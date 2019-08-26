Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.999,90
|-1,10
|488,19
|İş Bankası (C)
|5,52
|0,55
|21,85
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,13
|1,43
|-54,00
|İş Girişim
|2,54
|1,20
|24,51
|İş GMYO
|0,86
|0,00
|-20,37
|İş Y. Men. Değ.
|3,94
|1,03
|113,34
|İş Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|68,00
|İşbir Holding
|358,00
|-3,11
|160,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|5,96
|-0,50
|92,26
|İz Hayvancılık Tarım
|4,51
|-0,22
|-31,56
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|0,00
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,60
|-0,62
|-22,71
|İzocam
|20,14
|0,40
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,46
|3,29
|41,25
|Kafein Yazılım
|6,45
|0,31
|-6,36
|Kapital Yat. Holding
|1,61
|5,92
|-43,90
|Kaplamin
|5,99
|0,00
|66,39
|Kardemir (A)
|2,01
|0,00
|17,43
|Kardemir (B)
|2,01
|0,50
|16,79
|Kardemir (D)
|2,04
|0,00
|-0,77
|Karel Elektronik
|8,38
|-0,12
|100,96
|Karsan Otomotiv
|1,08
|0,00
|-15,62
|Karsu Tekstil
|2,08
|0,97
|66,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|1,89
|45,95
|Kartonsan
|298,60
|0,37
|-6,39
|Katmerciler Ekipman
|2,53
|3,69
|-15,91
|Kent Gıda
|109,80
|-1,70
|-7,73
|Kerevitaş Gıda
|2,00
|1,52
|11,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,80
|2,27
|2,86
|Klimasan Klima
|11,48
|-0,61
|195,88
|Koç Holding
|17,74
|-0,78
|28,10
|Konfrut Gıda
|36,50
|1,39
|52,85
|Konya Çimento
|171,40
|0,41
|-3,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,59
|-0,43
|22,50
|Koza Altın
|66,50
|2,70
|29,63
|Koza Madencilik
|8,30
|2,09
|14,96
|Körfez GMYO
|1,42
|1,43
|16,39
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,46
|0,24
|-2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|5,36
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|2,75
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,86
|-1,02
|6,81
|Lider Faktoring
|2,23
|5,19
|-0,89
|Link Bilgisayar
|9,45
|1,61
|13,58
|Logo Yazılım
|37,18
|-5,30
|36,99
|Lokman Hekim Sağlık
|3,50
|0,57
|-22,22
|Lüks Kadife
|5,43
|1,50
|11,96
|Makina Takım
|1,36
|0,74
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,67
|-0,37
|-3,85
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|18,75
|-0,48
|6,78
|Marshall
|26,36
|-0,53
|4,52
|Martı GMYO
|0,63
|-1,56
|-3,08
|Martı Otel
|0,67
|-1,47
|15,52
|Mavi Giyim
|36,98
|-0,64
|14,77
|Mazhar Zorlu Holding
|4,80
|-1,44
|25,98
|Mega Polietilen
|1,81
|0,00
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-9,72
|Mensa
|0,16
|0,00
|14,29
|Merit Turizm
|11,74
|-2,09
|95,99
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|4,73
|47,62
|Metro Holding
|1,24
|2,48
|63,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,86
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,34
|-1,47
|13,56
|Migros Ticaret
|18,23
|-2,04
|22,35
|Milpa
|1,51
|1,34
|5,64
|Mistral GMYO
|1,26
|0,00
|-17,65
|MLP Sağlık
|13,17
|-3,09
|23,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,41
|1,44
|-24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,29
|1,45
|
|Net Holding
|1,57
|2,61
|-19,90
|Netaş Telekom.
|6,54
|3,15
|1,24
|Niğbaş Niğde Beton
|13,14
|1,86
|228,50
|Nuh Çimento
|6,12
|0,00
|-11,69
|Nurol GMYO
|2,13
|0,47
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,23
|0,00
|-4,15
|Orge Enerji Elektrik
|3,32
|0,30
|6,41
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|3,64
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,45
|-1,36
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,97
|3,19
|-10,19
|Otokar
|128,00
|0,00
|49,03
|Oyak Yat. Ort.
|2,11
|-1,40
|33,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,80
|0,00
|76,47
|Özak GMYO
|1,46
|0,00
|0,75
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,81
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,80
|-1,23
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,65
|3,52
|8,71
|Panora GMYO
|4,26
|1,43
|15,86
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|1,66
|26,97
|Parsan
|13,82
|-3,22
|57,76
|Pegasus
|70,00
|1,01
|205,41
|Peker GMYO
|3,12
|-0,32
|-62,06
|Penguen Gıda
|1,45
|3,57
|34,26
|Pera GMYO
|0,60
|3,45
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|-0,49
|-0,78
|Petkim
|3,38
|0,60
|-14,16
|Petrokent Turizm
|76,00
|-1,23
|10,63
|Pınar Et ve Un
|6,24
|-1,58
|40,64
|Pınar Su
|1,32
|-0,75
|5,60
|Pınar Süt
|6,42
|0,16
|3,27
|Plastikkart
|3,28
|2,82
|21,48
|Polisan Holding
|2,20
|-0,45
|-27,03
|Politeknik Metal
|69,95
|0,29
|99,48
|Prizma Press Matbaacılık
|3,07
|0,00
|98,06
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,80
|0,07
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,00
|-2,20
|-41,18
|QNB Finansbank
|6,47
|5,72
|-28,19
|Ral Yatırım Holding
|4,94
|-0,40
|168,48
|Ray Sigorta
|2,12
|0,00
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,16
|1,75
|68,12
|Reysaş Lojistik
|1,00
|1,01
|35,14
|Rhea Girişim
|0,75
|5,63
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|0,00
|156,84
|Royal Halı
|0,83
|-3,49
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,18
|0,85
|-27,31
|Sabancı Holding
|8,69
|-1,59
|20,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|0,63
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|3,99
|-0,25
|3,64
|Sanel Mühendislik
|4,89
|0,20
|124,31
|Sanifoam Sünger
|1,87
|0,00
|49,60
|Sanko Pazarlama
|2,47
|-0,40
|24,49
|Saray Matbaacılık
|1,15
|-1,71
|15,00
|Sarkuysan
|3,44
|2,38
|9,46
|Sasa Polyester
|5,90
|-0,17
|2,68
|Say Reklamcılık
|1,00
|2,04
|6,38
|Sekuro Plastik
|2,55
|0,79
|-13,85
|Selçuk Ecza Deposu
|4,88
|0,83
|79,51
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|1,99
|-1,97
|99,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|3,17
|0,00
|Servet GMYO
|4,18
|1,95
|-11,06
|Seyitler Kimya
|5,09
|-3,96
|32,21
|Silverline Endüstri
|1,19
|1,71
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,71
|-5,33
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,53
|2,85
|
|Soda Sanayii
|5,66
|0,35
|-16,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,78
|-0,88
|22,20
|Söktaş
|1,54
|0,00
|21,26
|Sönmez Filament
|4,55
|0,44
|45,83
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|0,83
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|1,67
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,67
|0,55
|30,14
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-18,18
|Şişe Cam
|4,35
|1,87
|-20,65
|Şok Marketler
|10,84
|0,84
|0,84
|T. Halk Bankası
|5,65
|0,00
|-19,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,47
|-1,12
|-32,53
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|7,90
|1,15
|-0,43
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,72
|0,00
|23,56
|TAV Havalimanları
|22,84
|-0,95
|3,86
|Taze Kuru Gıda
|5,39
|-0,55
|-20,74
|Tek-Art Turizm
|0,70
|1,45
|-17,65
|Tekfen Holding
|21,64
|-0,18
|10,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,12
|4,43
|-28,62
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|-2,56
|-0,65
|TGS Dış Ticaret
|3,46
|-1,70
|47,23
|Tofaş Oto. Fab.
|17,65
|-0,84
|13,79
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,00
|21,85
|Trabzon Liman
|6,85
|0,29
|-0,42
|Trabzonspor Sportif
|1,14
|3,64
|-17,16
|Trakya Cam
|2,55
|0,39
|-11,73
|Trend GMYO
|1,39
|1,46
|9,45
|TSKB GMYO
|0,78
|0,00
|-4,88
|Tuğçelik
|2,31
|-1,28
|8,45
|Tukaş
|4,32
|-1,14
|160,24
|Turcas Petrol
|1,61
|1,90
|14,18
|Turkcell
|12,33
|-1,99
|1,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|2,09
|-13,11
|Tüpraş
|134,70
|2,05
|29,10
|Türk Hava Yolları
|11,57
|3,40
|-28,18
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|0,51
|13,65
|Türk Telekom
|5,37
|-0,74
|37,69
|Türk Traktör
|36,60
|-1,08
|4,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,32
|1,33
|-24,33
|Ufuk Yatırım
|2,03
|5,18
|78,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|3,25
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|26,60
|1,99
|66,67
|Ulusoy Un Sanayi
|2,54
|1,60
|22,12
|Umpaş Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,15
|1,77
|3,60
|Utopya Turizm
|3,25
|-1,52
|-20,73
|Uzertaş Boya
|1,20
|4,35
|100,00
|Ülker Bisküvi
|17,20
|-1,55
|17,25
|Ünye Çimento
|2,61
|0,77
|-21,99
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|-0,64
|-12,92
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,00
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,73
|-0,57
|13,82
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-0,22
|16,15
|Vakko Tekstil
|3,57
|5,00
|36,87
|Vanet Gıda
|1,59
|0,63
|22,31
|Verusa Holding
|14,79
|-0,34
|-10,90
|Verusaturk Girisim
|3,22
|1,58
|-2,72
|Vestel
|10,83
|1,88
|95,14
|Vestel Beyaz Eşya
|15,12
|0,13
|54,80
|Viking Kağıt
|0,95
|0,00
|-13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,44
|17,87
|41,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,00
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,85
|2,52
|2,15
|Yataş
|5,50
|3,97
|23,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,80
|0,00
|-14,89
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|1,15
|22,55
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,54
|0,63
|-0,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.224,90
|-1,12
|1,18
|Yonga Mobilya
|6,71
|-0,30
|3,38
|Yünsa
|4,84
|19,80
|15,93
|Zorlu Enerji
|1,15
|-0,86
|-6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)