Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.010,00
|-1,32
|488,52
|İş Bankası (C)
|5,33
|-1,11
|17,66
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,18
|1,40
|-52,92
|İş Girişim
|2,53
|0,40
|24,02
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,59
|0,84
|94,39
|İş Yat. Ort.
|1,18
|3,51
|59,87
|İşbir Holding
|349,10
|2,53
|154,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|5,90
|-1,17
|90,32
|İz Hayvancılık Tarım
|4,56
|-1,51
|-30,80
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|4,58
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,62
|0,62
|-21,74
|İzocam
|20,18
|-0,10
|-5,79
|Jantsa Jant Sanayi
|35,50
|-1,93
|37,54
|Kafein Yazılım
|6,34
|0,00
|-7,95
|Kapital Yat. Holding
|1,76
|0,57
|-38,68
|Kaplamin
|6,07
|-0,49
|68,61
|Kardemir (A)
|1,99
|2,58
|16,26
|Kardemir (B)
|1,98
|2,59
|15,05
|Kardemir (D)
|2,00
|1,01
|-2,72
|Karel Elektronik
|8,38
|1,21
|100,96
|Karsan Otomotiv
|1,09
|0,00
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,90
|3,83
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,62
|2,37
|51,89
|Kartonsan
|298,10
|0,78
|-6,55
|Katmerciler Ekipman
|2,40
|0,42
|-20,23
|Kent Gıda
|115,00
|-0,26
|-3,36
|Kerevitaş Gıda
|2,03
|-0,49
|12,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|4,55
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,82
|4,60
|4,00
|Klimasan Klima
|11,80
|0,00
|204,13
|Koç Holding
|17,58
|1,21
|26,94
|Konfrut Gıda
|36,14
|0,56
|51,34
|Konya Çimento
|173,20
|0,12
|-2,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|0,26
|22,82
|Koza Altın
|64,85
|1,41
|26,41
|Koza Madencilik
|9,19
|4,67
|27,29
|Körfez GMYO
|1,40
|-1,41
|14,75
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,22
|-1,20
|-5,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,10
|-5,71
|68,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,08
|-3,57
|-4,42
|Kütahya Porselen
|4,87
|0,41
|7,03
|Lider Faktoring
|2,06
|0,49
|-8,44
|Link Bilgisayar
|9,65
|-0,31
|15,99
|Logo Yazılım
|40,40
|-0,49
|48,86
|Lokman Hekim Sağlık
|3,52
|0,57
|-21,78
|Lüks Kadife
|5,26
|7,13
|8,45
|Makina Takım
|1,40
|-2,10
|-9,09
|Mardin Çimento
|2,73
|-1,44
|-1,69
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|4,55
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|-0,43
|5,92
|Marshall
|26,72
|-0,60
|5,95
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|0,00
|Martı Otel
|0,69
|0,00
|18,97
|Mavi Giyim
|36,56
|2,24
|13,47
|Mazhar Zorlu Holding
|5,19
|-2,44
|36,22
|Mega Polietilen
|1,87
|-4,10
|-8,33
|Menderes Tekstil
|0,65
|-1,52
|-9,72
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,90
|0,00
|115,36
|Merko Gıda
|0,69
|1,47
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,68
|-1,45
|-21,84
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|3,60
|37,14
|Metro Holding
|1,29
|4,88
|69,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|1,72
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|-0,72
|16,10
|Migros Ticaret
|18,73
|0,43
|25,70
|Milpa
|1,51
|-0,66
|5,64
|Mistral GMYO
|1,26
|-0,79
|-17,65
|MLP Sağlık
|11,87
|1,02
|10,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|0,99
|-7,27
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|0,00
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.051,60
|0,15
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,06
|2,19
|
|Net Holding
|1,55
|6,16
|-20,92
|Netaş Telekom.
|6,39
|0,95
|-1,08
|Niğbaş Niğde Beton
|12,02
|6,28
|200,50
|Nuh Çimento
|6,21
|-0,64
|-10,39
|Nurol GMYO
|2,08
|-0,95
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,49
|-5,10
|5,82
|Olmuksan-IP
|3,20
|-3,03
|-5,04
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|-0,60
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-0,88
|-5,83
|Osmanlı Menkul
|1,47
|0,00
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|-1,03
|-11,11
|Otokar
|129,00
|-0,08
|50,20
|Oyak Yat. Ort.
|2,23
|-3,46
|40,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|-1,61
|79,41
|Özak GMYO
|1,47
|-2,00
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|0,83
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,80
|-1,23
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,64
|-0,75
|8,30
|Panora GMYO
|4,20
|-0,24
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,84
|2,16
|17,84
|Parsan
|13,71
|-3,11
|56,51
|Pegasus
|61,50
|-1,91
|168,32
|Peker GMYO
|3,22
|0,00
|-60,85
|Penguen Gıda
|1,40
|-2,78
|29,63
|Pera GMYO
|0,57
|-1,72
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-0,17
|-0,94
|Petkim
|3,42
|2,09
|-13,14
|Petrokent Turizm
|76,25
|0,86
|10,99
|Pınar Et ve Un
|6,48
|0,47
|46,05
|Pınar Su
|1,34
|3,08
|7,20
|Pınar Süt
|6,56
|2,50
|5,52
|Plastikkart
|3,32
|-0,30
|22,96
|Polisan Holding
|2,18
|-0,91
|-27,69
|Politeknik Metal
|70,30
|10,27
|100,47
|Prizma Press Matbaacılık
|2,98
|-1,00
|92,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.086,70
|0,21
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,95
|-3,19
|-41,91
|QNB Finansbank
|6,21
|0,00
|-31,08
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|-1,00
|169,02
|Ray Sigorta
|2,17
|-1,36
|56,12
|Reysaş GMYO
|1,11
|3,74
|60,87
|Reysaş Lojistik
|0,93
|-1,06
|25,68
|Rhea Girişim
|0,70
|0,00
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|4,91
|1,24
|158,42
|Royal Halı
|0,87
|-1,14
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,16
|0,00
|-28,54
|Sabancı Holding
|8,50
|-1,62
|17,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,52
|-1,94
|-1,95
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|0,00
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,41
|123,39
|Sanifoam Sünger
|1,90
|-7,77
|52,00
|Sanko Pazarlama
|2,52
|-7,35
|27,01
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-0,88
|12,00
|Sarkuysan
|3,31
|-3,78
|5,32
|Sasa Polyester
|5,84
|0,34
|1,64
|Say Reklamcılık
|0,87
|0,00
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,56
|2,40
|-13,51
|Selçuk Ecza Deposu
|4,88
|7,02
|79,51
|Selçuk Gıda
|1,73
|-1,70
|30,08
|Senkron Güvenlik
|2,11
|-1,40
|111,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|-2,00
|0,51
|Servet GMYO
|4,25
|2,41
|-9,57
|Seyitler Kimya
|5,35
|1,90
|38,96
|Silverline Endüstri
|1,15
|1,77
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,79
|0,00
|113,51
|Smartiks Yazılım
|2,45
|-0,81
|
|Soda Sanayii
|5,55
|2,02
|-17,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|2,94
|26,16
|Söktaş
|1,59
|-13,59
|25,20
|Sönmez Filament
|6,98
|8,72
|123,72
|Sönmez Pamuklu
|4,09
|1,24
|31,09
|Sumaş Suni Tahta
|5,90
|-1,67
|-11,88
|Şeker Fin. Kir.
|3,53
|0,86
|25,18
|Şekerbank
|0,90
|1,12
|-18,18
|Şişe Cam
|4,23
|1,44
|-22,84
|Şok Marketler
|11,58
|0,78
|7,72
|T. Halk Bankası
|5,40
|1,89
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,65
|0,95
|-37,35
|T.S.K.B.
|0,86
|3,61
|6,17
|T.Tuborg
|8,05
|-4,51
|1,46
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,76
|-1,86
|24,61
|TAV Havalimanları
|22,98
|2,32
|4,50
|Taze Kuru Gıda
|5,21
|1,17
|-23,38
|Tek-Art Turizm
|0,70
|-1,41
|-17,65
|Tekfen Holding
|22,20
|3,54
|13,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,02
|0,00
|-31,99
|Temapol Polimer Plastik
|3,10
|1,64
|1,31
|TGS Dış Ticaret
|3,70
|-0,27
|57,45
|Tofaş Oto. Fab.
|18,44
|0,38
|18,88
|Torunlar GMYO
|1,91
|0,00
|26,49
|Trabzon Liman
|6,82
|-1,02
|-0,85
|Trabzonspor Sportif
|1,08
|0,93
|-21,52
|Trakya Cam
|2,38
|0,85
|-17,62
|Trend GMYO
|1,28
|-3,76
|0,79
|TSKB GMYO
|0,80
|0,00
|-2,44
|Tuğçelik
|2,23
|-1,33
|4,69
|Tukaş
|4,53
|-1,52
|172,89
|Turcas Petrol
|1,44
|-2,04
|2,13
|Turkcell
|12,26
|-2,23
|0,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|-0,78
|-15,11
|Tüpraş
|130,00
|2,52
|24,60
|Türk Hava Yolları
|11,25
|0,63
|-30,17
|Türk Prysmian Kablo
|1,94
|0,52
|12,49
|Türk Telekom
|5,47
|2,43
|40,26
|Türk Traktör
|38,56
|0,05
|10,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,52
|-0,17
|-26,82
|Ufuk Yatırım
|1,60
|0,63
|40,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|2,56
|40,35
|Ulusoy Elektrik
|24,60
|-1,52
|54,14
|Ulusoy Un Sanayi
|2,42
|-3,97
|16,35
|Umpaş Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,11
|0,91
|0,00
|Utopya Turizm
|3,15
|0,64
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,13
|-3,42
|88,33
|Ülker Bisküvi
|16,97
|2,85
|15,68
|Ünye Çimento
|2,62
|-0,38
|-21,69
|Vakıf Fin. Kir.
|1,51
|2,72
|-15,17
|Vakıf GMYO
|1,72
|0,00
|-11,65
|Vakıf Yat. Ort.
|1,76
|-2,22
|15,79
|Vakıflar Bankası
|4,39
|1,15
|12,56
|Vakko Tekstil
|3,39
|2,73
|29,97
|Vanet Gıda
|1,60
|-0,62
|23,08
|Verusa Holding
|14,59
|-0,21
|-12,11
|Verusaturk Girisim
|3,14
|0,00
|-5,14
|Vestel
|10,15
|1,60
|82,88
|Vestel Beyaz Eşya
|15,15
|3,41
|55,11
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-0,68
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,82
|54,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,88
|0,00
|3,23
|Yataş
|5,62
|3,88
|25,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|0,00
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|8,55
|0,12
|19,07
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,59
|0,52
|-0,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.329,90
|-1,28
|5,95
|Yonga Mobilya
|6,90
|-1,57
|6,31
|Yünsa
|3,74
|0,81
|-10,42
|Zorlu Enerji
|1,14
|0,88
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)