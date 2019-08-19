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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.08.2019 18:40 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.250,00 0,27 496,37
İş Bankası (C) 5,39 0,75 18,98
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 0,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,15 -1,38 -53,56
İş Girişim 2,52 -0,79 23,53
İş GMYO 0,88 0,00 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,56 1,14 92,76
İş Yat. Ort. 1,14 -2,56 54,45
İşbir Holding 342,00 0,59 147,83
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71
İttifak Holding 5,97 1,36 92,58
İz Hayvancılık Tarım 4,63 -2,11 -29,74
İzmir Demir Çelik 1,53 0,00 -7,83
İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22
İzocam 20,20 0,10 -5,70
Jantsa Jant Sanayi 36,20 1,29 40,25
Kafein Yazılım 6,34 -3,06 -7,95
Kapital Yat. Holding 1,75 2,94 -39,02
Kaplamin 6,10 1,16 69,44
Kardemir (A) 1,94 1,04 13,34
Kardemir (B) 1,93 -0,52 12,14
Kardemir (D) 1,98 -0,50 -3,69
Karel Elektronik 8,28 0,36 98,56
Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84
Karsu Tekstil 1,83 1,10 46,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,49 2,62 48,38
Kartonsan 295,80 -0,97 -7,27
Katmerciler Ekipman 2,39 -3,24 -20,56
Kent Gıda 115,30 0,44 -3,11
Kerevitaş Gıda 2,04 -3,77 13,33
Kervansaray Yat. Holding 0,22 -4,35 -37,14
Kiler GMYO 1,74 0,58 -0,57
Klimasan Klima 11,80 -1,83 204,13
Koç Holding 17,37 -3,55 25,43
Konfrut Gıda 35,94 1,99 50,50
Konya Çimento 173,00 -0,40 -2,81
Kordsa Teknik Tekstil 11,59 4,41 22,50
Koza Altın 63,95 -1,16 24,66
Koza Madencilik 8,78 -1,57 21,61
Körfez GMYO 1,42 0,00 16,39
Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,32 -0,83 -4,37
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 78,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -0,88
Kütahya Porselen 4,85 1,25 6,59
Lider Faktoring 2,05 0,00 -8,89
Link Bilgisayar 9,68 0,31 16,35
Logo Yazılım 40,60 0,00 49,59
Lokman Hekim Sağlık 3,50 -1,69 -22,22
Lüks Kadife 4,91 -3,16 1,24
Makina Takım 1,43 7,52 -7,14
Mardin Çimento 2,77 0,36 -0,25
Marka Yatırım Holding 0,66 3,13 6,45
Marmaris Altınyunus 18,68 0,32 6,38
Marshall 26,88 0,98 6,58
Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54
Martı Otel 0,69 -1,43 18,97
Mavi Giyim 35,76 0,22 10,99
Mazhar Zorlu Holding 5,32 -1,48 39,63
Mega Polietilen 1,95 5,41 -4,41
Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33
Mensa 0,17 6,25 21,43
Merit Turizm 12,90 5,48 115,36
Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,39 0,00 32,38
Metro Holding 1,23 3,36 61,84
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 0,00 16,95
Migros Ticaret 18,65 0,97 25,17
Milpa 1,52 4,83 6,34
Mistral GMYO 1,27 5,83 -16,99
MLP Sağlık 11,75 -0,68 9,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,01 2,02 -8,18
Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.050,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,93 1,02
Net Holding 1,46 0,00 -25,51
Netaş Telekom. 6,33 -3,21 -2,01
Niğbaş Niğde Beton 11,31 -0,62 182,75
Nuh Çimento 6,25 0,32 -9,81
Nurol GMYO 2,10 -4,55 0,00
Odaş Elektrik 1,57 -4,85 11,50
Olmuksan-IP 3,30 2,80 -2,08
Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,76 7,37
Orma Orman Mahsulleri 1,14 -1,72 -5,00
Osmanlı Menkul 1,47 -8,70 -14,53
Ostim Endüstriyel Yat 0,97 1,04 -10,19
Otokar 129,10 -0,54 50,31
Oyak Yat. Ort. 2,31 -2,53 45,90
Oylum Sınai Yatırımlar 1,86 -2,62 82,35
Özak GMYO 1,50 6,38 3,51
Özbal Çelik Boru 1,20 -0,83 -13,04
Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53
Özerden Plastik 2,66 -1,48 9,12
Panora GMYO 4,21 -1,64 14,50
Park Elek.Madencilik 2,78 -1,42 15,35
Parsan 14,15 -4,71 61,53
Pegasus 62,70 3,72 173,56
Peker GMYO 3,22 -5,57 -60,85
Penguen Gıda 1,44 0,00 33,33
Pera GMYO 0,58 -1,69 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 6,06 -1,14 -0,78
Petkim 3,35 -2,33 -14,92
Petrokent Turizm 75,60 0,13 10,04
Pınar Et ve Un 6,45 0,78 45,37
Pınar Su 1,30 -0,76 4,00
Pınar Süt 6,40 0,00 2,94
Plastikkart 3,33 -6,98 23,33
Polisan Holding 2,20 -2,22 -27,03
Politeknik Metal 63,75 2,82 81,80
Prizma Press Matbaacılık 3,01 -6,23 94,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.084,40 -0,08
QNB Finans Fin. Kir. 4,08 -1,21 -40,00
QNB Finansbank 6,21 0,00 -31,08
Ral Yatırım Holding 5,00 -0,60 171,74
Ray Sigorta 2,20 2,80 58,27
Reysaş GMYO 1,07 4,90 55,07
Reysaş Lojistik 0,94 1,08 27,03
Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06
Rodrigo Tekstil 4,85 -3,00 155,26
Royal Halı 0,88 1,15 -11,11
RTA Laboratuvarları 1,16 -0,85 -28,54
Sabancı Holding 8,64 0,58 19,46
Safkar Ege Soğutmacılık 1,55 -1,27 -0,01
Salix Yatırım Holding 4,00 -4,76 3,90
Sanel Mühendislik 4,85 0,41 122,48
Sanifoam Sünger 2,06 11,96 64,80
Sanko Pazarlama 2,72 16,74 37,09
Saray Matbaacılık 1,13 -3,42 13,00
Sarkuysan 3,44 2,69 9,46
Sasa Polyester 5,82 -3,00 1,29
Say Reklamcılık 0,87 1,16 -7,45
Sekuro Plastik 2,50 1,21 -15,54
Selçuk Ecza Deposu 4,56 3,40 67,74
Selçuk Gıda 1,76 -1,68 32,33
Senkron Güvenlik 2,14 -4,46 114,00
Serve Film Prodüksiyon 2,00 -4,76 2,56
Servet GMYO 4,15 -4,38 -11,70
Seyitler Kimya 5,25 -6,25 36,36
Silverline Endüstri 1,13 0,89 -15,67
Sinpaş GMYO 0,79 1,28 113,51
Smartiks Yazılım 2,47 -0,80
Soda Sanayii 5,44 3,42 -19,59
Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -2,30 22,56
Söktaş 1,84 -4,17 44,88
Sönmez Filament 6,42 6,47 105,77
Sönmez Pamuklu 4,04 -1,70 29,49
Sumaş Suni Tahta 6,00 -4,15 -10,39
Şeker Fin. Kir. 3,50 -0,28 24,11
Şekerbank 0,89 0,00 -19,09
Şişe Cam 4,17 0,97 -23,94
Şok Marketler 11,49 0,97 6,88
T. Halk Bankası 5,30 0,76 -24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,55 -0,85 -37,94
T.S.K.B. 0,83 1,22 2,47
T.Tuborg 8,43 -0,35 6,25
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,85 -1,62 26,96
TAV Havalimanları 22,46 -3,85 2,13
Taze Kuru Gıda 5,15 -3,56 -24,26
Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47
Tekfen Holding 21,44 2,10 9,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,02 -0,49 -31,99
Temapol Polimer Plastik 3,05 2,01 -0,33
TGS Dış Ticaret 3,71 0,54 57,87
Tofaş Oto. Fab. 18,37 -2,55 18,43
Torunlar GMYO 1,91 0,53 26,49
Trabzon Liman 6,89 -1,01 0,16
Trabzonspor Sportif 1,07 0,00 -22,24
Trakya Cam 2,36 0,43 -18,31
Trend GMYO 1,33 9,92 4,72
TSKB GMYO 0,80 3,90 -2,44
Tuğçelik 2,26 -3,83 6,10
Tukaş 4,60 -1,29 177,11
Turcas Petrol 1,47 3,52 4,26
Turkcell 12,54 0,72 3,04
Tümosan Motor ve Traktör 3,85 -0,52 -14,44
Tüpraş 126,80 0,79 21,53
Türk Hava Yolları 11,18 -1,93 -30,60
Türk Prysmian Kablo 1,93 -1,03 11,91
Türk Telekom 5,34 3,49 36,92
Türk Traktör 38,54 -1,43 10,43
Türker Proje Gayrimenkul 23,56 0,26 -26,70
Ufuk Yatırım 1,59 2,58 39,47
Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 2,63 36,84
Ulusoy Elektrik 24,98 -1,58 56,52
Ulusoy Un Sanayi 2,52 -2,70 21,15
Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27
Uşak Seramik 1,10 0,92 -0,90
Utopya Turizm 3,13 0,00 -23,66
Uzertaş Boya 1,17 -1,68 95,00
Ülker Bisküvi 16,50 -3,62 12,47
Ünye Çimento 2,63 1,94 -21,39
Vakıf Fin. Kir. 1,47 -0,68 -17,42
Vakıf GMYO 1,72 -3,37 -11,65
Vakıf Yat. Ort. 1,80 -4,26 18,42
Vakıflar Bankası 4,34 -0,69 11,28
Vakko Tekstil 3,30 -3,23 26,52
Vanet Gıda 1,61 1,90 23,85
Verusa Holding 14,62 0,07 -11,93
Verusaturk Girisim 3,14 -1,57 -5,14
Vestel 9,99 0,71 80,00
Vestel Beyaz Eşya 14,65 -2,46 49,99
Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 0,68 -14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -2,00 53,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 -0,35 3,23
Yataş 5,41 -3,57 21,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 3,80 -12,77
Yeni Gimat GMYO 8,54 -1,50 18,93
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,54 1,49 -0,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 7,32
Yonga Mobilya 7,01 -6,53 8,00
Yünsa 3,71 -3,39 -11,13
Zorlu Enerji 1,13 -0,88 -8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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