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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.09.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.900,005,22484,93
İş Bankası (C)5,82-3,0028,48
İş Bankası (Kur.)159.998,0010,34229,20
İş Fin.Kir.2,210,00-52,27
İş Girişim2,864,0040,20
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,79-2,32105,22
İş Yat. Ort.1,260,8070,71
İşbir Holding319,00-3,92132,18
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,37-2,63-55,95
İttifak Holding4,31-1,82108,55
İz Hayvancılık Tarım5,17-0,77-21,55
İzmir Demir Çelik2,4519,5147,59
İzmir Fırça1,851,09-10,63
İzocam20,160,40-5,88
Jantsa Jant Sanayi40,602,3757,29
Kafein Yazılım6,85-0,44-0,55
Kapital Yat. Holding1,752,94-39,02
Kaplamin4,70-4,0830,56
Kardemir (A)2,14-1,8325,03
Kardemir (B)2,14-1,3824,34
Kardemir (D)2,15-2,714,58
Karel Elektronik8,95-0,67114,63
Karsan Otomotiv1,13-0,88-11,72
Karsu Tekstil1,96-3,4556,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,152,7939,19
Kartonsan319,50-0,780,16
Katmerciler Ekipman2,921,04-2,95
Kent Gıda121,30-0,821,93
Kerevitaş Gıda2,301,3227,78
Kervansaray Yat. Holding0,425,0020,00
Kiler GMYO1,96-1,5112,00
Klimasan Klima10,75-1,56177,07
Koç Holding18,15-0,5531,06
Konfrut Gıda39,605,9465,83
Konya Çimento199,40-10,4212,02
Kordsa Teknik Tekstil11,95-1,7326,31
Koza Altın61,00-3,0218,91
Koza Madencilik7,99-4,2010,66
Körfez GMYO1,500,0022,95
Kristal Kola1,04-1,89-0,95
Kron Telekomünikasyon9,49-1,459,08
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,20-0,836,19
Kütahya Porselen5,27-0,1915,82
Lider Faktoring2,40-0,416,67
Link Bilgisayar10,55-0,6626,80
Logo Yazılım38,10-0,7840,38
Lokman Hekim Sağlık3,92-1,26-12,89
Lüks Kadife5,46-2,3312,58
Makina Takım1,49-5,10-3,25
Mardin Çimento3,12-4,0012,35
Marka Yatırım Holding0,81-1,2230,65
Marmaris Altınyunus21,90-3,9524,72
Marshall30,80-1,2822,13
Martı GMYO0,806,6723,08
Martı Otel0,826,4941,38
Mavi Giyim40,020,5524,21
Mazhar Zorlu Holding5,462,0643,31
Mega Polietilen2,175,856,37
Menderes Tekstil0,790,009,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,260,0987,98
Merko Gıda0,83-2,35-17,82
Metal Gayrimenkul0,73-1,35-16,09
Metemtur Otelcilik1,470,6840,00
Metro Holding1,992,05161,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,38-1,4325,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,30-7,1410,17
Migros Ticaret20,34-0,2936,51
Milpa1,50-1,964,94
Mistral GMYO1,37-2,84-10,46
MLP Sağlık14,00-2,3030,84
MMC San. ve Tic. Yat.0,990,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,65-0,60-11,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,59-0,15
Net Holding1,80-2,17-8,16
Netaş Telekom.9,30-3,1243,96
Niğbaş Niğde Beton7,31-16,4682,75
Nuh Çimento6,87-1,01-0,87
Nurol GMYO2,53-3,4420,48
Odaş Elektrik1,76-2,2225,00
Olmuksan-IP4,108,7521,66
Orge Enerji Elektrik3,661,6717,31
Orma Orman Mahsulleri1,5719,8530,83
Osmanlı Menkul1,45-3,33-15,70
Ostim Endüstriyel Yat1,12-1,753,70
Otokar132,500,0054,27
Oyak Yat. Ort.1,571,29-0,84
Oylum Sınai Yatırımlar1,950,0091,18
Özak GMYO1,62-0,6111,79
Özbal Çelik Boru1,230,00-10,87
Özderici GMYO1,160,00-50,64
Özerden Plastik2,83-0,7016,10
Panora GMYO4,600,0025,11
Park Elek.Madencilik3,830,2658,92
Parsan12,48-1,7342,47
Pegasus59,55-0,92159,82
Peker GMYO3,14-0,63-61,82
Penguen Gıda1,696,9656,48
Pera GMYO0,630,00-18,18
Pergamon Dış Ticaret6,19-0,321,35
Petkim3,43-1,44-12,89
Petrokent Turizm82,45-0,6020,01
Pınar Et ve Un6,61-2,3648,98
Pınar Su1,46-2,6716,80
Pınar Süt8,39-4,6634,95
Plastikkart3,68-2,3936,30
Polisan Holding2,440,41-19,07
Politeknik Metal79,50-1,00126,71
Prizma Press Matbaacılık4,00-3,61158,06
QNB Finans Fin. Kir.7,1819,875,59
QNB Finansbank11,70-0,6829,86
Ral Yatırım Holding8,031,65336,41
Ray Sigorta2,23-2,1960,43
Reysaş GMYO1,20-2,4473,91
Reysaş Lojistik1,01-4,7236,49
Rhea Girişim0,75-3,8513,64
Rodrigo Tekstil5,24-20,00175,79
Royal Halı0,964,35-3,03
RTA Laboratuvarları1,34-3,60-17,46
Sabancı Holding8,99-3,6424,30
Safkar Ege Soğutmacılık1,72-2,2710,95
Salix Yatırım Holding3,47-2,53-9,87
Sanel Mühendislik5,220,38139,45
Sanifoam Sünger2,170,4673,60
Sanko Pazarlama2,64-1,1233,06
Saray Matbaacılık1,13-0,8813,00
Sarkuysan3,49-0,8511,05
Sasa Polyester6,171,157,38
Say Reklamcılık1,18-1,6725,53
Sekuro Plastik3,06-1,293,38
Selçuk Ecza Deposu5,26-1,3193,49
Selçuk Gıda1,663,1124,81
Senkron Güvenlik3,04-13,88204,00
Serve Film Prodüksiyon1,831,67-6,15
Servet GMYO5,063,697,66
Seyitler Kimya4,541,1117,92
Silverline Endüstri1,36-2,161,49
Sinpaş GMYO0,841,20127,03
Smartiks Yazılım2,741,86
Soda Sanayii5,73-1,72-15,30
Sodaş Sodyum Sanayii7,401,5133,37
Söktaş1,58-1,2524,41
Sönmez Filament4,681,5250,00
Sönmez Pamuklu3,79-0,2621,47
Sumaş Suni Tahta6,030,00-9,94
Şeker Fin. Kir.3,720,0031,91
Şekerbank1,02-1,92-7,27
Şişe Cam4,43-1,56-19,19
Şok Marketler11,031,752,60
T. Halk Bankası6,33-2,01-9,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası14,60-2,93-14,11
T.S.K.B.0,91-1,0912,35
T.Tuborg8,310,734,74
Taç Tarım Ürünleri3,75-1,32-25,89
Tat Gıda4,87-0,2027,49
TAV Havalimanları23,44-1,846,59
Taze Kuru Gıda5,47-1,80-19,56
Tek-Art Turizm0,772,67-9,41
Tekfen Holding19,00-1,20-3,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,762,22-7,07
Temapol Polimer Plastik3,580,5616,99
TGS Dış Ticaret3,38-0,8843,83
Tofaş Oto. Fab.19,04-0,4222,75
Torunlar GMYO1,83-2,6621,19
Trabzon Liman8,560,5924,44
Trabzonspor Sportif1,43-2,053,92
Trakya Cam2,76-0,72-4,46
Trend GMYO1,57-1,2623,62
TSKB GMYO0,890,008,54
Tuğçelik2,48-0,8016,43
Tukaş5,201,96213,25
Turcas Petrol1,90-2,5634,75
Turkcell12,72-0,634,52
Tümosan Motor ve Traktör4,482,28-0,44
Tüpraş135,60-1,0229,96
Türk Hava Yolları11,48-2,63-28,74
Türk Prysmian Kablo2,340,0035,68
Türk Telekom5,664,2445,13
Türk Traktör40,962,4017,36
Türker Proje Gayrimenkul26,00-1,74-19,10
Ufuk Yatırım2,053,0279,82
Ulaşlar Turizm Yat.1,661,2245,61
Ulusoy Elektrik26,400,0865,41
Ulusoy Un Sanayi2,631,1526,44
Umpaş Holding0,41-4,65-25,45
Uşak Seramik1,37-2,1423,42
Utopya Turizm3,581,42-12,68
Uzertaş Boya1,110,9185,00
Ülker Bisküvi20,14-0,4937,29
Ünye Çimento2,85-2,06-14,81
Vakıf Fin. Kir.1,37-0,72-3,79
Vakıf GMYO1,91-1,04-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,870,0023,03
Vakıflar Bankası5,06-3,0729,74
Vakko Tekstil3,89-0,7749,14
Vanet Gıda1,75-3,8534,62
Verusa Holding15,86-0,56-4,46
Verusaturk Girisim3,24-1,525,11
Vestel10,50-0,1989,19
Vestel Beyaz Eşya15,300,8656,64
Viking Kağıt0,970,00-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,87-0,538,72
Yapı ve Kredi Bank.2,33-2,9245,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,72-2,86-2,51
Yataş5,93-1,5032,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,96-3,032,13
Yeni Gimat GMYO10,060,2040,10
Yeşil GMYO0,300,0011,11
Yeşil Yapı0,300,0015,38
Yeşil Yatırım Holding9,850,312,28
Yibitaş İnşaat Malzeme2.320,105,51
Yonga Mobilya6,600,461,68
Yünsa5,211,7624,79
Zorlu Enerji1,18-2,48-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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