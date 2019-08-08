Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|17,66
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.440,90
|4,78
|502,60
|İş Bankası (C)
|5,89
|-0,17
|30,02
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,28
|0,00
|-50,76
|İş Girişim
|2,55
|0,00
|25,00
|İş GMYO
|0,91
|0,00
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|3,46
|1,76
|87,35
|İş Yat. Ort.
|1,28
|-1,54
|73,42
|İşbir Holding
|369,00
|2,50
|167,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|6,25
|-59,52
|İttifak Holding
|6,02
|3,79
|94,19
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|1,67
|-25,95
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|0,64
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,63
|1,87
|-21,26
|İzocam
|23,90
|0,50
|11,58
|Jantsa Jant Sanayi
|31,46
|0,38
|21,88
|Kafein Yazılım
|6,77
|1,04
|-1,71
|Kapital Yat. Holding
|1,71
|-3,93
|-40,42
|Kaplamin
|5,50
|-1,96
|52,78
|Kardemir (A)
|2,00
|2,04
|16,85
|Kardemir (B)
|2,00
|1,01
|16,21
|Kardemir (D)
|2,05
|0,00
|-0,28
|Karel Elektronik
|6,81
|0,15
|63,31
|Karsan Otomotiv
|1,11
|0,91
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,79
|0,56
|43,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|0,00
|34,86
|Kartonsan
|310,50
|1,31
|-2,66
|Katmerciler Ekipman
|2,37
|-1,66
|-21,23
|Kent Gıda
|120,50
|0,33
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|2,11
|1,44
|17,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,88
|-3,59
|7,43
|Klimasan Klima
|10,97
|0,55
|182,74
|Koç Holding
|18,19
|2,08
|31,35
|Konfrut Gıda
|33,24
|1,96
|39,20
|Konya Çimento
|176,40
|1,20
|-0,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|0,09
|20,28
|Koza Altın
|59,15
|0,25
|15,30
|Koza Madencilik
|7,82
|3,99
|8,31
|Körfez GMYO
|1,45
|2,84
|18,85
|Kristal Kola
|0,89
|3,49
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|-6,11
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,98
|2,32
|67,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,79
|-0,83
|5,27
|Lider Faktoring
|2,14
|-0,93
|-4,89
|Link Bilgisayar
|9,84
|0,72
|18,27
|Logo Yazılım
|41,20
|0,00
|51,81
|Lokman Hekim Sağlık
|3,55
|0,00
|-21,11
|Lüks Kadife
|4,77
|1,06
|-1,65
|Makina Takım
|1,32
|0,00
|-14,29
|Mardin Çimento
|2,82
|1,08
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|1,56
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,50
|-1,60
|5,35
|Marshall
|26,90
|0,07
|6,66
|Martı GMYO
|0,66
|-1,49
|1,54
|Martı Otel
|0,67
|0,00
|15,52
|Mavi Giyim
|38,96
|-1,12
|20,92
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|0,73
|44,88
|Mega Polietilen
|1,74
|0,00
|-14,71
|Menderes Tekstil
|0,71
|1,43
|-1,39
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,56
|-0,32
|109,68
|Merko Gıda
|0,74
|1,37
|-26,73
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|-1,43
|31,43
|Metro Holding
|1,13
|3,67
|48,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,00
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|1,54
|11,86
|Migros Ticaret
|18,20
|6,37
|22,15
|Milpa
|1,42
|-0,70
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,20
|0,00
|-21,57
|MLP Sağlık
|12,36
|5,19
|15,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|3,25
|-14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,87
|
|
|Net Holding
|1,55
|0,00
|-20,92
|Netaş Telekom.
|7,25
|-0,14
|12,23
|Niğbaş Niğde Beton
|11,25
|0,00
|181,25
|Nuh Çimento
|6,20
|0,65
|-10,54
|Nurol GMYO
|2,38
|0,42
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,52
|6,29
|7,95
|Olmuksan-IP
|3,35
|0,90
|-0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-0,30
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|1,75
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|1,00
|-6,48
|Otokar
|126,00
|1,61
|46,70
|Oyak Yat. Ort.
|2,16
|-7,69
|36,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,85
|1,65
|81,37
|Özak GMYO
|1,50
|-1,32
|3,51
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,00
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,73
|1,87
|12,00
|Panora GMYO
|4,23
|0,71
|15,04
|Park Elek.Madencilik
|2,80
|-2,44
|16,18
|Parsan
|13,68
|3,95
|56,16
|Pegasus
|47,72
|-2,01
|108,20
|Peker GMYO
|3,64
|-0,55
|-55,74
|Penguen Gıda
|1,42
|0,00
|31,48
|Pera GMYO
|0,58
|0,00
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,07
|1,00
|15,76
|Petkim
|3,54
|-2,75
|-10,10
|Petrokent Turizm
|78,00
|0,00
|13,54
|Pınar Et ve Un
|6,45
|-2,27
|45,37
|Pınar Su
|1,30
|-3,70
|4,00
|Pınar Süt
|6,95
|-7,95
|11,79
|Plastikkart
|3,96
|20,00
|46,67
|Polisan Holding
|2,23
|2,76
|-26,03
|Politeknik Metal
|63,00
|0,00
|79,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,14
|2,95
|102,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.079,30
|-0,17
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,16
|0,00
|-38,82
|QNB Finansbank
|6,39
|-1,24
|-29,08
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|0,61
|167,93
|Ray Sigorta
|2,15
|-0,46
|54,68
|Reysaş GMYO
|1,00
|3,09
|44,93
|Reysaş Lojistik
|0,95
|3,26
|28,38
|Rhea Girişim
|0,73
|7,35
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|4,90
|0,62
|157,89
|Royal Halı
|0,87
|4,82
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,31
|-0,76
|-24,71
|Sabancı Holding
|9,24
|0,65
|27,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|1,80
|9,66
|Salix Yatırım Holding
|4,09
|-0,49
|6,23
|Sanel Mühendislik
|4,84
|-0,21
|122,02
|Sanifoam Sünger
|1,85
|-0,54
|48,00
|Sanko Pazarlama
|2,30
|2,22
|15,92
|Saray Matbaacılık
|1,32
|-1,49
|32,00
|Sarkuysan
|3,46
|0,29
|10,09
|Sasa Polyester
|6,10
|0,49
|6,16
|Say Reklamcılık
|0,90
|-3,23
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,58
|0,78
|-12,84
|Selçuk Ecza Deposu
|4,53
|0,67
|66,64
|Selçuk Gıda
|1,85
|0,54
|39,10
|Senkron Güvenlik
|2,12
|-2,30
|112,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|13,92
|-7,69
|Servet GMYO
|4,16
|-3,70
|-11,49
|Seyitler Kimya
|5,09
|1,80
|32,21
|Silverline Endüstri
|1,19
|0,00
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,77
|0,00
|108,11
|Smartiks Yazılım
|2,61
|0,38
|
|Soda Sanayii
|5,57
|-3,63
|-17,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,08
|-0,98
|27,60
|Söktaş
|1,87
|0,54
|47,24
|Sönmez Filament
|5,14
|0,98
|64,74
|Sönmez Pamuklu
|3,47
|0,29
|11,22
|Sumaş Suni Tahta
|6,33
|3,77
|-5,46
|Şeker Fin. Kir.
|3,74
|-9,44
|32,62
|Şekerbank
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Şişe Cam
|4,32
|-0,46
|-21,20
|Şok Marketler
|10,96
|1,48
|1,95
|T. Halk Bankası
|5,68
|1,61
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,94
|-1,44
|-35,65
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|8,24
|0,61
|3,86
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|-0,54
|-27,87
|Tat Gıda
|5,03
|5,01
|31,68
|TAV Havalimanları
|24,56
|0,24
|11,68
|Taze Kuru Gıda
|5,30
|0,76
|-22,06
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,52
|0,84
|9,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,10
|0,48
|-29,29
|Temapol Polimer Plastik
|3,20
|5,26
|4,58
|TGS Dış Ticaret
|3,72
|1,36
|58,30
|Tofaş Oto. Fab.
|18,75
|-0,27
|20,88
|Torunlar GMYO
|1,86
|1,09
|23,18
|Trabzon Liman
|7,07
|-0,14
|2,78
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,51
|0,00
|-13,12
|Trend GMYO
|1,26
|-2,33
|-0,79
|TSKB GMYO
|0,80
|5,26
|-2,44
|Tuğçelik
|2,27
|-1,30
|6,57
|Tukaş
|4,43
|0,68
|166,87
|Turcas Petrol
|1,51
|2,03
|7,09
|Turkcell
|12,38
|3,17
|1,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,97
|0,51
|-11,78
|Tüpraş
|137,30
|0,59
|31,59
|Türk Hava Yolları
|12,03
|0,50
|-25,33
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|0,52
|11,33
|Türk Telekom
|5,63
|4,07
|44,36
|Türk Traktör
|37,00
|1,54
|6,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,80
|-0,08
|-25,95
|Ufuk Yatırım
|1,56
|0,65
|36,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,66
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|25,18
|0,08
|57,77
|Ulusoy Un Sanayi
|2,42
|-0,41
|16,35
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,06
|3,92
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,11
|0,32
|-24,15
|Uzertaş Boya
|1,13
|-0,88
|88,33
|Ülker Bisküvi
|18,60
|-1,06
|26,79
|Ünye Çimento
|2,65
|0,76
|-20,79
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|0,69
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,69
|-1,17
|-13,19
|Vakıf Yat. Ort.
|1,78
|-18,72
|17,11
|Vakıflar Bankası
|4,69
|1,30
|20,26
|Vakko Tekstil
|3,11
|3,67
|19,23
|Vanet Gıda
|1,62
|1,25
|24,62
|Verusa Holding
|14,70
|-0,20
|-11,45
|Verusaturk Girisim
|3,18
|0,63
|-3,93
|Vestel
|9,78
|0,00
|76,22
|Vestel Beyaz Eşya
|15,69
|-1,32
|60,63
|Viking Kağıt
|0,98
|1,03
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-1,29
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,68
|1,13
|67,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,87
|5,90
|2,87
|Yataş
|5,49
|4,57
|22,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,80
|2,56
|-14,89
|Yeni Gimat GMYO
|8,49
|0,00
|18,24
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,57
|-2,35
|-0,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,20
|-5,21
|4,60
|Yonga Mobilya
|6,73
|-3,72
|3,69
|Yünsa
|3,82
|-0,26
|-8,50
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)