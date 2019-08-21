Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.400,00
|2,17
|501,27
|İş Bankası (C)
|5,35
|0,38
|18,10
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,15
|-1,38
|-53,56
|İş Girişim
|2,51
|-0,79
|23,04
|İş GMYO
|0,88
|0,00
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,66
|1,95
|98,18
|İş Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|58,51
|İşbir Holding
|360,10
|3,15
|162,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|3,03
|-59,52
|İttifak Holding
|5,97
|1,19
|92,58
|İz Hayvancılık Tarım
|4,42
|-3,07
|-32,93
|İzmir Demir Çelik
|1,53
|-4,38
|-7,83
|İzmir Fırça
|1,61
|-0,62
|-22,22
|İzocam
|20,06
|-0,59
|-6,35
|Jantsa Jant Sanayi
|34,28
|-3,44
|32,81
|Kafein Yazılım
|6,28
|-0,95
|-8,83
|Kapital Yat. Holding
|1,75
|-0,57
|-39,02
|Kaplamin
|6,00
|-1,15
|66,67
|Kardemir (A)
|1,96
|-1,51
|14,51
|Kardemir (B)
|1,96
|-1,01
|13,88
|Kardemir (D)
|1,98
|-1,00
|-3,69
|Karel Elektronik
|8,25
|-1,55
|97,84
|Karsan Otomotiv
|1,08
|-0,92
|-15,62
|Karsu Tekstil
|2,01
|5,79
|60,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,50
|-2,14
|48,65
|Kartonsan
|300,00
|0,64
|-5,95
|Katmerciler Ekipman
|2,42
|0,83
|-19,56
|Kent Gıda
|114,30
|-0,61
|-3,95
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|-2,96
|9,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,75
|-3,85
|0,00
|Klimasan Klima
|11,44
|-3,05
|194,85
|Koç Holding
|17,50
|-0,46
|26,37
|Konfrut Gıda
|35,72
|-1,16
|49,58
|Konya Çimento
|170,00
|-1,85
|-4,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,63
|0,09
|22,93
|Koza Altın
|62,05
|-4,32
|20,96
|Koza Madencilik
|8,08
|-12,08
|11,91
|Körfez GMYO
|1,44
|2,86
|18,03
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,29
|0,85
|-4,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,10
|-8,66
|53,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,05
|-2,78
|-7,08
|Kütahya Porselen
|4,80
|-1,44
|5,49
|Lider Faktoring
|2,12
|2,91
|-5,78
|Link Bilgisayar
|9,46
|-1,97
|13,70
|Logo Yazılım
|39,20
|-2,97
|44,44
|Lokman Hekim Sağlık
|3,45
|-1,99
|-23,33
|Lüks Kadife
|5,28
|0,38
|8,87
|Makina Takım
|1,44
|2,86
|-6,49
|Mardin Çimento
|2,72
|-0,37
|-2,05
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|-1,45
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|18,47
|-0,70
|5,18
|Marshall
|26,50
|-0,82
|5,08
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-1,54
|Martı Otel
|0,68
|-1,45
|17,24
|Mavi Giyim
|36,00
|-1,53
|11,73
|Mazhar Zorlu Holding
|5,11
|-1,54
|34,12
|Mega Polietilen
|1,82
|-2,67
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-9,72
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,88
|-0,16
|115,03
|Merko Gıda
|0,68
|-1,45
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|2,94
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,41
|-2,08
|34,29
|Metro Holding
|1,14
|-11,63
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-2,54
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,34
|-2,19
|13,56
|Migros Ticaret
|18,17
|-2,99
|21,95
|Milpa
|1,57
|3,97
|9,84
|Mistral GMYO
|1,22
|-3,17
|-20,26
|MLP Sağlık
|11,70
|-1,43
|9,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|2,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,37
|-1,44
|-26,34
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|0,10
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,10
|0,66
|
|Net Holding
|1,51
|-2,58
|-22,96
|Netaş Telekom.
|6,29
|-1,56
|-2,63
|Niğbaş Niğde Beton
|12,12
|0,83
|203,00
|Nuh Çimento
|6,15
|-0,97
|-11,26
|Nurol GMYO
|2,07
|-0,48
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,48
|-0,67
|5,11
|Olmuksan-IP
|3,22
|0,63
|-4,45
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-2,40
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,11
|-1,77
|-7,50
|Osmanlı Menkul
|1,48
|0,68
|-13,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,95
|-1,04
|-12,04
|Otokar
|125,10
|-3,02
|45,65
|Oyak Yat. Ort.
|2,11
|-5,38
|33,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,81
|-1,09
|77,45
|Özak GMYO
|1,43
|-2,72
|-1,32
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|2,48
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,79
|-1,25
|-66,38
|Özerden Plastik
|2,61
|-1,14
|7,07
|Panora GMYO
|4,25
|1,19
|15,59
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|3,87
|22,41
|Parsan
|13,88
|1,24
|58,45
|Pegasus
|64,45
|4,80
|181,20
|Peker GMYO
|3,21
|-0,31
|-60,97
|Penguen Gıda
|1,40
|0,00
|29,63
|Pera GMYO
|0,56
|-1,75
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|0,17
|-0,78
|Petkim
|3,36
|-1,75
|-14,67
|Petrokent Turizm
|76,80
|0,72
|11,79
|Pınar Et ve Un
|6,25
|-3,55
|40,87
|Pınar Su
|1,34
|0,00
|7,20
|Pınar Süt
|6,41
|-2,29
|3,11
|Plastikkart
|3,22
|-3,01
|19,26
|Polisan Holding
|2,17
|-0,46
|-28,02
|Politeknik Metal
|70,00
|-0,43
|99,62
|Prizma Press Matbaacılık
|3,07
|3,02
|98,06
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,60
|0,54
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,97
|0,51
|-41,62
|QNB Finansbank
|6,13
|-1,29
|-31,96
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|0,20
|169,57
|Ray Sigorta
|2,13
|-1,84
|53,24
|Reysaş GMYO
|1,13
|1,80
|63,77
|Reysaş Lojistik
|0,95
|2,15
|28,38
|Rhea Girişim
|0,68
|-2,86
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|4,86
|-1,02
|155,79
|Royal Halı
|0,86
|-1,15
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,16
|0,00
|-28,54
|Sabancı Holding
|8,58
|0,94
|18,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,51
|-0,66
|-2,59
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|-7,50
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|4,88
|0,21
|123,85
|Sanifoam Sünger
|1,90
|0,00
|52,00
|Sanko Pazarlama
|2,36
|-6,35
|18,95
|Saray Matbaacılık
|1,18
|5,36
|18,00
|Sarkuysan
|3,27
|-1,21
|4,05
|Sasa Polyester
|5,72
|-2,05
|-0,45
|Say Reklamcılık
|0,92
|5,75
|-2,13
|Sekuro Plastik
|2,53
|-1,17
|-14,53
|Selçuk Ecza Deposu
|4,70
|-3,69
|72,89
|Selçuk Gıda
|1,76
|1,73
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,08
|-1,42
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|0,00
|0,51
|Servet GMYO
|4,20
|-1,18
|-10,64
|Seyitler Kimya
|5,36
|0,19
|39,22
|Silverline Endüstri
|1,16
|0,87
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,81
|2,53
|118,92
|Smartiks Yazılım
|2,46
|0,41
|
|Soda Sanayii
|5,69
|2,52
|-15,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,92
|-1,14
|24,72
|Söktaş
|1,60
|0,63
|25,98
|Sönmez Filament
|5,59
|-19,91
|79,17
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-10,27
|17,63
|Sumaş Suni Tahta
|5,65
|-4,24
|-15,62
|Şeker Fin. Kir.
|3,56
|0,85
|26,24
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-18,18
|Şişe Cam
|4,19
|-0,95
|-23,57
|Şok Marketler
|11,06
|-4,49
|2,88
|T. Halk Bankası
|5,30
|-1,85
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,23
|5,45
|-33,94
|T.S.K.B.
|0,85
|-1,16
|4,94
|T.Tuborg
|7,93
|-1,49
|-0,05
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,64
|-2,52
|21,47
|TAV Havalimanları
|23,00
|0,09
|4,59
|Taze Kuru Gıda
|5,20
|-0,19
|-23,53
|Tek-Art Turizm
|0,69
|-1,43
|-18,82
|Tekfen Holding
|21,04
|-5,23
|7,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,01
|-0,50
|-32,32
|Temapol Polimer Plastik
|3,20
|3,23
|4,58
|TGS Dış Ticaret
|3,63
|-1,89
|54,47
|Tofaş Oto. Fab.
|17,61
|-4,50
|13,53
|Torunlar GMYO
|1,84
|-3,66
|21,85
|Trabzon Liman
|6,70
|-1,76
|-2,60
|Trabzonspor Sportif
|1,08
|0,00
|-21,52
|Trakya Cam
|2,42
|1,68
|-16,23
|Trend GMYO
|1,35
|5,47
|6,30
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,48
|11,21
|16,43
|Tukaş
|4,40
|-2,87
|165,06
|Turcas Petrol
|1,46
|1,39
|3,55
|Turkcell
|12,00
|-2,12
|-1,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,85
|0,79
|-14,44
|Tüpraş
|135,50
|4,23
|29,87
|Türk Hava Yolları
|11,13
|-1,07
|-30,91
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|1,55
|14,23
|Türk Telekom
|5,43
|-0,73
|39,23
|Türk Traktör
|37,30
|-3,27
|6,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,44
|-0,34
|-27,07
|Ufuk Yatırım
|1,60
|0,00
|40,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,54
|-3,75
|35,09
|Ulusoy Elektrik
|25,28
|2,76
|58,40
|Ulusoy Un Sanayi
|2,44
|0,83
|17,31
|Umpaş Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,11
|0,00
|0,00
|Utopya Turizm
|3,15
|0,00
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,13
|
|88,33
|Ülker Bisküvi
|16,90
|-0,41
|15,20
|Ünye Çimento
|2,60
|-0,76
|-22,29
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|-0,66
|-15,73
|Vakıf GMYO
|1,72
|0,00
|-11,65
|Vakıf Yat. Ort.
|1,72
|-2,27
|13,16
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-0,46
|12,05
|Vakko Tekstil
|3,41
|0,59
|30,73
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,25
|21,54
|Verusa Holding
|15,04
|3,08
|-9,40
|Verusaturk Girisim
|3,14
|0,00
|-5,14
|Vestel
|10,74
|5,81
|93,51
|Vestel Beyaz Eşya
|15,30
|0,99
|56,64
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,56
|6,85
|-9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-0,81
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,87
|-0,35
|2,87
|Yataş
|5,62
|0,00
|25,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|8,64
|1,05
|20,33
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,47
|-1,25
|-1,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,00
|-1,28
|4,59
|Yonga Mobilya
|6,80
|-1,45
|4,77
|Yünsa
|3,80
|1,60
|-8,98
|Zorlu Enerji
|1,13
|-0,88
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)