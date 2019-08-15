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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

15.08.2019 18:50 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.500,00 -1,33 504,54
İş Bankası (C) 5,40 -6,25 19,21
İş Bankası (Kur.) 169.999,90 13,33 249,78
İş Fin.Kir. 2,21 -3,91 -52,27
İş Girişim 2,49 -1,97 22,06
İş GMYO 0,89 -3,26 -17,59
İş Y. Men. Değ. 3,56 0,56 92,76
İş Yat. Ort. 1,20 -3,23 62,58
İşbir Holding 339,80 -2,91 146,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71
İttifak Holding 5,94 -1,33 91,61
İz Hayvancılık Tarım 4,77 -1,24 -27,62
İzmir Demir Çelik 1,54 -1,91 -7,23
İzmir Fırça 1,60 -1,23 -22,71
İzocam 20,70 -2,08 -3,36
Jantsa Jant Sanayi 34,70 5,86 34,44
Kafein Yazılım 6,70 -1,18 -2,73
Kapital Yat. Holding 1,68 -1,18 -41,46
Kaplamin 5,66 2,35 57,22
Kardemir (A) 1,94 -3,48 13,34
Kardemir (B) 1,96 -2,49 13,88
Kardemir (D) 2,01 -1,95 -2,23
Karel Elektronik 8,20 16,31 96,64
Karsan Otomotiv 1,10 -0,90 -14,06
Karsu Tekstil 1,80 2,27 44,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 2,10 44,59
Kartonsan 303,10 -1,88 -4,98
Katmerciler Ekipman 2,58 -1,15 -14,25
Kent Gıda 117,20 -3,14 -1,51
Kerevitaş Gıda 2,05 -0,97 13,89
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,74 -6,95 -0,57
Klimasan Klima 11,95 9,23 208,00
Koç Holding 17,72 -1,83 27,95
Konfrut Gıda 32,68 -0,61 36,85
Konya Çimento 175,60 -2,12 -1,35
Kordsa Teknik Tekstil 10,98 -2,05 16,06
Koza Altın 63,50 1,11 23,78
Koza Madencilik 8,46 1,08 17,17
Körfez GMYO 1,37 -3,52 12,30
Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14
Kron Telekomünikasyon 8,40 -1,98 -3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 0,00 75,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -1,72 0,88
Kütahya Porselen 4,82 -0,62 5,93
Lider Faktoring 2,07 -3,72 -8,00
Link Bilgisayar 9,57 -1,75 15,02
Logo Yazılım 40,80 0,29 50,33
Lokman Hekim Sağlık 3,59 -1,10 -20,22
Lüks Kadife 4,64 -0,43 -4,33
Makina Takım 1,30 -1,52 -15,58
Mardin Çimento 2,77 -1,42 -0,25
Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84
Marmaris Altınyunus 18,48 -0,11 5,24
Marshall 26,70 -0,96 5,87
Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54
Martı Otel 0,73 4,29 25,86
Mavi Giyim 36,32 -4,57 12,73
Mazhar Zorlu Holding 5,45 -1,27 43,04
Mega Polietilen 1,77 1,14 -13,24
Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -5,56
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 11,90 -8,32 98,66
Merko Gıda 0,71 -2,74 -29,70
Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,42 2,90 35,24
Metro Holding 1,19 6,25 56,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 0,86 6,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 2,26 15,25
Migros Ticaret 17,78 -2,84 19,33
Milpa 1,42 0,00 -0,65
Mistral GMYO 1,18 -1,67 -22,88
MLP Sağlık 12,40 0,00 15,89
MMC San. ve Tic. Yat. 1,01 1,00 -8,18
Mondi Tire Kutsan 1,41 -4,08 -24,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,85 -0,85
Net Holding 1,49 -2,61 -23,98
Netaş Telekom. 6,61 -1,49 2,32
Niğbaş Niğde Beton 11,34 0,44 183,50
Nuh Çimento 6,26 0,81 -9,67
Nurol GMYO 2,20 -5,58 4,76
Odaş Elektrik 1,63 3,82 15,76
Olmuksan-IP 3,22 -3,30 -4,45
Orge Enerji Elektrik 3,33 -1,48 6,73
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17
Osmanlı Menkul 1,54 13,24 -10,47
Ostim Endüstriyel Yat 0,97 -2,02 -10,19
Otokar 124,10 -2,28 44,49
Oyak Yat. Ort. 2,09 -2,79 32,00
Oylum Sınai Yatırımlar 1,90 -1,04 86,27
Özak GMYO 1,44 -2,04 -0,63
Özbal Çelik Boru 1,17 -4,88 -15,22
Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53
Özerden Plastik 2,70 -1,82 10,77
Panora GMYO 4,24 0,00 15,32
Park Elek.Madencilik 2,87 0,00 19,09
Parsan 14,51 4,09 65,64
Pegasus 60,20 9,85 162,65
Peker GMYO 3,61 -0,28 -56,11
Penguen Gıda 1,42 -0,70 31,48
Pera GMYO 0,55 -5,17 -28,57
Pergamon Dış Ticaret 6,14 -13,40 0,53
Petkim 3,43 -2,83 -12,89
Petrokent Turizm 77,95 -0,06 13,46
Pınar Et ve Un 6,50 2,04 46,50
Pınar Su 1,32 1,54 5,60
Pınar Süt 6,50 -3,99 4,55
Plastikkart 3,53 -1,94 30,74
Polisan Holding 2,19 -2,23 -27,36
Politeknik Metal 62,20 0,00 77,38
Prizma Press Matbaacılık 3,17 2,92 104,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,90 0,07
QNB Finans Fin. Kir. 4,03 -1,71 -40,74
QNB Finansbank 6,28 -2,48 -30,30
Ral Yatırım Holding 5,00 0,81 171,74
Ray Sigorta 2,14 -2,28 53,96
Reysaş GMYO 1,04 0,97 50,72
Reysaş Lojistik 0,96 -1,03 29,73
Rhea Girişim 0,71 1,43 7,58
Rodrigo Tekstil 5,00 0,00 163,16
Royal Halı 0,85 -5,56 -14,14
RTA Laboratuvarları 1,18 2,00 -27,31
Sabancı Holding 8,63 -4,64 19,32
Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 -4,17 3,86
Salix Yatırım Holding 4,23 5,75 9,87
Sanel Mühendislik 4,86 -0,41 122,94
Sanifoam Sünger 1,82 0,00 45,60
Sanko Pazarlama 2,23 -0,89 12,40
Saray Matbaacılık 1,23 -6,82 23,00
Sarkuysan 3,30 -3,79 5,00
Sasa Polyester 6,10 -1,45 6,16
Say Reklamcılık 0,87 -2,25 -7,45
Sekuro Plastik 2,51 -0,40 -15,20
Selçuk Ecza Deposu 4,41 -2,65 62,22
Selçuk Gıda 1,75 -7,89 31,58
Senkron Güvenlik 2,26 -1,31 126,00
Serve Film Prodüksiyon 1,98 -5,71 1,54
Servet GMYO 4,29 -0,23 -8,72
Seyitler Kimya 5,39 -0,19 40,00
Silverline Endüstri 1,15 0,00 -14,18
Sinpaş GMYO 0,79 1,28 113,51
Smartiks Yazılım 2,53 -3,07
Soda Sanayii 5,42 -3,56 -19,89
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,42 27,96
Söktaş 1,91 1,06 50,39
Sönmez Filament 5,50 5,16 76,28
Sönmez Pamuklu 4,21 19,94 34,94
Sumaş Suni Tahta 6,24 -0,64 -6,81
Şeker Fin. Kir. 3,57 -2,72 26,60
Şekerbank 0,91 -3,19 -17,27
Şişe Cam 4,23 -1,86 -22,84
Şok Marketler 11,12 0,82 3,44
T. Halk Bankası 5,34 -5,65 -23,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,65 -1,57 -37,35
T.S.K.B. 0,82 -2,38 1,23
T.Tuborg 8,46 1,44 6,63
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,94 -1,20 29,32
TAV Havalimanları 23,84 -3,64 8,41
Taze Kuru Gıda 5,30 -1,12 -22,06
Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -15,29
Tekfen Holding 21,46 -2,45 9,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 -4,29 -32,32
Temapol Polimer Plastik 3,04 -2,25 -0,65
TGS Dış Ticaret 3,67 -1,87 56,17
Tofaş Oto. Fab. 18,90 -0,11 21,85
Torunlar GMYO 1,89 -0,53 25,17
Trabzon Liman 7,00 -1,27 1,76
Trabzonspor Sportif 1,09 2,83 -20,79
Trakya Cam 2,43 -3,57 -15,88
Trend GMYO 1,23 0,82 -3,15
TSKB GMYO 0,78 -1,27 -4,88
Tuğçelik 2,30 3,14 7,98
Tukaş 4,69 3,30 182,53
Turcas Petrol 1,46 -3,95 3,55
Turkcell 12,06 -1,95 -0,90
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -1,27 -13,33
Tüpraş 130,00 -3,77 24,60
Türk Hava Yolları 11,76 -2,97 -27,00
Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,55 10,17
Türk Telekom 5,25 -6,91 34,62
Türk Traktör 37,58 1,02 7,68
Türker Proje Gayrimenkul 23,74 0,00 -26,14
Ufuk Yatırım 1,59 -2,45 39,47
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -0,65 33,33
Ulusoy Elektrik 25,30 -0,78 58,52
Ulusoy Un Sanayi 2,46 0,41 18,27
Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45
Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41
Utopya Turizm 3,12 -0,95 -23,90
Uzertaş Boya 1,18 5,36 96,67
Ülker Bisküvi 17,33 -5,04 18,13
Ünye Çimento 2,64 0,00 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,47 -0,68 -17,42
Vakıf GMYO 1,76 1,15 -9,59
Vakıf Yat. Ort. 1,95 3,72 28,29
Vakıflar Bankası 4,52 -4,84 15,90
Vakko Tekstil 3,46 4,53 32,65
Vanet Gıda 1,60 -0,62 23,08
Verusa Holding 14,60 -1,28 -12,05
Verusaturk Girisim 3,20 -1,54 -3,32
Vestel 10,11 0,20 82,16
Vestel Beyaz Eşya 15,47 -0,58 58,38
Viking Kağıt 0,96 -1,03 -12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 -3,29 -14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -4,49 59,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,90 1,05 3,94
Yataş 5,41 -4,59 21,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,79 -2,47 -15,96
Yeni Gimat GMYO 8,49 -0,12 18,24
Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,47 -1,46 -1,66
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 2,59 7,32
Yonga Mobilya 6,96 -0,29 7,23
Yünsa 3,86 -1,53 -7,54
Zorlu Enerji 1,16 -3,33 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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