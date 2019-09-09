Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.100,10
|0,00
|491,47
|İş Bankası (C)
|5,95
|2,06
|31,35
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,17
|-1,36
|-53,13
|İş Girişim
|2,63
|3,14
|28,92
|İş GMYO
|0,91
|2,25
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|3,93
|0,77
|112,80
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|69,35
|İşbir Holding
|350,80
|-1,18
|155,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,34
|-1,25
|104,52
|İz Hayvancılık Tarım
|4,93
|5,34
|-25,19
|İzmir Demir Çelik
|1,65
|3,12
|-0,60
|İzmir Fırça
|1,83
|1,10
|-11,59
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,80
|0,00
|42,57
|Kafein Yazılım
|7,05
|0,00
|2,35
|Kapital Yat. Holding
|1,73
|-0,57
|-39,72
|Kaplamin
|5,49
|1,67
|52,50
|Kardemir (A)
|2,12
|0,95
|23,86
|Kardemir (B)
|2,12
|0,95
|23,18
|Kardemir (D)
|2,20
|1,38
|7,01
|Karel Elektronik
|8,64
|-1,03
|107,19
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,87
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,99
|0,51
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|0,00
|35,14
|Kartonsan
|312,40
|1,36
|-2,06
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|2,90
|-5,61
|Kent Gıda
|112,30
|0,36
|-5,63
|Kerevitaş Gıda
|2,33
|0,00
|29,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|1,99
|3,65
|13,71
|Klimasan Klima
|11,16
|-0,80
|187,63
|Koç Holding
|18,12
|0,55
|30,84
|Konfrut Gıda
|35,40
|0,17
|48,24
|Konya Çimento
|183,00
|2,23
|2,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|-0,93
|24,09
|Koza Altın
|63,20
|-1,71
|23,20
|Koza Madencilik
|7,69
|-1,41
|6,51
|Körfez GMYO
|1,51
|4,14
|23,77
|Kristal Kola
|1,04
|7,22
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,21
|0,66
|5,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,50
|0,00
|56,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|2,54
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,14
|3,63
|12,97
|Lider Faktoring
|2,40
|4,35
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,06
|3,50
|20,91
|Logo Yazılım
|39,98
|4,55
|47,31
|Lokman Hekim Sağlık
|3,86
|4,04
|-14,22
|Lüks Kadife
|5,34
|0,75
|10,10
|Makina Takım
|1,47
|0,68
|-4,55
|Mardin Çimento
|2,85
|2,15
|2,63
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|2,86
|16,13
|Marmaris Altınyunus
|21,90
|0,64
|24,72
|Marshall
|33,90
|13,76
|34,42
|Martı GMYO
|0,70
|4,48
|7,69
|Martı Otel
|0,71
|1,43
|22,41
|Mavi Giyim
|38,00
|0,00
|17,94
|Mazhar Zorlu Holding
|5,10
|-3,41
|33,86
|Mega Polietilen
|1,93
|0,52
|-5,39
|Menderes Tekstil
|0,77
|5,48
|6,94
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|11,74
|-1,18
|95,99
|Merko Gıda
|0,84
|12,00
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|-0,68
|38,10
|Metro Holding
|1,41
|7,63
|85,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|1,55
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|0,00
|18,64
|Migros Ticaret
|20,26
|-1,46
|35,97
|Milpa
|1,48
|0,68
|3,55
|Mistral GMYO
|1,35
|3,85
|-11,76
|MLP Sağlık
|13,40
|-3,18
|25,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|2,53
|-12,90
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,42
|0,31
|
|Net Holding
|1,71
|1,79
|-12,76
|Netaş Telekom.
|7,05
|1,44
|9,13
|Niğbaş Niğde Beton
|15,24
|1,53
|281,00
|Nuh Çimento
|6,60
|0,30
|-4,76
|Nurol GMYO
|2,38
|2,15
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,77
|4,73
|25,71
|Olmuksan-IP
|3,64
|-0,27
|8,01
|Orge Enerji Elektrik
|3,45
|0,88
|10,58
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|0,00
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,36
|-4,23
|-20,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|1,87
|0,93
|Otokar
|132,40
|0,99
|54,15
|Oyak Yat. Ort.
|2,13
|-7,79
|34,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,99
|0,51
|95,10
|Özak GMYO
|1,63
|1,24
|12,48
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|1,55
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,08
|0,93
|-54,04
|Özerden Plastik
|2,61
|-0,38
|7,07
|Panora GMYO
|4,40
|-0,45
|19,67
|Park Elek.Madencilik
|3,51
|2,33
|45,64
|Parsan
|14,59
|-0,75
|66,55
|Pegasus
|62,50
|-5,23
|172,69
|Peker GMYO
|3,18
|0,95
|-61,33
|Penguen Gıda
|1,53
|1,32
|41,67
|Pera GMYO
|0,66
|3,13
|-14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|6,22
|0,32
|1,84
|Petkim
|3,56
|1,14
|-9,59
|Petrokent Turizm
|79,00
|3,27
|14,99
|Pınar Et ve Un
|6,75
|3,53
|52,14
|Pınar Su
|1,44
|3,60
|15,20
|Pınar Süt
|7,99
|12,54
|28,52
|Plastikkart
|3,48
|2,65
|28,89
|Polisan Holding
|2,43
|2,10
|-19,40
|Politeknik Metal
|82,00
|-1,09
|133,84
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|0,80
|143,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,93
|-0,40
|-27,50
|QNB Finansbank
|10,93
|15,78
|21,31
|Ral Yatırım Holding
|6,44
|4,72
|250,00
|Ray Sigorta
|2,20
|2,33
|58,27
|Reysaş GMYO
|1,24
|2,48
|79,71
|Reysaş Lojistik
|1,07
|0,94
|44,59
|Rhea Girişim
|0,76
|1,33
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|5,23
|1,55
|175,26
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|1,56
|-19,92
|Sabancı Holding
|8,92
|2,76
|23,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,64
|-0,61
|5,79
|Salix Yatırım Holding
|3,72
|-0,80
|-3,38
|Sanel Mühendislik
|5,09
|-1,17
|133,49
|Sanifoam Sünger
|2,01
|2,03
|60,80
|Sanko Pazarlama
|2,53
|1,20
|27,52
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,00
|22,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,59
|8,50
|Sasa Polyester
|6,07
|0,50
|5,64
|Say Reklamcılık
|1,19
|6,25
|26,60
|Sekuro Plastik
|2,90
|1,40
|-2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|5,07
|3,26
|86,50
|Selçuk Gıda
|1,61
|-2,42
|21,05
|Senkron Güvenlik
|2,11
|1,44
|111,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,87
|-0,53
|-4,10
|Servet GMYO
|4,17
|-0,48
|-11,28
|Seyitler Kimya
|4,71
|2,39
|22,34
|Silverline Endüstri
|1,40
|2,94
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,74
|2,78
|100,00
|Smartiks Yazılım
|2,61
|0,77
|
|Soda Sanayii
|5,76
|0,70
|-14,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|0,00
|29,58
|Söktaş
|1,55
|1,31
|22,05
|Sönmez Filament
|4,39
|0,23
|40,71
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|0,00
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|3,39
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|-0,27
|31,21
|Şekerbank
|0,99
|5,32
|-10,00
|Şişe Cam
|4,56
|2,24
|-16,82
|Şok Marketler
|11,00
|0,09
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,33
|4,11
|-9,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,25
|1,41
|-27,94
|T.S.K.B.
|0,89
|3,49
|9,88
|T.Tuborg
|8,05
|-0,98
|1,46
|Taç Tarım Ürünleri
|3,56
|5,64
|-29,64
|Tat Gıda
|4,85
|2,11
|26,96
|TAV Havalimanları
|24,12
|2,99
|9,68
|Taze Kuru Gıda
|5,60
|-1,23
|-17,65
|Tek-Art Turizm
|0,75
|2,74
|-11,76
|Tekfen Holding
|20,60
|0,19
|4,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,73
|9,20
|-8,08
|Temapol Polimer Plastik
|3,13
|0,64
|2,29
|TGS Dış Ticaret
|3,43
|0,00
|45,96
|Tofaş Oto. Fab.
|19,12
|0,74
|23,26
|Torunlar GMYO
|1,80
|1,69
|19,21
|Trabzon Liman
|7,31
|0,55
|6,27
|Trabzonspor Sportif
|1,50
|5,63
|9,01
|Trakya Cam
|2,68
|2,29
|-7,23
|Trend GMYO
|1,56
|2,63
|22,83
|TSKB GMYO
|0,83
|1,22
|1,22
|Tuğçelik
|2,41
|0,00
|13,15
|Tukaş
|4,17
|0,00
|151,20
|Turcas Petrol
|1,82
|0,00
|29,08
|Turkcell
|13,13
|1,23
|7,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,13
|1,47
|-8,22
|Tüpraş
|131,50
|2,33
|26,03
|Türk Hava Yolları
|11,84
|1,63
|-26,51
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|2,46
|20,60
|Türk Telekom
|5,59
|0,90
|43,33
|Türk Traktör
|38,50
|-1,28
|10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,14
|0,97
|-15,56
|Ufuk Yatırım
|1,93
|1,58
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|0,60
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|26,86
|-0,52
|68,30
|Ulusoy Un Sanayi
|2,53
|0,80
|21,63
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,37
|3,79
|23,42
|Utopya Turizm
|3,35
|0,30
|-18,29
|Uzertaş Boya
|1,05
|-2,78
|75,00
|Ülker Bisküvi
|19,03
|1,44
|29,72
|Ünye Çimento
|2,74
|0,74
|-18,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|0,75
|-5,20
|Vakıf GMYO
|1,98
|2,59
|1,71
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-0,53
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,96
|2,69
|27,18
|Vakko Tekstil
|3,93
|2,61
|50,67
|Vanet Gıda
|1,83
|4,57
|40,77
|Verusa Holding
|15,00
|0,00
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,35
|2,45
|1,21
|Vestel
|11,31
|-0,53
|103,78
|Vestel Beyaz Eşya
|15,44
|1,18
|58,07
|Viking Kağıt
|0,98
|1,03
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|5,95
|13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|0,82
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|6,06
|-1,30
|35,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|4,71
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|9,28
|0,54
|29,24
|Yeşil GMYO
|0,31
|3,33
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,30
|7,14
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,92
|0,51
|3,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.199,00
|2,23
|0,00
|Yonga Mobilya
|6,80
|2,72
|4,77
|Yünsa
|5,23
|0,00
|25,27
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,69
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)