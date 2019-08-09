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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.08.2019 18:46 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.750,00 1,68 512,71
İş Bankası (C) 5,76 -2,21 27,15
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,30 0,88 -50,32
İş Girişim 2,54 -0,39 24,51
İş GMYO 0,92 1,10 -14,81
İş Y. Men. Değ. 3,54 2,31 91,68
İş Yat. Ort. 1,24 -3,13 68,00
İşbir Holding 350,00 -5,15 153,62
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71
İttifak Holding 6,02 0,00 94,19
İz Hayvancılık Tarım 4,83 -1,02 -26,71
İzmir Demir Çelik 1,57 0,00 -5,42
İzmir Fırça 1,62 -0,61 -21,74
İzocam 21,14 -11,55 -1,31
Jantsa Jant Sanayi 32,78 4,20 27,00
Kafein Yazılım 6,78 0,15 -1,57
Kapital Yat. Holding 1,70 -0,58 -40,77
Kaplamin 5,53 0,55 53,61
Kardemir (A) 2,01 0,50 17,43
Kardemir (B) 2,01 0,50 16,79
Kardemir (D) 2,05 0,00 -0,28
Karel Elektronik 7,05 3,52 69,06
Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28
Karsu Tekstil 1,76 -1,68 40,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 5,01 41,62
Kartonsan 308,90 -0,52 -3,16
Katmerciler Ekipman 2,61 10,13 -13,25
Kent Gıda 121,00 0,41 1,68
Kerevitaş Gıda 2,07 -1,90 15,00
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,87 -0,53 6,86
Klimasan Klima 10,94 -0,27 181,96
Koç Holding 18,05 -0,77 30,34
Konfrut Gıda 32,88 -1,08 37,69
Konya Çimento 179,40 1,70 0,79
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 -1,49 18,49
Koza Altın 62,80 6,17 22,42
Koza Madencilik 8,37 7,03 15,93
Körfez GMYO 1,42 -2,07 16,39
Kristal Kola 0,88 -1,12 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,57 1,42 -1,49
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 4,44 75,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,87 2,65
Kütahya Porselen 4,85 1,25 6,59
Lider Faktoring 2,15 0,47 -4,44
Link Bilgisayar 9,74 -1,02 17,07
Logo Yazılım 40,68 -1,26 49,89
Lokman Hekim Sağlık 3,63 2,25 -19,33
Lüks Kadife 4,66 -2,31 -3,92
Makina Takım 1,32 0,00 -14,29
Mardin Çimento 2,81 -0,35 1,19
Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23
Marmaris Altınyunus 18,50 0,00 5,35
Marshall 26,96 0,22 6,90
Martı GMYO 0,67 1,52 3,08
Martı Otel 0,70 4,48 20,69
Mavi Giyim 38,06 -2,31 18,13
Mazhar Zorlu Holding 5,52 0,00 44,88
Mega Polietilen 1,75 0,57 -14,22
Menderes Tekstil 0,70 -1,41 -2,78
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 12,98 3,34 116,69
Merko Gıda 0,73 -1,35 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,38 0,00 31,43
Metro Holding 1,12 -0,88 47,37
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 0,76 12,71
Migros Ticaret 18,30 0,55 22,82
Milpa 1,42 0,00 -0,65
Mistral GMYO 1,20 0,00 -21,57
MLP Sağlık 12,40 0,32 15,89
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,47 -7,55 -20,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,90 0,51
Net Holding 1,53 -1,29 -21,94
Netaş Telekom. 6,71 -7,45 3,87
Niğbaş Niğde Beton 11,29 0,36 182,25
Nuh Çimento 6,21 0,16 -10,39
Nurol GMYO 2,33 -2,10 10,95
Odaş Elektrik 1,57 3,29 11,50
Olmuksan-IP 3,33 -0,60 -1,19
Orge Enerji Elektrik 3,38 1,20 8,33
Orma Orman Mahsulleri 1,15 -0,86 -4,17
Osmanlı Menkul 1,36 3,03 -20,93
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,98 -8,33
Otokar 127,00 0,79 47,87
Oyak Yat. Ort. 2,15 -0,46 35,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,92 3,78 88,24
Özak GMYO 1,47 -2,00 1,44
Özbal Çelik Boru 1,23 -2,38 -10,87
Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11
Özerden Plastik 2,75 0,73 12,82
Panora GMYO 4,24 0,24 15,32
Park Elek.Madencilik 2,87 2,50 19,09
Parsan 13,94 1,90 59,13
Pegasus 54,80 14,84 139,09
Peker GMYO 3,62 -0,55 -55,98
Penguen Gıda 1,43 0,70 32,41
Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 7,09 0,28 16,09
Petkim 3,53 -0,28 -10,35
Petrokent Turizm 78,00 0,00 13,54
Pınar Et ve Un 6,37 -1,24 43,57
Pınar Su 1,30 0,00 4,00
Pınar Süt 6,77 -2,59 8,90
Plastikkart 3,60 -9,09 33,33
Polisan Holding 2,24 0,45 -25,70
Politeknik Metal 62,20 -1,27 77,38
Prizma Press Matbaacılık 3,08 -1,91 98,71
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,10 -0,02
QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -1,44 -39,71
QNB Finansbank 6,44 0,78 -28,52
Ral Yatırım Holding 4,96 0,61 169,57
Ray Sigorta 2,19 1,86 57,55
Reysaş GMYO 1,03 3,00 49,28
Reysaş Lojistik 0,97 2,11 31,08
Rhea Girişim 0,70 -4,11 6,06
Rodrigo Tekstil 5,00 2,04 163,16
Royal Halı 0,90 3,45 -9,09
RTA Laboratuvarları 1,24 -5,34 -28,74
Sabancı Holding 9,05 -2,06 25,13
Safkar Ege Soğutmacılık 1,68 -1,18 8,37
Salix Yatırım Holding 4,00 -2,20 3,90
Sanel Mühendislik 4,88 0,83 123,85
Sanifoam Sünger 1,82 -1,62 45,60
Sanko Pazarlama 2,25 -2,17 13,40
Saray Matbaacılık 1,32 0,00 32,00
Sarkuysan 3,43 -0,87 9,14
Sasa Polyester 6,19 1,48 7,73
Say Reklamcılık 0,89 -1,11 -5,32
Sekuro Plastik 2,52 -2,33 -14,86
Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,00 66,64
Selçuk Gıda 1,90 2,70 42,86
Senkron Güvenlik 2,29 8,02 129,00
Serve Film Prodüksiyon 2,10 16,67 7,69
Servet GMYO 4,30 3,37 -8,51
Seyitler Kimya 5,40 6,09 40,26
Silverline Endüstri 1,15 -3,36 -14,18
Sinpaş GMYO 0,78 1,30 110,81
Smartiks Yazılım 2,61 0,00
Soda Sanayii 5,62 0,90 -16,93
Sodaş Sodyum Sanayii 7,07 -0,14 27,42
Söktaş 1,89 1,07 48,82
Sönmez Filament 5,23 1,75 67,63
Sönmez Pamuklu 3,51 1,15 12,50
Sumaş Suni Tahta 6,28 -0,79 -6,21
Şeker Fin. Kir. 3,67 -1,87 30,14
Şekerbank 0,94 1,08 -14,55
Şişe Cam 4,31 -0,23 -21,38
Şok Marketler 11,03 0,64 2,60
T. Halk Bankası 5,66 -0,35 -19,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,82 -1,10 -36,35
T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70
T.Tuborg 8,34 1,21 5,12
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -0,55 -28,26
Tat Gıda 5,00 -0,60 30,89
TAV Havalimanları 24,74 0,73 12,50
Taze Kuru Gıda 5,36 1,13 -21,18
Tek-Art Turizm 0,74 2,78 -12,94
Tekfen Holding 22,00 2,23 12,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 0,00 -29,29
Temapol Polimer Plastik 3,11 -2,81 1,63
TGS Dış Ticaret 3,74 0,54 59,15
Tofaş Oto. Fab. 18,92 0,91 21,97
Torunlar GMYO 1,90 2,15 25,83
Trabzon Liman 7,09 0,28 3,07
Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97
Trakya Cam 2,52 0,40 -12,77
Trend GMYO 1,22 -3,17 -3,94
TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66
Tuğçelik 2,23 -1,76 4,69
Tukaş 4,54 2,48 173,49
Turcas Petrol 1,52 0,66 7,80
Turkcell 12,30 -0,65 1,07
Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -0,50 -12,22
Tüpraş 135,10 -1,60 29,49
Türk Hava Yolları 12,12 0,75 -24,77
Türk Prysmian Kablo 1,93 0,52 11,91
Türk Telekom 5,64 0,18 44,62
Türk Traktör 37,20 0,54 6,59
Türker Proje Gayrimenkul 23,74 -0,25 -26,14
Ufuk Yatırım 1,63 4,49 42,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,00 34,21
Ulusoy Elektrik 25,50 1,27 59,77
Ulusoy Un Sanayi 2,45 1,24 17,79
Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45
Uşak Seramik 1,06 0,00 -4,50
Utopya Turizm 3,15 1,29 -23,17
Uzertaş Boya 1,12 -0,88 86,67
Ülker Bisküvi 18,25 -1,88 24,40
Ünye Çimento 2,64 -0,38 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,48 1,37 -16,85
Vakıf GMYO 1,74 2,96 -10,62
Vakıf Yat. Ort. 1,88 5,62 23,68
Vakıflar Bankası 4,75 1,28 21,79
Vakko Tekstil 3,31 6,43 26,90
Vanet Gıda 1,61 -0,62 23,85
Verusa Holding 14,79 0,61 -10,90
Verusaturk Girisim 3,25 2,20 -1,81
Vestel 10,09 3,17 81,80
Vestel Beyaz Eşya 15,56 -0,83 59,30
Viking Kağıt 0,97 -1,02 -11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 -0,65 -11,63
Yapı ve Kredi Bank. 2,67 -0,37 66,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 0,00 2,87
Yataş 5,67 3,28 26,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 1,25 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,50 0,12 18,38
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,61 0,42 -0,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,40 0,01 4,61
Yonga Mobilya 6,98 3,71 7,54
Yünsa 3,92 2,62 -6,10
Zorlu Enerji 1,20 1,69 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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