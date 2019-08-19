Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.250,00
|0,27
|496,37
|İş Bankası (C)
|5,39
|0,75
|18,98
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|0,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,15
|-1,38
|-53,56
|İş Girişim
|2,52
|-0,79
|23,53
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,56
|1,14
|92,76
|İş Yat. Ort.
|1,14
|-2,56
|54,45
|İşbir Holding
|342,00
|0,59
|147,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|5,97
|1,36
|92,58
|İz Hayvancılık Tarım
|4,63
|-2,11
|-29,74
|İzmir Demir Çelik
|1,53
|0,00
|-7,83
|İzmir Fırça
|1,61
|1,26
|-22,22
|İzocam
|20,20
|0,10
|-5,70
|Jantsa Jant Sanayi
|36,20
|1,29
|40,25
|Kafein Yazılım
|6,34
|-3,06
|-7,95
|Kapital Yat. Holding
|1,75
|2,94
|-39,02
|Kaplamin
|6,10
|1,16
|69,44
|Kardemir (A)
|1,94
|1,04
|13,34
|Kardemir (B)
|1,93
|-0,52
|12,14
|Kardemir (D)
|1,98
|-0,50
|-3,69
|Karel Elektronik
|8,28
|0,36
|98,56
|Karsan Otomotiv
|1,09
|0,00
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,83
|1,10
|46,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,49
|2,62
|48,38
|Kartonsan
|295,80
|-0,97
|-7,27
|Katmerciler Ekipman
|2,39
|-3,24
|-20,56
|Kent Gıda
|115,30
|0,44
|-3,11
|Kerevitaş Gıda
|2,04
|-3,77
|13,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,22
|-4,35
|-37,14
|Kiler GMYO
|1,74
|0,58
|-0,57
|Klimasan Klima
|11,80
|-1,83
|204,13
|Koç Holding
|17,37
|-3,55
|25,43
|Konfrut Gıda
|35,94
|1,99
|50,50
|Konya Çimento
|173,00
|-0,40
|-2,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,59
|4,41
|22,50
|Koza Altın
|63,95
|-1,16
|24,66
|Koza Madencilik
|8,78
|-1,57
|21,61
|Körfez GMYO
|1,42
|0,00
|16,39
|Kristal Kola
|0,88
|1,15
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,32
|-0,83
|-4,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|
|78,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|0,00
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,85
|1,25
|6,59
|Lider Faktoring
|2,05
|0,00
|-8,89
|Link Bilgisayar
|9,68
|0,31
|16,35
|Logo Yazılım
|40,60
|0,00
|49,59
|Lokman Hekim Sağlık
|3,50
|-1,69
|-22,22
|Lüks Kadife
|4,91
|-3,16
|1,24
|Makina Takım
|1,43
|7,52
|-7,14
|Mardin Çimento
|2,77
|0,36
|-0,25
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|3,13
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|18,68
|0,32
|6,38
|Marshall
|26,88
|0,98
|6,58
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-1,54
|Martı Otel
|0,69
|-1,43
|18,97
|Mavi Giyim
|35,76
|0,22
|10,99
|Mazhar Zorlu Holding
|5,32
|-1,48
|39,63
|Mega Polietilen
|1,95
|5,41
|-4,41
|Menderes Tekstil
|0,66
|-1,49
|-8,33
|Mensa
|0,17
|6,25
|21,43
|Merit Turizm
|12,90
|5,48
|115,36
|Merko Gıda
|0,68
|-1,45
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|0,00
|32,38
|Metro Holding
|1,23
|3,36
|61,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-0,85
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|0,00
|16,95
|Migros Ticaret
|18,65
|0,97
|25,17
|Milpa
|1,52
|4,83
|6,34
|Mistral GMYO
|1,27
|5,83
|-16,99
|MLP Sağlık
|11,75
|-0,68
|9,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|2,02
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|0,00
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.050,00
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|5,93
|1,02
|
|Net Holding
|1,46
|0,00
|-25,51
|Netaş Telekom.
|6,33
|-3,21
|-2,01
|Niğbaş Niğde Beton
|11,31
|-0,62
|182,75
|Nuh Çimento
|6,25
|0,32
|-9,81
|Nurol GMYO
|2,10
|-4,55
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,57
|-4,85
|11,50
|Olmuksan-IP
|3,30
|2,80
|-2,08
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|-1,76
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-1,72
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,47
|-8,70
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,97
|1,04
|-10,19
|Otokar
|129,10
|-0,54
|50,31
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|-2,53
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,86
|-2,62
|82,35
|Özak GMYO
|1,50
|6,38
|3,51
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|-0,83
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,81
|-1,22
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,66
|-1,48
|9,12
|Panora GMYO
|4,21
|-1,64
|14,50
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|-1,42
|15,35
|Parsan
|14,15
|-4,71
|61,53
|Pegasus
|62,70
|3,72
|173,56
|Peker GMYO
|3,22
|-5,57
|-60,85
|Penguen Gıda
|1,44
|0,00
|33,33
|Pera GMYO
|0,58
|-1,69
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|-1,14
|-0,78
|Petkim
|3,35
|-2,33
|-14,92
|Petrokent Turizm
|75,60
|0,13
|10,04
|Pınar Et ve Un
|6,45
|0,78
|45,37
|Pınar Su
|1,30
|-0,76
|4,00
|Pınar Süt
|6,40
|0,00
|2,94
|Plastikkart
|3,33
|-6,98
|23,33
|Polisan Holding
|2,20
|-2,22
|-27,03
|Politeknik Metal
|63,75
|2,82
|81,80
|Prizma Press Matbaacılık
|3,01
|-6,23
|94,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.084,40
|-0,08
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,08
|-1,21
|-40,00
|QNB Finansbank
|6,21
|0,00
|-31,08
|Ral Yatırım Holding
|5,00
|-0,60
|171,74
|Ray Sigorta
|2,20
|2,80
|58,27
|Reysaş GMYO
|1,07
|4,90
|55,07
|Reysaş Lojistik
|0,94
|1,08
|27,03
|Rhea Girişim
|0,70
|0,00
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|4,85
|-3,00
|155,26
|Royal Halı
|0,88
|1,15
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,16
|-0,85
|-28,54
|Sabancı Holding
|8,64
|0,58
|19,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,55
|-1,27
|-0,01
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-4,76
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,85
|0,41
|122,48
|Sanifoam Sünger
|2,06
|11,96
|64,80
|Sanko Pazarlama
|2,72
|16,74
|37,09
|Saray Matbaacılık
|1,13
|-3,42
|13,00
|Sarkuysan
|3,44
|2,69
|9,46
|Sasa Polyester
|5,82
|-3,00
|1,29
|Say Reklamcılık
|0,87
|1,16
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,50
|1,21
|-15,54
|Selçuk Ecza Deposu
|4,56
|3,40
|67,74
|Selçuk Gıda
|1,76
|-1,68
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,14
|-4,46
|114,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|-4,76
|2,56
|Servet GMYO
|4,15
|-4,38
|-11,70
|Seyitler Kimya
|5,25
|-6,25
|36,36
|Silverline Endüstri
|1,13
|0,89
|-15,67
|Sinpaş GMYO
|0,79
|1,28
|113,51
|Smartiks Yazılım
|2,47
|-0,80
|
|Soda Sanayii
|5,44
|3,42
|-19,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-2,30
|22,56
|Söktaş
|1,84
|-4,17
|44,88
|Sönmez Filament
|6,42
|6,47
|105,77
|Sönmez Pamuklu
|4,04
|-1,70
|29,49
|Sumaş Suni Tahta
|6,00
|-4,15
|-10,39
|Şeker Fin. Kir.
|3,50
|-0,28
|24,11
|Şekerbank
|0,89
|0,00
|-19,09
|Şişe Cam
|4,17
|0,97
|-23,94
|Şok Marketler
|11,49
|0,97
|6,88
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,76
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,55
|-0,85
|-37,94
|T.S.K.B.
|0,83
|1,22
|2,47
|T.Tuborg
|8,43
|-0,35
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,85
|-1,62
|26,96
|TAV Havalimanları
|22,46
|-3,85
|2,13
|Taze Kuru Gıda
|5,15
|-3,56
|-24,26
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-1,39
|-16,47
|Tekfen Holding
|21,44
|2,10
|9,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,02
|-0,49
|-31,99
|Temapol Polimer Plastik
|3,05
|2,01
|-0,33
|TGS Dış Ticaret
|3,71
|0,54
|57,87
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|-2,55
|18,43
|Torunlar GMYO
|1,91
|0,53
|26,49
|Trabzon Liman
|6,89
|-1,01
|0,16
|Trabzonspor Sportif
|1,07
|0,00
|-22,24
|Trakya Cam
|2,36
|0,43
|-18,31
|Trend GMYO
|1,33
|9,92
|4,72
|TSKB GMYO
|0,80
|3,90
|-2,44
|Tuğçelik
|2,26
|-3,83
|6,10
|Tukaş
|4,60
|-1,29
|177,11
|Turcas Petrol
|1,47
|3,52
|4,26
|Turkcell
|12,54
|0,72
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,85
|-0,52
|-14,44
|Tüpraş
|126,80
|0,79
|21,53
|Türk Hava Yolları
|11,18
|-1,93
|-30,60
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|-1,03
|11,91
|Türk Telekom
|5,34
|3,49
|36,92
|Türk Traktör
|38,54
|-1,43
|10,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,56
|0,26
|-26,70
|Ufuk Yatırım
|1,59
|2,58
|39,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,56
|2,63
|36,84
|Ulusoy Elektrik
|24,98
|-1,58
|56,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,52
|-2,70
|21,15
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,10
|0,92
|-0,90
|Utopya Turizm
|3,13
|0,00
|-23,66
|Uzertaş Boya
|1,17
|-1,68
|95,00
|Ülker Bisküvi
|16,50
|-3,62
|12,47
|Ünye Çimento
|2,63
|1,94
|-21,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|-0,68
|-17,42
|Vakıf GMYO
|1,72
|-3,37
|-11,65
|Vakıf Yat. Ort.
|1,80
|-4,26
|18,42
|Vakıflar Bankası
|4,34
|-0,69
|11,28
|Vakko Tekstil
|3,30
|-3,23
|26,52
|Vanet Gıda
|1,61
|1,90
|23,85
|Verusa Holding
|14,62
|0,07
|-11,93
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-1,57
|-5,14
|Vestel
|9,99
|0,71
|80,00
|Vestel Beyaz Eşya
|14,65
|-2,46
|49,99
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|0,68
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-2,00
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,88
|-0,35
|3,23
|Yataş
|5,41
|-3,57
|21,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|3,80
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,54
|-1,50
|18,93
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,54
|1,49
|-0,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.360,00
|
|7,32
|Yonga Mobilya
|7,01
|-6,53
|8,00
|Yünsa
|3,71
|-3,39
|-11,13
|Zorlu Enerji
|1,13
|-0,88
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)