Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.894,90
|-1,46
|484,76
|İş Bankası (C)
|6,11
|-2,71
|34,88
|İş Bankası (Kur.)
|145.000,00
|-3,97
|198,34
|İş Fin.Kir.
|2,19
|-1,35
|-52,70
|İş Girişim
|2,63
|-1,50
|28,92
|İş GMYO
|0,94
|-1,05
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,86
|-0,52
|109,01
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|338,60
|0,86
|146,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|4,45
|-1,84
|115,32
|İz Hayvancılık Tarım
|5,10
|-0,97
|-22,61
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|-1,16
|3,01
|İzmir Fırça
|1,87
|-5,56
|-9,66
|İzocam
|20,12
|0,00
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,86
|-1,92
|58,30
|Kafein Yazılım
|6,98
|-3,19
|1,34
|Kapital Yat. Holding
|1,72
|-1,71
|-40,07
|Kaplamin
|5,16
|-7,19
|43,33
|Kardemir (A)
|2,15
|-0,46
|25,61
|Kardemir (B)
|2,16
|0,00
|25,51
|Kardemir (D)
|2,20
|-0,90
|7,01
|Karel Elektronik
|8,96
|-0,78
|114,87
|Karsan Otomotiv
|1,14
|-0,87
|-10,94
|Karsu Tekstil
|2,04
|0,49
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,12
|-2,66
|38,38
|Kartonsan
|313,90
|0,45
|-1,59
|Katmerciler Ekipman
|2,85
|0,71
|-5,27
|Kent Gıda
|124,50
|-2,43
|4,62
|Kerevitaş Gıda
|2,22
|-3,48
|23,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|31,43
|Kiler GMYO
|2,02
|-0,98
|15,43
|Klimasan Klima
|11,03
|-0,81
|184,28
|Koç Holding
|18,32
|-2,14
|32,29
|Konfrut Gıda
|36,58
|3,27
|53,18
|Konya Çimento
|185,50
|-0,75
|4,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,14
|-0,49
|28,32
|Koza Altın
|62,60
|-1,42
|22,03
|Koza Madencilik
|8,18
|0,62
|13,30
|Körfez GMYO
|1,51
|-1,95
|23,77
|Kristal Kola
|1,04
|-4,59
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,28
|1,20
|6,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,60
|-1,90
|50,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|-0,81
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,17
|-1,52
|13,63
|Lider Faktoring
|2,45
|1,66
|8,89
|Link Bilgisayar
|10,46
|-2,24
|25,72
|Logo Yazılım
|38,46
|-1,44
|41,71
|Lokman Hekim Sağlık
|3,92
|0,51
|-12,89
|Lüks Kadife
|5,45
|0,93
|12,37
|Makina Takım
|1,56
|-1,89
|1,30
|Mardin Çimento
|3,12
|7,22
|12,35
|Marka Yatırım Holding
|0,83
|3,75
|33,87
|Marmaris Altınyunus
|22,60
|3,96
|28,70
|Marshall
|31,28
|-3,87
|24,03
|Martı GMYO
|0,76
|1,33
|16,92
|Martı Otel
|0,77
|-1,28
|32,76
|Mavi Giyim
|39,06
|0,00
|21,23
|Mazhar Zorlu Holding
|5,38
|-6,43
|41,21
|Mega Polietilen
|2,11
|0,96
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,79
|1,28
|9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,25
|-0,27
|87,81
|Merko Gıda
|0,87
|3,57
|-13,86
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|0,70
|37,14
|Metro Holding
|1,95
|5,98
|156,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|0,00
|29,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,49
|1,36
|26,27
|Migros Ticaret
|19,80
|-1,20
|32,89
|Milpa
|1,51
|-0,66
|5,64
|Mistral GMYO
|1,42
|-0,70
|-7,19
|MLP Sağlık
|14,20
|-2,07
|32,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|-1,19
|-10,75
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,56
|0,61
|Net Holding
|1,84
|0,55
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,85
|1,49
|37,00
|Niğbaş Niğde Beton
|10,93
|-19,99
|173,25
|Nuh Çimento
|6,94
|-0,29
|0,14
|Nurol GMYO
|2,70
|4,25
|28,57
|Odaş Elektrik
|1,76
|0,57
|25,00
|Olmuksan-IP
|3,75
|-1,32
|11,28
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|-2,16
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,28
|2,40
|6,67
|Osmanlı Menkul
|1,45
|0,69
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|1,74
|8,33
|Otokar
|132,50
|-0,08
|54,27
|Oyak Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|1,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,96
|-1,01
|92,16
|Özak GMYO
|1,61
|-0,62
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-2,34
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,19
|0,85
|-49,36
|Özerden Plastik
|2,86
|0,70
|17,33
|Panora GMYO
|4,63
|1,09
|25,92
|Park Elek.Madencilik
|3,78
|0,80
|56,85
|Parsan
|13,06
|-8,61
|49,09
|Pegasus
|57,05
|-1,81
|148,91
|Peker GMYO
|3,16
|-3,66
|-61,58
|Penguen Gıda
|1,57
|0,64
|45,37
|Pera GMYO
|0,64
|-1,54
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|6,25
|-2,50
|2,33
|Petkim
|3,52
|0,57
|-10,60
|Petrokent Turizm
|81,75
|-2,68
|19,00
|Pınar Et ve Un
|6,67
|-0,89
|50,33
|Pınar Su
|1,47
|-0,68
|17,60
|Pınar Süt
|8,49
|0,83
|36,56
|Plastikkart
|3,66
|5,48
|35,56
|Polisan Holding
|2,42
|0,00
|-19,73
|Politeknik Metal
|80,00
|0,00
|128,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,26
|5,45
|174,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,80
|19,59
|-14,71
|QNB Finansbank
|11,35
|-1,30
|25,97
|Ral Yatırım Holding
|7,70
|3,91
|318,48
|Ray Sigorta
|2,27
|-1,73
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,24
|-1,59
|79,71
|Reysaş Lojistik
|1,07
|-0,93
|44,59
|Rhea Girişim
|0,79
|1,28
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|6,34
|2,92
|233,68
|Royal Halı
|0,87
|-1,14
|-12,12
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|-1,44
|-15,61
|Sabancı Holding
|9,10
|-2,47
|25,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-0,55
|16,11
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-1,37
|-6,49
|Sanel Mühendislik
|5,14
|0,19
|135,78
|Sanifoam Sünger
|2,06
|1,48
|64,80
|Sanko Pazarlama
|2,62
|0,00
|32,05
|Saray Matbaacılık
|1,14
|-2,56
|14,00
|Sarkuysan
|3,53
|-1,12
|12,32
|Sasa Polyester
|6,08
|0,50
|5,81
|Say Reklamcılık
|1,21
|0,83
|28,72
|Sekuro Plastik
|3,11
|-2,20
|5,07
|Selçuk Ecza Deposu
|5,34
|1,91
|96,43
|Selçuk Gıda
|1,60
|-1,84
|20,30
|Senkron Güvenlik
|3,38
|18,60
|238,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,82
|0,00
|-6,67
|Servet GMYO
|4,69
|5,39
|-0,21
|Seyitler Kimya
|4,60
|-0,86
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,37
|-2,84
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,83
|6,41
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,60
|0,39
|Soda Sanayii
|5,75
|-0,35
|-15,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,29
|1,39
|31,39
|Söktaş
|1,59
|-3,05
|25,20
|Sönmez Filament
|4,62
|0,43
|48,08
|Sönmez Pamuklu
|3,80
|0,26
|21,79
|Sumaş Suni Tahta
|6,04
|-0,98
|-9,79
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|-0,27
|31,21
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,49
|-1,54
|-18,10
|Şok Marketler
|10,68
|0,47
|-0,65
|T. Halk Bankası
|6,47
|-2,27
|-7,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,15
|1,34
|-10,88
|T.S.K.B.
|0,91
|-1,09
|12,35
|T.Tuborg
|8,04
|-0,74
|1,33
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|-1,56
|-25,10
|Tat Gıda
|4,80
|-1,23
|25,65
|TAV Havalimanları
|23,58
|1,29
|7,23
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|-0,91
|-19,85
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|19,16
|-5,62
|-2,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|-2,18
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|7,83
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,42
|0,00
|45,53
|Tofaş Oto. Fab.
|19,21
|-0,88
|23,84
|Torunlar GMYO
|1,91
|0,53
|26,49
|Trabzon Liman
|8,71
|3,08
|26,62
|Trabzonspor Sportif
|1,47
|0,00
|6,83
|Trakya Cam
|2,71
|0,37
|-6,19
|Trend GMYO
|1,56
|-0,64
|22,83
|TSKB GMYO
|0,90
|3,45
|9,76
|Tuğçelik
|2,43
|-2,02
|14,08
|Tukaş
|5,09
|0,00
|206,63
|Turcas Petrol
|2,00
|1,52
|41,84
|Turkcell
|12,96
|-2,11
|6,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,40
|-0,68
|-2,22
|Tüpraş
|134,50
|-1,75
|28,91
|Türk Hava Yolları
|11,82
|-0,34
|-26,63
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|0,00
|31,04
|Türk Telekom
|5,37
|-2,72
|37,69
|Türk Traktör
|39,36
|-0,25
|12,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,56
|-2,71
|-17,36
|Ufuk Yatırım
|2,10
|-3,67
|84,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,64
|-2,38
|43,86
|Ulusoy Elektrik
|26,68
|0,15
|67,17
|Ulusoy Un Sanayi
|2,57
|-0,77
|23,56
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,38
|-3,50
|24,32
|Utopya Turizm
|3,46
|-0,57
|-15,61
|Uzertaş Boya
|1,10
|6,80
|83,33
|Ülker Bisküvi
|19,94
|-3,20
|35,92
|Ünye Çimento
|2,89
|0,70
|-13,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|-2,21
|-6,60
|Vakıf GMYO
|1,93
|-1,53
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|1,06
|25,66
|Vakıflar Bankası
|5,27
|-1,50
|35,13
|Vakko Tekstil
|3,87
|-1,02
|48,37
|Vanet Gıda
|1,80
|-1,64
|38,46
|Verusa Holding
|15,75
|3,69
|-5,12
|Verusaturk Girisim
|3,24
|1,57
|5,11
|Vestel
|10,54
|-2,32
|89,91
|Vestel Beyaz Eşya
|15,18
|-1,30
|55,41
|Viking Kağıt
|0,97
|-2,02
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,87
|-0,53
|8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|-1,98
|55,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|-0,71
|-0,36
|Yataş
|5,97
|-1,81
|33,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|-2,04
|2,13
|Yeni Gimat GMYO
|9,93
|-2,17
|38,29
|Yeşil GMYO
|0,31
|0,00
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,78
|0,00
|1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.254,00
|0,45
|2,50
|Yonga Mobilya
|6,58
|-0,15
|1,38
|Yünsa
|5,07
|-0,59
|21,44
|Zorlu Enerji
|1,21
|0,83
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)