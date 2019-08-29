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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

29.08.2019 18:42 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.500,00 -1,41 471,86
İş Bankası (C) 5,51 0,18 21,63
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,17 1,88 -53,13
İş Girişim 2,62 0,38 28,43
İş GMYO 0,88 0,00 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,80 -2,81 105,76
İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35
İşbir Holding 335,00 -1,47 143,82
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52
İttifak Holding 6,06 1,00 95,48
İz Hayvancılık Tarım 4,53 0,67 -31,26
İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82
İzmir Fırça 1,65 1,23 -20,29
İzocam 20,14 0,00 -5,98
Jantsa Jant Sanayi 36,98 -0,32 43,27
Kafein Yazılım 6,43 -0,77 -6,65
Kapital Yat. Holding 1,58 0,00 -44,95
Kaplamin 6,50 3,17 80,56
Kardemir (A) 2,03 0,50 18,60
Kardemir (B) 2,03 0,00 17,95
Kardemir (D) 2,04 0,49 -0,77
Karel Elektronik 8,48 0,71 103,36
Karsan Otomotiv 1,10 0,00 -14,06
Karsu Tekstil 1,91 -4,02 52,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,16 -0,77 39,46
Kartonsan 300,30 0,13 -5,86
Katmerciler Ekipman 2,66 0,76 -11,59
Kent Gıda 109,80 0,18 -7,73
Kerevitaş Gıda 2,28 -2,98 26,67
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,83 2,81 4,57
Klimasan Klima 11,38 0,71 193,31
Koç Holding 17,49 0,58 26,29
Konfrut Gıda 34,48 -0,75 44,39
Konya Çimento 176,00 2,62 -1,12
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 2,53 24,09
Koza Altın 68,40 -2,84 33,33
Koza Madencilik 8,18 -3,42 13,30
Körfez GMYO 1,41 0,00 15,57
Kristal Kola 0,96 2,13 -8,57
Kron Telekomünikasyon 8,45 0,12 -2,87
Kuştur Kuşadası Turizm 22,24 1,00 62,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 1,82 -0,88
Kütahya Porselen 4,87 1,46 7,03
Lider Faktoring 2,24 -0,44 -0,44
Link Bilgisayar 9,46 0,53 13,70
Logo Yazılım 37,00 0,00 36,33
Lokman Hekim Sağlık 3,60 -0,28 -20,00
Lüks Kadife 5,35 0,75 10,31
Makina Takım 1,42 2,90 -7,79
Mardin Çimento 2,66 -0,37 -4,21
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06
Marmaris Altınyunus 19,31 0,84 9,97
Marshall 26,44 0,15 4,84
Martı GMYO 0,65 1,56 0,00
Martı Otel 0,68 -1,45 17,24
Mavi Giyim 36,90 -0,22 14,53
Mazhar Zorlu Holding 4,75 3,26 24,67
Mega Polietilen 1,88 1,62 -7,84
Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33
Mensa 0,17 6,25 21,43
Merit Turizm 12,19 6,74 103,51
Merko Gıda 0,71 2,90 -29,70
Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,52 0,66 44,76
Metro Holding 1,30 3,17 71,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 0,00 10,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 -2,13 16,95
Migros Ticaret 18,45 1,15 23,83
Milpa 1,57 0,64 9,84
Mistral GMYO 1,25 -1,57 -18,30
MLP Sağlık 13,87 4,21 29,63
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,64 12,33 -11,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,46 1,10
Net Holding 1,65 -1,20 -15,82
Netaş Telekom. 6,71 1,36 3,87
Niğbaş Niğde Beton 13,83 1,69 245,75
Nuh Çimento 6,31 0,80 -8,95
Nurol GMYO 2,19 0,92 4,29
Odaş Elektrik 1,54 8,45 9,37
Olmuksan-IP 3,31 1,53 -1,78
Orge Enerji Elektrik 3,33 -2,63 6,73
Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,87 -3,33
Osmanlı Menkul 1,50 -0,66 -12,79
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 1,02 -8,33
Otokar 130,50 2,76 51,94
Oyak Yat. Ort. 2,08 0,00 31,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 1,68 78,43
Özak GMYO 1,47 0,00 1,44
Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -10,14
Özderici GMYO 0,80 0,00 -65,96
Özerden Plastik 2,61 1,16 7,07
Panora GMYO 4,26 -2,07 15,86
Park Elek.Madencilik 3,17 0,32 31,54
Parsan 14,33 1,27 63,58
Pegasus 70,90 0,57 209,34
Peker GMYO 3,10 0,32 -62,31
Penguen Gıda 1,48 2,78 37,04
Pera GMYO 0,60 -3,23 -22,08
Pergamon Dış Ticaret 6,05 0,00 -0,94
Petkim 3,43 1,48 -12,89
Petrokent Turizm 78,50 2,95 14,26
Pınar Et ve Un 6,50 0,00 46,50
Pınar Su 1,35 0,75 8,00
Pınar Süt 6,84 -0,87 10,02
Plastikkart 3,21 0,63 18,89
Polisan Holding 2,33 1,75 -22,72
Politeknik Metal 73,10 3,69 108,46
Prizma Press Matbaacılık 4,11 -2,14 165,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,80 -0,08
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32
QNB Finansbank 6,38 0,95 -29,19
Ral Yatırım Holding 4,98 1,84 170,65
Ray Sigorta 2,12 -0,47 52,52
Reysaş GMYO 1,13 -2,59 63,77
Reysaş Lojistik 1,01 1,00 36,49
Rhea Girişim 0,78 4,00 18,18
Rodrigo Tekstil 4,89 0,20 157,37
Royal Halı 0,83 0,00 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,17 -0,85 -27,93
Sabancı Holding 8,77 -0,79 21,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 0,00 -1,30
Salix Yatırım Holding 3,77 0,00 -2,08
Sanel Mühendislik 5,17 4,66 137,16
Sanifoam Sünger 1,89 -0,53 51,20
Sanko Pazarlama 2,47 0,00 24,49
Saray Matbaacılık 1,20 3,45 20,00
Sarkuysan 3,40 0,29 8,19
Sasa Polyester 5,81 -0,51 1,11
Say Reklamcılık 1,03 1,98 9,57
Sekuro Plastik 2,67 -4,64 -9,80
Selçuk Ecza Deposu 4,89 0,62 79,88
Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82
Senkron Güvenlik 2,03 -0,49 103,00
Serve Film Prodüksiyon 1,90 -1,04 -2,56
Servet GMYO 4,20 1,20 -10,64
Seyitler Kimya 4,90 -3,35 27,27
Silverline Endüstri 1,25 2,46 -6,72
Sinpaş GMYO 0,71 4,41 91,89
Smartiks Yazılım 2,54 0,79
Soda Sanayii 5,52 0,55 -18,41
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 1,43 27,96
Söktaş 1,49 0,00 17,32
Sönmez Filament 4,44 0,23 42,31
Sönmez Pamuklu 3,52 -0,85 12,82
Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,50 -11,88
Şeker Fin. Kir. 3,77 -0,79 33,69
Şekerbank 0,92 2,22 -16,36
Şişe Cam 4,33 0,93 -21,02
Şok Marketler 10,54 -1,13 -1,95
T. Halk Bankası 5,68 0,71 -19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,11 0,45 -34,64
T.S.K.B. 0,84 0,00 3,70
T.Tuborg 7,98 0,13 0,58
Taç Tarım Ürünleri 3,49 -3,86 -31,03
Tat Gıda 4,67 -0,21 22,25
TAV Havalimanları 23,60 3,33 7,32
Taze Kuru Gıda 5,53 -0,36 -18,68
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -16,47
Tekfen Holding 20,72 -0,86 5,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 -1,83 -27,61
Temapol Polimer Plastik 3,10 -0,32 1,31
TGS Dış Ticaret 3,52 0,86 49,79
Tofaş Oto. Fab. 17,67 -0,06 13,92
Torunlar GMYO 1,79 -1,10 18,54
Trabzon Liman 6,95 0,87 1,04
Trabzonspor Sportif 1,25 -0,79 -9,16
Trakya Cam 2,55 1,19 -11,73
Trend GMYO 1,33 0,00 4,72
TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44
Tuğçelik 2,37 -0,84 11,27
Tukaş 4,13 -1,90 148,80
Turcas Petrol 1,72 5,52 21,99
Turkcell 12,93 4,78 6,24
Tümosan Motor ve Traktör 3,91 0,51 -13,11
Tüpraş 126,00 -0,63 20,76
Türk Hava Yolları 11,30 -0,35 -29,86
Türk Prysmian Kablo 1,98 1,02 14,81
Türk Telekom 5,30 0,00 35,90
Türk Traktör 34,76 0,35 -0,40
Türker Proje Gayrimenkul 24,20 0,67 -24,70
Ufuk Yatırım 2,07 -1,43 81,58
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 1,27 39,47
Ulusoy Elektrik 27,20 0,00 70,43
Ulusoy Un Sanayi 2,62 2,34 25,96
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,21 1,68 9,01
Utopya Turizm 3,26 0,31 -20,49
Uzertaş Boya 1,14 -5,79 90,00
Ülker Bisküvi 17,92 1,99 22,15
Ünye Çimento 2,64 0,76 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,60 -3,03 -10,11
Vakıf GMYO 1,86 5,08 -4,46
Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,16 12,50
Vakıflar Bankası 4,64 1,75 18,97
Vakko Tekstil 3,61 -5,00 38,40
Vanet Gıda 1,62 -1,22 24,62
Verusa Holding 14,98 1,08 -9,76
Verusaturk Girisim 3,35 0,90 1,21
Vestel 11,01 2,80 98,38
Vestel Beyaz Eşya 15,12 -0,20 54,80
Viking Kağıt 0,95 1,06 -13,64
Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -7,80 9,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,97 43,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -1,06 0,36
Yataş 5,47 -0,18 22,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 0,00 -13,83
Yeni Gimat GMYO 9,08 -0,11 26,45
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,51 -0,83 -1,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,10 -2,21 -2,22
Yonga Mobilya 6,60 -0,75 1,68
Yünsa 4,20 -2,55 0,60
Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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