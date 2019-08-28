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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.08.2019 18:32 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.750,00 0,00 480,03
İş Bankası (C) 5,50 0,73 21,41
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,13 0,00 -54,00
İş Girişim 2,61 2,76 27,94
İş GMYO 0,88 1,15 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,91 -1,01 111,71
İş Yat. Ort. 1,25 1,63 69,35
İşbir Holding 340,00 1,19 147,46
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71
İttifak Holding 6,00 1,52 93,55
İz Hayvancılık Tarım 4,50 0,90 -31,71
İzmir Demir Çelik 1,57 0,64 -5,42
İzmir Fırça 1,63 1,24 -21,26
İzocam 20,14 0,10 -5,98
Jantsa Jant Sanayi 37,10 -0,96 43,73
Kafein Yazılım 6,48 -0,31 -5,92
Kapital Yat. Holding 1,58 -1,25 -44,95
Kaplamin 6,30 0,48 75,00
Kardemir (A) 2,02 -0,98 18,02
Kardemir (B) 2,03 -0,98 17,95
Kardemir (D) 2,03 -1,46 -1,26
Karel Elektronik 8,42 0,36 101,92
Karsan Otomotiv 1,10 0,00 -14,06
Karsu Tekstil 1,99 -0,50 59,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 0,00 40,54
Kartonsan 299,90 -0,07 -5,98
Katmerciler Ekipman 2,64 2,72 -12,25
Kent Gıda 109,60 -0,63 -7,90
Kerevitaş Gıda 2,35 14,08 30,56
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,78 0,00 1,71
Klimasan Klima 11,30 0,27 191,24
Koç Holding 17,39 -0,17 25,57
Konfrut Gıda 34,74 -2,91 45,48
Konya Çimento 171,50 -0,81 -3,65
Kordsa Teknik Tekstil 11,45 -0,43 21,02
Koza Altın 70,40 3,53 37,23
Koza Madencilik 8,47 2,29 17,31
Körfez GMYO 1,41 0,00 15,57
Kristal Kola 0,94 -3,09 -10,48
Kron Telekomünikasyon 8,44 -0,47 -2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 22,02 -8,25 60,61
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 0,00 -2,65
Kütahya Porselen 4,80 -1,03 5,49
Lider Faktoring 2,25 0,90 0,00
Link Bilgisayar 9,41 0,86 13,10
Logo Yazılım 37,00 -0,22 36,33
Lokman Hekim Sağlık 3,61 1,12 -19,78
Lüks Kadife 5,31 1,14 9,48
Makina Takım 1,38 0,73 -10,39
Mardin Çimento 2,67 -0,37 -3,85
Marka Yatırım Holding 0,67 1,52 8,06
Marmaris Altınyunus 19,15 0,84 9,05
Marshall 26,40 -0,08 4,68
Martı GMYO 0,64 1,59 -1,54
Martı Otel 0,69 2,99 18,97
Mavi Giyim 36,98 0,87 14,77
Mazhar Zorlu Holding 4,60 -1,08 20,73
Mega Polietilen 1,85 2,78 -9,31
Menderes Tekstil 0,66 3,13 -8,33
Mensa 0,16 0,00 14,29
Merit Turizm 11,42 0,18 90,65
Merko Gıda 0,69 2,99 -31,68
Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,51 -0,66 43,81
Metro Holding 1,26 0,80 65,79
Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 10,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,41 2,17 19,49
Migros Ticaret 18,24 -0,33 22,42
Milpa 1,56 2,63 9,14
Mistral GMYO 1,27 1,60 -16,99
MLP Sağlık 13,31 -2,06 24,39
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -0,97 -7,27
Mondi Tire Kutsan 1,46 3,55 -21,51
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,39 0,63
Net Holding 1,67 4,37 -14,80
Netaş Telekom. 6,62 1,85 2,48
Niğbaş Niğde Beton 13,60 1,80 240,00
Nuh Çimento 6,26 -0,48 -9,67
Nurol GMYO 2,17 0,93 3,33
Odaş Elektrik 1,42 0,00 0,85
Olmuksan-IP 3,26 0,62 -3,26
Orge Enerji Elektrik 3,42 -0,29 9,62
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17
Osmanlı Menkul 1,51 -1,31 -12,21
Ostim Endüstriyel Yat 0,98 -1,01 -9,26
Otokar 127,00 2,25 47,87
Oyak Yat. Ort. 2,08 -0,95 31,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,79 1,13 75,49
Özak GMYO 1,47 0,68 1,44
Özbal Çelik Boru 1,23 -1,60 -10,87
Özderici GMYO 0,80 1,27 -65,96
Özerden Plastik 2,58 0,39 5,84
Panora GMYO 4,35 2,84 18,31
Park Elek.Madencilik 3,16 0,96 31,12
Parsan 14,15 1,87 61,53
Pegasus 70,50 -0,84 207,59
Peker GMYO 3,09 -0,64 -62,43
Penguen Gıda 1,44 0,70 33,33
Pera GMYO 0,62 5,08 -19,48
Pergamon Dış Ticaret 6,05 0,33 -0,94
Petkim 3,38 -1,46 -14,16
Petrokent Turizm 76,25 0,00 10,99
Pınar Et ve Un 6,50 2,69 46,50
Pınar Su 1,34 0,00 7,20
Pınar Süt 6,90 3,60 10,99
Plastikkart 3,19 -0,31 18,15
Polisan Holding 2,29 3,62 -24,04
Politeknik Metal 70,50 -1,40 101,04
Prizma Press Matbaacılık 4,20 14,13 170,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.099,70 0,11
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32
QNB Finansbank 6,32 -0,63 -29,86
Ral Yatırım Holding 4,89 -0,61 165,76
Ray Sigorta 2,13 0,00 53,24
Reysaş GMYO 1,16 -2,52 68,12
Reysaş Lojistik 1,00 -0,99 35,14
Rhea Girişim 0,75 0,00 13,64
Rodrigo Tekstil 4,88 0,00 156,84
Royal Halı 0,83 1,22 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,18 -1,67 -27,31
Sabancı Holding 8,84 2,31 22,22
Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -1,92 -1,30
Salix Yatırım Holding 3,77 -0,79 -2,08
Sanel Mühendislik 4,94 0,00 126,61
Sanifoam Sünger 1,90 2,15 52,00
Sanko Pazarlama 2,47 0,82 24,49
Saray Matbaacılık 1,16 -2,52 16,00
Sarkuysan 3,39 -0,29 7,87
Sasa Polyester 5,84 -0,51 1,64
Say Reklamcılık 1,01 -0,98 7,45
Sekuro Plastik 2,80 9,37 -5,41
Selçuk Ecza Deposu 4,86 -1,22 78,78
Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82
Senkron Güvenlik 2,04 -0,97 104,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 -1,03 -1,54
Servet GMYO 4,15 1,22 -11,70
Seyitler Kimya 5,07 1,60 31,69
Silverline Endüstri 1,22 0,83 -8,96
Sinpaş GMYO 0,68 -1,45 83,78
Smartiks Yazılım 2,52 -0,40
Soda Sanayii 5,49 -1,79 -18,85
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 1,45 26,16
Söktaş 1,49 -4,49 17,32
Sönmez Filament 4,43 -1,34 41,99
Sönmez Pamuklu 3,55 -2,20 13,78
Sumaş Suni Tahta 5,99 -1,80 -10,54
Şeker Fin. Kir. 3,80 2,98 34,75
Şekerbank 0,90 -1,10 -18,18
Şişe Cam 4,29 0,70 -21,75
Şok Marketler 10,66 0,57 -0,84
T. Halk Bankası 5,64 0,36 -19,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,06 -2,12 -34,94
T.S.K.B. 0,84 0,00 3,70
T.Tuborg 7,97 0,13 0,45
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,68 -1,47 22,51
TAV Havalimanları 22,84 -0,95 3,86
Taze Kuru Gıda 5,55 -0,89 -18,38
Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -17,65
Tekfen Holding 20,90 -2,70 6,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,19 -3,10 -26,26
Temapol Polimer Plastik 3,11 1,97 1,63
TGS Dış Ticaret 3,49 -1,13 48,51
Tofaş Oto. Fab. 17,68 -0,51 13,98
Torunlar GMYO 1,81 -1,63 19,87
Trabzon Liman 6,89 -0,86 0,16
Trabzonspor Sportif 1,26 6,78 -8,44
Trakya Cam 2,52 0,40 -12,77
Trend GMYO 1,33 -1,48 4,72
TSKB GMYO 0,79 0,00 -3,66
Tuğçelik 2,39 3,02 12,21
Tukaş 4,21 1,69 153,61
Turcas Petrol 1,63 0,00 15,60
Turkcell 12,34 1,98 1,40
Tümosan Motor ve Traktör 3,89 -0,26 -13,56
Tüpraş 126,80 -2,76 21,53
Türk Hava Yolları 11,34 -1,73 -29,61
Türk Prysmian Kablo 1,96 0,51 13,65
Türk Telekom 5,30 1,34 35,90
Türk Traktör 34,64 -0,69 -0,74
Türker Proje Gayrimenkul 24,04 -1,39 -25,20
Ufuk Yatırım 2,10 3,45 84,21
Ulaşlar Turizm Yat. 1,57 -2,48 37,72
Ulusoy Elektrik 27,20 -0,80 70,43
Ulusoy Un Sanayi 2,56 -0,78 23,08
Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91
Uşak Seramik 1,19 0,85 7,21
Utopya Turizm 3,25 0,31 -20,73
Uzertaş Boya 1,21 0,83 101,67
Ülker Bisküvi 17,57 3,90 19,77
Ünye Çimento 2,62 -0,76 -21,69
Vakıf Fin. Kir. 1,65 3,77 -7,30
Vakıf GMYO 1,77 1,14 -9,08
Vakıf Yat. Ort. 1,73 2,98 13,82
Vakıflar Bankası 4,56 -0,44 16,92
Vakko Tekstil 3,80 5,85 45,68
Vanet Gıda 1,64 3,80 26,15
Verusa Holding 14,82 -2,50 -10,72
Verusaturk Girisim 3,32 2,79 0,30
Vestel 10,71 -0,09 92,97
Vestel Beyaz Eşya 15,15 0,46 55,11
Viking Kağıt 0,94 -2,08 -14,55
Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 -1,91 19,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -5,98 47,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,83 -0,35 1,43
Yataş 5,48 0,37 22,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 1,25 -13,83
Yeni Gimat GMYO 9,09 0,11 26,59
Yeşil GMYO 0,26 4,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,59 0,10 -0,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.198,80 0,17 -0,01
Yonga Mobilya 6,65 -0,75 2,46
Yünsa 4,31 -2,05 3,24
Zorlu Enerji 1,16 0,87 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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