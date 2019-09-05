Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.000,00
|0,56
|488,20
|İş Bankası (C)
|6,00
|-0,50
|32,45
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|-11,18
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,25
|-5,86
|-51,40
|İş Girişim
|2,63
|-1,13
|28,92
|İş GMYO
|0,92
|1,10
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,94
|1,03
|113,34
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|70,71
|İşbir Holding
|359,90
|1,24
|161,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-5,26
|-57,14
|İttifak Holding
|6,41
|-3,03
|106,77
|İz Hayvancılık Tarım
|4,64
|-0,22
|-29,59
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|1,26
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,80
|4,05
|-13,04
|İzocam
|20,12
|-0,40
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|37,00
|0,76
|43,35
|Kafein Yazılım
|6,80
|-0,73
|-1,28
|Kapital Yat. Holding
|1,76
|4,76
|-38,68
|Kaplamin
|5,52
|-20,00
|53,33
|Kardemir (A)
|2,12
|0,95
|23,86
|Kardemir (B)
|2,11
|0,96
|22,60
|Kardemir (D)
|2,18
|1,87
|6,04
|Karel Elektronik
|8,90
|-2,20
|113,43
|Karsan Otomotiv
|1,16
|1,75
|-9,38
|Karsu Tekstil
|2,01
|-1,47
|60,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,04
|0,80
|36,22
|Kartonsan
|309,80
|1,08
|-2,88
|Katmerciler Ekipman
|2,73
|2,63
|-9,26
|Kent Gıda
|112,50
|0,00
|-5,46
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|2,63
|30,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|1,97
|2,60
|12,57
|Klimasan Klima
|11,44
|-1,38
|194,85
|Koç Holding
|18,38
|1,55
|32,72
|Konfrut Gıda
|35,70
|-0,83
|49,50
|Konya Çimento
|181,00
|-0,33
|1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,88
|-0,08
|25,57
|Koza Altın
|64,55
|-4,93
|25,83
|Koza Madencilik
|7,79
|-2,99
|7,89
|Körfez GMYO
|1,47
|2,80
|20,49
|Kristal Kola
|0,99
|2,06
|-5,71
|Kron Telekomünikasyon
|9,17
|5,40
|5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,88
|3,60
|59,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|1,72
|4,42
|Kütahya Porselen
|5,01
|1,42
|10,11
|Lider Faktoring
|2,33
|0,00
|3,56
|Link Bilgisayar
|9,77
|2,09
|17,43
|Logo Yazılım
|38,18
|0,42
|40,68
|Lokman Hekim Sağlık
|3,70
|-0,54
|-17,78
|Lüks Kadife
|5,34
|-0,56
|10,10
|Makina Takım
|1,47
|-0,68
|-4,55
|Mardin Çimento
|2,79
|1,82
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|22,30
|-0,80
|26,99
|Marshall
|30,08
|0,20
|19,27
|Martı GMYO
|0,69
|0,00
|6,15
|Martı Otel
|0,72
|1,41
|24,14
|Mavi Giyim
|37,88
|0,21
|17,57
|Mazhar Zorlu Holding
|4,78
|2,36
|25,46
|Mega Polietilen
|1,92
|3,23
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,74
|5,71
|2,78
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|11,69
|-0,93
|95,16
|Merko Gıda
|0,76
|0,00
|-24,75
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|0,69
|39,05
|Metro Holding
|1,51
|19,84
|98,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|4,69
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|1,42
|21,19
|Migros Ticaret
|20,80
|4,26
|39,60
|Milpa
|1,46
|-1,35
|2,15
|Mistral GMYO
|1,27
|0,00
|-16,99
|MLP Sağlık
|14,15
|1,22
|32,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-0,62
|-13,44
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,45
|0,62
|
|Net Holding
|1,69
|-1,74
|-13,78
|Netaş Telekom.
|7,04
|-0,42
|8,98
|Niğbaş Niğde Beton
|14,77
|1,37
|269,25
|Nuh Çimento
|6,55
|0,15
|-5,49
|Nurol GMYO
|2,36
|-0,84
|12,38
|Odaş Elektrik
|1,71
|7,55
|21,44
|Olmuksan-IP
|3,67
|4,56
|8,90
|Orge Enerji Elektrik
|3,48
|-1,14
|11,54
|Orma Orman Mahsulleri
|1,22
|0,00
|1,67
|Osmanlı Menkul
|1,44
|-3,36
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-5,31
|-0,93
|Otokar
|131,80
|0,15
|53,46
|Oyak Yat. Ort.
|2,29
|4,09
|44,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,99
|4,19
|95,10
|Özak GMYO
|1,63
|3,16
|12,48
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|0,00
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,03
|-16,94
|-56,17
|Özerden Plastik
|2,62
|1,55
|7,48
|Panora GMYO
|4,44
|0,00
|20,76
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|1,21
|38,59
|Parsan
|14,69
|1,73
|67,69
|Pegasus
|66,70
|-3,61
|191,01
|Peker GMYO
|3,15
|-1,56
|-61,70
|Penguen Gıda
|1,56
|1,96
|44,44
|Pera GMYO
|0,63
|0,00
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,23
|-1,11
|2,01
|Petkim
|3,57
|1,13
|-9,33
|Petrokent Turizm
|78,75
|2,14
|14,63
|Pınar Et ve Un
|6,64
|1,68
|49,66
|Pınar Su
|1,39
|0,72
|11,20
|Pınar Süt
|7,10
|-0,56
|14,20
|Plastikkart
|3,40
|1,80
|25,93
|Polisan Holding
|2,33
|0,00
|-22,72
|Politeknik Metal
|82,90
|-8,35
|136,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,68
|-2,39
|137,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,94
|9,29
|-27,35
|QNB Finansbank
|9,84
|-0,10
|9,21
|Ral Yatırım Holding
|5,80
|15,08
|215,22
|Ray Sigorta
|2,14
|0,00
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,20
|1,69
|73,91
|Reysaş Lojistik
|1,07
|-0,93
|44,59
|Rhea Girişim
|0,76
|0,00
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|5,10
|2,00
|168,42
|Royal Halı
|0,85
|0,00
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,26
|-0,79
|-22,38
|Sabancı Holding
|8,90
|-0,78
|23,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|1,81
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|2,49
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|5,11
|0,39
|134,40
|Sanifoam Sünger
|2,01
|1,01
|60,80
|Sanko Pazarlama
|2,51
|0,40
|26,51
|Saray Matbaacılık
|1,23
|-1,60
|23,00
|Sarkuysan
|3,46
|0,58
|10,09
|Sasa Polyester
|6,09
|-0,98
|5,99
|Say Reklamcılık
|1,08
|5,88
|14,89
|Sekuro Plastik
|2,89
|4,33
|-2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|4,86
|-0,21
|78,78
|Selçuk Gıda
|1,64
|-1,80
|23,31
|Senkron Güvenlik
|2,11
|0,96
|111,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|1,07
|-3,08
|Servet GMYO
|4,15
|-1,19
|-11,70
|Seyitler Kimya
|4,64
|-0,22
|20,52
|Silverline Endüstri
|1,38
|0,73
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,72
|-4,00
|94,59
|Smartiks Yazılım
|2,63
|3,54
|
|Soda Sanayii
|5,71
|0,88
|-15,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|-0,28
|26,16
|Söktaş
|1,55
|1,97
|22,05
|Sönmez Filament
|4,38
|-0,23
|40,38
|Sönmez Pamuklu
|3,64
|0,28
|16,67
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|0,00
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,63
|0,00
|28,72
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-11,82
|Şişe Cam
|4,47
|0,90
|-18,46
|Şok Marketler
|10,90
|-0,91
|1,40
|T. Halk Bankası
|6,17
|1,31
|-12,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,90
|3,30
|-30,00
|T.S.K.B.
|0,90
|1,12
|11,11
|T.Tuborg
|8,16
|-0,49
|2,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,41
|-2,57
|-32,61
|Tat Gıda
|4,86
|-0,21
|27,23
|TAV Havalimanları
|23,34
|-1,35
|6,13
|Taze Kuru Gıda
|5,64
|0,53
|-17,06
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-1,33
|-12,94
|Tekfen Holding
|20,40
|0,10
|3,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,36
|-1,67
|-20,54
|Temapol Polimer Plastik
|3,07
|-1,92
|0,33
|TGS Dış Ticaret
|3,49
|-0,57
|48,51
|Tofaş Oto. Fab.
|19,22
|3,89
|23,91
|Torunlar GMYO
|1,80
|1,12
|19,21
|Trabzon Liman
|7,29
|1,39
|5,98
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|5,34
|0,28
|Trakya Cam
|2,64
|0,38
|-8,61
|Trend GMYO
|1,64
|19,71
|29,13
|TSKB GMYO
|0,82
|0,00
|0,00
|Tuğçelik
|2,46
|1,23
|15,49
|Tukaş
|4,17
|-0,48
|151,20
|Turcas Petrol
|1,87
|4,47
|32,62
|Turkcell
|13,25
|-0,53
|8,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,18
|0,97
|-7,11
|Tüpraş
|132,00
|-0,68
|26,51
|Türk Hava Yolları
|11,89
|3,48
|-26,19
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|0,97
|20,60
|Türk Telekom
|5,66
|-0,70
|45,13
|Türk Traktör
|38,24
|1,70
|9,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,60
|7,31
|-14,13
|Ufuk Yatırım
|2,02
|5,21
|77,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|0,00
|50,88
|Ulusoy Elektrik
|26,96
|1,13
|68,92
|Ulusoy Un Sanayi
|2,57
|-0,77
|23,56
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,23
|-3,91
|10,81
|Utopya Turizm
|3,35
|3,08
|-18,29
|Uzertaş Boya
|1,02
|-0,97
|70,00
|Ülker Bisküvi
|18,95
|1,45
|29,18
|Ünye Çimento
|2,74
|0,00
|-18,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|0,74
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,92
|2,13
|-1,37
|Vakıf Yat. Ort.
|1,73
|1,76
|13,82
|Vakıflar Bankası
|4,90
|-0,41
|25,64
|Vakko Tekstil
|3,90
|-1,52
|49,52
|Vanet Gıda
|1,81
|-1,63
|39,23
|Verusa Holding
|15,00
|-0,13
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-0,61
|-1,81
|Vestel
|11,76
|-0,25
|111,89
|Vestel Beyaz Eşya
|15,42
|-0,19
|57,87
|Viking Kağıt
|0,97
|1,04
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|2,16
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|1,22
|55,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,72
|0,36
|Yataş
|6,14
|1,15
|37,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Yeni Gimat GMYO
|9,32
|1,75
|29,80
|Yeşil GMYO
|0,32
|-3,03
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,30
|-3,23
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,30
|-7,62
|6,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.246,00
|
|2,14
|Yonga Mobilya
|6,92
|0,29
|6,62
|Yünsa
|4,36
|3,32
|4,43
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,84
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)