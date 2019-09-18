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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.012,10-4,93455,91
İş Bankası (C)6,00-1,8032,45
İş Bankası (Kur.)145.000,00198,34
İş Fin.Kir.2,210,91-52,27
İş Girişim2,754,5634,80
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,880,52110,09
İş Yat. Ort.1,250,0069,35
İşbir Holding332,00-1,95141,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,382,70-54,76
İttifak Holding4,39-1,35112,42
İz Hayvancılık Tarım5,212,16-20,94
İzmir Demir Çelik2,0519,8823,49
İzmir Fırça1,83-2,14-11,59
İzocam20,08-0,20-6,26
Jantsa Jant Sanayi39,66-2,9453,65
Kafein Yazılım6,88-1,43-0,11
Kapital Yat. Holding1,70-1,16-40,77
Kaplamin4,90-5,0436,11
Kardemir (A)2,181,4027,36
Kardemir (B)2,170,4626,09
Kardemir (D)2,210,457,50
Karel Elektronik9,010,56116,07
Karsan Otomotiv1,140,00-10,94
Karsu Tekstil2,03-0,4962,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,01-2,1535,41
Kartonsan322,002,580,95
Katmerciler Ekipman2,891,40-3,94
Kent Gıda122,30-1,772,77
Kerevitaş Gıda2,272,2526,11
Kervansaray Yat. Holding0,40-13,0414,29
Kiler GMYO1,99-1,4913,71
Klimasan Klima10,92-1,00181,45
Koç Holding18,25-0,3831,78
Konfrut Gıda37,382,1956,53
Konya Çimento222,6020,0025,06
Kordsa Teknik Tekstil12,160,1628,53
Koza Altın62,900,4822,61
Koza Madencilik8,341,9615,51
Körfez GMYO1,50-0,6622,95
Kristal Kola1,061,920,95
Kron Telekomünikasyon9,633,7710,69
Kuştur Kuşadası Turizm21,001,9453,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,21-1,637,08
Kütahya Porselen5,282,1316,04
Lider Faktoring2,41-1,637,11
Link Bilgisayar10,621,5327,64
Logo Yazılım38,40-0,1641,49
Lokman Hekim Sağlık3,971,28-11,78
Lüks Kadife5,592,5715,26
Makina Takım1,570,641,95
Mardin Çimento3,254,1717,03
Marka Yatırım Holding0,82-1,2032,26
Marmaris Altınyunus22,800,8829,84
Marshall31,20-0,2623,71
Martı GMYO0,75-1,3215,38
Martı Otel0,770,0032,76
Mavi Giyim39,801,8923,53
Mazhar Zorlu Holding5,35-0,5640,42
Mega Polietilen2,05-2,840,49
Menderes Tekstil0,790,009,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,250,0087,81
Merko Gıda0,85-2,30-15,84
Metal Gayrimenkul0,74-1,33-14,94
Metemtur Otelcilik1,461,3939,05
Metro Holding1,950,00156,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,40-1,4127,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,40-6,0418,64
Migros Ticaret20,403,0336,91
Milpa1,531,327,04
Mistral GMYO1,41-0,70-7,84
MLP Sağlık14,330,9233,93
MMC San. ve Tic. Yat.0,990,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,660,00-10,75
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,600,61
Net Holding1,840,00-6,12
Netaş Telekom.9,608,4748,61
Niğbaş Niğde Beton8,75-19,95118,75
Nuh Çimento6,940,000,14
Nurol GMYO2,62-2,9624,76
Odaş Elektrik1,802,2727,84
Olmuksan-IP3,770,5311,87
Orge Enerji Elektrik3,60-0,8315,38
Orma Orman Mahsulleri1,312,349,17
Osmanlı Menkul1,503,45-12,79
Ostim Endüstriyel Yat1,14-2,565,56
Otokar132,500,0054,27
Oyak Yat. Ort.1,55-3,13-2,10
Oylum Sınai Yatırımlar1,95-0,5191,18
Özak GMYO1,631,2412,48
Özbal Çelik Boru1,23-1,60-10,87
Özderici GMYO1,16-2,52-50,64
Özerden Plastik2,85-0,3516,92
Panora GMYO4,60-0,6525,11
Park Elek.Madencilik3,821,0658,51
Parsan12,70-2,7644,98
Pegasus60,105,35162,22
Peker GMYO3,160,00-61,58
Penguen Gıda1,580,6446,30
Pera GMYO0,63-1,56-18,18
Pergamon Dış Ticaret6,21-0,641,68
Petkim3,48-1,14-11,62
Petrokent Turizm82,951,4720,74
Pınar Et ve Un6,771,5052,59
Pınar Su1,502,0420,00
Pınar Süt8,803,6541,55
Plastikkart3,773,0139,63
Polisan Holding2,430,41-19,40
Politeknik Metal80,300,37128,99
Prizma Press Matbaacılık4,15-2,58167,74
QNB Finans Fin. Kir.5,993,28-11,91
QNB Finansbank11,783,7930,74
Ral Yatırım Holding7,902,60329,35
Ray Sigorta2,280,4464,03
Reysaş GMYO1,23-0,8178,26
Reysaş Lojistik1,06-0,9343,24
Rhea Girişim0,78-1,2718,18
Rodrigo Tekstil6,553,31244,74
Royal Halı0,925,75-7,07
RTA Laboratuvarları1,391,46-14,38
Sabancı Holding9,332,5329,00
Safkar Ege Soğutmacılık1,76-2,2213,53
Salix Yatırım Holding3,56-1,11-7,53
Sanel Mühendislik5,201,17138,53
Sanifoam Sünger2,164,8572,80
Sanko Pazarlama2,671,9134,57
Saray Matbaacılık1,140,0014,00
Sarkuysan3,52-0,2812,00
Sasa Polyester6,100,336,16
Say Reklamcılık1,20-0,8327,66
Sekuro Plastik3,10-0,324,73
Selçuk Ecza Deposu5,33-0,1996,07
Selçuk Gıda1,610,6321,05
Senkron Güvenlik3,534,44253,00
Serve Film Prodüksiyon1,80-1,10-7,69
Servet GMYO4,884,053,83
Seyitler Kimya4,49-2,3916,62
Silverline Endüstri1,391,463,73
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım2,693,46
Soda Sanayii5,831,39-13,83
Sodaş Sodyum Sanayii7,290,0031,39
Söktaş1,600,6325,98
Sönmez Filament4,61-0,2247,76
Sönmez Pamuklu3,800,0021,79
Sumaş Suni Tahta6,03-0,17-9,94
Şeker Fin. Kir.3,720,5431,91
Şekerbank1,041,96-5,45
Şişe Cam4,500,22-17,92
Şok Marketler10,841,500,84
T. Halk Bankası6,46-0,15-7,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası15,04-0,73-11,53
T.S.K.B.0,921,1013,58
T.Tuborg8,252,613,98
Taç Tarım Ürünleri3,800,26-24,90
Tat Gıda4,881,6727,75
TAV Havalimanları23,881,278,59
Taze Kuru Gıda5,572,20-18,09
Tek-Art Turizm0,75-1,32-11,76
Tekfen Holding19,230,37-2,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,700,37-9,09
Temapol Polimer Plastik3,56-4,3016,34
TGS Dış Ticaret3,41-0,2945,11
Tofaş Oto. Fab.19,12-0,4723,26
Torunlar GMYO1,88-1,5724,50
Trabzon Liman8,51-2,3023,72
Trabzonspor Sportif1,46-0,686,10
Trakya Cam2,782,58-3,77
Trend GMYO1,591,9225,20
TSKB GMYO0,89-1,118,54
Tuğçelik2,502,8817,37
Tukaş5,100,20207,23
Turcas Petrol1,95-2,5038,30
Turkcell12,80-1,235,18
Tümosan Motor ve Traktör4,38-0,45-2,67
Tüpraş137,001,8631,31
Türk Hava Yolları11,79-0,25-26,82
Türk Prysmian Kablo2,343,5435,68
Türk Telekom5,431,1239,23
Türk Traktör40,001,6314,61
Türker Proje Gayrimenkul26,46-0,38-17,67
Ufuk Yatırım1,99-5,2474,56
Ulaşlar Turizm Yat.1,640,0043,86
Ulusoy Elektrik26,38-1,1265,29
Ulusoy Un Sanayi2,601,1725,00
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,401,4526,13
Utopya Turizm3,532,02-13,90
Uzertaş Boya1,100,0083,33
Ülker Bisküvi20,241,5037,97
Ünye Çimento2,910,69-13,02
Vakıf Fin. Kir.1,383,76-3,09
Vakıf GMYO1,930,00-0,86
Vakıf Yat. Ort.1,87-2,0923,03
Vakıflar Bankası5,22-0,9533,85
Vakko Tekstil3,921,2950,29
Vanet Gıda1,821,1140,00
Verusa Holding15,951,27-3,92
Verusaturk Girisim3,291,546,73
Vestel10,52-0,1989,55
Vestel Beyaz Eşya15,17-0,0755,31
Viking Kağıt0,970,00-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,880,539,30
Yapı ve Kredi Bank.2,40-3,2350,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,800,720,36
Yataş6,020,8434,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,993,135,32
Yeni Gimat GMYO10,041,1139,82
Yeşil GMYO0,30-3,2311,11
Yeşil Yapı0,300,0015,38
Yeşil Yatırım Holding9,820,411,97
Yibitaş İnşaat Malzeme2.320,102,935,51
Yonga Mobilya6,57-0,151,22
Yünsa5,120,9922,64
Zorlu Enerji1,210,00-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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