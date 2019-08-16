Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.200,00
|-1,62
|494,73
|İş Bankası (C)
|5,35
|-0,93
|18,10
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,90
|
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,18
|-1,36
|-52,92
|İş Girişim
|2,54
|2,01
|24,51
|İş GMYO
|0,88
|-1,12
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,52
|-1,12
|90,60
|İş Yat. Ort.
|1,17
|-2,50
|58,51
|İşbir Holding
|340,00
|0,06
|146,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|3,03
|-59,52
|İttifak Holding
|5,89
|-0,84
|90,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,73
|-0,84
|-28,22
|İzmir Demir Çelik
|1,53
|-0,65
|-7,83
|İzmir Fırça
|1,59
|-0,63
|-23,19
|İzocam
|20,18
|-2,51
|-5,79
|Jantsa Jant Sanayi
|35,74
|3,00
|38,46
|Kafein Yazılım
|6,54
|-2,39
|-5,05
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|1,19
|-40,77
|Kaplamin
|6,03
|6,54
|67,50
|Kardemir (A)
|1,92
|-1,03
|12,17
|Kardemir (B)
|1,94
|-1,02
|12,72
|Kardemir (D)
|1,99
|-1,00
|-3,20
|Karel Elektronik
|8,25
|0,61
|97,84
|Karsan Otomotiv
|1,09
|-0,91
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,81
|0,56
|44,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,35
|0,00
|44,59
|Kartonsan
|298,70
|-1,45
|-6,36
|Katmerciler Ekipman
|2,47
|-4,26
|-17,90
|Kent Gıda
|114,80
|-2,05
|-3,53
|Kerevitaş Gıda
|2,12
|3,41
|17,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,73
|-0,57
|-1,14
|Klimasan Klima
|12,02
|0,59
|209,80
|Koç Holding
|18,01
|1,64
|30,05
|Konfrut Gıda
|35,24
|7,83
|47,57
|Konya Çimento
|173,70
|-1,08
|-2,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|1,09
|17,32
|Koza Altın
|64,70
|1,89
|26,12
|Koza Madencilik
|8,92
|5,44
|23,55
|Körfez GMYO
|1,42
|3,65
|16,39
|Kristal Kola
|0,87
|0,00
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,39
|-0,12
|-3,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|2,08
|78,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,79
|-0,62
|5,27
|Lider Faktoring
|2,05
|-0,97
|-8,89
|Link Bilgisayar
|9,65
|0,84
|15,99
|Logo Yazılım
|40,60
|-0,49
|49,59
|Lokman Hekim Sağlık
|3,56
|-0,84
|-20,89
|Lüks Kadife
|5,07
|9,27
|4,54
|Makina Takım
|1,33
|2,31
|-13,64
|Mardin Çimento
|2,76
|-0,36
|-0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,62
|0,76
|6,04
|Marshall
|26,62
|-0,30
|5,55
|Martı GMYO
|0,65
|-1,52
|0,00
|Martı Otel
|0,70
|-4,11
|20,69
|Mavi Giyim
|35,68
|-1,76
|10,74
|Mazhar Zorlu Holding
|5,40
|-0,92
|41,73
|Mega Polietilen
|1,85
|4,52
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,67
|-1,47
|-6,94
|Mensa
|0,16
|-5,88
|14,29
|Merit Turizm
|12,23
|2,77
|104,17
|Merko Gıda
|0,69
|-2,82
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|-2,11
|32,38
|Metro Holding
|1,19
|0,00
|56,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,00
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|1,47
|16,95
|Migros Ticaret
|18,47
|3,88
|23,96
|Milpa
|1,45
|2,11
|1,45
|Mistral GMYO
|1,20
|1,69
|-21,57
|MLP Sağlık
|11,83
|-4,60
|10,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,98
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|-1,42
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.050,00
|0,69
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,87
|0,34
|
|Net Holding
|1,46
|-2,01
|-25,51
|Netaş Telekom.
|6,54
|-1,06
|1,24
|Niğbaş Niğde Beton
|11,38
|0,35
|184,50
|Nuh Çimento
|6,23
|-0,48
|-10,10
|Nurol GMYO
|2,20
|0,00
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,23
|17,18
|Olmuksan-IP
|3,21
|-0,31
|-4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|2,40
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,87
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,61
|4,55
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|-1,03
|-11,11
|Otokar
|129,80
|4,59
|51,13
|Oyak Yat. Ort.
|2,37
|13,40
|49,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,91
|0,53
|87,25
|Özak GMYO
|1,41
|-2,08
|-2,70
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|3,42
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,82
|1,23
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,70
|0,00
|10,77
|Panora GMYO
|4,28
|0,94
|16,40
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|-1,74
|17,01
|Parsan
|14,85
|2,34
|69,52
|Pegasus
|60,45
|0,42
|163,74
|Peker GMYO
|3,41
|-5,54
|-58,54
|Penguen Gıda
|1,44
|1,41
|33,33
|Pera GMYO
|0,59
|7,27
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|6,13
|-0,16
|0,37
|Petkim
|3,43
|0,00
|-12,89
|Petrokent Turizm
|75,50
|-3,14
|9,90
|Pınar Et ve Un
|6,40
|-1,54
|44,25
|Pınar Su
|1,31
|-0,76
|4,80
|Pınar Süt
|6,40
|-1,54
|2,94
|Plastikkart
|3,58
|1,42
|32,59
|Polisan Holding
|2,25
|2,74
|-25,37
|Politeknik Metal
|62,00
|-0,32
|76,81
|Prizma Press Matbaacılık
|3,21
|1,26
|107,10
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.085,30
|0,50
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,13
|2,48
|-39,26
|QNB Finansbank
|6,21
|-1,11
|-31,08
|Ral Yatırım Holding
|5,03
|0,60
|173,37
|Ray Sigorta
|2,14
|0,00
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,02
|-1,92
|47,83
|Reysaş Lojistik
|0,93
|-3,12
|25,68
|Rhea Girişim
|0,70
|-1,41
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|0,00
|163,16
|Royal Halı
|0,87
|2,35
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|-0,85
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,59
|-0,46
|18,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|-2,48
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-0,71
|9,09
|Sanel Mühendislik
|4,83
|-0,62
|121,56
|Sanifoam Sünger
|1,84
|1,10
|47,20
|Sanko Pazarlama
|2,33
|4,48
|17,44
|Saray Matbaacılık
|1,17
|-4,88
|17,00
|Sarkuysan
|3,35
|1,52
|6,59
|Sasa Polyester
|6,00
|-1,64
|4,42
|Say Reklamcılık
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Sekuro Plastik
|2,47
|-1,59
|-16,55
|Selçuk Ecza Deposu
|4,41
|0,00
|62,22
|Selçuk Gıda
|1,79
|2,29
|34,59
|Senkron Güvenlik
|2,24
|-0,88
|124,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|6,06
|7,69
|Servet GMYO
|4,34
|1,17
|-7,66
|Seyitler Kimya
|5,60
|3,90
|45,45
|Silverline Endüstri
|1,12
|-2,61
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,78
|-1,27
|110,81
|Smartiks Yazılım
|2,49
|-1,58
|
|Soda Sanayii
|5,26
|-2,95
|-22,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,96
|-1,97
|25,44
|Söktaş
|1,92
|0,52
|51,18
|Sönmez Filament
|6,03
|9,64
|93,27
|Sönmez Pamuklu
|4,11
|-2,38
|31,73
|Sumaş Suni Tahta
|6,26
|0,32
|-6,51
|Şeker Fin. Kir.
|3,51
|-1,68
|24,47
|Şekerbank
|0,89
|-2,20
|-19,09
|Şişe Cam
|4,13
|-2,36
|-24,67
|Şok Marketler
|11,38
|2,34
|5,86
|T. Halk Bankası
|5,26
|-1,50
|-25,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,64
|-0,09
|-37,41
|T.S.K.B.
|0,82
|0,00
|1,23
|T.Tuborg
|8,46
|0,00
|6,63
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,93
|-0,20
|29,06
|TAV Havalimanları
|23,36
|-2,01
|6,23
|Taze Kuru Gıda
|5,34
|0,75
|-21,47
|Tek-Art Turizm
|0,72
|0,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,00
|-2,14
|6,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|1,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|2,99
|-1,64
|-2,29
|TGS Dış Ticaret
|3,69
|0,54
|57,02
|Tofaş Oto. Fab.
|18,85
|-0,26
|21,52
|Torunlar GMYO
|1,90
|0,53
|25,83
|Trabzon Liman
|6,96
|-0,57
|1,18
|Trabzonspor Sportif
|1,07
|-1,83
|-22,24
|Trakya Cam
|2,35
|-3,29
|-18,65
|Trend GMYO
|1,21
|-1,63
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,77
|-1,28
|-6,10
|Tuğçelik
|2,35
|2,17
|10,33
|Tukaş
|4,66
|-0,64
|180,72
|Turcas Petrol
|1,42
|-2,74
|0,71
|Turkcell
|12,45
|3,23
|2,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|-0,77
|-14,00
|Tüpraş
|125,80
|-3,23
|20,57
|Türk Hava Yolları
|11,40
|-3,06
|-29,24
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|2,63
|13,07
|Türk Telekom
|5,16
|-1,71
|32,31
|Türk Traktör
|39,10
|4,04
|12,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,50
|-1,01
|-26,88
|Ufuk Yatırım
|1,55
|-2,52
|35,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|0,00
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|0,32
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|5,28
|24,52
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,09
|3,81
|-1,80
|Utopya Turizm
|3,13
|0,32
|-23,66
|Uzertaş Boya
|1,19
|0,85
|98,33
|Ülker Bisküvi
|17,12
|-1,21
|16,70
|Ünye Çimento
|2,58
|-2,27
|-22,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|0,68
|-16,85
|Vakıf GMYO
|1,78
|1,14
|-8,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|-3,59
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-3,32
|12,05
|Vakko Tekstil
|3,41
|-1,45
|30,73
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,25
|21,54
|Verusa Holding
|14,61
|0,07
|-11,99
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-0,31
|-3,63
|Vestel
|9,92
|-1,88
|78,74
|Vestel Beyaz Eşya
|15,02
|-2,91
|53,77
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-0,68
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|-1,96
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,89
|-0,34
|3,58
|Yataş
|5,61
|3,70
|25,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,79
|0,00
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,67
|2,12
|20,74
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,40
|-0,74
|-2,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.360,00
|0,00
|7,32
|Yonga Mobilya
|7,50
|7,76
|15,55
|Yünsa
|3,84
|-0,52
|-8,02
|Zorlu Enerji
|1,14
|-1,72
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)