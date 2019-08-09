Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.750,00
|1,68
|512,71
|İş Bankası (C)
|5,76
|-2,21
|27,15
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,30
|0,88
|-50,32
|İş Girişim
|2,54
|-0,39
|24,51
|İş GMYO
|0,92
|1,10
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,54
|2,31
|91,68
|İş Yat. Ort.
|1,24
|-3,13
|68,00
|İşbir Holding
|350,00
|-5,15
|153,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|6,02
|0,00
|94,19
|İz Hayvancılık Tarım
|4,83
|-1,02
|-26,71
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|0,00
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,62
|-0,61
|-21,74
|İzocam
|21,14
|-11,55
|-1,31
|Jantsa Jant Sanayi
|32,78
|4,20
|27,00
|Kafein Yazılım
|6,78
|0,15
|-1,57
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|-0,58
|-40,77
|Kaplamin
|5,53
|0,55
|53,61
|Kardemir (A)
|2,01
|0,50
|17,43
|Kardemir (B)
|2,01
|0,50
|16,79
|Kardemir (D)
|2,05
|0,00
|-0,28
|Karel Elektronik
|7,05
|3,52
|69,06
|Karsan Otomotiv
|1,11
|0,00
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,76
|-1,68
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,24
|5,01
|41,62
|Kartonsan
|308,90
|-0,52
|-3,16
|Katmerciler Ekipman
|2,61
|10,13
|-13,25
|Kent Gıda
|121,00
|0,41
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,07
|-1,90
|15,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,87
|-0,53
|6,86
|Klimasan Klima
|10,94
|-0,27
|181,96
|Koç Holding
|18,05
|-0,77
|30,34
|Konfrut Gıda
|32,88
|-1,08
|37,69
|Konya Çimento
|179,40
|1,70
|0,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|-1,49
|18,49
|Koza Altın
|62,80
|6,17
|22,42
|Koza Madencilik
|8,37
|7,03
|15,93
|Körfez GMYO
|1,42
|-2,07
|16,39
|Kristal Kola
|0,88
|-1,12
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,57
|1,42
|-1,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|4,44
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,87
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,85
|1,25
|6,59
|Lider Faktoring
|2,15
|0,47
|-4,44
|Link Bilgisayar
|9,74
|-1,02
|17,07
|Logo Yazılım
|40,68
|-1,26
|49,89
|Lokman Hekim Sağlık
|3,63
|2,25
|-19,33
|Lüks Kadife
|4,66
|-2,31
|-3,92
|Makina Takım
|1,32
|0,00
|-14,29
|Mardin Çimento
|2,81
|-0,35
|1,19
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,50
|0,00
|5,35
|Marshall
|26,96
|0,22
|6,90
|Martı GMYO
|0,67
|1,52
|3,08
|Martı Otel
|0,70
|4,48
|20,69
|Mavi Giyim
|38,06
|-2,31
|18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|0,00
|44,88
|Mega Polietilen
|1,75
|0,57
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,70
|-1,41
|-2,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,98
|3,34
|116,69
|Merko Gıda
|0,73
|-1,35
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|0,00
|31,43
|Metro Holding
|1,12
|-0,88
|47,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-0,85
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|0,76
|12,71
|Migros Ticaret
|18,30
|0,55
|22,82
|Milpa
|1,42
|0,00
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,20
|0,00
|-21,57
|MLP Sağlık
|12,40
|0,32
|15,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|-7,55
|-20,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,90
|0,51
|
|Net Holding
|1,53
|-1,29
|-21,94
|Netaş Telekom.
|6,71
|-7,45
|3,87
|Niğbaş Niğde Beton
|11,29
|0,36
|182,25
|Nuh Çimento
|6,21
|0,16
|-10,39
|Nurol GMYO
|2,33
|-2,10
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,57
|3,29
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,33
|-0,60
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,38
|1,20
|8,33
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|-0,86
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,36
|3,03
|-20,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-1,98
|-8,33
|Otokar
|127,00
|0,79
|47,87
|Oyak Yat. Ort.
|2,15
|-0,46
|35,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,92
|3,78
|88,24
|Özak GMYO
|1,47
|-2,00
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-2,38
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,82
|0,00
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,75
|0,73
|12,82
|Panora GMYO
|4,24
|0,24
|15,32
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|2,50
|19,09
|Parsan
|13,94
|1,90
|59,13
|Pegasus
|54,80
|14,84
|139,09
|Peker GMYO
|3,62
|-0,55
|-55,98
|Penguen Gıda
|1,43
|0,70
|32,41
|Pera GMYO
|0,58
|0,00
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,09
|0,28
|16,09
|Petkim
|3,53
|-0,28
|-10,35
|Petrokent Turizm
|78,00
|0,00
|13,54
|Pınar Et ve Un
|6,37
|-1,24
|43,57
|Pınar Su
|1,30
|0,00
|4,00
|Pınar Süt
|6,77
|-2,59
|8,90
|Plastikkart
|3,60
|-9,09
|33,33
|Polisan Holding
|2,24
|0,45
|-25,70
|Politeknik Metal
|62,20
|-1,27
|77,38
|Prizma Press Matbaacılık
|3,08
|-1,91
|98,71
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.079,10
|-0,02
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,10
|-1,44
|-39,71
|QNB Finansbank
|6,44
|0,78
|-28,52
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|0,61
|169,57
|Ray Sigorta
|2,19
|1,86
|57,55
|Reysaş GMYO
|1,03
|3,00
|49,28
|Reysaş Lojistik
|0,97
|2,11
|31,08
|Rhea Girişim
|0,70
|-4,11
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|2,04
|163,16
|Royal Halı
|0,90
|3,45
|-9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|-5,34
|-28,74
|Sabancı Holding
|9,05
|-2,06
|25,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|-1,18
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-2,20
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,88
|0,83
|123,85
|Sanifoam Sünger
|1,82
|-1,62
|45,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-2,17
|13,40
|Saray Matbaacılık
|1,32
|0,00
|32,00
|Sarkuysan
|3,43
|-0,87
|9,14
|Sasa Polyester
|6,19
|1,48
|7,73
|Say Reklamcılık
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Sekuro Plastik
|2,52
|-2,33
|-14,86
|Selçuk Ecza Deposu
|4,53
|0,00
|66,64
|Selçuk Gıda
|1,90
|2,70
|42,86
|Senkron Güvenlik
|2,29
|8,02
|129,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|16,67
|7,69
|Servet GMYO
|4,30
|3,37
|-8,51
|Seyitler Kimya
|5,40
|6,09
|40,26
|Silverline Endüstri
|1,15
|-3,36
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,78
|1,30
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,61
|0,00
|
|Soda Sanayii
|5,62
|0,90
|-16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,07
|-0,14
|27,42
|Söktaş
|1,89
|1,07
|48,82
|Sönmez Filament
|5,23
|1,75
|67,63
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|1,15
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|6,28
|-0,79
|-6,21
|Şeker Fin. Kir.
|3,67
|-1,87
|30,14
|Şekerbank
|0,94
|1,08
|-14,55
|Şişe Cam
|4,31
|-0,23
|-21,38
|Şok Marketler
|11,03
|0,64
|2,60
|T. Halk Bankası
|5,66
|-0,35
|-19,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,82
|-1,10
|-36,35
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|8,34
|1,21
|5,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-0,55
|-28,26
|Tat Gıda
|5,00
|-0,60
|30,89
|TAV Havalimanları
|24,74
|0,73
|12,50
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|1,13
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,74
|2,78
|-12,94
|Tekfen Holding
|22,00
|2,23
|12,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,10
|0,00
|-29,29
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|-2,81
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,74
|0,54
|59,15
|Tofaş Oto. Fab.
|18,92
|0,91
|21,97
|Torunlar GMYO
|1,90
|2,15
|25,83
|Trabzon Liman
|7,09
|0,28
|3,07
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,52
|0,40
|-12,77
|Trend GMYO
|1,22
|-3,17
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,23
|-1,76
|4,69
|Tukaş
|4,54
|2,48
|173,49
|Turcas Petrol
|1,52
|0,66
|7,80
|Turkcell
|12,30
|-0,65
|1,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,95
|-0,50
|-12,22
|Tüpraş
|135,10
|-1,60
|29,49
|Türk Hava Yolları
|12,12
|0,75
|-24,77
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|0,52
|11,91
|Türk Telekom
|5,64
|0,18
|44,62
|Türk Traktör
|37,20
|0,54
|6,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,74
|-0,25
|-26,14
|Ufuk Yatırım
|1,63
|4,49
|42,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,00
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|25,50
|1,27
|59,77
|Ulusoy Un Sanayi
|2,45
|1,24
|17,79
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,06
|0,00
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,15
|1,29
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,12
|-0,88
|86,67
|Ülker Bisküvi
|18,25
|-1,88
|24,40
|Ünye Çimento
|2,64
|-0,38
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|1,37
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,74
|2,96
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|5,62
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,75
|1,28
|21,79
|Vakko Tekstil
|3,31
|6,43
|26,90
|Vanet Gıda
|1,61
|-0,62
|23,85
|Verusa Holding
|14,79
|0,61
|-10,90
|Verusaturk Girisim
|3,25
|2,20
|-1,81
|Vestel
|10,09
|3,17
|81,80
|Vestel Beyaz Eşya
|15,56
|-0,83
|59,30
|Viking Kağıt
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|-0,65
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,67
|-0,37
|66,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,87
|0,00
|2,87
|Yataş
|5,67
|3,28
|26,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|1,25
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,50
|0,12
|18,38
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,61
|0,42
|-0,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,40
|0,01
|4,61
|Yonga Mobilya
|6,98
|3,71
|7,54
|Yünsa
|3,92
|2,62
|-6,10
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,69
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)