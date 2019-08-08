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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.08.2019 18:38 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 17,66 266,01
İş Bankası (B) 18.440,90 4,78 502,60
İş Bankası (C) 5,89 -0,17 30,02
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,28 0,00 -50,76
İş Girişim 2,55 0,00 25,00
İş GMYO 0,91 0,00 -15,74
İş Y. Men. Değ. 3,46 1,76 87,35
İş Yat. Ort. 1,28 -1,54 73,42
İşbir Holding 369,00 2,50 167,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 6,25 -59,52
İttifak Holding 6,02 3,79 94,19
İz Hayvancılık Tarım 4,88 1,67 -25,95
İzmir Demir Çelik 1,57 0,64 -5,42
İzmir Fırça 1,63 1,87 -21,26
İzocam 23,90 0,50 11,58
Jantsa Jant Sanayi 31,46 0,38 21,88
Kafein Yazılım 6,77 1,04 -1,71
Kapital Yat. Holding 1,71 -3,93 -40,42
Kaplamin 5,50 -1,96 52,78
Kardemir (A) 2,00 2,04 16,85
Kardemir (B) 2,00 1,01 16,21
Kardemir (D) 2,05 0,00 -0,28
Karel Elektronik 6,81 0,15 63,31
Karsan Otomotiv 1,11 0,91 -13,28
Karsu Tekstil 1,79 0,56 43,20
Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 0,00 34,86
Kartonsan 310,50 1,31 -2,66
Katmerciler Ekipman 2,37 -1,66 -21,23
Kent Gıda 120,50 0,33 1,26
Kerevitaş Gıda 2,11 1,44 17,22
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,88 -3,59 7,43
Klimasan Klima 10,97 0,55 182,74
Koç Holding 18,19 2,08 31,35
Konfrut Gıda 33,24 1,96 39,20
Konya Çimento 176,40 1,20 -0,90
Kordsa Teknik Tekstil 11,38 0,09 20,28
Koza Altın 59,15 0,25 15,30
Koza Madencilik 7,82 3,99 8,31
Körfez GMYO 1,45 2,84 18,85
Kristal Kola 0,89 3,49 -15,24
Kron Telekomünikasyon 8,45 -6,11 -2,87
Kuştur Kuşadası Turizm 22,98 2,32 67,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,88 1,77
Kütahya Porselen 4,79 -0,83 5,27
Lider Faktoring 2,14 -0,93 -4,89
Link Bilgisayar 9,84 0,72 18,27
Logo Yazılım 41,20 0,00 51,81
Lokman Hekim Sağlık 3,55 0,00 -21,11
Lüks Kadife 4,77 1,06 -1,65
Makina Takım 1,32 0,00 -14,29
Mardin Çimento 2,82 1,08 1,55
Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84
Marmaris Altınyunus 18,50 -1,60 5,35
Marshall 26,90 0,07 6,66
Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54
Martı Otel 0,67 0,00 15,52
Mavi Giyim 38,96 -1,12 20,92
Mazhar Zorlu Holding 5,52 0,73 44,88
Mega Polietilen 1,74 0,00 -14,71
Menderes Tekstil 0,71 1,43 -1,39
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 12,56 -0,32 109,68
Merko Gıda 0,74 1,37 -26,73
Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43
Metro Holding 1,13 3,67 48,68
Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 0,00 6,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 1,54 11,86
Migros Ticaret 18,20 6,37 22,15
Milpa 1,42 -0,70 -0,65
Mistral GMYO 1,20 0,00 -21,57
MLP Sağlık 12,36 5,19 15,51
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00
Mondi Tire Kutsan 1,59 3,25 -14,52
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,87
Net Holding 1,55 0,00 -20,92
Netaş Telekom. 7,25 -0,14 12,23
Niğbaş Niğde Beton 11,25 0,00 181,25
Nuh Çimento 6,20 0,65 -10,54
Nurol GMYO 2,38 0,42 13,33
Odaş Elektrik 1,52 6,29 7,95
Olmuksan-IP 3,35 0,90 -0,59
Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,30 7,05
Orma Orman Mahsulleri 1,16 1,75 -3,33
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 1,00 -6,48
Otokar 126,00 1,61 46,70
Oyak Yat. Ort. 2,16 -7,69 36,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,85 1,65 81,37
Özak GMYO 1,50 -1,32 3,51
Özbal Çelik Boru 1,26 0,00 -8,70
Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11
Özerden Plastik 2,73 1,87 12,00
Panora GMYO 4,23 0,71 15,04
Park Elek.Madencilik 2,80 -2,44 16,18
Parsan 13,68 3,95 56,16
Pegasus 47,72 -2,01 108,20
Peker GMYO 3,64 -0,55 -55,74
Penguen Gıda 1,42 0,00 31,48
Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 7,07 1,00 15,76
Petkim 3,54 -2,75 -10,10
Petrokent Turizm 78,00 0,00 13,54
Pınar Et ve Un 6,45 -2,27 45,37
Pınar Su 1,30 -3,70 4,00
Pınar Süt 6,95 -7,95 11,79
Plastikkart 3,96 20,00 46,67
Polisan Holding 2,23 2,76 -26,03
Politeknik Metal 63,00 0,00 79,66
Prizma Press Matbaacılık 3,14 2,95 102,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,30 -0,17
QNB Finans Fin. Kir. 4,16 0,00 -38,82
QNB Finansbank 6,39 -1,24 -29,08
Ral Yatırım Holding 4,93 0,61 167,93
Ray Sigorta 2,15 -0,46 54,68
Reysaş GMYO 1,00 3,09 44,93
Reysaş Lojistik 0,95 3,26 28,38
Rhea Girişim 0,73 7,35 10,61
Rodrigo Tekstil 4,90 0,62 157,89
Royal Halı 0,87 4,82 -12,12
RTA Laboratuvarları 1,31 -0,76 -24,71
Sabancı Holding 9,24 0,65 27,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 1,80 9,66
Salix Yatırım Holding 4,09 -0,49 6,23
Sanel Mühendislik 4,84 -0,21 122,02
Sanifoam Sünger 1,85 -0,54 48,00
Sanko Pazarlama 2,30 2,22 15,92
Saray Matbaacılık 1,32 -1,49 32,00
Sarkuysan 3,46 0,29 10,09
Sasa Polyester 6,10 0,49 6,16
Say Reklamcılık 0,90 -3,23 -4,26
Sekuro Plastik 2,58 0,78 -12,84
Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,67 66,64
Selçuk Gıda 1,85 0,54 39,10
Senkron Güvenlik 2,12 -2,30 112,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 13,92 -7,69
Servet GMYO 4,16 -3,70 -11,49
Seyitler Kimya 5,09 1,80 32,21
Silverline Endüstri 1,19 0,00 -11,19
Sinpaş GMYO 0,77 0,00 108,11
Smartiks Yazılım 2,61 0,38
Soda Sanayii 5,57 -3,63 -17,67
Sodaş Sodyum Sanayii 7,08 -0,98 27,60
Söktaş 1,87 0,54 47,24
Sönmez Filament 5,14 0,98 64,74
Sönmez Pamuklu 3,47 0,29 11,22
Sumaş Suni Tahta 6,33 3,77 -5,46
Şeker Fin. Kir. 3,74 -9,44 32,62
Şekerbank 0,93 -1,06 -15,45
Şişe Cam 4,32 -0,46 -21,20
Şok Marketler 10,96 1,48 1,95
T. Halk Bankası 5,68 1,61 -19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,94 -1,44 -35,65
T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94
T.Tuborg 8,24 0,61 3,86
Taç Tarım Ürünleri 3,65 -0,54 -27,87
Tat Gıda 5,03 5,01 31,68
TAV Havalimanları 24,56 0,24 11,68
Taze Kuru Gıda 5,30 0,76 -22,06
Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29
Tekfen Holding 21,52 0,84 9,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 0,48 -29,29
Temapol Polimer Plastik 3,20 5,26 4,58
TGS Dış Ticaret 3,72 1,36 58,30
Tofaş Oto. Fab. 18,75 -0,27 20,88
Torunlar GMYO 1,86 1,09 23,18
Trabzon Liman 7,07 -0,14 2,78
Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97
Trakya Cam 2,51 0,00 -13,12
Trend GMYO 1,26 -2,33 -0,79
TSKB GMYO 0,80 5,26 -2,44
Tuğçelik 2,27 -1,30 6,57
Tukaş 4,43 0,68 166,87
Turcas Petrol 1,51 2,03 7,09
Turkcell 12,38 3,17 1,73
Tümosan Motor ve Traktör 3,97 0,51 -11,78
Tüpraş 137,30 0,59 31,59
Türk Hava Yolları 12,03 0,50 -25,33
Türk Prysmian Kablo 1,92 0,52 11,33
Türk Telekom 5,63 4,07 44,36
Türk Traktör 37,00 1,54 6,02
Türker Proje Gayrimenkul 23,80 -0,08 -25,95
Ufuk Yatırım 1,56 0,65 36,84
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,66 34,21
Ulusoy Elektrik 25,18 0,08 57,77
Ulusoy Un Sanayi 2,42 -0,41 16,35
Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45
Uşak Seramik 1,06 3,92 -4,50
Utopya Turizm 3,11 0,32 -24,15
Uzertaş Boya 1,13 -0,88 88,33
Ülker Bisküvi 18,60 -1,06 26,79
Ünye Çimento 2,65 0,76 -20,79
Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,69 -17,98
Vakıf GMYO 1,69 -1,17 -13,19
Vakıf Yat. Ort. 1,78 -18,72 17,11
Vakıflar Bankası 4,69 1,30 20,26
Vakko Tekstil 3,11 3,67 19,23
Vanet Gıda 1,62 1,25 24,62
Verusa Holding 14,70 -0,20 -11,45
Verusaturk Girisim 3,18 0,63 -3,93
Vestel 9,78 0,00 76,22
Vestel Beyaz Eşya 15,69 -1,32 60,63
Viking Kağıt 0,98 1,03 -10,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -1,29 -11,05
Yapı ve Kredi Bank. 2,68 1,13 67,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 5,90 2,87
Yataş 5,49 4,57 22,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 2,56 -14,89
Yeni Gimat GMYO 8,49 0,00 18,24
Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,57 -2,35 -0,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,20 -5,21 4,60
Yonga Mobilya 6,73 -3,72 3,69
Yünsa 3,82 -0,26 -8,50
Zorlu Enerji 1,18 0,85 -4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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