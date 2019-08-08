Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 17,66 266,01 İş Bankası (B) 18.440,90 4,78 502,60 İş Bankası (C) 5,89 -0,17 30,02 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,28 0,00 -50,76 İş Girişim 2,55 0,00 25,00 İş GMYO 0,91 0,00 -15,74 İş Y. Men. Değ. 3,46 1,76 87,35 İş Yat. Ort. 1,28 -1,54 73,42 İşbir Holding 369,00 2,50 167,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 6,25 -59,52 İttifak Holding 6,02 3,79 94,19 İz Hayvancılık Tarım 4,88 1,67 -25,95 İzmir Demir Çelik 1,57 0,64 -5,42 İzmir Fırça 1,63 1,87 -21,26 İzocam 23,90 0,50 11,58 Jantsa Jant Sanayi 31,46 0,38 21,88 Kafein Yazılım 6,77 1,04 -1,71 Kapital Yat. Holding 1,71 -3,93 -40,42 Kaplamin 5,50 -1,96 52,78 Kardemir (A) 2,00 2,04 16,85 Kardemir (B) 2,00 1,01 16,21 Kardemir (D) 2,05 0,00 -0,28 Karel Elektronik 6,81 0,15 63,31 Karsan Otomotiv 1,11 0,91 -13,28 Karsu Tekstil 1,79 0,56 43,20 Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 0,00 34,86 Kartonsan 310,50 1,31 -2,66 Katmerciler Ekipman 2,37 -1,66 -21,23 Kent Gıda 120,50 0,33 1,26 Kerevitaş Gıda 2,11 1,44 17,22 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,88 -3,59 7,43 Klimasan Klima 10,97 0,55 182,74 Koç Holding 18,19 2,08 31,35 Konfrut Gıda 33,24 1,96 39,20 Konya Çimento 176,40 1,20 -0,90 Kordsa Teknik Tekstil 11,38 0,09 20,28 Koza Altın 59,15 0,25 15,30 Koza Madencilik 7,82 3,99 8,31 Körfez GMYO 1,45 2,84 18,85 Kristal Kola 0,89 3,49 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,45 -6,11 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 22,98 2,32 67,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,88 1,77 Kütahya Porselen 4,79 -0,83 5,27 Lider Faktoring 2,14 -0,93 -4,89 Link Bilgisayar 9,84 0,72 18,27 Logo Yazılım 41,20 0,00 51,81 Lokman Hekim Sağlık 3,55 0,00 -21,11 Lüks Kadife 4,77 1,06 -1,65 Makina Takım 1,32 0,00 -14,29 Mardin Çimento 2,82 1,08 1,55 Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84 Marmaris Altınyunus 18,50 -1,60 5,35 Marshall 26,90 0,07 6,66 Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54 Martı Otel 0,67 0,00 15,52 Mavi Giyim 38,96 -1,12 20,92 Mazhar Zorlu Holding 5,52 0,73 44,88 Mega Polietilen 1,74 0,00 -14,71 Menderes Tekstil 0,71 1,43 -1,39 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 12,56 -0,32 109,68 Merko Gıda 0,74 1,37 -26,73 Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43 Metro Holding 1,13 3,67 48,68 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 0,00 6,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 1,54 11,86 Migros Ticaret 18,20 6,37 22,15 Milpa 1,42 -0,70 -0,65 Mistral GMYO 1,20 0,00 -21,57 MLP Sağlık 12,36 5,19 15,51 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,59 3,25 -14,52 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,87 Net Holding 1,55 0,00 -20,92 Netaş Telekom. 7,25 -0,14 12,23 Niğbaş Niğde Beton 11,25 0,00 181,25 Nuh Çimento 6,20 0,65 -10,54 Nurol GMYO 2,38 0,42 13,33 Odaş Elektrik 1,52 6,29 7,95 Olmuksan-IP 3,35 0,90 -0,59 Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,30 7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,16 1,75 -3,33 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,01 1,00 -6,48 Otokar 126,00 1,61 46,70 Oyak Yat. Ort. 2,16 -7,69 36,42 Oylum Sınai Yatırımlar 1,85 1,65 81,37 Özak GMYO 1,50 -1,32 3,51 Özbal Çelik Boru 1,26 0,00 -8,70 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,73 1,87 12,00 Panora GMYO 4,23 0,71 15,04 Park Elek.Madencilik 2,80 -2,44 16,18 Parsan 13,68 3,95 56,16 Pegasus 47,72 -2,01 108,20 Peker GMYO 3,64 -0,55 -55,74 Penguen Gıda 1,42 0,00 31,48 Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 7,07 1,00 15,76 Petkim 3,54 -2,75 -10,10 Petrokent Turizm 78,00 0,00 13,54 Pınar Et ve Un 6,45 -2,27 45,37 Pınar Su 1,30 -3,70 4,00 Pınar Süt 6,95 -7,95 11,79 Plastikkart 3,96 20,00 46,67 Polisan Holding 2,23 2,76 -26,03 Politeknik Metal 63,00 0,00 79,66 Prizma Press Matbaacılık 3,14 2,95 102,58 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,30 -0,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,16 0,00 -38,82 QNB Finansbank 6,39 -1,24 -29,08 Ral Yatırım Holding 4,93 0,61 167,93 Ray Sigorta 2,15 -0,46 54,68 Reysaş GMYO 1,00 3,09 44,93 Reysaş Lojistik 0,95 3,26 28,38 Rhea Girişim 0,73 7,35 10,61 Rodrigo Tekstil 4,90 0,62 157,89 Royal Halı 0,87 4,82 -12,12 RTA Laboratuvarları 1,31 -0,76 -24,71 Sabancı Holding 9,24 0,65 27,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 1,80 9,66 Salix Yatırım Holding 4,09 -0,49 6,23 Sanel Mühendislik 4,84 -0,21 122,02 Sanifoam Sünger 1,85 -0,54 48,00 Sanko Pazarlama 2,30 2,22 15,92 Saray Matbaacılık 1,32 -1,49 32,00 Sarkuysan 3,46 0,29 10,09 Sasa Polyester 6,10 0,49 6,16 Say Reklamcılık 0,90 -3,23 -4,26 Sekuro Plastik 2,58 0,78 -12,84 Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,67 66,64 Selçuk Gıda 1,85 0,54 39,10 Senkron Güvenlik 2,12 -2,30 112,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 13,92 -7,69 Servet GMYO 4,16 -3,70 -11,49 Seyitler Kimya 5,09 1,80 32,21 Silverline Endüstri 1,19 0,00 -11,19 Sinpaş GMYO 0,77 0,00 108,11 Smartiks Yazılım 2,61 0,38 Soda Sanayii 5,57 -3,63 -17,67 Sodaş Sodyum Sanayii 7,08 -0,98 27,60 Söktaş 1,87 0,54 47,24 Sönmez Filament 5,14 0,98 64,74 Sönmez Pamuklu 3,47 0,29 11,22 Sumaş Suni Tahta 6,33 3,77 -5,46 Şeker Fin. Kir. 3,74 -9,44 32,62 Şekerbank 0,93 -1,06 -15,45 Şişe Cam 4,32 -0,46 -21,20 Şok Marketler 10,96 1,48 1,95 T. Halk Bankası 5,68 1,61 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,94 -1,44 -35,65 T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94 T.Tuborg 8,24 0,61 3,86 Taç Tarım Ürünleri 3,65 -0,54 -27,87 Tat Gıda 5,03 5,01 31,68 TAV Havalimanları 24,56 0,24 11,68 Taze Kuru Gıda 5,30 0,76 -22,06 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29 Tekfen Holding 21,52 0,84 9,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 0,48 -29,29 Temapol Polimer Plastik 3,20 5,26 4,58 TGS Dış Ticaret 3,72 1,36 58,30 Tofaş Oto. Fab. 18,75 -0,27 20,88 Torunlar GMYO 1,86 1,09 23,18 Trabzon Liman 7,07 -0,14 2,78 Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97 Trakya Cam 2,51 0,00 -13,12 Trend GMYO 1,26 -2,33 -0,79 TSKB GMYO 0,80 5,26 -2,44 Tuğçelik 2,27 -1,30 6,57 Tukaş 4,43 0,68 166,87 Turcas Petrol 1,51 2,03 7,09 Turkcell 12,38 3,17 1,73 Tümosan Motor ve Traktör 3,97 0,51 -11,78 Tüpraş 137,30 0,59 31,59 Türk Hava Yolları 12,03 0,50 -25,33 Türk Prysmian Kablo 1,92 0,52 11,33 Türk Telekom 5,63 4,07 44,36 Türk Traktör 37,00 1,54 6,02 Türker Proje Gayrimenkul 23,80 -0,08 -25,95 Ufuk Yatırım 1,56 0,65 36,84 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,66 34,21 Ulusoy Elektrik 25,18 0,08 57,77 Ulusoy Un Sanayi 2,42 -0,41 16,35 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,06 3,92 -4,50 Utopya Turizm 3,11 0,32 -24,15 Uzertaş Boya 1,13 -0,88 88,33 Ülker Bisküvi 18,60 -1,06 26,79 Ünye Çimento 2,65 0,76 -20,79 Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,69 -17,98 Vakıf GMYO 1,69 -1,17 -13,19 Vakıf Yat. Ort. 1,78 -18,72 17,11 Vakıflar Bankası 4,69 1,30 20,26 Vakko Tekstil 3,11 3,67 19,23 Vanet Gıda 1,62 1,25 24,62 Verusa Holding 14,70 -0,20 -11,45 Verusaturk Girisim 3,18 0,63 -3,93 Vestel 9,78 0,00 76,22 Vestel Beyaz Eşya 15,69 -1,32 60,63 Viking Kağıt 0,98 1,03 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -1,29 -11,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,68 1,13 67,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 5,90 2,87 Yataş 5,49 4,57 22,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 2,56 -14,89 Yeni Gimat GMYO 8,49 0,00 18,24 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,57 -2,35 -0,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,20 -5,21 4,60 Yonga Mobilya 6,73 -3,72 3,69 Yünsa 3,82 -0,26 -8,50 Zorlu Enerji 1,18 0,85 -4,07

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)