Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.750,00
|-1,39
|480,03
|İş Bankası (C)
|5,46
|-1,09
|20,53
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,13
|0,00
|-54,00
|İş Girişim
|2,54
|0,00
|24,51
|İş GMYO
|0,87
|1,16
|-19,44
|İş Y. Men. Değ.
|3,95
|0,25
|113,88
|İş Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|66,64
|İşbir Holding
|336,00
|-6,15
|144,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|5,91
|-0,84
|90,65
|İz Hayvancılık Tarım
|4,46
|-1,11
|-32,32
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|0,00
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,61
|0,63
|-22,22
|İzocam
|20,12
|-0,10
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|37,46
|2,74
|45,13
|Kafein Yazılım
|6,50
|0,78
|-5,63
|Kapital Yat. Holding
|1,60
|-0,62
|-44,25
|Kaplamin
|6,27
|4,67
|74,17
|Kardemir (A)
|2,04
|1,49
|19,18
|Kardemir (B)
|2,05
|1,99
|19,11
|Kardemir (D)
|2,06
|0,98
|0,20
|Karel Elektronik
|8,39
|0,12
|101,20
|Karsan Otomotiv
|1,10
|1,85
|-14,06
|Karsu Tekstil
|2,00
|-3,85
|60,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-3,70
|40,54
|Kartonsan
|300,10
|0,50
|-5,92
|Katmerciler Ekipman
|2,57
|1,58
|-14,58
|Kent Gıda
|110,30
|0,46
|-7,31
|Kerevitaş Gıda
|2,06
|3,00
|14,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,78
|-1,11
|1,71
|Klimasan Klima
|11,27
|-1,83
|190,47
|Koç Holding
|17,42
|-1,80
|25,79
|Konfrut Gıda
|35,78
|-1,97
|49,83
|Konya Çimento
|172,90
|0,88
|-2,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,50
|-0,78
|21,55
|Koza Altın
|68,00
|2,26
|32,55
|Koza Madencilik
|8,28
|-0,24
|14,68
|Körfez GMYO
|1,41
|-0,70
|15,57
|Kristal Kola
|0,97
|10,23
|-7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,48
|0,24
|-2,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|0,00
|75,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|-1,79
|-2,65
|Kütahya Porselen
|4,85
|-0,21
|6,59
|Lider Faktoring
|2,23
|0,00
|-0,89
|Link Bilgisayar
|9,33
|-1,27
|12,14
|Logo Yazılım
|37,08
|-0,27
|36,62
|Lokman Hekim Sağlık
|3,57
|2,00
|-20,67
|Lüks Kadife
|5,25
|-3,31
|8,25
|Makina Takım
|1,37
|0,74
|-11,04
|Mardin Çimento
|2,68
|0,37
|-3,49
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|18,99
|1,28
|8,14
|Marshall
|26,42
|0,23
|4,76
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-3,08
|Martı Otel
|0,67
|0,00
|15,52
|Mavi Giyim
|36,66
|-0,87
|13,78
|Mazhar Zorlu Holding
|4,65
|-3,12
|22,05
|Mega Polietilen
|1,80
|-0,55
|-11,76
|Menderes Tekstil
|0,64
|-1,54
|-11,11
|Mensa
|0,16
|0,00
|14,29
|Merit Turizm
|11,40
|-2,90
|90,32
|Merko Gıda
|0,67
|-1,47
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|-1,94
|44,76
|Metro Holding
|1,25
|0,81
|64,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-0,85
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|2,99
|16,95
|Migros Ticaret
|18,30
|0,38
|22,82
|Milpa
|1,52
|0,66
|6,34
|Mistral GMYO
|1,25
|-0,79
|-18,30
|MLP Sağlık
|13,59
|3,19
|27,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,41
|0,00
|-24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,35
|0,95
|
|Net Holding
|1,60
|1,91
|-18,37
|Netaş Telekom.
|6,50
|-0,61
|0,62
|Niğbaş Niğde Beton
|13,36
|1,67
|234,00
|Nuh Çimento
|6,29
|2,78
|-9,24
|Nurol GMYO
|2,15
|0,94
|2,38
|Odaş Elektrik
|1,42
|0,71
|0,85
|Olmuksan-IP
|3,24
|0,31
|-3,86
|Orge Enerji Elektrik
|3,43
|3,31
|9,94
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|0,88
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,53
|5,52
|-11,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|2,06
|-8,33
|Otokar
|124,20
|-2,97
|44,61
|Oyak Yat. Ort.
|2,10
|-0,47
|32,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,77
|-1,67
|73,53
|Özak GMYO
|1,46
|0,00
|0,75
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,81
|-9,42
|Özderici GMYO
|0,79
|-1,25
|-66,38
|Özerden Plastik
|2,57
|-3,02
|5,43
|Panora GMYO
|4,23
|-0,70
|15,04
|Park Elek.Madencilik
|3,13
|2,29
|29,88
|Parsan
|13,89
|0,51
|58,56
|Pegasus
|71,10
|1,57
|210,21
|Peker GMYO
|3,11
|-0,32
|-62,19
|Penguen Gıda
|1,43
|-1,38
|32,41
|Pera GMYO
|0,59
|-1,67
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|6,03
|-0,50
|-1,27
|Petkim
|3,43
|1,48
|-12,89
|Petrokent Turizm
|76,25
|0,33
|10,99
|Pınar Et ve Un
|6,33
|1,44
|42,67
|Pınar Su
|1,34
|1,52
|7,20
|Pınar Süt
|6,66
|3,74
|7,13
|Plastikkart
|3,20
|-2,44
|18,52
|Polisan Holding
|2,21
|0,45
|-26,70
|Politeknik Metal
|71,50
|2,22
|103,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,68
|19,87
|137,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,50
|0,25
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|-0,25
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,36
|-1,70
|-29,41
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-0,40
|167,39
|Ray Sigorta
|2,13
|0,47
|53,24
|Reysaş GMYO
|1,19
|2,59
|72,46
|Reysaş Lojistik
|1,01
|1,00
|36,49
|Rhea Girişim
|0,75
|0,00
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|0,00
|156,84
|Royal Halı
|0,82
|-1,20
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,20
|1,69
|-26,08
|Sabancı Holding
|8,64
|-0,58
|19,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,56
|-1,89
|0,63
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|-4,76
|-1,30
|Sanel Mühendislik
|4,94
|1,02
|126,61
|Sanifoam Sünger
|1,86
|-0,53
|48,80
|Sanko Pazarlama
|2,45
|-0,81
|23,48
|Saray Matbaacılık
|1,19
|3,48
|19,00
|Sarkuysan
|3,40
|-1,16
|8,19
|Sasa Polyester
|5,87
|-0,51
|2,16
|Say Reklamcılık
|1,02
|2,00
|8,51
|Sekuro Plastik
|2,56
|0,39
|-13,51
|Selçuk Ecza Deposu
|4,92
|0,82
|80,98
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,06
|3,52
|106,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,94
|-0,51
|-0,51
|Servet GMYO
|4,10
|-1,91
|-12,77
|Seyitler Kimya
|4,99
|-1,96
|29,61
|Silverline Endüstri
|1,21
|1,68
|-9,70
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-2,82
|86,49
|Smartiks Yazılım
|2,53
|0,00
|
|Soda Sanayii
|5,59
|-1,24
|-17,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|1,77
|24,36
|Söktaş
|1,56
|1,30
|22,83
|Sönmez Filament
|4,49
|-1,32
|43,91
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|-0,82
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|0,00
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,69
|0,54
|30,85
|Şekerbank
|0,91
|1,11
|-17,27
|Şişe Cam
|4,26
|-2,07
|-22,30
|Şok Marketler
|10,60
|-2,21
|-1,40
|T. Halk Bankası
|5,62
|-0,53
|-19,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,30
|-1,48
|-33,53
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|7,96
|0,76
|0,33
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|
|-28,26
|Tat Gıda
|4,75
|0,64
|24,35
|TAV Havalimanları
|23,06
|0,96
|4,86
|Taze Kuru Gıda
|5,60
|3,90
|-17,65
|Tek-Art Turizm
|0,71
|1,43
|-16,47
|Tekfen Holding
|21,48
|-0,74
|9,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,26
|6,60
|-23,91
|Temapol Polimer Plastik
|3,05
|0,33
|-0,33
|TGS Dış Ticaret
|3,53
|2,02
|50,21
|Tofaş Oto. Fab.
|17,77
|0,68
|14,56
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,00
|21,85
|Trabzon Liman
|6,95
|1,46
|1,04
|Trabzonspor Sportif
|1,18
|3,51
|-14,25
|Trakya Cam
|2,51
|-1,57
|-13,12
|Trend GMYO
|1,35
|-2,88
|6,30
|TSKB GMYO
|0,79
|1,28
|-3,66
|Tuğçelik
|2,32
|0,43
|8,92
|Tukaş
|4,14
|-4,17
|149,40
|Turcas Petrol
|1,63
|1,24
|15,60
|Turkcell
|12,10
|-1,87
|-0,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|-0,26
|-13,33
|Tüpraş
|130,40
|-3,19
|24,98
|Türk Hava Yolları
|11,54
|-0,26
|-28,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-0,51
|13,07
|Türk Telekom
|5,23
|-2,61
|34,10
|Türk Traktör
|34,88
|-4,70
|-0,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,38
|0,25
|-24,14
|Ufuk Yatırım
|2,03
|0,00
|78,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,61
|1,26
|41,23
|Ulusoy Elektrik
|27,42
|3,08
|71,80
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|1,57
|24,04
|Umpaş Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,18
|2,61
|6,31
|Utopya Turizm
|3,24
|-0,31
|-20,98
|Uzertaş Boya
|1,20
|0,00
|100,00
|Ülker Bisküvi
|16,91
|-1,69
|15,27
|Ünye Çimento
|2,64
|1,15
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,59
|2,58
|-10,67
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,00
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,68
|-2,89
|10,53
|Vakıflar Bankası
|4,58
|1,10
|17,44
|Vakko Tekstil
|3,59
|0,56
|37,63
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|21,54
|Verusa Holding
|15,20
|2,77
|-8,43
|Verusaturk Girisim
|3,23
|0,31
|-2,42
|Vestel
|10,72
|-1,02
|93,15
|Vestel Beyaz Eşya
|15,08
|-0,26
|54,39
|Viking Kağıt
|0,96
|1,05
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|-14,34
|21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,00
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,84
|-0,35
|1,79
|Yataş
|5,46
|-0,73
|22,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,80
|0,00
|-14,89
|Yeni Gimat GMYO
|9,08
|3,18
|26,45
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,58
|0,42
|-0,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.195,00
|-1,34
|-0,18
|Yonga Mobilya
|6,70
|-0,15
|3,23
|Yünsa
|4,40
|-9,09
|5,39
|Zorlu Enerji
|1,15
|0,00
|-6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)