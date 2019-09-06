Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.100,10 0,56 491,47 İş Bankası (C) 5,83 -2,83 28,70 İş Bankası (Kur.) 151.000,00 210,69 İş Fin.Kir. 2,20 -2,22 -52,48 İş Girişim 2,55 -3,04 25,00 İş GMYO 0,89 -3,26 -17,59 İş Y. Men. Değ. 3,90 -1,02 111,17 İş Yat. Ort. 1,26 0,00 70,71 İşbir Holding 355,00 -1,36 158,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -55,95 İttifak Holding 6,42 0,16 107,10 İz Hayvancılık Tarım 4,68 0,86 -28,98 İzmir Demir Çelik 1,60 -0,62 -3,61 İzmir Fırça 1,81 0,56 -12,56 İzocam 20,14 0,10 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 36,80 -0,54 42,57 Kafein Yazılım 7,05 3,68 2,35 Kapital Yat. Holding 1,74 -1,14 -39,37 Kaplamin 5,40 -2,17 50,00 Kardemir (A) 2,10 -0,94 22,69 Kardemir (B) 2,10 -0,47 22,02 Kardemir (D) 2,17 -0,46 5,55 Karel Elektronik 8,73 -1,91 109,35 Karsan Otomotiv 1,15 -0,86 -10,16 Karsu Tekstil 1,98 -1,49 58,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -0,79 35,14 Kartonsan 308,20 -0,52 -3,38 Katmerciler Ekipman 2,76 1,10 -8,26 Kent Gıda 111,90 -0,53 -5,97 Kerevitaş Gıda 2,33 -0,43 29,44 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 5,71 Kiler GMYO 1,92 -2,54 9,71 Klimasan Klima 11,25 -1,66 189,95 Koç Holding 18,02 -1,96 30,12 Konfrut Gıda 35,34 -1,01 47,99 Konya Çimento 179,00 -1,10 0,56 Kordsa Teknik Tekstil 11,85 -0,25 25,25 Koza Altın 64,30 -0,39 25,34 Koza Madencilik 7,80 0,13 8,03 Körfez GMYO 1,45 -1,36 18,85 Kristal Kola 0,97 -2,02 -7,62 Kron Telekomünikasyon 9,15 -0,22 5,17 Kuştur Kuşadası Turizm 21,50 -1,74 56,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,00 4,42 Kütahya Porselen 4,96 -1,00 9,01 Lider Faktoring 2,30 -1,29 2,22 Link Bilgisayar 9,72 -0,51 16,83 Logo Yazılım 38,24 0,16 40,90 Lokman Hekim Sağlık 3,71 0,27 -17,56 Lüks Kadife 5,30 -0,75 9,28 Makina Takım 1,46 -0,68 -5,19 Mardin Çimento 2,79 0,00 0,47 Marka Yatırım Holding 0,70 0,00 12,90 Marmaris Altınyunus 21,76 -2,42 23,92 Marshall 29,80 -0,93 18,16 Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08 Martı Otel 0,70 -2,78 20,69 Mavi Giyim 38,00 0,32 17,94 Mazhar Zorlu Holding 5,28 10,46 38,58 Mega Polietilen 1,92 0,00 -5,88 Menderes Tekstil 0,73 -1,35 1,39 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 11,88 1,63 98,33 Merko Gıda 0,75 -1,32 -25,74 Metal Gayrimenkul 0,70 1,45 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,46 0,00 39,05 Metro Holding 1,31 -13,25 72,37 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -3,73 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 -2,10 18,64 Migros Ticaret 20,56 -1,15 37,99 Milpa 1,47 0,68 2,85 Mistral GMYO 1,30 2,36 -15,03 MLP Sağlık 13,84 -2,19 29,35 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,58 -1,86 -15,05 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,40 -0,78 Net Holding 1,68 -0,59 -14,29 Netaş Telekom. 6,95 -1,28 7,59 Niğbaş Niğde Beton 15,01 1,62 275,25 Nuh Çimento 6,58 0,46 -5,05 Nurol GMYO 2,33 -1,27 10,95 Odaş Elektrik 1,69 -1,17 20,02 Olmuksan-IP 3,65 -0,54 8,31 Orge Enerji Elektrik 3,42 -1,72 9,62 Orma Orman Mahsulleri 1,24 1,64 3,33 Osmanlı Menkul 1,42 -1,39 -17,44 Ostim Endüstriyel Yat 1,07 0,00 -0,93 Otokar 131,10 -0,53 52,64 Oyak Yat. Ort. 2,31 0,87 45,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 -0,50 94,12 Özak GMYO 1,61 -1,23 11,10 Özbal Çelik Boru 1,29 0,78 -6,52 Özderici GMYO 1,07 3,88 -54,47 Özerden Plastik 2,62 0,00 7,48 Panora GMYO 4,42 -0,45 20,21 Park Elek.Madencilik 3,43 2,69 42,32 Parsan 14,70 0,07 67,81 Pegasus 65,95 -1,12 187,74 Peker GMYO 3,15 0,00 -61,70 Penguen Gıda 1,51 -3,21 39,81 Pera GMYO 0,64 1,59 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 6,20 -0,48 1,52 Petkim 3,52 -1,40 -10,60 Petrokent Turizm 76,50 -2,86 11,35 Pınar Et ve Un 6,52 -1,81 46,95 Pınar Su 1,39 0,00 11,20 Pınar Süt 7,10 0,00 14,20 Plastikkart 3,39 -0,29 25,56 Polisan Holding 2,38 2,15 -21,06 Politeknik Metal 82,90 0,00 136,41 Prizma Press Matbaacılık 3,75 1,90 141,94 QNB Finans Fin. Kir. 4,95 0,20 -27,21 QNB Finansbank 9,44 -4,07 4,77 Ral Yatırım Holding 6,15 6,03 234,24 Ray Sigorta 2,15 0,47 54,68 Reysaş GMYO 1,21 0,83 75,36 Reysaş Lojistik 1,06 -0,93 43,24 Rhea Girişim 0,75 -1,32 13,64 Rodrigo Tekstil 5,15 0,98 171,05 Royal Halı 0,84 -1,18 -15,15 RTA Laboratuvarları 1,28 1,59 -21,15 Sabancı Holding 8,68 -2,47 20,01 Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -2,37 6,44 Salix Yatırım Holding 3,75 1,35 -2,60 Sanel Mühendislik 5,15 0,78 136,24 Sanifoam Sünger 1,97 -1,99 57,60 Sanko Pazarlama 2,50 -0,40 26,00 Saray Matbaacılık 1,22 -0,81 22,00 Sarkuysan 3,39 -2,02 7,87 Sasa Polyester 6,04 -0,82 5,12 Say Reklamcılık 1,12 3,70 19,15 Sekuro Plastik 2,86 -1,04 -3,38 Selçuk Ecza Deposu 4,91 1,03 80,62 Selçuk Gıda 1,65 0,61 24,06 Senkron Güvenlik 2,08 -1,42 108,00 Serve Film Prodüksiyon 1,88 -0,53 -3,59 Servet GMYO 4,19 0,96 -10,85 Seyitler Kimya 4,60 -0,86 19,48 Silverline Endüstri 1,36 -1,45 1,49 Sinpaş GMYO 0,72 0,00 94,59 Smartiks Yazılım 2,59 -1,52 Soda Sanayii 5,72 0,18 -15,45 Sodaş Sodyum Sanayii 7,19 2,71 29,58 Söktaş 1,53 -1,29 20,47 Sönmez Filament 4,38 0,00 40,38 Sönmez Pamuklu 3,63 -0,27 16,35 Sumaş Suni Tahta 5,90 -3,28 -11,88 Şeker Fin. Kir. 3,71 2,20 31,56 Şekerbank 0,94 -3,09 -14,55 Şişe Cam 4,46 -0,22 -18,65 Şok Marketler 10,99 0,83 2,23 T. Halk Bankası 6,08 -1,46 -13,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,08 1,51 -28,94 T.S.K.B. 0,86 -4,44 6,17 T.Tuborg 8,13 -0,37 2,47 Taç Tarım Ürünleri 3,37 -1,17 -33,40 Tat Gıda 4,75 -2,26 24,35 TAV Havalimanları 23,42 0,34 6,50 Taze Kuru Gıda 5,67 0,53 -16,62 Tek-Art Turizm 0,73 -1,35 -14,12 Tekfen Holding 20,56 0,78 4,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,50 5,93 -15,82 Temapol Polimer Plastik 3,11 1,30 1,63 TGS Dış Ticaret 3,43 -1,72 45,96 Tofaş Oto. Fab. 18,98 -1,25 22,36 Torunlar GMYO 1,77 -1,67 17,22 Trabzon Liman 7,27 -0,27 5,69 Trabzonspor Sportif 1,42 2,90 3,19 Trakya Cam 2,62 -0,76 -9,31 Trend GMYO 1,52 -7,32 19,69 TSKB GMYO 0,82 0,00 0,00 Tuğçelik 2,41 -2,03 13,15 Tukaş 4,17 0,00 151,20 Turcas Petrol 1,82 -2,67 29,08 Turkcell 12,97 -2,11 6,57 Tümosan Motor ve Traktör 4,07 -2,63 -9,56 Tüpraş 128,50 -2,65 23,16 Türk Hava Yolları 11,65 -2,02 -27,68 Türk Prysmian Kablo 2,03 -2,40 17,70 Türk Telekom 5,54 -2,12 42,05 Türk Traktör 39,00 1,99 11,75 Türker Proje Gayrimenkul 26,88 -2,61 -16,37 Ufuk Yatırım 1,90 -5,94 66,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 -2,91 46,49 Ulusoy Elektrik 27,00 0,15 69,17 Ulusoy Un Sanayi 2,51 -2,33 20,67 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,32 7,32 18,92 Utopya Turizm 3,34 -0,30 -18,54 Uzertaş Boya 1,08 5,88 80,00 Ülker Bisküvi 18,76 -1,00 27,88 Ünye Çimento 2,72 -0,73 -18,70 Vakıf Fin. Kir. 1,34 -1,47 -5,90 Vakıf GMYO 1,93 0,52 -0,86 Vakıf Yat. Ort. 1,90 9,83 25,00 Vakıflar Bankası 4,83 -1,43 23,85 Vakko Tekstil 3,83 -1,79 46,83 Vanet Gıda 1,75 -3,31 34,62 Verusa Holding 15,00 0,00 -9,64 Verusaturk Girisim 3,27 0,62 -1,21 Vestel 11,37 -3,32 104,86 Vestel Beyaz Eşya 15,26 -1,04 56,23 Viking Kağıt 0,97 0,00 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -2,12 7,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -2,01 52,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 0,36 Yataş 6,14 0,00 37,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -1,16 -9,57 Yeni Gimat GMYO 9,23 -0,97 28,54 Yeşil GMYO 0,30 -6,25 11,11 Yeşil Yapı 0,28 -6,67 7,69 Yeşil Yatırım Holding 9,87 -4,17 2,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,00 -4,23 -2,18 Yonga Mobilya 6,62 -4,34 1,99 Yünsa 5,23 19,95 25,27 Zorlu Enerji 1,18 -1,67 -4,07

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)