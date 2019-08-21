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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.08.2019 18:36 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.400,00 2,17 501,27
İş Bankası (C) 5,35 0,38 18,10
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,15 -1,38 -53,56
İş Girişim 2,51 -0,79 23,04
İş GMYO 0,88 0,00 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,66 1,95 98,18
İş Yat. Ort. 1,17 -0,85 58,51
İşbir Holding 360,10 3,15 162,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52
İttifak Holding 5,97 1,19 92,58
İz Hayvancılık Tarım 4,42 -3,07 -32,93
İzmir Demir Çelik 1,53 -4,38 -7,83
İzmir Fırça 1,61 -0,62 -22,22
İzocam 20,06 -0,59 -6,35
Jantsa Jant Sanayi 34,28 -3,44 32,81
Kafein Yazılım 6,28 -0,95 -8,83
Kapital Yat. Holding 1,75 -0,57 -39,02
Kaplamin 6,00 -1,15 66,67
Kardemir (A) 1,96 -1,51 14,51
Kardemir (B) 1,96 -1,01 13,88
Kardemir (D) 1,98 -1,00 -3,69
Karel Elektronik 8,25 -1,55 97,84
Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62
Karsu Tekstil 2,01 5,79 60,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -2,14 48,65
Kartonsan 300,00 0,64 -5,95
Katmerciler Ekipman 2,42 0,83 -19,56
Kent Gıda 114,30 -0,61 -3,95
Kerevitaş Gıda 1,97 -2,96 9,44
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,75 -3,85 0,00
Klimasan Klima 11,44 -3,05 194,85
Koç Holding 17,50 -0,46 26,37
Konfrut Gıda 35,72 -1,16 49,58
Konya Çimento 170,00 -1,85 -4,49
Kordsa Teknik Tekstil 11,63 0,09 22,93
Koza Altın 62,05 -4,32 20,96
Koza Madencilik 8,08 -12,08 11,91
Körfez GMYO 1,44 2,86 18,03
Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,29 0,85 -4,71
Kuştur Kuşadası Turizm 21,10 -8,66 53,90
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -2,78 -7,08
Kütahya Porselen 4,80 -1,44 5,49
Lider Faktoring 2,12 2,91 -5,78
Link Bilgisayar 9,46 -1,97 13,70
Logo Yazılım 39,20 -2,97 44,44
Lokman Hekim Sağlık 3,45 -1,99 -23,33
Lüks Kadife 5,28 0,38 8,87
Makina Takım 1,44 2,86 -6,49
Mardin Çimento 2,72 -0,37 -2,05
Marka Yatırım Holding 0,68 -1,45 9,68
Marmaris Altınyunus 18,47 -0,70 5,18
Marshall 26,50 -0,82 5,08
Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54
Martı Otel 0,68 -1,45 17,24
Mavi Giyim 36,00 -1,53 11,73
Mazhar Zorlu Holding 5,11 -1,54 34,12
Mega Polietilen 1,82 -2,67 -10,78
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 12,88 -0,16 115,03
Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,70 2,94 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,41 -2,08 34,29
Metro Holding 1,14 -11,63 50,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -2,54 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,34 -2,19 13,56
Migros Ticaret 18,17 -2,99 21,95
Milpa 1,57 3,97 9,84
Mistral GMYO 1,22 -3,17 -20,26
MLP Sağlık 11,70 -1,43 9,35
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 2,94 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,37 -1,44 -26,34
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 0,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,10 0,66
Net Holding 1,51 -2,58 -22,96
Netaş Telekom. 6,29 -1,56 -2,63
Niğbaş Niğde Beton 12,12 0,83 203,00
Nuh Çimento 6,15 -0,97 -11,26
Nurol GMYO 2,07 -0,48 -1,43
Odaş Elektrik 1,48 -0,67 5,11
Olmuksan-IP 3,22 0,63 -4,45
Orge Enerji Elektrik 3,25 -2,40 4,17
Orma Orman Mahsulleri 1,11 -1,77 -7,50
Osmanlı Menkul 1,48 0,68 -13,95
Ostim Endüstriyel Yat 0,95 -1,04 -12,04
Otokar 125,10 -3,02 45,65
Oyak Yat. Ort. 2,11 -5,38 33,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,81 -1,09 77,45
Özak GMYO 1,43 -2,72 -1,32
Özbal Çelik Boru 1,24 2,48 -10,14
Özderici GMYO 0,79 -1,25 -66,38
Özerden Plastik 2,61 -1,14 7,07
Panora GMYO 4,25 1,19 15,59
Park Elek.Madencilik 2,95 3,87 22,41
Parsan 13,88 1,24 58,45
Pegasus 64,45 4,80 181,20
Peker GMYO 3,21 -0,31 -60,97
Penguen Gıda 1,40 0,00 29,63
Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 6,06 0,17 -0,78
Petkim 3,36 -1,75 -14,67
Petrokent Turizm 76,80 0,72 11,79
Pınar Et ve Un 6,25 -3,55 40,87
Pınar Su 1,34 0,00 7,20
Pınar Süt 6,41 -2,29 3,11
Plastikkart 3,22 -3,01 19,26
Polisan Holding 2,17 -0,46 -28,02
Politeknik Metal 70,00 -0,43 99,62
Prizma Press Matbaacılık 3,07 3,02 98,06
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,60 0,54
QNB Finans Fin. Kir. 3,97 0,51 -41,62
QNB Finansbank 6,13 -1,29 -31,96
Ral Yatırım Holding 4,96 0,20 169,57
Ray Sigorta 2,13 -1,84 53,24
Reysaş GMYO 1,13 1,80 63,77
Reysaş Lojistik 0,95 2,15 28,38
Rhea Girişim 0,68 -2,86 3,03
Rodrigo Tekstil 4,86 -1,02 155,79
Royal Halı 0,86 -1,15 -13,13
RTA Laboratuvarları 1,16 0,00 -28,54
Sabancı Holding 8,58 0,94 18,63
Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -0,66 -2,59
Salix Yatırım Holding 3,70 -7,50 -3,90
Sanel Mühendislik 4,88 0,21 123,85
Sanifoam Sünger 1,90 0,00 52,00
Sanko Pazarlama 2,36 -6,35 18,95
Saray Matbaacılık 1,18 5,36 18,00
Sarkuysan 3,27 -1,21 4,05
Sasa Polyester 5,72 -2,05 -0,45
Say Reklamcılık 0,92 5,75 -2,13
Sekuro Plastik 2,53 -1,17 -14,53
Selçuk Ecza Deposu 4,70 -3,69 72,89
Selçuk Gıda 1,76 1,73 32,33
Senkron Güvenlik 2,08 -1,42 108,00
Serve Film Prodüksiyon 1,96 0,00 0,51
Servet GMYO 4,20 -1,18 -10,64
Seyitler Kimya 5,36 0,19 39,22
Silverline Endüstri 1,16 0,87 -13,43
Sinpaş GMYO 0,81 2,53 118,92
Smartiks Yazılım 2,46 0,41
Soda Sanayii 5,69 2,52 -15,90
Sodaş Sodyum Sanayii 6,92 -1,14 24,72
Söktaş 1,60 0,63 25,98
Sönmez Filament 5,59 -19,91 79,17
Sönmez Pamuklu 3,67 -10,27 17,63
Sumaş Suni Tahta 5,65 -4,24 -15,62
Şeker Fin. Kir. 3,56 0,85 26,24
Şekerbank 0,90 0,00 -18,18
Şişe Cam 4,19 -0,95 -23,57
Şok Marketler 11,06 -4,49 2,88
T. Halk Bankası 5,30 -1,85 -24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,23 5,45 -33,94
T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94
T.Tuborg 7,93 -1,49 -0,05
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,64 -2,52 21,47
TAV Havalimanları 23,00 0,09 4,59
Taze Kuru Gıda 5,20 -0,19 -23,53
Tek-Art Turizm 0,69 -1,43 -18,82
Tekfen Holding 21,04 -5,23 7,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 -0,50 -32,32
Temapol Polimer Plastik 3,20 3,23 4,58
TGS Dış Ticaret 3,63 -1,89 54,47
Tofaş Oto. Fab. 17,61 -4,50 13,53
Torunlar GMYO 1,84 -3,66 21,85
Trabzon Liman 6,70 -1,76 -2,60
Trabzonspor Sportif 1,08 0,00 -21,52
Trakya Cam 2,42 1,68 -16,23
Trend GMYO 1,35 5,47 6,30
TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66
Tuğçelik 2,48 11,21 16,43
Tukaş 4,40 -2,87 165,06
Turcas Petrol 1,46 1,39 3,55
Turkcell 12,00 -2,12 -1,40
Tümosan Motor ve Traktör 3,85 0,79 -14,44
Tüpraş 135,50 4,23 29,87
Türk Hava Yolları 11,13 -1,07 -30,91
Türk Prysmian Kablo 1,97 1,55 14,23
Türk Telekom 5,43 -0,73 39,23
Türk Traktör 37,30 -3,27 6,88
Türker Proje Gayrimenkul 23,44 -0,34 -27,07
Ufuk Yatırım 1,60 0,00 40,35
Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 -3,75 35,09
Ulusoy Elektrik 25,28 2,76 58,40
Ulusoy Un Sanayi 2,44 0,83 17,31
Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91
Uşak Seramik 1,11 0,00 0,00
Utopya Turizm 3,15 0,00 -23,17
Uzertaş Boya 1,13 88,33
Ülker Bisküvi 16,90 -0,41 15,20
Ünye Çimento 2,60 -0,76 -22,29
Vakıf Fin. Kir. 1,50 -0,66 -15,73
Vakıf GMYO 1,72 0,00 -11,65
Vakıf Yat. Ort. 1,72 -2,27 13,16
Vakıflar Bankası 4,37 -0,46 12,05
Vakko Tekstil 3,41 0,59 30,73
Vanet Gıda 1,58 -1,25 21,54
Verusa Holding 15,04 3,08 -9,40
Verusaturk Girisim 3,14 0,00 -5,14
Vestel 10,74 5,81 93,51
Vestel Beyaz Eşya 15,30 0,99 56,64
Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 6,85 -9,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -0,81 53,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 -0,35 2,87
Yataş 5,62 0,00 25,73
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 -1,22 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,64 1,05 20,33
Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,47 -1,25 -1,66
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -1,28 4,59
Yonga Mobilya 6,80 -1,45 4,77
Yünsa 3,80 1,60 -8,98
Zorlu Enerji 1,13 -0,88 -8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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