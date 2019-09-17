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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.09.2019 18:42Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.894,90-1,46484,76
İş Bankası (C)6,11-2,7134,88
İş Bankası (Kur.)145.000,00-3,97198,34
İş Fin.Kir.2,19-1,35-52,70
İş Girişim2,63-1,5028,92
İş GMYO0,94-1,05-12,96
İş Y. Men. Değ.3,86-0,52109,01
İş Yat. Ort.1,250,0069,35
İşbir Holding338,600,86146,44
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,00-55,95
İttifak Holding4,45-1,84115,32
İz Hayvancılık Tarım5,10-0,97-22,61
İzmir Demir Çelik1,71-1,163,01
İzmir Fırça1,87-5,56-9,66
İzocam20,120,00-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,86-1,9258,30
Kafein Yazılım6,98-3,191,34
Kapital Yat. Holding1,72-1,71-40,07
Kaplamin5,16-7,1943,33
Kardemir (A)2,15-0,4625,61
Kardemir (B)2,160,0025,51
Kardemir (D)2,20-0,907,01
Karel Elektronik8,96-0,78114,87
Karsan Otomotiv1,14-0,87-10,94
Karsu Tekstil2,040,4963,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,12-2,6638,38
Kartonsan313,900,45-1,59
Katmerciler Ekipman2,850,71-5,27
Kent Gıda124,50-2,434,62
Kerevitaş Gıda2,22-3,4823,33
Kervansaray Yat. Holding0,46-2,1331,43
Kiler GMYO2,02-0,9815,43
Klimasan Klima11,03-0,81184,28
Koç Holding18,32-2,1432,29
Konfrut Gıda36,583,2753,18
Konya Çimento185,50-0,754,21
Kordsa Teknik Tekstil12,14-0,4928,32
Koza Altın62,60-1,4222,03
Koza Madencilik8,180,6213,30
Körfez GMYO1,51-1,9523,77
Kristal Kola1,04-4,59-0,95
Kron Telekomünikasyon9,281,206,67
Kuştur Kuşadası Turizm20,60-1,9050,26
Kuyumcukent Gayrimenkul1,23-0,818,85
Kütahya Porselen5,17-1,5213,63
Lider Faktoring2,451,668,89
Link Bilgisayar10,46-2,2425,72
Logo Yazılım38,46-1,4441,71
Lokman Hekim Sağlık3,920,51-12,89
Lüks Kadife5,450,9312,37
Makina Takım1,56-1,891,30
Mardin Çimento3,127,2212,35
Marka Yatırım Holding0,833,7533,87
Marmaris Altınyunus22,603,9628,70
Marshall31,28-3,8724,03
Martı GMYO0,761,3316,92
Martı Otel0,77-1,2832,76
Mavi Giyim39,060,0021,23
Mazhar Zorlu Holding5,38-6,4341,21
Mega Polietilen2,110,963,43
Menderes Tekstil0,791,289,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,25-0,2787,81
Merko Gıda0,873,57-13,86
Metal Gayrimenkul0,75-1,32-13,79
Metemtur Otelcilik1,440,7037,14
Metro Holding1,955,98156,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,420,0029,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,491,3626,27
Migros Ticaret19,80-1,2032,89
Milpa1,51-0,665,64
Mistral GMYO1,42-0,70-7,19
MLP Sağlık14,20-2,0732,71
MMC San. ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,66-1,19-10,75
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,560,61
Net Holding1,840,55-6,12
Netaş Telekom.8,851,4937,00
Niğbaş Niğde Beton10,93-19,99173,25
Nuh Çimento6,94-0,290,14
Nurol GMYO2,704,2528,57
Odaş Elektrik1,760,5725,00
Olmuksan-IP3,75-1,3211,28
Orge Enerji Elektrik3,63-2,1616,35
Orma Orman Mahsulleri1,282,406,67
Osmanlı Menkul1,450,69-15,70
Ostim Endüstriyel Yat1,171,748,33
Otokar132,50-0,0854,27
Oyak Yat. Ort.1,600,001,05
Oylum Sınai Yatırımlar1,96-1,0192,16
Özak GMYO1,61-0,6211,10
Özbal Çelik Boru1,25-2,34-9,42
Özderici GMYO1,190,85-49,36
Özerden Plastik2,860,7017,33
Panora GMYO4,631,0925,92
Park Elek.Madencilik3,780,8056,85
Parsan13,06-8,6149,09
Pegasus57,05-1,81148,91
Peker GMYO3,16-3,66-61,58
Penguen Gıda1,570,6445,37
Pera GMYO0,64-1,54-16,88
Pergamon Dış Ticaret6,25-2,502,33
Petkim3,520,57-10,60
Petrokent Turizm81,75-2,6819,00
Pınar Et ve Un6,67-0,8950,33
Pınar Su1,47-0,6817,60
Pınar Süt8,490,8336,56
Plastikkart3,665,4835,56
Polisan Holding2,420,00-19,73
Politeknik Metal80,000,00128,14
Prizma Press Matbaacılık4,265,45174,84
QNB Finans Fin. Kir.5,8019,59-14,71
QNB Finansbank11,35-1,3025,97
Ral Yatırım Holding7,703,91318,48
Ray Sigorta2,27-1,7363,31
Reysaş GMYO1,24-1,5979,71
Reysaş Lojistik1,07-0,9344,59
Rhea Girişim0,791,2819,70
Rodrigo Tekstil6,342,92233,68
Royal Halı0,87-1,14-12,12
RTA Laboratuvarları1,37-1,44-15,61
Sabancı Holding9,10-2,4725,82
Safkar Ege Soğutmacılık1,80-0,5516,11
Salix Yatırım Holding3,60-1,37-6,49
Sanel Mühendislik5,140,19135,78
Sanifoam Sünger2,061,4864,80
Sanko Pazarlama2,620,0032,05
Saray Matbaacılık1,14-2,5614,00
Sarkuysan3,53-1,1212,32
Sasa Polyester6,080,505,81
Say Reklamcılık1,210,8328,72
Sekuro Plastik3,11-2,205,07
Selçuk Ecza Deposu5,341,9196,43
Selçuk Gıda1,60-1,8420,30
Senkron Güvenlik3,3818,60238,00
Serve Film Prodüksiyon1,820,00-6,67
Servet GMYO4,695,39-0,21
Seyitler Kimya4,60-0,8619,48
Silverline Endüstri1,37-2,842,24
Sinpaş GMYO0,836,41124,32
Smartiks Yazılım2,600,39
Soda Sanayii5,75-0,35-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii7,291,3931,39
Söktaş1,59-3,0525,20
Sönmez Filament4,620,4348,08
Sönmez Pamuklu3,800,2621,79
Sumaş Suni Tahta6,04-0,98-9,79
Şeker Fin. Kir.3,70-0,2731,21
Şekerbank1,020,00-7,27
Şişe Cam4,49-1,54-18,10
Şok Marketler10,680,47-0,65
T. Halk Bankası6,47-2,27-7,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası15,151,34-10,88
T.S.K.B.0,91-1,0912,35
T.Tuborg8,04-0,741,33
Taç Tarım Ürünleri3,79-1,56-25,10
Tat Gıda4,80-1,2325,65
TAV Havalimanları23,581,297,23
Taze Kuru Gıda5,45-0,91-19,85
Tek-Art Turizm0,760,00-10,59
Tekfen Holding19,16-5,62-2,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,69-2,18-9,43
Temapol Polimer Plastik3,727,8321,57
TGS Dış Ticaret3,420,0045,53
Tofaş Oto. Fab.19,21-0,8823,84
Torunlar GMYO1,910,5326,49
Trabzon Liman8,713,0826,62
Trabzonspor Sportif1,470,006,83
Trakya Cam2,710,37-6,19
Trend GMYO1,56-0,6422,83
TSKB GMYO0,903,459,76
Tuğçelik2,43-2,0214,08
Tukaş5,090,00206,63
Turcas Petrol2,001,5241,84
Turkcell12,96-2,116,49
Tümosan Motor ve Traktör4,40-0,68-2,22
Tüpraş134,50-1,7528,91
Türk Hava Yolları11,82-0,34-26,63
Türk Prysmian Kablo2,260,0031,04
Türk Telekom5,37-2,7237,69
Türk Traktör39,36-0,2512,78
Türker Proje Gayrimenkul26,56-2,71-17,36
Ufuk Yatırım2,10-3,6784,21
Ulaşlar Turizm Yat.1,64-2,3843,86
Ulusoy Elektrik26,680,1567,17
Ulusoy Un Sanayi2,57-0,7723,56
Umpaş Holding0,420,00-23,64
Uşak Seramik1,38-3,5024,32
Utopya Turizm3,46-0,57-15,61
Uzertaş Boya1,106,8083,33
Ülker Bisküvi19,94-3,2035,92
Ünye Çimento2,890,70-13,62
Vakıf Fin. Kir.1,33-2,21-6,60
Vakıf GMYO1,93-1,53-0,86
Vakıf Yat. Ort.1,911,0625,66
Vakıflar Bankası5,27-1,5035,13
Vakko Tekstil3,87-1,0248,37
Vanet Gıda1,80-1,6438,46
Verusa Holding15,753,69-5,12
Verusaturk Girisim3,241,575,11
Vestel10,54-2,3289,91
Vestel Beyaz Eşya15,18-1,3055,41
Viking Kağıt0,97-2,02-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,87-0,538,72
Yapı ve Kredi Bank.2,48-1,9855,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,78-0,71-0,36
Yataş5,97-1,8133,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,96-2,042,13
Yeni Gimat GMYO9,93-2,1738,29
Yeşil GMYO0,310,0014,81
Yeşil Yapı0,300,0015,38
Yeşil Yatırım Holding9,780,001,56
Yibitaş İnşaat Malzeme2.254,000,452,50
Yonga Mobilya6,58-0,151,38
Yünsa5,07-0,5921,44
Zorlu Enerji1,210,83-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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