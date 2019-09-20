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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.09.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.194,901,65494,57
İş Bankası (C)5,850,5229,14
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,19-0,90-52,70
İş Girişim2,880,7041,18
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,820,79106,84
İş Yat. Ort.1,25-0,7969,35
İşbir Holding327,002,51138,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,382,70-54,76
İttifak Holding4,30-0,23108,06
İz Hayvancılık Tarım5,190,39-21,24
İzmir Demir Çelik2,29-6,5337,95
İzmir Fırça1,902,70-8,21
İzocam20,12-0,20-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,44-0,3956,67
Kafein Yazılım6,77-1,17-1,71
Kapital Yat. Holding2,1020,00-26,83
Kaplamin5,139,1542,50
Kardemir (A)2,07-3,2720,94
Kardemir (B)2,10-1,8722,02
Kardemir (D)2,13-0,933,61
Karel Elektronik8,86-1,01112,47
Karsan Otomotiv1,12-0,88-12,50
Karsu Tekstil1,91-2,5552,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,251,9441,89
Kartonsan322,600,971,13
Katmerciler Ekipman2,84-2,74-5,61
Kent Gıda119,00-1,900,00
Kerevitaş Gıda2,24-2,6124,44
Kervansaray Yat. Holding0,444,7625,71
Kiler GMYO1,92-2,049,71
Klimasan Klima10,891,30180,68
Koç Holding18,07-0,4430,48
Konfrut Gıda38,50-2,7861,22
Konya Çimento218,009,3322,47
Kordsa Teknik Tekstil12,272,6829,69
Koza Altın64,155,1625,05
Koza Madencilik8,273,5014,54
Körfez GMYO1,47-2,0020,49
Kristal Kola1,02-1,92-2,86
Kron Telekomünikasyon9,43-0,638,39
Kuştur Kuşadası Turizm20,32-3,2448,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,19-0,835,31
Kütahya Porselen5,26-0,1915,60
Lider Faktoring2,38-0,835,78
Link Bilgisayar10,51-0,3826,32
Logo Yazılım39,002,3643,70
Lokman Hekim Sağlık3,84-2,04-14,67
Lüks Kadife5,470,1812,78
Makina Takım1,46-2,01-5,19
Mardin Çimento3,140,6413,07
Marka Yatırım Holding0,821,2332,26
Marmaris Altınyunus22,141,1026,08
Marshall30,960,5222,76
Martı GMYO0,79-1,2521,54
Martı Otel0,820,0041,38
Mavi Giyim42,165,3530,85
Mazhar Zorlu Holding5,663,6648,56
Mega Polietilen2,09-3,692,45
Menderes Tekstil0,790,009,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,09-1,5185,14
Merko Gıda0,82-1,20-18,81
Metal Gayrimenkul0,71-2,74-18,39
Metemtur Otelcilik1,470,0040,00
Metro Holding1,94-2,51155,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,33-3,6220,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,24-4,625,08
Migros Ticaret20,24-0,4935,84
Milpa1,48-1,333,55
Mistral GMYO1,36-0,73-11,11
MLP Sağlık13,98-0,1430,65
MMC San. ve Tic. Yat.1,001,01-9,09
Mondi Tire Kutsan1,63-1,21-12,37
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,56-0,46
Net Holding1,78-1,11-9,18
Netaş Telekom.9,502,1547,06
Niğbaş Niğde Beton8,7719,97119,25
Nuh Çimento6,900,44-0,43
Nurol GMYO2,52-0,4020,00
Odaş Elektrik1,73-1,7022,86
Olmuksan-IP3,97-3,1717,80
Orge Enerji Elektrik3,58-2,1914,74
Orma Orman Mahsulleri1,8819,7556,67
Osmanlı Menkul1,460,69-15,12
Ostim Endüstriyel Yat1,120,003,70
Otokar132,00-0,3853,69
Oyak Yat. Ort.1,570,00-0,84
Oylum Sınai Yatırımlar1,960,5192,16
Özak GMYO1,59-1,859,72
Özbal Çelik Boru1,251,63-9,42
Özderici GMYO1,14-1,72-51,49
Özerden Plastik2,78-1,7714,05
Panora GMYO4,59-0,2224,84
Park Elek.Madencilik3,871,0460,58
Parsan12,31-1,3640,53
Pegasus61,353,02167,67
Peker GMYO3,09-1,59-62,43
Penguen Gıda1,62-4,1450,00
Pera GMYO0,62-1,59-19,48
Pergamon Dış Ticaret6,18-0,161,19
Petkim3,41-0,58-13,40
Petrokent Turizm81,40-1,2718,49
Pınar Et ve Un6,721,6651,46
Pınar Su1,45-0,6816,00
Pınar Süt8,420,3635,44
Plastikkart3,721,0937,78
Polisan Holding2,450,41-18,74
Politeknik Metal78,95-0,69125,14
Prizma Press Matbaacılık4,112,75165,16
QNB Finans Fin. Kir.8,6119,9226,62
QNB Finansbank12,456,4138,18
Ral Yatırım Holding8,02-0,12335,87
Ray Sigorta2,20-1,3558,27
Reysaş GMYO1,200,0073,91
Reysaş Lojistik0,99-1,9833,78
Rhea Girişim0,750,0013,64
Rodrigo Tekstil4,20-19,85121,05
Royal Halı1,0812,509,09
RTA Laboratuvarları1,32-1,49-18,69
Sabancı Holding8,88-1,2222,78
Safkar Ege Soğutmacılık1,730,5811,60
Salix Yatırım Holding3,480,29-9,61
Sanel Mühendislik5,393,26147,25
Sanifoam Sünger2,14-1,3871,20
Sanko Pazarlama2,640,0033,06
Saray Matbaacılık1,12-0,8812,00
Sarkuysan3,572,2913,59
Sasa Polyester6,07-1,625,64
Say Reklamcılık1,180,0025,53
Sekuro Plastik3,101,314,73
Selçuk Ecza Deposu5,11-2,8587,97
Selçuk Gıda1,64-1,2023,31
Senkron Güvenlik3,091,64209,00
Serve Film Prodüksiyon1,840,55-5,64
Servet GMYO4,84-4,352,98
Seyitler Kimya4,550,2218,18
Silverline Endüstri1,34-1,470,00
Sinpaş GMYO0,862,38132,43
Smartiks Yazılım2,61-4,74
Soda Sanayii5,750,35-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii7,440,5434,09
Söktaş1,57-0,6323,62
Sönmez Filament4,700,4350,64
Sönmez Pamuklu3,78-0,2621,15
Sumaş Suni Tahta6,040,17-9,79
Şeker Fin. Kir.3,730,2732,27
Şekerbank1,020,00-7,27
Şişe Cam4,532,26-17,37
Şok Marketler11,282,274,93
T. Halk Bankası6,380,79-9,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası14,700,68-13,53
T.S.K.B.0,910,0012,35
T.Tuborg8,20-1,323,35
Taç Tarım Ürünleri3,66-2,40-27,67
Tat Gıda4,85-0,4126,96
TAV Havalimanları23,38-0,266,32
Taze Kuru Gıda5,470,00-19,56
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding18,81-1,00-4,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,832,54-4,71
Temapol Polimer Plastik3,723,9121,57
TGS Dış Ticaret3,36-0,5942,98
Tofaş Oto. Fab.18,55-2,5719,59
Torunlar GMYO1,82-0,5520,53
Trabzon Liman8,964,6730,26
Trabzonspor Sportif1,41-1,402,47
Trakya Cam2,832,54-2,04
Trend GMYO1,601,9125,98
TSKB GMYO0,88-1,127,32
Tuğçelik2,563,2320,19
Tukaş5,342,69221,69
Turcas Petrol1,88-1,0533,33
Turkcell12,720,004,52
Tümosan Motor ve Traktör4,28-4,46-4,89
Tüpraş135,50-0,0729,87
Türk Hava Yolları11,39-0,78-29,30
Türk Prysmian Kablo2,26-3,4231,04
Türk Telekom5,741,4147,18
Türk Traktör39,74-2,9813,87
Türker Proje Gayrimenkul26,803,08-16,61
Ufuk Yatırım2,04-0,4978,95
Ulaşlar Turizm Yat.1,63-1,8142,98
Ulusoy Elektrik26,28-0,4564,66
Ulusoy Un Sanayi2,58-1,9024,04
Umpaş Holding0,434,88-21,82
Uşak Seramik1,32-3,6518,92
Utopya Turizm3,44-3,91-16,10
Uzertaş Boya1,2512,61108,33
Ülker Bisküvi20,12-0,1037,15
Ünye Çimento2,881,05-13,92
Vakıf Fin. Kir.1,36-0,73-4,49
Vakıf GMYO1,84-3,66-5,48
Vakıf Yat. Ort.1,86-0,5322,37
Vakıflar Bankası5,090,5930,51
Vakko Tekstil3,85-1,0347,60
Vanet Gıda1,73-1,1433,08
Verusa Holding15,75-0,69-5,12
Verusaturk Girisim3,23-0,314,78
Vestel10,02-4,5780,54
Vestel Beyaz Eşya15,14-1,0555,00
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,82-2,675,81
Yapı ve Kredi Bank.2,330,0045,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,896,253,58
Yataş6,031,6934,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,92-4,17-2,13
Yeni Gimat GMYO10,060,0040,10
Yeşil GMYO0,313,3314,81
Yeşil Yapı0,313,3319,23
Yeşil Yatırım Holding10,001,523,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.320,105,51
Yonga Mobilya6,853,795,54
Yünsa5,09-2,3021,92
Zorlu Enerji1,180,00-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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