matbaacılık
|1,31
|-2,96
|31,00
|Sarkuysan
|3,51
|4,46
|11,69
|Sasa Polyester
|6,16
|-0,32
|7,21
|Say Reklamcılık
|0,92
|0,00
|-2,13
|Sekuro Plastik
|2,61
|0,77
|-11,82
|Selçuk Ecza Deposu
|4,51
|-0,44
|65,90
|Selçuk Gıda
|1,76
|0,57
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,20
|-1,79
|120,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|-2,29
|-12,31
|Servet GMYO
|4,30
|0,70
|-8,51
|Seyitler Kimya
|5,00
|2,04
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,23
|2,50
|-8,21
|Sinpaş GMYO
|0,76
|2,70
|105,41
|Smartiks Yazılım
|2,64
|0,00
|
|Soda Sanayii
|6,07
|-0,49
|-10,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,12
|-0,84
|28,32
|Söktaş
|1,84
|1,66
|44,88
|Sönmez Filament
|5,15
|-0,58
|65,06
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|0,29
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|6,16
|-0,32
|-8,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,76
|-2,84
|33,33
|Şekerbank
|0,97
|0,00
|-11,82
|Şişe Cam
|4,56
|-1,51
|-16,82
|Şok Marketler
|10,95
|4,39
|1,86
|T. Halk Bankası
|5,78
|1,94
|-17,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,00
|11,52
|-29,41
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|6,17
|T.Tuborg
|8,35
|0,60
|5,24
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|1,07
|-25,10
|Tat Gıda
|4,77
|-2,45
|24,87
|TAV Havalimanları
|25,06
|0,80
|13,96
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|-0,56
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|22,30
|0,00
|13,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,22
|0,00
|-25,25
|Temapol Polimer Plastik
|3,01
|0,33
|-1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,51
|4,46
|49,36
|Tofaş Oto. Fab.
|18,95
|2,10
|22,17
|Torunlar GMYO
|1,83
|-0,54
|21,19
|Trabzon Liman
|7,15
|0,00
|3,94
|Trabzonspor Sportif
|1,10
|0,00
|-20,06
|Trakya Cam
|2,60
|-0,76
|-10,00
|Trend GMYO
|1,34
|2,29
|5,51
|TSKB GMYO
|0,79
|1,28
|-3,66
|Tuğçelik
|2,33
|-0,85
|9,39
|Tukaş
|4,46
|-3,46
|168,67
|Turcas Petrol
|1,53
|3,38
|8,51
|Turkcell
|12,38
|2,40
|1,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,10
|0,24
|-8,89
|Tüpraş
|137,30
|1,48
|31,59
|Türk Hava Yolları
|12,37
|-1,04
|-23,22
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|-0,51
|13,65
|Türk Telekom
|5,42
|3,63
|38,97
|Türk Traktör
|36,96
|2,67
|5,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,82
|0,42
|-25,89
|Ufuk Yatırım
|1,38
|1,47
|21,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,51
|-1,31
|32,46
|Ulusoy Elektrik
|25,30
|-2,39
|58,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|-0,77
|24,52
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,04
|0,97
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,17
|0,00
|-22,68
|Uzertaş Boya
|1,13
|-2,59
|88,33
|Ülker Bisküvi
|18,96
|2,27
|29,24
|Ünye Çimento
|2,74
|0,00
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,51
|-3,21
|-15,17
|Vakıf GMYO
|1,76
|-2,76
|-9,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,96
|19,51
|28,95
|Vakıflar Bankası
|4,74
|1,94
|21,54
|Vakko Tekstil
|3,08
|1,32
|18,08
|Vanet Gıda
|1,66
|0,61
|27,69
|Verusa Holding
|14,76
|0,07
|-11,08
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,00
|-4,53
|Vestel
|9,87
|2,92
|77,84
|Vestel Beyaz Eşya
|16,12
|0,75
|65,04
|Viking Kağıt
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|1,92
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|1,94
|64,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,90
|2,47
|3,94
|Yataş
|5,07
|-0,39
|13,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,35
|-0,60
|16,29
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,01
|1,52
|3,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.426,70
|0,00
|10,35
|Yonga Mobilya
|7,12
|2,15
|9,70
|Yünsa
|3,90
|-0,26
|-6,58
|Zorlu Enerji
|1,21
|0,00
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)